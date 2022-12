Adamec (ODS): Já se bojím jenom lidské hlouposti. Ta je opravdu nebezpečná

reklama

Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové,

jsme v zimních měsících, tak teď se nikdo odpojovat nebude, proto já jsem říkal, zkusme to zhojit jinou cestou a prosil jsem tady pana ministra, aby veřejně tady udělal příslib, že to uděláme jinou cestou. Jinak na kolegyni, ctěnou kolegyni Veroniku... Bereniku, pardon, Bereniku Peštovou bych chtěl říct, že já se nebojím. Já se bojím jenom lidské hlouposti. Ta je tedy opravdu nebezpečná. Ale jinak se nebojím ničeho a nikoho. Takže to jenom, abychom si to tady řekli. Ale skutečně já jsem to vnímal tak, ten pozměňující návrh, tu podporu, abychom tu diskusi opravdu rozpoutali, protože ten problém nastane v jarních měsících.

To si řekněme na rovinu, to prostě přijde. A právě tady možná kolikrát hraje roli ta lidská hloupost, protože já jsem to zažil historicky, když se odpojovaly od (obce?) z retenčka jenom proto, že jim plynaři nabídli levnější plynovou kotelnu, a zapomněli jim říct, že každý rok budou dělat revize, že budou dělat servis a že je to v důsledku vyjde dráž, než když byly napojené na horkovod, který je nestál žádnou údržbu, nic, prostě měly ten servis stoprocentně, takzvaný full servis. Takže jenom jsem na to chtěl upozornit a jinak jsem rád, že paní kolegyně Berenika Peštová je hrdá na to, že je členkou hospodářského výboru.

Bereniko, děkuji.

