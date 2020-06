Adamec (ODS): Pražští králíčci mají jiný názor než ostatní ovce

reklama

Děkuji. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, no tak výborně. Pražští králíčci mají jiný názor než ostatní ovce, nebo jak to tady zaznělo. Kolegovi Nacherovi jsem chtěl říct, že jsem snídal vajíčka. Žena říká, ať to nedělám, že jsem pak agresivní, ale prosím vás, jsme ve třetím čtení. Já chápu, že máme všichni různé názory, ale prostě pokud to má k něčemu být, tak v tom třetím čtení už ten názor musí být jasný, podle mě. To, že to máte jinak, tak mě to baví, mě to těší. A mimochodem, když vidím tu vaši bezradnost, tak já bych si dovolil navrhnout přerušit tento bod programu v dnešním jednání a přesunout ho do variabilního týdne, ať si to vyjasníte. Děkuji.

