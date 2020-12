ANO: Za absolutní většinou problémů stál náměstek Martin Hanousek

reklama

Vážení občané města Hradec Králové,

přede dvěma lety jsme zvítězili v komunálních volbách v našem krásném městě ziskem 23,83 % hlasů a 11 mandátů v zastupitelstvu. Projevili jste tak touhu po změně a nesouhlas s vývojem situace v našem městě v posledních letech, kdy se toho moc neměnilo k lepšímu, investice se propadly na historická minima, připravenost projektů byla na nule nebo s velkými nedostatky, magistrát města stagnoval a ze situace spíše těžili jen ti, kteří se rozhodli na této situaci osobně profitovat.

Méně úspěšné strany se však nehodlaly jen tak svých politických výdobytků a vlivu vzdát. Vyjednávání o koalici bylo velmi náročné. Jasně jsme však deklarovali, že chceme změnu a že nepůjdeme do koalice s těmi, kdo se na minulých problémech podíleli a chtěli by pokračovat stejně.

Jediná možnost, jak složit funkční koalici s naší účastí, byla Koalice ANO, ODS, Zelení a Změna pro Hradec (ZaZ). Všichni se podobně vymezovali vůči minulým vedením a tvrdili, že chtějí realizovat jiný přístup. Obětovali jsme proto funkci primátora i některé další důležité pozice pro umožnění koalice. Věřili jsme, že strany do vedení města nominují lidi, kteří budou pracovat naplno pro potřebnou změnu tak, jak jsme avizovali. Věděli jsme, že bude naše spolupráce vyžadovat vzájemné ústupky a kompromisy.

Po převzetí kormidla, ponoření se do detailů požadavků města a svých agend a při každodenním řešení jednotlivých problémů, včetně obrovského balíku individuálních požadavků našich občanů, jsme si ani neuvědomili, že vše co jsme konali, nebylo úplně bez chyb.

Výzva ZaZ proto přinesla pro koaliční partnery potřebný podnět pro vyhodnocení současného stavu, včetně kritického ohlédnutí a pojmenování chyb ve vlastních řadách. Na základě tohoto vyhodnocení navrhla obě oslovená koaliční uskupení (ANO a ODS) konkrétní změny, které se staly součástí písemných odpovědí. V termínu byly odeslány ZaZ jako podklad pro projednání dalšího postupu v koalici, aby tak došlo ke zlepšení vztahů ve vedení města a dosažení koordinace mezi jednotlivými náměstky a byly nadále naplňovány volebních programy všech koaličních stran. Někteří ale neměli ani tu slušnost vyčkat na odpovědi, které byly odeslány v požadovaných termínech.

Před některými členy koalice nás varovalo i minulé vedení a současný stav jim dává za pravdu. Za absolutní většinou problémů stál právě náměstek Martin Hanousek, reprezentant Strany zelených. Byli jsme zděšeni, když na prvních jednáních zastupitelstva padaly z jeho úst urážky na snad všechny bývalé funkcionáře města. Tehdy nám ještě nedocházelo, že totéž bude činit záhy i nám, koaličním partnerům, a že nás ještě k tomu všemu bude i v médiích dehonestovat lživými tvrzeními. A to i přesto, že základních aktivit Strany zelených si vážíme, sami jsme měli povětšinou „zelené“ přístupy s ohledem na přírodu a životní prostředí. Bohužel, náměstek Hanousek se vůči kolegům choval arogantně, neakceptoval volební výsledky a snažil se až vyděračskými praktikami vynucovat jen své zájmy. V koalici se choval jako opozice a snažil se ji i rozbít. Útočil na své kolegy na půdě magistrátu i v médiích, účelově se spojoval s opozicí, hlasoval proti koaličním bodům nejen v radě města, ale i v zastupitelstvu. A nebránil se ani veřejné dehonestaci ředitele školy (jednoho z nejlepších), na některé pozice na městě prosazoval osoby, u kterých nebyl schopen prokázat důvody, pro které by mohli danou funkci zastávat. Z jednání posledního zastupitelstva se omluvil ze zdravotních důvodů a vyžádal si distanční přístup, aby se následně ukázalo, že byl na dovolené ve Švýcarsku. Zatímco primátor a ostatní náměstci tu za něho řešili v této nelehké době vrcholící epidemiologické krize problémy jeho gesce. Byl to on, kdo vyzval prostřednictvím svého kolegy Záruby ostatní předsedy koalice k reakcím na jimi zaslaný dopis, v němž arogantně žádá, bez jakéhokoliv zdůvodnění, o odstoupení dvou spolunáměstků, kteří se jím nechtěli nechat ovládat a plně respektovat všechny jeho požadavky.

Bohužel, právě tento člověk byl překážkou pokračování původní koalice. Domníváme se, že má minimální koaliční potenciál i pro jakékoliv jiné koalice a bude nutné jej ve vedení města nahradit. Ostatně jeho chování „ocenili“ i voliči v posledních krajských volbách, kde se neprobojoval ani do zastupitelstva.

Případů, kdy se Mgr. Hanousek choval naprosto nepředvídatelně a zároveň arogantně, je však mnohem více. Výše popsané je jen vyvrcholením jeho „snažení“ o rozbití koalice, které trvá vlastně od jejího vzniku. Jen namátkově lze uvést, že nehlasoval s koalicí na mnoha projektech, které konkrétně jemu nevyhovují (např. správce stavby stadionu, studie ekologického dopadu na lokalitu Plachta v případě budování komunikace za Petrofem, další směny pozemků výhodné pro město aj.).

Naopak se snažil prosazovat to, co vyhovuje pouze jemu. Asi nejkřiklavější případ je výběr kandidáta na vedoucího Odboru životního prostředí, kde jsme nakonec zjistili, že doporučená kandidátka nemá žádné zkušenosti s vedoucí funkcí, ani s prací v oblasti životního prostředí a nebyla by schopna z osobních důvodů zpočátku ani svou práci vykonávat. Hlavním parametrem pro navrhovatele v tomto případě byla asi možnost vybraného adepta snadno ovlivňovat. O tom svědčí i to, proč nakonec „odešla“ i bývalá vedoucí Odboru životního prostředí, která se nechtěla nechat ovládat. Jeho arogantní chování k lidem okolo, k podřízeným, ale i ke kolegyni Pourové, je již dostatečně známé. Dalo by se říci, že neměl žádný respekt k nikomu, tím spíše ke starším, zkušenějším a těm, kteří v životě svojí prací něco dokázali. Sám v životě jinak nepracoval, než pouze politikařil.

Jiná situace nebyla ani v jím řízené oblasti školství, kdy se mj. dlouhodobě osobně neúčastnil ani jednání „své“ Komise pro výchovu a vzdělávání (KVV) v Hradci Králové. Zde prostřednictvím svého kolegy (předsedy komise Králíčka) prezentoval jen obecné a nepříliš podstatné záležitosti z oblasti školství a ty důležité se komise nedozvěděla často vůbec či se značným zpožděním (nezřídka byly i značně zavádějící, včetně zápisů z jednání). Není též výjimkou, kdy opět prostřednictvím předsedy Králíčka byli členové této komise vyzýváni, aby dopracovali dokumenty pro potřeby města, ačkoli toto přísluší pracovníkům odboru školství (úředníkům) a nikoli členům komise.

Co se týče jeho sociálního cítění (ač je i náměstkem pro sociální věci): Hanousek od září 2020 prosadil, opět bez hlubšího zdůvodnění, v městských mateřských školách zvýšení školného z pětiset na šest set Kč měsíčně. To vše v době, kdy jsme pohlceni covidovou pandemií a kdy je každá koruna, především mladým rodinám, dobrá.

V roce 2019 si velmi nevhodným až vyděračským způsobem prosadil naprosto nestandardní navýšení provozních rozpočtů škol na rok 2020 bez toho, aby uvedl, na co budou konkrétně tyto finance školou použity (šlo o celkovou výši 15 mil. Kč). Totožné navýšení opět bez jasného zdůvodnění pan Hanousek požadoval i pro rok 2021, bez ohledu na to, v jaké finanční kondici se město v současné složité situaci nachází. Vlastní vzdělávání a jeho kvalita, lidský přístup ke všem ředitelům a učitelům, to není pro pana náměstka pravděpodobně to nejdůležitější.

Za zmínku stojí i další požadavky náměstka Hanouska.

Patří k nim zájem zaplatit z pokladny města náhradu škody za zmařenou investici firmě, která koupila pozemek na Plachtě u Lidlu a následně se z něj na základě návrhu Hanouska stala přírodní památka. Jeho prioritou bylo též ustanovení pozice městského dendrologa, avšak přes řadu jednání ji dodnes neobsadil. Rovněž přednesl návrh na prohlášení některých dalších městských lokalit přírodními památkami (Březhrad, Kopec Sv. Jána) bez ohledu na dopady takového jednání na majitele dotčených pozemků. V rámci staveb a oprav městského majetku tvrdě prosazoval pouze přednostní opravy škol, příp. objektů pro „své“ sociální služby, a to za cenu i některých zbytečně drahých úprav (odlehčovací služba Honkova cca 130 mil. Kč, zastřešení teras MŠ Orlická cca 20 mil., kde se kapacita nijak nezvýší a postačuje drobná oprava střechy apod). Také silně obhajoval zpětné navýšení tepla Tepelného hospodářství pro naše spoluobčany a podnikatele ve městě spolu s požadavkem na výplatu tantiém vedení společnosti. Bez ohledu na gesční příslušnost a vhodnost diskuse o věci, v koalici prosazoval jen své stanovisko a způsob řešení u opatření řešení klimatických změn (retenční nádrž, oblast Marokánka, Plachta), aniž by respektoval stanoviska a posudky skutečných odborníků.

Přes vše uvedené je třeba zmínit ale i nesporná pozitiva, která dnes již rozpadlá koalice přinesla.

Fungovala s podporou dvou zastupitelů za ANO v Poslanecké sněmovně, členů vládního hnutí s aktivními kontakty na členy vlády a jednotlivá ministerstva, kteří svým vlivem a prací podpořili pro město HK ve spolupráci s náměstky mnoho důležitého. Jmenujme například aktivity kolem D11, D35, fotbalový stadión (dotace), Honkova (dotace), ubytovna u Média (proces směny) a mnoho dalšího.

Podařilo se vyjednávání ohledně čerpání úvěru na investiční akce za výhodných úrokových sazeb. Návrh rozpočtu na rok 2020 byl sestavován odpovědně s důrazem na nenavyšování běžných výdajů. Návrh rozpočtu na rok 2021 byl koncipován jako krizový rozpočet s rezervou na dopady pandemie a současně bylo zachováno financování prioritních investičních akcí. Do rozpočtu tří městských kulturních organizací Klicperovo divadlo, Filharmonie a Drak přibylo navíc na dotacích za rok 2019 a 2020 celkem 9 mil. Kč od Královéhradeckého kraje díky opakovanému vyjednávání. Novelizovali jsme pravidla fondu veřejně prospěšných projektů za účelem efektivnějšího využívání dotací do sportu, kultury a cestovního ruchu.

Zvýšila se četnost oprav veřejných prostranství, zejména chodníků, komunikací ve vlastnictví města, parků apod.

Byť jsme úplně nesouhlasili s „pokusy“ pana Hanouska s alternativní likvidací plevele pomocí různých „nových metod“, v loňském roce tato jeho priorita vedla k rozšíření plevele snad po celém městě. Na tomto místě se obyvatelům města za uvedené omlouváme.

Za zmínku stojí i to, že se nám postupně dařila i práce na tvorbě nového územního plánu. Zde je však situace velice těžká, protože si někteří lidé chtěli z nového územního plánu udělat velice výnosný byznys se změnou nestavebních pozemků na pozemky stavební.

K dalším úspěchům bývalé koalice patří i např. výstavba nové tělocvičné haly na Pouchově, příprava staveb fotbalového stadionu i dlouho připravované Lávky, dokončení opravy Bono Publico, řady bytů i nebytových prostor, zahájení 1. etapy rekonstrukce MŠ Sluníčko, opravy mateřských i základních škol a sportovišť, Klubu pro důchodce, rekonstrukce ulice Hlavní na NHK, opravy Gočárovy třídy, třídy ČSA, Spojovací ulice aj. Též obstarání pozemků pro opravu Benešovy třídy, cyklostezky i jiné komunikace včetně chodníků a další potřebné investiční akce města. Rovněž zřizování nových parkovacích míst a dalších prvků pro zvýšení bezpečnosti městského provozu.

Po více než 15 letech jsme dosáhli spravedlivé dohody společnosti Aldis, a.s. ohledně jejích pozemků a bráníme tak dalším zbytečným výdajům peněz, nalezli jsme řešení pro určení vlastníka Malšovického nadjezdu, který tak může směřovat k potřebné opravě. Realizujeme potřebné směny pozemků mj. pro žádanou a tolik potřebnou výstavbu Infekční kliniky FN. Změnili jsme pravidla přidělování městských bytů tak, aby byly k dispozici občanům s trvalým pobytem, kteří prostřednictvím rozpočtového určení daní od státu přispívají do městské kasy. Narovnali jsme také pravidla odměňování členů orgánů v městských společnostech (zrušení tantiém) a nápravy vad jejich zakladatelských dokumentů. Ukončili jsme předchozí neefektivní nájem a zajistili převzetí areálu Stříbrného rybníka bez negativních dopadů na město; následně jsme jej předali městské společnosti a zajišťujeme jeho modernizaci a rozvoj. Průběžně jsme řešili nejpotřebnější úpravy a opravy Benešovy třídy pro usnadnění života tamních obyvatel do doby celkové rekonstrukce a připravujeme rekonstrukci této dlouho zanedbávané části města. Snažili jsme se prosazovat priority našeho koaličního programu i při složité celkové ekonomické situaci díky protipandemickým opatřením. Bývalou koalici považujeme za úspěšnou, již nyní jsou některé její úspěchy patrny. I nadále hodláme plnit program a slib, který jsme našim voličům dali.

Je třeba nyní nahlas říci, že jsme dlouhodobě ustupovali neurvalému, až vyděračskému stylu jednání náměstka Hanouska s pocitem, že školství, životní prostředí i sociální oblast jím vyžadované prostředky potřebuje. Postupně si však vynucoval i další aktivity – mj. zubry v novohradeckých lesích, nové řešení včetně nestandardního a drahého přemostění a také meandrování Piletického potoka, finance do sporných historických objektů (Koželužna), zjevně zbytných v době propadu ekonomické situace předpokládaných výpadků příjmů rozpočtu města. To vše chtěl finančně krýt pozastavením i důležitých městských projektů, na kterých byla koaliční shoda.

Co k tomu více dodat?

Snad jen toto: pro sebestředného, neurvalého a především netýmového koaličního partnera, který není přístupný jakékoliv sebereflexi a pokora je pro něho neznámé slovo, již v koalici nemůže být místo. A to ani, jak se domníváme, v žádné rozumné budoucí.

Zastupitelé Statutárního města Hradec Králové zvolení za ANO2011.

Marek Pavel – předseda ZK ANO v Hradci Králové a radní

Pourová Věra, JUDr. - 3. náměstkyně primátora - oblast správy majetku města a městských organizací

Friedlová Libuše, Mgr. – zastupitelka

Groh Jan, Ing., LL.M., MBA – zastupitel

Kos Jiří – zastupitel

Langer Jiří – radní

Mašek Jiří, MUDr. – zastupitel

Matyášová Eva, MUDr. – zastupitelka

Turková Andrea – radní

V Hradci Králové dne 1. 12. 2020

