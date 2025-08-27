Budou nadávky. Vidlák po týdnu ještě vyostřil téma srpen 1968

Tak se vám povedlo zaujmout provládní sítě tím, co jste na tomto místě řekl před týdnem. Okupaci ze srpna 1968 jste komentoval slovy, že se po ní „stavěly byty i atomové elektrárny, lidé měli sociální jistoty a jezeďáčtí elektrikáři si na vesnicích stavěli takové hrady, že před tím bledly závistí i prvorepublikové doktorské vily“. Oprávněná připomínka zněla: Sověti nám ve svých válečných plánech proti Západu připravovali jadernou anihilaci, ČSSR by byla obětována. Co vy na to?
Ano, Sovětský svaz nám připravoval zhruba stejný osud, jaký jsme my (Západ) nachystali Ukrajině. Měli jsme být sovětské beranidlo proti západní imperalistické rozpínavosti, podobně jako je dnes Ukrajina naším beranidlem proti ruské imperialistické rozpínavosti. Rozdíl je jen v těch hodnotách. Ty sovětské se naštěstí nenaplnily a my byli tohoto trpkého osudu ušetřeni. Evropské hodnoty se bohužel naplnily a statisíce ukrajinských mužů už pro ně vykrvácelo.
Nějak jsme se z té okupace moc nepoučili... Ti, kteří teď nosí věnce k památníkům obětem této okupace, se bez problémů ztotožnili s tím, aby naši vlastní vojáci okupovali Irák či Afghánistán a podíleli se tam na nesouměřitelně větším neštěstí, než bylo to naše. Za dvacetiletou okupaci Afghánistánu tam opravdu nevzniklo kábulské metro či atomová elektrárna.
Ti, co se vyvracejí z invaze armád Varšavské smlouvy, klidně otevřeli náš vzdušný prostor pro bombardování Srbska, tedy národa, který byl vždycky na naší straně. Takhle já si představuju znevažování obětí okupace – nepoučili jsme se.
Já nad vašimi slovy přemýšlel. A mám námitku: Od 60. do 80. let se masivně stavělo, investovalo i v západní Evropě. V zemích jako Itálie, Francie či Západní Německo se tak báli komunistických stran, že požadavky pracujících vrstev plnily i křesťansko-demokratické vlády, které budovaly masivní sociální systém. Prakticky „vybudovali socialismus“, aniž by někoho zavírali a aniž by zničili soukromé vlastnictví.
A přestali s tím přesně ve chvíli, kdy ten ošklivý socialismus Východního bloku padl. Pak si už na svůj model sociálního státu ani nevzpomněli. Najednou se musely dělat reformy typu Harz-4. Jo, jakmile byl komunismus poražen, vrátily se důvody, proč vznikl.
My ve STAČILO! si uvědomujeme hodnotu sociálního smíru a nemáme nic proti tomu, aby se tento sociální smír dělal tak, jak to zvládli v Západním Německu. Nemáme nic proti tomu, aby sociální smír vybudoval velmi efektivně soukromý sektor. Ale rovnou říkám, když se do sociálního smíru nezapojí stát, soukromý sektor ho sám od sebe dělat nebude.
Vaše kolegyně Petra Prokšanová se vyslovila pro zničení kapitalismu. To mi osobně vadí a říkám vám to rovnou. Můžete její slova odmítnout?
Kapitalismus jako takový je princip soukromé iniciativy a svobodného soukromého vlastnictví a nemůže za to, jak s ním jsoucí reprezentace nakládá. On se nám henten kapitalismus mění před očima. Už to není ten pěkný, zdomestikovaný, západoněmecký kapitalismus, o kterém jsme snili a za který jsme cinkali klíči. Dnešní kasínový kapitalismus se už dávno stal z dobrého sluhy zlým pánem. Globalizace v tomto ohledu nezná bratra, jen zájmy. My se netajíme tím, že chceme korporacím nasadit opratě. Podobně jako to udělal Orbán v Maďarsku. On tomu říká pravicová politika, my tomu říkáme levicová politika. Mohu všem voličům (i těm liberálním) slíbit, že nikomu nechceme brát majetek ani ho kolektivizovat. Na to jsou tady jiní. Domy vám seberou přes energetické štítky, majetek vám vezmou přes emisní povolenky a daň z nemovitosti, seberou vám maso, protože krávy prdí... Ovšem k obchodním řetězcům, bankám, zbrojařům a energobaronům se budeme chovat macešsky a budeme po nich chtít, aby to byli právě oni, kdo mají platit sociální stát. A pokud ho nechtějí rozmařilý a neefektivní, ať ho klidně vybudují oni sami – efektivně. Ale sociální smír prostě potřebujeme, jinak to tady špatně dopadne.
Vyšel poměrně alarmující článek na serveru Voxpot. Byl jste v něm zahrnut do struktur, které porušují protiruské sankce a měl byste tudíž být vážně potrestán. Jenže vláda se vás prý „bojí“, protože byste jakožto opozičník proti ní „rozpoutal peklo“. Jak to vnímáte?
Děkuji Voxpotu, že uznal realitu. Ano, dost jsem se nadřel, abychom vybudovali alternativní média, která předčí mainstream. Zdá se, že se nám to povedlo. Vláda se bojí, že by se o jejích sviňárnách mohli dozvědět voliči. Co dodat... dokázali jsme to. Ve šťastnějších dobách se tomu říkalo svoboda slova. Ve šťastnějších dobách také bylo normální, ne že se občané báli vlády, ale vláda se bála svých občanů. Říkalo se tomu demokracie. Jsem rád, že se nás vláda bojí, protože až Fiala bude chodit kanálama po Brně, budeme se my, ve vládě, také bát občanů a budeme se bát, že by se o našich chybách a hloupostech mohli dozvědět voliči. Budeme mít tím pádem důvod chyby a hlouposti nedělat.
Včera jste oznámili, jak se budete stavět k žalobám proti formě, kterou ke kandidatuře využilo hnutí STAČILO! Jsou zde žaloby od liberální strany Volt a naopak od Ladislava Vrabela, s nímž jste kdysi demonstroval. To je vtipný rozptyl, ne? A jaké právní protitahy tedy předestřete?
Ale ne, to není žádný rozptyl. To je naprosto stejná idea a stejná emoce – nejsem schopen zaujmout, voliče jsem nezískal, tak alespoň trochu ubožácky uškodím těm, kteří byli ve svém úsilí úspěšnější. Závist je u nás hodně rozšířená. Když má soused kozu, tak já bych si přál, Pane Bože, aby mu chcípla. Páni Ampéři a Volti argumentovali, že jsme prázdná schránka. A my prostě jen dokážeme, že žádná prázdná schránka nejsme. Ještě budou všichni koukat, co je hnutí STAČILO! a co dokáže.
Koalice SPOLU šíří, že dle dat Eurostatu má ČR nejnižší míru ohrožení chudobou v celé EU. To jsou ale dobré zprávy, ne?
A taky jsme bohatší než Uganda... Jste rád? Eurostatu se prostě člověk nenají. Aniž bych se chtěl srovnávat s čísly, které prezentuje druhý nejméně oblíbený premiér světa, já vidím něco úplně jiného. Vidím prázdné hospody, mluvím s lidmi, kteří se dostávají do dluhové pasti, a pokud se ozvou, nadávají jim do dezinformátorů a proruských kolaborantů. Když na to v mezích petičního zákona upozorní, pošle na ně Fiala své henleinovské bojůvky. Jestli si vláda myslí, že tuto realitu přebije Eurostatem, kdo jsem já, abych jim to vyvracel?
Můj kolega vyčetl, jak chce EU omezovat v rámci Green Dealu maso. Snížení produkce hovězího masa do roku 2035 by dle prognózy měla být o 450 tisíc tun, což je pokles o 6,7 % ve srovnání s průměrem za období 2022–2024. Stáda dojnic se mají redukovat o 770 tisíc kusů (pokles o 7,5 % ve srovnání s obdobím 2022–2024) – „z důvodu nízké ziskovosti a vyhlídek na přísnější regulační rámec v oblasti udržitelnosti“. Jak se vám to poslouchá?
Není to náhodou henten moderní kapitalismus, o kterém se vám špatně poslouchá, že ho chce Prokšanová zničit? No, budete si muset vybrat. Buď s hnutím STAČILO! zkusíte restart, nový začátek a ekonomický systém, který nebude vyžadovat lidské oběti anebo s tímto skvělým a evropsky hodnotným kapitalismem dojdete až na dno blahobytu. Já už si vybral. Potřebujeme se vrátit do roku 1990 a začít znovu a jinak.
Ještě něco, co vypadá skoro jako z cyklu filmů Slunce, seno... Ivan Smetana se po tiskové konferenci, kterou pořádal v sídle ČTK, odebral na parkoviště před sídlem KSČM. Prý aby mu oganesjanovci zase nepomazali auto od „hoven“, jak řekl doslova. Nenahrává to tezi, že pracuje pro vás coby STAČILO!?
Rádi jsme Ivanovi Smetanovi poskytli útočiště a hlídané parkoviště pro jeho auto. My totiž víme, co je solidarita a co si o nás myslí mainstream, to je nám tak nějak ukradené. Jak zjistil henten Voxpot, už jsme větší a silnější médium než Seznam či Novinky. Ivana rok šikanují a pronásledují. Policie nekoná. Tak konáme v rámci možností alespoň my. Kdo jiný by se měl zastat utlačovaných, než STAČILO!? Jestliže před bojůvkami Fialajugend nepomáhá a nechrání policie, bude pomáhat a chránit alespoň hnutí STAČILO!