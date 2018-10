Fiala (ODS): Ministr zahraničí by měl být silnou politickou osobností, to Tomáš Petříček není

Jmenováním Tomáše Petříčka končí zvláštní situace, kdy ČR neměla ministra zahraničí. Přejme T. Petříčkovi úspěch, ale bude to mít obtížné. Ministr zahraničí by měl být silnou politickou osobností s jasnými názory a odpovídajícími zkušenostmi. To ministr Petříček není a těžko tedy věřit, že může účinně prosazovat v zahraničí zájmy ČR. Zahraniční politika tak do značné míry zůstane v rukou premiéra, který ji bohužel často redukuje na pouhý marketingový nástroj. Ke škodě České republiky, která dobrou, konzistentní a účinnou zahraniční politiku potřebuje.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec

autor: PV