Režisér Adamec: Čtvrt milionu lidí na Letné není národ. Většinou občané Prahy a spřízněné delegace z jiných měst. A Mádl, Geislerová a další...

Demonstrace, vládní nestabilita, názorově rozdělený národ… i takový je zatím tento rok, kdy si připomínáme už 30. výročí sametové revoluce. Co tento rok o naší společnosti vypovídá? A máme, nebo nemáme vlastně důvod slavit těch 30 let od revoluce?

S dovolením začnu od konce. Ano, máme důvod slavit. Naše životy se od roku 89 zcela zásadně změnily. Patříme dnes do jiné části světa, a to je dobře... a nepochybně se většině občanů žije a dýchá lépe než před revolucí. Ne všem, ale většině jistě... nikdy nebudou spokojeni všichni, to očekávat nelze, to může chtít jen hlupák…Tedy ano, máme důvod slavit.

Tento rok o naší společnosti nevypovídá o mnoho více ani méně, než všechny roky předcházející. Snad jen to, že se opět potvrdilo, že jsme specialisty na zneužívání výročí. Letos toto výročí využívá opozice k naivně demagogickým útokům na vládní koalici... ale to nám ostatně šlo vždy, v tom jsme vždy byli mistry. Říkáte v otázce „rozdělený národ“, ale já nevidím rozdělený národ, respektive nevidím ho rozdělenější, než kdykoliv předtím a kdekoliv jinde, kde mají možnost svobodné volby. Chodíme k volbám, vyjadřujeme tam svůj názor a když se stane, že náš názor zrovna nezvítězí, nestane se z vítěze přes noc náš kamarád a s jeho názory a postoji budeme už z principu nesouhlasit a bojovat celé období, co bude u moci... tedy budeme názorově rozdělená společnost... jenže naší demokratickou povinností je názor na vítěze respektovat. Ale milovat ho nemusíme. Respekt – tak by to mělo být. Jenže my do toho ještě přibalíme naštvanost z naší osobní volební porážky, nenávist k osobě, závist atd. Škoda, že jsme takoví a že neumíme být jiní.

Auta a místa pobytu o dovolených jsme změnili rychle, ale charaktery nám zůstaly... bohužel. Měli bychom umět noblesně vítězit i prohrávat. I když vítězství je vždy sladší, to je jasné... A proč mluvit o vládní nestabilitě? Proč? Copak je nějaká vláda něco sošně stabilního? Daného a neměnného? Z principu věci nikoliv... ale tahle vláda dokonce stabilní je... vládne sebevědomě a myslím si, že vůbec ne špatně... A říkat o premiérovi, že je slabý jenom proto, že prezident republiky takticky využívá drobné mezírky v ústavních zákonech... má mu snad premiér nafackovat, dupat na Hradě nožičkou a křičet – já to chci a hned... Nebo si má sednout na Hradě před kanceláří prezidenta a říci: budu tady sedět, dokud mi to nepodepíšete... to by byl jistě případ pro psychiatra. Ale co má premiér dělat? Premiér podá návrh a prezident přesně podle Ústavy „bez zbytečného odkladu“ podepíše... a teď ta mezírka v Ústavě... co to je „bez zbytečného odkladu“? Někomu je to, co chce podepsat premiér, jasné za minutu, někdo potřebuje týden a jiný týdny... co je neústavního na tom, že náš prezident potřebuje k podpisu delší čas? Prostě ho potřebuje, ať je důvod jakýkoliv, není povinen se komukoliv ze svých záměrů zpovídat… a Ústava České republiky mu to nezakazuje, ale umožňuje. Tak o co proboha jde?

A demonstrace? Symbolicky na Václavském náměstí a na Letné... jakože je zpět rok 89 a „národ“ těmito setkáními vyjadřuje svůj názor. Vždy je třeba si položit otázku „komu to slouží“? A někomu to jistě slouží... a podíváme-li se na celou věc technicky chladně, bez zbytečných emocí, vidíme jasně, komu to slouží... Za prvé, ani ¼ milionu spoluobčanů na Letné není „národ“, jde většinou o občany Prahy a delegace názorově spřízněných spoluobčanů z jiných českých měst... takže mluvit o národě je zkreslováním skutečnosti. NÁROD jsou VOLBY, tam VŠICHNI rozhodujeme, pokud chceme a k volbám přijdeme, jak a kým bude naše země v příštích letech do dalších voleb spravována… V roce 89 byla v naší zemi přece zcela jiná situace, v této zemi nebyly svobodné volby... jiným způsobem, než masovou demonstrací vyjádřit názor nebylo možné. Nyní svobodné volby máme a jejich objektivitu si nikdo zpochybnit naštěstí nedovolí... A za druhé: správné nepochybně je demonstrace umožnit a vidět je, ale ať se na mě mnoho mých kamarádů, kteří tam byli, nezlobí, o vládě by měli nechat rozhodovat občany ve volbách a ne pokřiku na ulicích…

Ekonomika v České republice zatím stále roste, nezaměstnanost je velmi nízká. Na druhou stranu se zdražují potraviny, byty v Praze jsou v poměru ke mzdám prý nejdražší v Evropě, máme tady velký počet exekucí... Takže, jak se lidem v České republice žije?

Myslím, že se občanům žije dobře, i když snadné to mnozí nemají... Už jsem to řekl na začátku, ne všichni jsou stejnou měrou spokojeni. Jenom je mi líto, že málo pomáháme těm, kteří naši pomoc naléhavě potřebují. Nepřimlouvám se za ty, kteří nepracují, protože nepracovat jim vyhovuje a sociální dávky je uživí... Mluvím o maminkách samoživitelkách, o nemocných a nemohoucích... Myslím, že by společnost měla být o kousek solidárnější k těm, kteří se nikoliv vlastní vinou ocitnou na pokraji existenční katastrofy. Nezapomínat na to, že ne všichni jsme byli do života stejně vybaveni...

Lidé, kteří cestují po světě, často mluví o tom, že se vlastně máme úžasně, že život v řadě jiných zemí je mnohem těžší než u nás. Vy část roku pobýváte s rodinou v Americe. Jak vnímáte život běžných lidí tam, v porovnání s Českou republikou?

My máme dům na Floridě, tady žijí, alespoň přechodně, bohatí lidé z celého světa, ale i chudí, kteří zajišťují těm bohatým v provozu jejich luxus... někdo se tady rekreuje a někdo tady pracuje... někdo má své peníze z Kanady, ze Švédska, z Ruska, z Japonska, a někdo tady peníze svou prací vydělává a tím živí svoji rodinu. Symbióza těchto dvou světů má svoji logiku, jedno bez druhého by existovat nemohlo... Tady v Miami, na jihu Floridy, vybudovali občané USA velmi exkluzivní kus země, dříve tady byly močály, moskyti a aligátoři... dnes jsou tato ne zcela přítulná zvířátka o kus severněji „za plotem“... v parku Everglades.

Za sto let práce, která tady asi nikdy neskončí, vzniklo obrovské „lázeňské“ město, obrovský územní celek s třemi miliony obyvatel, silnice, dálnice, obchodní centra, stovky jezer, stovky vodních kanálů a tisíce rodinných domů se zahradami a bazény na těch zahradách... Klima je tady teplotně stejné jako v Africe, třeba v Somálsku... teplo a dostatek vody, to je ten zdejší zázrak... denně tady svítí mnoho hodin slunce a denně také přijde tropický mrak a liják... a stovky těch jezer a kanálů všechnu z nebe spadlou vodu zachytí, podrží... a ta se ve své většině vsákne... neodteče odsud ani kapka... proto jim tady nechybí spodní voda, proto je tady vše jako brčál zelené, celý rok... A teplo, naše zkušenost je minimum prosinec-leden tak 24-26 stupňů, v létě trošku přes 30 stupňů. Prostě klimatický ráj.

A tisíce lidí tady pracují na tom, aby běžná příroda pro všechny občany vypadala jako zahrada pětihvězdičkového mezinárodního hotelu... Proto se sem sjíždějí zejména starší bohatí lidé z celého světa, neznají tady angíny ani chřipky... A lidi, i ti, co mají osmdesát a více let, chodí každý večer po chodnících zdejších zahrad kilometry rychlou chůzí. Udržují si své zdraví... Přes den rozumně užívají slunce, koupou se na svých zahradách ve vlastních bazénech s křišťálově čistou profesionálně udržovanou vodou anebo si zajednou pár minut autem k moři...

Atlantik na východě i Mexický záliv na západě Floridy mají v létě více než 30 stupňů… voda teplá jak ve vaně... ano, je tady krásně. Ale ne všude v USA je stejně, ne všude jsou podmínky k životu od přírody tak příhodné. Ale je to bohatá, luxusně vybudovaná země, a tak i lidé, kteří se nenarodí ideálně, mohou prožít bohatý a smysluplný občanský život. S úrovní ekonomických podmínek k životu se s USA nebudeme moci ještě dlouho srovnávat, pokud někdy vůbec. Ale nemají tady historii, nemají Prahu, jsou unešeni Evropou a kulturní kvalitou života lidí v Evropě... i v Česku... My máme pro naše životy jiné kvality, které nám Američané závidí. Nejsme na planetě občany druhé kategorie, buďme na sebe pyšní. Máme k tomu plné oprávnění. Jen se pokusme zbavit nectností, které nás nezdobí...

Psali jsme: Jakub Janda: Náš think-tank je pod útokem Ruska! Sesazeni Zemana: Skandální a překvapivá slova o Babišovi Vyplácení doplatků na bydlení omezí i Karlovy Vary Prasárna? Slovensko se baví politickým VIDEEM. Posuďte sami. Je k tomu i lechtivé FOTO

A mimochodem, domníváte se, že je i něco dalšího, co nám může Západ dnes závidět?

Bylo by fajn, kdybychom mohli něco najít... ale já to nevidím... Nabízí se třeba často zmiňovaná bezpečnost... ale není naše bezpečnost pouze výrazem naší bezvýznamnosti? Je určitě fajn, že žijeme v zemi, které se vyhýbá zájem násilných skupin, které ohrožují současný svět, je fajn, že se u nás nestřílí ve školách, na ulicích a v obchodních domech... Neumím říci, jestli za to někomu nebo něčemu u nás doma vděčíme... Jinak se mi nezdá, že by v západních zemích neměli něco, co my máme a co nám lze závidět. Zatím to stále ještě vidím spíš obráceně.

Letošní program Poslanecké sněmovny zahrnul i komunistický požadavek na „vyšetření zločinů privatizace“. Komunisté prosadili usnesení, že „privatizaci 90. let provázely excesy, chyby a zločiny“. Mají pravdu? A měli by to právě komunisté navrhovat?

Myslím, že si o tom povídají vrabci na střeše, že privatizace v naší zemi po roce 89 byla hodně divoká, český Klondike se tomu mezi lidmi říká... ale položme si otázku: šlo to jinak? Já to skutečně nevím a neumím to posoudit... Nebo jenom závidíme těm, kteří se mezi námi z obyčejných kluků stali miliardáři… a když se to prošetří a zjistí se, kteří z našich boháčů jsou občané zcela bezúhonní, jenom to prospěje jejich prestiži. Těm poctivým to neublíží, a lumpové ať mají špatné spaní... Věřím, že mnozí z nich se k majetku propracovali svoji extrémní šikovností a pracovitostí ve zcela specifické době, která se už nikdy nebude opakovat… Jiní si zcela určitě na startovní čáře pomohli ne zcela mravními způsoby, mnozí ale zcela regulérně v rámci tehdejších ke zbohatnutí velmi dobře vytvořených zákonů... Ale stejnou šanci jsme měli všichni a jen z některých jsou boháči...

A jestli to v Poslanecké sněmovně prosadili komunisti? Jsou u nás v Česku parlamentní stranou? Jsou. Mají tím pádem stejná práva a stejné povinnosti jako ostatní... A jistě by to neprosadili sami, asi ten problém „leží na srdci“ i poslancům z jiných poslaneckých lavic... což svědčí o tom, že to téma pro Poslaneckou sněmovnu opravdu je.

Liberální osobnosti vyjadřují starost o zachování svobodných veřejnoprávních médií, čili České televize a Českého rozhlasu. Příznivci prezidenta Zemana a premiéra Babiše naopak upozorňují na jejich údajnou nevyváženost a tendenčnost. Co vy na to říkáte?

Proč jen liberální osobnosti…?? Já jsem o tom hovořil již několikrát a pro mě to je obehraná písnička. V ČT skutečně vídám redaktory, u nichž už předem víme, koho si pozvou jako diskutujícího k tématu, a tím je jasné, co budeme slyšet. Budeme slyšet to, co redaktoři již svým výběrem diskutujících chtějí sdělit. To je bohužel čitelné… z toho i pro mě velmi často vyplývá řekněme jistá tendenčnost. Je bohužel čitelné, komu z politiků ten který redaktor v ČT fandí a koho „nežere“... je prostě čitelné, koho redaktor volil a koho ne… je jich jen málo, kde to jasné předem není... Rádio tolik nevnímám... ale o svobodu veřejnoprávních médií se neobávám.

Jak já vnímám politickou scénu, nikdo z politiků po ovládání veřejnoprávních médií netouží, zítra by se to mohlo obrátit proti němu… nic není tak vratké jako politická přízeň nebo přízeň politika, chcete-li... Ale třeba v USA žádná veřejnoprávní média nemají a také to jde... nevypadá to, že by tady touto skutečností byla nějak limitovaná demokracie... Tady, v USA, se časem vyprofilovala média, která občané vnímají v jejich jasné politické profilaci... tihle fandí demokratům, tihle republikánům... žádné kličky nebo zaklínání nestranností. Tak to je, my občané to víme a z názorů si vytváříme názor vlastní. Také to je cesta…

„Babiše a Zemana volili zejména lidé z venkova, starší a méně vzdělaní,“ opakují jejich oponenti. Jsou tito lidé nevědomí a zmanipulovaní, jak naznačují třeba umělci Mádl a Geislerová? A až jejich voliči odejdou, nastane vláda stran typu Piráti, kteří vévodí mezi mládeží? Je letošní odpor proti prezidentovi a premiérovi generační věcí?

Je mi líto, že se mezi umělci najdou lidé, kteří považují lidi z venkova za méněcenné... všichni Pražáci byli přes své rodiče kdysi venkovany a pražskou náplavou... Praha by neměla být pupkem světa a především, ti, kteří jsou moudřejší než ostatní, by nikdy neřekli, že takovými „moudřejšími“ právě oni jsou. Skromnost a tolerantnost k názoru druhých je to, co nám zásadně chybí. Opravdu je mi líto těchto postojů, s nimiž zásadně nesouhlasím... tak to prostě není. V Příbrami, Chrudimi nebo Jihlavě jsou stejně chytří lidé jako v Praze… A veškerá moudrost tohoto národa i jeho boj za zachování holé existence vždy pramenily z venkova a jeho „obyčejných“ lidí. Umělci v Praze si ve své většině vždy našli cestu, jak se s danými okolnostmi srovnat a nepřijít o své osobní pozice. Ne, tohle hodnocení a kastování lidí mi je zcela cizí...

Karel Gott letos oslavil nedávno 80. narozeniny. Ani toto se neobešlo bez politického kontextu. Jeho kritici jej označují za symbol normalizace, prázdný symbol, ztělesnění konformity a méně či více přiznané spolupráce s komunistickým režimem. A to není všechno. Například Jakub Janda napsal: „Karel Gott je sice kulturní legendou, ale když veřejně propaguje ty nejhnusnější konspirační teorie, tak dělá pro české extremisty a ruské destabilizační zájmy více práce než Aeronet a Parlamentní listy dohromady. Je to smutný konec.“ Pravděpodobně jde o Gottova slova o iluminátech. Co nejen na Jandu, ale i na další Mistrovy kritiky říkáte?

Neříkám na ně nic, vlci vyjí a karavana kráčí dál. Karel Gott je legenda, umělecká i lidská, a nadpolitický symbol... Není možné vše v kvalitě a hodnotě lidí poměřovat penězi, ale ani politickými postoji. Dobří lidé bojovali proti komunistům, i když při tom třeba zavraždili i nevinné lidi, špatní lidé v tom čase nebojovali a pouze žili. Chodili do práce, milovali se, vychovávali děti... a tím kolaborovali s režimem a proto jsou špatní... Neměli bychom s dělením společnosti na správné občany a ty druhé už konečně přestat? Není už nejvyšší čas, anebo to zase někomu slouží?? A Karel Gott ať si říká co chce. Je to občan jako my a právo říci svůj názor má jako ostatní. I když je to legenda…

Když odbočíme, prezident Zeman přijal na příští rok pozvání Vladimira Putina na oslavy konce války. Je dobré současnému Rusku prokazovat takovou čest? Vnímáte Vladimira Putina v jeho současné podobě jako nepřítele, nebo jako vhodného vládce pro Rusko?

Zase, říkal jsem to mnohokrát. Rusko je světová velmoc, USA, Čína, Indie atd. – to jsou země, které rozhodují o osudu planety. Není to Česko. A pokud jde o Rusko a náš vztah k němu – je to náš skoro soused a měli bychom s ním mluvit. Odsoudit ho do role zlobivého kluka, s nímž se ve třídě nikdo nebaví, je nejhorší cesta, kterou lze zvolit. S Ruskem je třeba mluvit a je třeba ho zapojit do všech aktivit, které zajímají svět. Jenom tak bude Rusko partner, který nebude muset být vydávaný za strašáka... a proto považuji cestu Miloše Zemana do Ruska za správnou, myslím, že je ve svém výrazu modernější a moudřejší než ti, kteří řeknou: s Ruskem se nebavíme. Protože to není pro budoucnost ta správná cesta.

Je, nebo není dnešní Rusko podle vás svobodnou zemí, i v souvislosti s nedávným zásahem proti demonstrantům za svobodné volby, kdy bylo zadrženo asi 800 lidí? Podle některých videí měla policie použít násilí…

Bylo to těsně před naší sametovou revolucí a „masakrem“ na Národní třídě v Praze... V Československé televizi někdy těsně před naší revolucí vysílali zpravodajský záznam demonstrace z Paříže... nevím ani za co tam tenkrát demonstrovali bankovní úředníci... Policajti je zmlátili a rozehnali obušky hlava nehlava... pánové v bílých košilích s motýlky kolem krku dostali takovou nakládačku, jakou jsem před tím dlouho v TV neviděl... a polovinu těch naivních bankéřů pozatýkali... asi to byla nějaká nepovolená demonstrace… ta v Paříži…

Jak to bylo v Moskvě nevím... bylo to v Moskvě, to na co se mě ptáte? Nic o tom nevím, ale že policie násilně zasahuje proti demonstrantům, to není nic nového a nevymyslel to Vladimir Putin. To je praxe stará dnes už stovky let... A jak je to se svobodou v Rusku také nevím a jsem dalek soudit věci, o nichž jsem jenom četl v našem tisku...

Mimochodem, když jsme u Ruska, mají pravdu ti, kteří mluví o tom, že ve výkladu historie 20. století panuje jakási dvojakost, například ve vztahu k těžkostem, které nám způsobili Němci a Rusové? Je podle vás dnešní mainstreamové vnímání českých moderních dějin vyvážené a objektivní?

Tady jsem zase na názor krátký, zase mi chybí informace. Jak nám ublížil Stalinův Sovětský svaz nevím, jak nám ublížilo Hitlerovo Německo znám z hodin dějepisu. A pozor! Rusko není Sovětský svaz, Rusko je mnohem větší a bohatší historický pojem... bohužel to stále zaměňujeme... a stále ty dějinné souvislosti vnímáme nesprávně.

Podíváme-li se na Evropskou unii, přináší nám do životů více svobody, nebo je část pravdy i v hlasech odpůrců, kteří říkají, že by nám bylo lépe bez ní, a argumentují například migrační krizí nebo množstvím nových nařízení a regulací?

Evropská unie nebyla vymyšlená v Praze, ani tady nebyla založená. Evropská unie vznikla jako NUTNOST ve světě, kde malé národy, malé země s nedostatečným specifikem, jako ho má třeba Švýcarsko, nemohou ve světě gigantů, zejména ekonomicky, přežít. Je to prostě nutnost. Že to v EU dnes dobře nefunguje neznamená, že se má zahodit a zahrabat pod zem. Evropskou unii je třeba zachovat a opravit...

A mám trošku vtíravý pocit, že problém je zejména v tom, že všechny evropské země, členové Unie, ještě nové souručenství nevzaly zcela vážně. Proto do unijních voleb obvykle nominují politiky – až na vzácné výjimky, kterým se tímto omlouvám – kteří doma propadli a nikdo je doma nepotřebuje... nebo doma dokonce překážejí... prostě politický odpad. Potom podle toho politika v Bruselu vypadá. Nevím, jestli to tak opravdu je, ale z toho, co vídám a slýchám, to tak velmi pravděpodobně vypadá.

A jak vidíte postoj naší země k EU? Jsme skutečně nevděční vůči „starým“ zemím EU, jak občas zaznívá? Měli bychom se více přiklonit k „západu“ a třeba přijmout už euro? A co náš postoj k uprchlickým kvótám?

Evropské kvóty byly nesmysl a jsem hrdý na to, že Češi patřili k těm, kteří to v Bruselu statečně řekli a pomáhali prosazovat negativní názor na kvóty. Dnes je to zaplať Bůh jinak a k migrační vlně má Evropa dnes jiný přístup než v době, kdy se na nás uprchlíci valili... je to i zásluha Česka...

Celkově, domníváte se, že má Česká republika dnes v Evropě lepší zvuk než před čtvrtstoletím? A pokud ano, tak kdo se o to podle vás nejvíce zasloužil?

To opravdu nevím, jaký má Česko v Evropě zvuk, na to se zeptejte našeho premiéra, ten v Bruselu musí být často... ale z toho, co vídám v ČT, náš premiér se vždy vřele vítá se státníky z celé Evropy a mluví s nimi střídavě čtyřmi jazyky, které ovládá... To je z Česka neočekávaná rarita, tak bych řekl, že Česko má nyní v Bruselu lepší zvuk než v minulosti... A nevšiml jsem si, že by se někdo před Andrejem Babišem ušklíbl, protože je v Česku „stíhaná osoba“ a odmítl mu podat ruku... To jsou jen legendy a pověsti pro českého čtenáře jistých periodik.



autor: David Hora