Hlasování 51:50. Trumpův daňový plán prošel o hlas

Americký Senát ovládaný republikány v úterý schválil daňový a výdajový zákon prezidenta Donalda Trumpa, a podepsal tak rozsáhlý balíček, který by do zákona zakotvil mnoho jeho hlavních priorit a zároveň zvýšil státní dluh o 3,3 bilionu dolarů.

Hlasování bylo v poměru 51 : 50 – přičemž patovou situaci prolomil viceprezident Spojených států J. D. Vance.

Návrh zákona se nyní vrací do Sněmovny reprezentantů ke konečnému schválení. Trump tlačil na zákonodárce, aby jej dostali na jeho stůl k podpisu do svátku Dne nezávislosti 4. července, uvedla agentura Reuters.

Prezident Donald Trump při odjezdu z Bílého domu na Floridu přiznal, že jde o „velmi složitou věc“. Dodal také, že to se škrty nechce přehánět, protože je „nemá rád“, citovala jej agentura AP.

Předseda demokratů v Senátu Chuck Schumer z New Yorku řekl, že „republikáni jsou v rozpacích, protože vědí, že návrh zákona je tak nepopulární“.

Analýza nestranického Rozpočtového úřadu Kongresu (CBO) zjistila, že pokud by se návrh zákona stal zákonem, do roku 2034 by bylo o 11,8 milionu Američanů více nepojištěných. CBO uvedl, že balíček by během deseti let zvýšil deficit o téměř 3,3 bilionu dolarů.

Na sociálních sítích se miliardář Elon Musk opět navážel do republikánů za to, že do balíčku zahrnuli dluhový strop ve výši pěti bilionů dolarů, který je nutný k tomu, aby bylo možné pokračovat v půjčkách na zaplacení účtů.

Pokud návrh zákona projde ve Sněmovně reprezentantů dalšími změnami, budou muset obě komory svolat konferenční výbor, který vypracuje konečnou verzi zákona, o níž bude muset Kongres znovu hlasovat, dodal server New York Post.

