Adamec (ODS): Emisní povolenky jako nástroj dekarbonizace fungují špatně

Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já bych také řekl pár slov k projednávání této vratky ze Senátu.

Co mě zaujalo včera. Solární baroni, že kradli ty peníze nebo odváželi si je někam na Bahamy. Prosím vás, to je přesně to, jak se to nemá říkat. To je přesně to, že tady vyčleňujeme určitou skupinu podnikatelů, kterým říkáme, že jsou zloději, a realita je úplně někde jinde přece! Parlament schválil to, jak bude probíhat výkup té elektřiny! Parlament tehdejší! A to, kdo jak hlasoval, to ať si každý srovná se svým svědomím.

Já jsem tehdy v Senátu byl proti tomu, ale realita je taková, že tehdejší legislativa prostě umožňovala takovéto chování. Dneska víme, že to dobře nebylo, ale tehdy o tom rozhodovali jiní, kteří tady seděli, a bohužel si to prosadili. Je to varování, je to memento do budoucna, protože otázka cen energií podle mě bude také ten základ, jak rychle půjde Green Deal na svět, protože tady padalo, že elektřina roste nahoru.

A já řeknu jenom jednu takovou základní věc. Emisní povolenky jako nástroj dekarbonizace nebo tlaku na dekarbonizaci firem prostě podle mě funguje špatně, protože emisní povolenka začínala na pěti eurech za tunu, a dneska je na šedesáti. A ceny porostou. To je ten problém, který nám zvyšuje cenu energie z klasických zdrojů, a nejedná se jenom o elektrárny, jedná se i o podniky a jedná se o teplárny, které už dneska nejsou schopny tyto ceny platit, a ta cena roste nahoru. A my tady budeme v příštích měsících a letech rozhodovat, jak rychle půjde Green Deal na svět.

Je pravda, že my se tady bavíme o uhelné komisi, o konci uhlí, ale prosím vás, Evropská komise to dělá chytře. Ta na to má peníze v tuto chvíli a dotacemi tlačí podnikatelskou sféru do toho, aby přešla na bezuhlíkovou energetiku, a oni budou určovat, kdy to uhlí skončí. Ne my. Dneska máte banky, které už vám nedají úvěr na váš podnikatelský záměr, pokud nebude zaručena bezuhlíkatá energetika.

Řekněme si, jak to je. Prostě my tady řešíme něco, co je ovlivněno rozhodnutím z Bruselu, a musíme se s tím popasovat, protože přece naším cílem je, aby naši občané nebyli vystaveni enormnímu tlaku na obrovské platby za energie. To je realita. Prostě to tak je, a neříkejme si, že všechno prostě uděláme z těch větrníků, z těch solárů, a takové ty věci, a že všichni prostě najednou jásavě přejdou na plyn, který mimochodem také, řekl bych, je kritická surovina podle toho, odkud se dováží a kde ho bereme, za jaké ceny ho bereme, takže všechno toto bude podle mě mít velký vliv na to, jak se ta situace bude vyvíjet dál. To je jenom taková reakce na to, co tady padlo.

A pak bych chtěl říct ještě jednu věc. Víte, my jsme si mohli ušetřit tento bod tady na plénu sněmovny, kdyby se dodržely dohody, které udělali předsedové poslaneckých klubů. Bohužel se tak nestalo. Nestalo se tak. Schválilo se tu něco jiného, a skutečně teď jsme před rozhodnutím, která ta verze podle mě bude prospěšnější jak pro naše občany, tak i pro ty podnikatele, kteří v tomto oboru pracují. My jsme došli k závěru, že jsme nehlasovali, a možná i z toho titulu, že nebyly vyslyšeny některé naše připomínky právě na jednání hospodářského výboru a poslaneckých klubů, tak jsme se rozhodli, že nakonec vidíme jako menší problém senátní verzi, a já děkuji senátorům, že to dali aspoň do této podoby, a vůbec jim to nevyčítám, a my podpoříme tu senátní verzi. Děkuji vám za pozornost, ale argumentujme opravdu tak, jak to je, prosím. Děkuji.

