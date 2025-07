Zálom (Svobodní): Niedermayer je prostě darebák

Nevím, jakým myšlenkovým pochodem nebo výpočtem došel tento odporný obchodník se strachem, soudruh Niedermayer, k takovému ocenění případných škod způsobených změnami klimatu. Nedává to přece žádný smysl - jak to ostatně už dostatečně popsal například Bjorn Lomborg. Za prvé, tzv. boj proti klimatu stojí zcela nepochybně víc peněz, než kolik prospěchu by přinesl technologický pokrok, pokud by se peníze vynaložily tímto směrem. Jinak řečeno, peníze, které se hodí do kanálu výměnou za to, že se snad možná nepatrně zbrzdí růst teploty (mimochodem, neexistuje nic jako globální teplota), mohly přirozeně pracovat jinde a přinášet nevyčíslitelný užitek milionům lidí. Za druhé, není pravda, že by bylo více přírodních katastrof - lze sice tvrdit, že pojistné události kvůli přírodním katastrofám znamenají stále větší balík peněz, to ovšem není proto, že by bylo více katastrof. Ne, je to daleko spíše proto, že lidé jsou stále bohatší, a samozřejmě také proto, že se zastavují i lokality, které jsou z hlediska například záplav rizikové. Za třetí, sucha jsou způsobená zcela jinými faktory, než je oteplování klimatu - obecně vzato, teplejší klima přináší spíše více srážek zatímco chladné klima je sušší (viz např. prof. Kutílek). Za čtvrté, to už jen tak pro úplnost, není v žádném případě vědecky dokázáno, že hlavním faktorem změn klimatu je lidská činnost.

