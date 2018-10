Adamec (ODS): Dobrý úmysl nestačí

Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já se omlouvám, já jsem to nestihl dovyprávět v těch svých dvou minutách. Já si myslím, že takovýchto diskusí ještě dneska bude celá řada. Já jsem říkal, že se připojuji k návrhu vrátit k přepracování a to jen z toho titulu, že chápu snahu předkladatelů, že chtějí, aby nám tady v České republice ten sport vzkvétal, a nejsem v tuto chvíli natolik ještě, řekl bych, nastaven, abych dal rovnou návrh na zamítnutí. Protože podle mě opravdu by bylo správné, aby toto téma uchopila vláda. Nedělejme si iluze, že my to tady uděláme, že to tady opravíme, že nás za to dokonce někdo pochválí, jak si to myslí - hlavně ti sportovci si to myslí, jako že když to tady protlačíme za každou cenu, že to bude dobře. Já před tím varuji. Nebude to dobře. Četl jsem ty důvodové zprávy. Opravdu je to nebezpečná věc. Chápu dobrý úmysl, ale znovu opakuji, dobrý úmysl nestačí. Musí to být profesionálně zpracováno.

Mgr. Ivan Adamec ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Takže v tuto chvíli já jenom vysvětluji, že dávám návrh k přepracování, což pro mě znamená, že to bude předloženo vládě, předkladateli a že si prostě přes svoji stranu protlačí, aby tento návrh zákona šel v profesionální podobě sem na plénum Sněmovny, aby nás neuváděl do rozpaků a do zbytečných diskusí, abychom pak mohli všichni s čistým štítem tu ruku zvednout. Je to zákon, který podle mě není až tak opoziční, koaliční, prostě všichni víme, že to je problém, chceme to vyřešit, ale v tuto chvíli, nezlobte se, takto to nejde. Děkuji za pozornost.

Psali jsme: Bartoň (Piráti): Už nevidíme, kam sportovní organizace peníze přerozdělí Hnilička (ANO): Navrhujeme vznik Národní sportovní agentury Válková (ANO): Potřebujeme trošku kritičtější pohled na justici Bartoň (Piráti): Jde o pravdu, nebo lež. Jednička, nebo nula

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV