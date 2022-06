Adamec (ODS): Tady jde o ekonomiku, jde o dostatek

reklama

Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové,

stručně zareaguji, co jsem tady teď slyšel v rozpravě. Já si myslím, že než technologický problém je to problém ekonomický. To si řekněme na rovinu. To prostě tak je. Myslím, že technologie jsou na vývoji. Neřešil bych tady to, jestli elektroautomobily hoří lépe než normální automobily. Ono zas těch případů nebylo tolik a média to zveličují.

Ale na druhou stranu ekonomicky to nevychází. A tahle směrnice, kterou máme aplikovat, byla připravena před 24. únorem, vlastně před válkou na Ukrajině, kdy bylo plynu dostatek a mohli jsme bez nějakého uzardění vypisovat výběrová řízení na autobusy na CNG a případně elektrobusy, o kterých bych možná mluvil někdy jindy, protože to je docela zajímavé téma, rád bych vám možná představil, jak to může ve městě fungovat bez problémů.

Tady jde o ekonomiku, jde o dostatek. A myslím si, že prostě tady nikdo nereagoval na tu situaci, která v tuhle chvíli je. Myslím si, že tomu trendu se postupně neubrání, ale musíme mít před sebou jasnou vizi, jak to s těmi komoditami do budoucna bude vypadat.

V obecné rozpravě jsem tady navrhoval prodloužení lhůty, myslím, že na 72 dní. Samozřejmě jsem mluvil s panem ministrem Bartošem o tom problému. Oni se všichni bojí, že budeme platit pokuty, sankce. Já si to nemyslím, protože projednáváme v tuto chvíli. Ale nebudu v podrobné rozpravě navrhovat prodloužení lhůty na projednání, ale rozhodně nepodpořím zkrácenou lhůtu.

Děkuji za pozornost.

