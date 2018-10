Senátorský klub ODS: Zastropování přímých plateb podpoří malé zemědělce

Senátoři za ODS nepodpoří novelu zákona o volbách do Senátu, potvrdil předseda senátorského klubu Miloš Vystrčil.

Na tiskové konferenci se občanští demokraté věnovali především evropským tiskům. Miloš Vystrčil poukázal na nedostatky víceletého finančního rámce. Senátor Zdeněk Nytra podpořil zastropování přímých plateb zemědělcům a místopředseda Senátu Jaroslav Kubera varoval před institutem takzvané kvalifikované menšiny v rozhodování EU.

„Náš názor na novelu volebního zákona, která mění volby do Senátu na jednokolové – podle tzv. australského modelu, se nemění. Tento návrh zákona nepodpoříme. Návrh je komplikovaný a neumožňuje voličům vyjádřit se pouze pro svého preferovaného kandidáta. V určitých případech může navíc nastat situace, kdy nebude zvolen ten kandidát, který se jeví jako nejlepší, protože tento návrh je matematicky špatný,“ uvedl předseda Senátorského klubu Miloš Vystrčil.

„Senát projednává také víceletý finanční rámec EU 2021 – 2027. V tomto návrhu vidíme několik problémů. V první řadě nijak nezajišťuje snižování administrativy, která souvisí se získáváním prostředků z evropských fondů. Nepochopitelné je pro nás také navržené zvýšení provozních výdajů EU o 23 %, tedy asi o 400 miliard korun. Nerozumíme ani tomu, proč by se měl rozpočet EU navyšovat, když se unie díky odchodu Velké Británie zmenší. Chceme, aby EU fungovala efektivně, racionálně, účelně a účinně,“ doplňuje Vystrčil.

Senát projedná také Balíček ke společné zemědělské politice EU pro období 2021-2027, ve kterém ODS podporuje zastropování přímých plateb. Postoj ODS vysvětlit senátor Zdeněk Nytra: „V případě společné zemědělské politiky EU stojíme na straně stávajícího návrhu EU, který předpokládá zastropování přímých plateb. Nesouhlasíme totiž s tím, že 90 % zemědělských dotací pobírá řádově 200 velkých firem v ČR. Jsme přesvědčeni, že tato varianta povede k podpoře menších nebo začínajících zemědělců a podpoře venkova jako takového.“

Návrh nařízení Evropského parlamentu a rady o ochraně rozpočtu unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech, který umožňuje krátit dotace jednotlivým státům prostřednictví rozhodnutí tzv. kvalifikovanou menšinou, kritizuje místopředseda Senátu Jaroslav Kubera: „Kvalifikovaná menšina znamená, že pokud se členské státy do jednoho měsíce nevyjádří, znamená to, že souhlasí. V rámci 27 zemí ale v podstatě není možné, aby se parlamenty svolaly a rozhodly v tak krátké době. Vláda s touto pasáží sice významně nesouhlasí, ale jsem přesvědčen, že to měla řešit dřív, tedy ve chvíli, kdy toto nařízení vznikalo.“

