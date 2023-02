Adamec (ODS): Ti neslušní stejně pít budou, i když to je zakázáno

reklama

Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, tak já už jsem pamětník těch novel zákona o provozu na pozemních komunikacích a vzpomínám si, když já jsem osobně dělal první řidičský průkaz, tak tehdy do řidičského průkazu nám vkládali kupon, byly některé přestupky, když se procvakl ten kupon, tak jsme si museli vlastně opatřit nový, museli jste dělat další zkoušky. To pak zmizelo a vlastně ten první bodový systém, který tady byl schválen, já jsem v té době byl senátorem, tak si na to také pamatuji. Pamatuji si na ty některé jásavé příspěvky, jak nám to zlepší bezpečnost dopravy na silnicích, a když ti samí lidé za půl roku se vybodovali, tak rychle měnili názor. Anketa Je v pořádku, že vláda zvýší důchody méně, než ukládá zákon? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 6324 lidí

Já musím říct, že se na to dívám pohledem letitého řidiče a pohledem liberálního přístupu k předpisům, tak jak jsou nastaveny. Já strašně vítám řidičák na zkoušku, já si myslím, že to je naprosto v pořádku u těch mladistvých. Nakonec všechny statistiky ukazují, že prostě je to dobře. Vzhledem k tomu, jak se systém dopravy nebo jak se hustota dopravy za ty roky změnila, tak prostě je potřeba takováto opatření dělat.

Vítám také řidičák od 17 let za dohledu mentora. Tady bych možná měl jednu připomínku, o které se budeme bavit určitě na projednání v hospodářském výboru, zda ty body, když ten mentor má mít čistý bodový rejstřík, jak se říká, jestli je to úplně to pravé ořechové. Protože dneska vám seberou body i za zvýšenou rychlost, kde se vám to může stát velmi lehce vzhledem k domu, že dneska dopravní policie, a nechci ji tady nějakým způsobem snižovat, tak dopravní policie většinou tuto činnost umí velmi dobře a ty ostatní přestupky jsou bohužel velmi náhodné a případně pak ty body ztrácíte při dopravních nehodách, kde to je jasné, prostě to zavinění a podobně, tak tam o to přijdete. A na druhé straně můžete jezdit se zvýšenou rychlostí přes stacionární radary a do bodového systému se vám to nedostane. A vlastně jaký je rozdíl, jak rychle na stacionárním radaru a nebo když vás policie prostě chytne na radaru v tom maskovaném autě a výjimečně zcela v tom označeném autě. Tak já si myslím, že tady o tom bychom se měli bavit, zda toto je úplně namístě, jestli by nemělo být tady nějaké zlehčení třeba z hlediska toho přestupku mírného překročení rychlosti.

Já musím říct, že co se týká bodových systémů, tak se na to už zas tak pozitivně nedívám. Říkám to zcela otevřeně, jak to vidím. Já si myslím, že bodový systém postihuje hlavně ty řekl bych normální řidiče, ty, kteří se chtějí chovat slušně a občas jim to ujede. Protože když se podíváte na to, co se dneska občas na silnicích děje, tak zjistíte, že tady je skupina řidičů, kterým žádný bodový systém nestačí, jakýkoliv trest jim je úplně jedno, prostě ti piráti silnic na to nereagují a je jim to úplně jedno, jestli tady prostě zpřísňujeme předpisy nebo je upravujeme tak, aby bezpečnost na silnicích byla co nejlepší.

Já to chápu, je potřeba - prostě těch aut je moc, doprava zahoustla, máme nějakou silniční síť, je potřeba s tím pracovat. Na druhé straně mi tady strašně chybí řekl bych taková ta edukativní činnost Policie České republiky. Já nevidím dopravního policistu, jak je rok dlouhý na silnici. Značená auta občas vidíme, no, myslím si o tom své, velmi málo. Co občas nevidíme a velmi se nás to dotkne, to jsou ta maskovaná auta. To už jste asi zažili všichni a myslím si, nebudeme si zastírat, že každý měl kontakt s těmito podivnými policisty v podivných vozech. Jako normální policisté mají na automobilu napsáno Pomáhat a chránit. Tihle tam nemají nic. Možná by bylo tam lepší napsat Přepadat a loupit. Protože já tu činnost opravdu nevidím dobře v této oblasti. Já si myslím, že vždycky to fungovalo tak, že když policista byl na silnici vidět, tak všichni jsme najednou zkrotli, ubrali jsme na rychlosti, začali jsme se chovat úplně jinak, a pokud jsme něco provedli, tak většině z nás byl nepříjemný pohovor s policistou možná daleko víc, než ta pokuta, která pak většinou následovala.

Takže to je takový můj názor. Samozřejmě já to chápu, myslím si, že o tom bude diskuse, u nás na výboru určitě, o těch bodech, protože ten systém musí být udělán tak, aby byl funkční a aby nebyl pro ty řidiče likvidační. To je potřeba si říct úplně na rovinu. Jinak to ztrácí na významu, protože pak bude řada řidičů, kterým to bude úplně jedno.

Některé věci, které tady zazněly. Rychlost na dálnicích. Tak já se přiznám, že jsem asi jediný předkladatel návrhu na zvýšení rychlosti na dálnici, kterému to ve Sněmovně prostě prošlo. Bohužel jenom ve Sněmovně. Pak v Senátu už ne, protože tam se řešily stromy u jedniček, tak se nám to vrátilo, pak už zafungovaly ty správné stranické sekretariáty a stopadesátka zmizela v propadlišti dějin.

Ale pojďme si říct, jak vlastně to s tou rychlostí je. Jinak mimochodem nejméně přestupků se děje na dálnici, ty dálnice jsou vlastně jednosměrky. Německo má tradičně neomezenou rychlost na dálnicích a nenechá si to vzít podle mě, i když také občas tam slyšíme takové tendence, že to takhle být nemá nebo že oni omezují dopravními značkami tu rychlost hlavně v oblasti těch velkých křižovatek u těch měst, což je pochopitelné. Ale pořád si tu výsadu nedají vzít. (?) I v České republice byla kdysi neomezená rychlost a víte, proč se omezila? Je to velmi jednoduché, ono to tehdy nebylo z bezpečnostních důvodů, tehdy to bylo z energetických důvodů. Tehdy přišla ropná krize v sedmdesátých letech a tehdy prostě soudruzi rozhodli, že je potřeba jezdit pomaleji, protože bude menší spotřeba těch našich škodovek a žiguliků a že tedy ušetříme spoustu nedostatkové ropy. Dneska to zase slyšíme, že když budeme jezdit rychle, že bude větší spotřeba. Já vím, že záchranáři lítají rychle, jak chtějí a vrtulník jako 100 litrů na 100 kilometrů v hodině, žádná míra. Dobře. Dneska zase slyšíme slova o tom, že je energetická krize a že bychom neměli jezdit rychle. Když se podíváte na rajtu (?), když se zdražila nafta a benzin, tak skutečně řada řidičů začala jezdit výrazně pomaleji na těch dálnicích. A to je pryč. To je pryč, protože cena zase klesla, je to jinde, jezdí se, já si myslím, že to je také na diskusi. Domnívám se, že bychom neměli strkat hlavu do písku. Prostě ta realita taková je dneska, proč ta auta mají ty rychlosti? Proč můžeme jet rychleji, nebo nemůžeme jet rychleji? Proč se to konstruuje na takovou rychlost? Já si myslím, že to je otázka k zamyšlení a že máme nové silnice, kde je prostě 130 málo, a pak máme také silnice a dálnice, kde 130 je hodně, tak je potřeba si říct, že je to potřeba nějakým způsobem korigovat, regulovat, upravit a podobně.

Když se podívám na dálnice, tak se přiznám, že kromě nehod jsem nezaregistroval nikdy policisty řešit nějaký dopravní přestupek a co nás dneska nejvíc trápí, tak je předjíždění kamionů na těch dálnicích, bezohledné předjíždění kamionů. Neviděl jsem potrestaného řidiče kamionu, který předjížděl tak, jak neměl. Nikdy! Když jsem se ptal dopravních policistů, řekli mi, že ho nemají kde zastavit, že to je obtížné a že tohleto to neřeší. Tak si myslím, že to je také krok, kdy byste se měli zamyslet, jestli ta dopravní policie by se neměla zaměřit i na jiné činnosti, než jenom měření rychlosti.

Další problém. Říkáme, že chceme být jako na západě. A teď tady řeknu něco kontroverzního. Na západě je povolen zbytkový podíl alkoholu v krvi a přitom když se podíváte na statistiky, vůbec není pravda, že se bourá víc, že je víc mrtvých na silnicích a podobně. Je to jenom o našem přesvědčení o tom, že prostě jsme národ, který by se s tím neuměl popasovat. A já zase říkám, zase je to pro ty slušný, protože ti neslušní stejně pít budou, i když to je zakázáno, a ukazuje se, tedy statistiky říkají, že máme víc nehod pod vlivem alkoholu než země, které mají nějaký limit, nemají limit nulu, ale mají nějaké číslo nad nulou. Je to také na zamyšlení. Chápu, že asi tady na to nenajdeme většinu, že to v tomhle návrhu zákona nevyřešíme. Ale já na to upozorňuju, pokud chceme patřit na západ, tak i tuto otázku bychom měli postupně řešit.

Kolegyně Ožanová tady mluvila o těch koloběžkách. Tak tady vám řeknu jednu takovou perličku. Když přijdete o řidičák nebo někdo, tak jak se dostanete do toho města, do svého zaměstnání? No na elektrické koloběžce, tam žádné papíry prostě nepotřebujete. A já velmi vítám, že by se měl řešit tento problém, protože není možné přijít o řidičský průkaz, dostat zákaz řízení a pak si vesele na elektrokoloběžce jezdit bez omezení. Prostě tak to nejde.

Takže abych to shrnul. Strašně vítám návrh tohoto zákona. Děkuju za to ministerstvu, že ho sem přineslo. Ale pojďme diskutovat o problémech na těch výborech. Já si myslím, že na hospodářském to určitě tak bude. A věřme tomu, že se nám podaří najít nějaký kompromis mezi, řekl bych, těmi krajními polohami té tvrdé represe a toho liberálního přístupu nebo liberálnějšího přístupu tak, aby se nám na silnicích jezdilo bezpečně a abychom měli všichni pocit, že jsme pro to udělali maximum. Dámy a pánové, děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ODS.)

