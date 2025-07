Mašek (ANO): Makali jste celý život – a teď vás prostě oškubou

Ústavní soud reformu podržel. Občané, vykašlete se na to. Makali jste celý život – a teď vás prostě oškubou. Tak jsme se dočkali. Ústavní soud posvětil tzv. důchodovou reformu.

Vítejte v zemi, kde se okrádání důchodců nazývá „nezbytné rozpočtové opatření“ a kde „reforma“ znamená jediné: všichni dostanete míň. Doživotně.

Rozsudek Ústavního soudu? Ve zkratce:

„Mysleli jsme to dobře.“ A výsledek? „Dopadlo to jako vždycky.“ Známá česká klasika. Jenže tentokrát to není vtip. Tady končí legrace.

Tady začíná poškozování jedné generace s tichým souhlasem všech mocenských pilířů.

Sněmovna – souhlasí.

Senát – poslušně kývl.

Prezident – podepsal.

A teď i Ústavní soud – podržel.

Čtyřlístek loajality moci se uzavírá. Všichni si kryjí záda. Jeden horší než druhý. Už chybí jen poslední maličkost: důvěra občanů. Ale koho dnes zajímá nějaká důvěra, že?

Reforma?

Ne. Jen tupé škrty.

O co jde v tzv. důchodové reformě?

Nečekejte žádné systémové řešení. Nečekejte odpovědnost. Nečekejte nic, co by aspoň z dálky připomínalo důstojný státní zásah do citlivého problému.

Tohle je jenom účetní cvičení s jediným cílem: sebrat lidem co nejvíc peněz.

Důchodový účet byl léta v plusu. Od revoluce nebyla žádná potřeba reformy. Dokonce se scházely důchodové komise.

A výsledek? Nula. Neschopnost.

Teď vláda najednou zjistila, že demografie je problém. No ano, je – už 30 let. Ale za této vlády naplno vygradovala.

Proč?

Protože místo aby řešila podporu rodin, bydlení, ekonomiku, stabilitu – rozvrtala všechno, co ještě fungovalo.

A tak přichází „reforma“. Co to obnáší?

Snížení valorizací.

Každý důchodce přichází o tisícovku měsíčně. A to doživotně. Tisícovka, která měla jen kompenzovat inflaci, kterou způsobila vláda svou neschopností. Nejde o žádné přilepšení – jde o holé přežití.

Změna výpočtů do budoucna.

Důchodci budou tratit znovu a znovu, při každé další valorizaci. Automaticky. Trvale. A nevyhnutelně.

Omezení předčasných důchodů.

Desítky let jste dřeli v náročné profesi? Smůla. Nově si vláda řekla, že už to není dost těžká práce. O co tu jde? O to dostat z lidí co nejvíc práce – a dát jim co nejmíň zpátky.

Fiasko s rizikovými profesemi.

400 tisíc lidí v těžkých podmínkách přišlo o možnost odejít dřív do důchodu. Dalších 100 tisíc – i ti v extrémním riziku – vyřazeni. Ministr Jurečka? Absolutně nezvládl agendu. A místo aby odstoupil, tváří se, že se nic neděje.

Zvýšení věku odchodu do důchodu.

Přitom 90 % lidí v tom věku už nežije zdravě, ale v nemoci, s omezeními, v bolestech. Zatímco Němci nebo Švédové mají důchod jako začátek aktivního stáří, u nás je to závěrečná stanice na cestě utrpení.

A Ústavní soud?

Podržel je – procesně i věcně.

Namísto toho, aby hájil občany, rozhodl podle předem naznačeného scénáře. Předseda Baxa si přece dal tu práci, aby už předem veřejně naznačil, jak to dopadne. Žádné překvapení se nekoná. Ani spravedlnost. Ani odvaha.

A tak nám Ústavní soud říká: „Ano, stát vás může oškubat. I když to bolí. I když je to necitlivé. I když je to zjevně účelové. My tomu říkáme , je to v souladu.'“

Ne, není to ústavní.

Není to spravedlivé.

Je to čistý alibismus a kolaborace s mocí.

Závěr? Jednoduchý.

Vládnou nám lidé bez svědomí.

Tahle vláda neřeší budoucnost důchodového systému. Ona jen řeší svůj vlastní rozpočet. A ten lepí ze zadních kapes těch nejzranitelnějších – důchodců, lidí po celoživotní práci, matek samoživitelek, zdravotně postižených.

Nejsou to důchodci, kdo zadlužil stát.

Nejsou to pracující, kdo způsobil ekonomický chaos.

Nejsou to nemocní a unavení lidé, kdo selhal v řízení státu.

To jste vy, páni ministři, poslanci, senátoři, ústavní soudci. Vy – svými rozhodnutími, svou arogancí, svou neschopností.!?!?

A teď se díváte lidem do očí a říkáte: „Je to pro vaše dobro.“

Není. Je to nedůstojné, zbabělé a hanebné.

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky