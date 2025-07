Farský (STAN): Odhodlání, jaké v sobě mají Ukrajinci, ruské rakety nezdolají

Tak to bude v Kremlu mrzení. Minulý týden jsem strávil na Ukrajině. Byl jsem blízko fronty. A takové odhodlání, jaké v sobě mají Ukrajinci, to rakety nezdolají. To ho spíše posílí.

Na frontě není Putin ani s vynaložením obrovských nákladů a ztrát schopen průlomu, tak útočí na bezbranné civilisty. To ukazuje jeho slabost. Ukrajince to ale v odhodlání posiluje. Vždyť co by v případě kapitulace přišlo? Rabování, znásilňování, ničení. Proti tomu má smysl bojovat. To se spíše zhroutí Rusko. A nebylo by to poprvé.

Mgr. Jan Farský STAN



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky