Stranický týdeník, dříve „orgán“. Předvolební Šafr do schránky

Hlavní zprávou tohoto Týdne v médiích jsou změny v České televizi. Nově zvolený generální ředitel Hynek Chudárek oznámil, že nařídil hloubkovou kontrolu hospodaření a smluv. Chce tak prý zvýšit efektivitu a reagovat na pochybnosti ohledně hospodaření veřejnoprávního média.

Jak říká Petr Žantovský, na první pohled jde o velmi dobrou zprávu, protože jestli se v České televizi za posledních minimálně dvanáct, ale spíše více let, nedostávalo, tak je to jakákoliv forma vnitřní kontroly.

„Naopak, bujely tam velice zajímavé finanční toky, o kterých promluvím za chviličku a kritika veřejnosti by zdaleka neměla být, i když primárně je a bude, směřována pouze na stranickost, zaujatost a předpojatost zpravodajství a publicistiky ČT, která zcela jednoznačně a dlouhodobě drží jednu politickou vlajku a snaží se pomoct svým milcům na politické scéně a poškodit ty ostatní,“ říká Petr Žantovský. V této souvislosti jmenuje Jakuba Železného a jeho vystupování v Událostech, kde bylo podle mediálního odborníka „zcela zjevné a na první pohled evidentní, který z hostů mu jde a který mu nejde pod nos, a to pak bylo vydáváno za veřejnoprávní výkon zpravodajství“.

Jakub Železný v Událostech, komentářích házel papíry po poslanci ANO Patriku Nacherovi

Žantovský se obává, že do stejné situace se s Českou televizí ještě můžeme vrátit, protože zůstala ve stále stejných rukou, top management se neprostřídal, takže s lidmi na dalších pozicích dlouhodobě spolupracují.

„Představa, že přijde nějaký Jánošík a bude své parťáky opravdu kontrolovat a koukat se jim pod prsty, co kde provozují, nebo na co a proč vynakládají jaké peníze, je trošku ze sféry snů. Ale dejme panu Chudárkovi příležitost. Má sto dní hájení, já bych mu je nechal, ať ukáže, co předvede,“ vyzývá mediální analytik. Chudárkův projekt „Služba. Hospodárnost. Modernizace.“ označuje za smysluplný, i když je zatím představen jen v obecné rovině. Připomíná, že odvolaný ředitel Jan Souček dokázal z poslanců „vymámit“ podstatné zvýšení koncesionářských poplatků. Už i proto by podle Žantovského bylo namístě důkladnou kontrolu hospodaření provést, aby se zjistilo, kam ty peníze jdou, a na co.

„Nespokojenost by neměla být vtělována jen do politického rozměru – máme tu i ten ekonomický rozměr,“ říká mediální odborník. Připomíná, jak se v České televizi hospodařilo v době takzvané televizní krize. Tehdy v Radě České televize seděla mimo jiné i paní Jana Dědečková. „Ona, nebo tehdejší ekonomický ředitel Jindřich Beznoska, pokud vím, byla tou osobou, která do světa vypustila určitý soubor informací o tom, kolik stojí které pořady a jak vypadá ekonomika České televize. Protože o tom jsme do té doby nevěděli vůbec nic,“ vzpomíná. Čísla, která čtenářům ParlamentníchListů.cz předloží, jsou z roku 2000 a týkají se televizního plánu pro rok 2001. Jedná se ve většině o pořady ve formátu studiového povídání moderátora s hostem nebo se dvěma hosty, tedy jde o spíše méně náročné pořady. Právě proto podle Žantovského stojí následující čísla za pozastavení.

Novinář Milan Šíma měl pořad Na ostro, jednalo se o publicistický magazín, v němž byl dominantní silou on a jeho případný host. Pro rok 2001 se na tento pořad v roce 2000 počítalo s rozpočtem 9,36 milionu korun. V dnešních korunách je to asi 19,5 milionů. Protože šlo o týdeník, náklady na jeden díl takto skrovného pořadu činily 180 tisíc. „To zdaleka není nejvíc,“ říká Žantovský a přesouvá se k číslům, která považuje za mnohem zajímavější. Pořad Občan Kraus, ve kterém vystupoval moderátor Jan Kraus, byl měsíčníkem se stopáží 13 minut. Za rok jich mělo být natočeno také 13. Plánované náklady na těchto 13krát 13 minut činily 8 milionů, to znamená 610 tisíc na jeden díl. Pořad se příliš neuchytil a po natočení druhého dílu už nepokračoval. Na ČSFD má od diváků ostudné hodnocení 17 %.

Psali jsme: Televizní profesionál se nepěkně rozepsal o Janu Krausovi. A nakonec jej poslal někam, kde by si bavičovi asi moc nelíbilo

Jan Kraus pochválil Kalouska. Pane prezidente, Vy raději nečtěte

Jan Kraus pochválil Kalouska. Pane prezidente, Vy raději nečtěte

Více čtenářů ParlamentníchListů.cz si bude pamatovat pořad Krásný ztráty, který byl vysílán ještě dlouho po televizní krizi. Jeho moderátorem byl Michal Prokop, hudebník a bývalý poslanec za ODA. Jednalo se o týdeník, kde seděl Prokop a povídal si se svými dvěma hosty. „Ve stále stejné scéně jednou provždy,“ dodává Žantovský. Stopáž jednoho dílu byla 28 minut. Na tento pořad o jednom moderátorovi a dvou hostech se roční náklady vyšplhaly na 13 milionů korun. Jednoduše spočítáme, že náklady na jeden díl činily čtvrt milionu korun. V dnešních cenách by to bylo více než půl milionu. „Na to, že si jeden moderátor sedne s dvěma hosty u barového pultu a necelou půlhodinu klábosí. Dvě stě padesát tisíc,“ nevěřícně opakuje mediální analytik. Srovnávat to s kratičkým pořadem Jana Krause sice nelze, ale přesto, daňové poplatníky stála v roce 2001 každá minuta s Michalem Prokopem a jeho hosty skoro deset tisíc korun.

Anketa Věříte, že příčinou (jednou z příčin) výpadku elektřiny byly obnovitelné zdroje? Věřím, že byly 93% Věřím, že nebyly 4% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 10792 lidí

„To je příklad ekonomiky, která mimo jiné také vedla k takzvané televizní krizi, protože se samozřejmě tito a mnozí jiní jmenovaní bránili, bránili si své honoráře. Dnes se neustále bavíme o tom, kolik bere pan Moravec a stále to úplně otevřeně nevíme, protože to přece je veřejnoprávní a ne státní, a proto se na to podle jistého výkladu nevztahuje zákon č. 106 o veřejných informacích,“ komentuje nákladnost pořadů České televize Žantovský. Dnešní tvorba Kavčích hor musí být zákonitě ještě mnohem dražší, protože čísla v tomto článku uvedená jsou již 24 let stará.

„Já bych tedy panu Chudárkovi doporučil, aby se vrátil k těmto číslům při vytváření své kontrolní zprávy, a ještě bych mu doporučil ke studiu obzvlášť zajímavý materiál, který možná nikdy nečetl, a to byl monitoring agentury Newton, která monitorovala jakým způsobem, kde všude, jak dlouho a za jaké, tedy nulové, peníze se v rámci té slavné televizní krize odvysílaly různé upoutávky na demonstrace, na akce toho stávkového týmu a tak dále. K tomu bych asi připojil informaci, že ta slavná stávka byla také provázena množstvím různých billboardů a podobně, které taky nikdo nikdy nezaplatil. Já si nevzpomínám, že by jediný pracovník České televize byl nucen zaplatit jediný z těchto nákladů,“ vzkazuje mediální analytik novému řediteli ČT. Chudárek by se v těchto zdrojích mohl podle Žantovského inspirovat pro své hodnocení ekonomického stavu dnešní České televize. „Já osobně mu v tom fandím a držím mu palce, aby mu ta odvaha vydržela. Uvidíme,“ dodává mediální odborník.

Dva miliony výtisků novin proti Babišovi. Kdo to platí?

„Velmi se těším, až před volbami do Poslanecké sněmovny budou naše režimní média vykřikovat o tom, jak jsou nezávislá, jak jsou svobodná, jak jsou kritická, padni komu padni a podobně,“ začíná Petr Žantovský druhé téma Týdne v médiích. Na webu Forum24 narazil na článek s titulkem „Volby nejsou rozhodnuté. FORUM24 opět pošle noviny dvěma milionům domácností, pomozte nám!“. Po přečtení článku čtenář zjistí, že prosba o pomoc se nevztahuje k tomu, aby čtenáři onoho zvláštního předvolebního vydání novin pomohli webu Forum24, autoři mají na mysli zřejmě pomoc celému národu, aby se k moci nedostal Andrej Babiš.

„Z Babiše se stal dost dobrý terč pro každého kandrdase, protože nepotřebuje nic zdůvodňovat. Stačí říct ‚Babiš‘ a je hned jasno,“ říká Žantovský. „Tento web (Forum24) se holedbá, že vyhodí do luftu dva miliony výtisků nějakého týdeníku, ve kterém bude agitovat pro sobě milé strany, zřejmě zejména SPOLU, protože osobnosti z ODS a podobně jsou velmi častými pozitivními hrdiny webu Forum24,“ vysvětluje. Forum24 vydalo i knihu Miroslava Němcová – První dáma české politiky, kterou čtenáři ohodnotili známkou 31 %. Petr Žantovský Forum24 označuje za čistě stranický týdeník, nebo, jak se říkalo dříve, orgán.

Fotogalerie: - Teď jde o všechno

„Tak tento orgán, prosím, ve všech jeho možných významech, nám oznamuje, že prostě má na to, aby vyhazoval miliony na agitaci pro jednu stranu,“ říká mediální analytik. Není podle něj zcela jasné, odkud bere Forum24 na svůj provoz peníze, ale na svých webových stránkách neustále prosí čtenáře o finanční podporu. „Tvrdí, že jedině peníze od čtenářů budou zárukou, že ta žurnalistika bude svobodná a nezávislá. Což je samozřejmě naprosto krycí barva a každý, kdo si někdy v životě Forum24 přečetl, tuší, jaké zde vanou větry a k čemu tento orgán slouží,“ pokračuje Žantovský. Překvapuje ho, že ještě nikoho ze slavných domácích mediálních odborníků nenapadlo podrobit financování Fora24 trochu podrobnější rentgenové kontrole. Forum24 je podle něj zcela zjevně závislé a snad se s tím ani nijak netají. „Opravdu by mě zajímalo, kdyby nějaký takový chytrolín přišel s informací jak, odkud a v jaké výši je Forum24 placeno. To by, myslím, ukázalo docela hodně nejen o zákulisí Fora24, ale i o zákulisí dnešní koaliční politiky,“ říká Žantovský.

Konkurence pro mainstreamové školení novinářů

Na závěr jedná dobrá zpráva. Ti, kteří se zabývají českou žurnalistikou současnosti i minulosti, jistě dobře znají jméno Karla Havlíčka Borovského. Pocházel z Borové, obce nedaleko Havlíčkova Brodu, odtud „Borovský“. V Havlíčkově Brodě také působí nově založený spolek Žurnalistické praktikum, ve kterém figuruje mimo jiné také odborník na zpravodajské služby Jan Schneider. Petr Žantovský chce čtenáře ParlamentníchListů.cz upozornit na to, že spolek Žurnalistické praktikum letos od 18. do 20. srpna pořádá akci s názvem Slovo do pranice, která je určena mladým zájemcům o žurnalistiku. Už název akce jasně vymezuje jak její tematický, tak osobnostní obsah. Petr Žantovský prozradil, že mezi vystupujícími bude například profesor Ivo Budil. Akce má být i polemikou s tím, co podle Žantovského v Havlíčkově Brodě už dlouhá léta provozují jiné persony, které tam pořádají Letní žurnalistickou školu Karla Havlíčka Borovského. „Avšak ta se nese vysloveně mediálně mainstreamovým tónem. Mezi vystupujícími vidím jména lidí z České televize, z Deníku N, z Forum24,“ vypočítává mediální analytik a zmiňuje jména Moravec, Pithart, Klvaňa, Jourová, Šídlo, Kartous, Slonková, Máca, Janda a další. „Dokonce i Bernd Posselt byl přítomen,“ překvapilo ho.

Fotogalerie: - Exkreman

Této zavedené mainstreamové akci chce podle Žantovského vystavit zrcadlo Žurnalistické praktikum. Účastníkům akce se pokusí připomenout podstatný étos, který stojí za Karlem Havlíčkem Borovským. „Málokdo to ví, ale všechny Havlíčkovy články z Národních listů a ze Slovana, tedy z toho podstatného období jeho fungování v české žurnalistice a politice, jsou celkem volně ke stažení na internetu,“ připomíná Žantovský pro ty, kdo by se chtěli s Havlíčkovou tvorbou seznámit důkladněji. „Moc se těším, že se na něj pojedu podívat a zvu k témuž i lecjaké zájemce, kteří chtějí strávit na Vysočině, podle mého názoru nejkrásnějším místě naší země, hezké tři dny,“ zve Žantovský čtenáře na Vysočinu.

Připomíná také další zajímavou akcí, kterou je každoroční Vlastenecké setkání v Příčovech, které se letos bude konat jen o pár dní později, 23. srpna.

Psali jsme: Dopadne to v Íránu stejně jako v Iráku a Afghánistánu? Trump se dostal do špatné situace, tvrdí odborník „Nevěřil jsem svým očím.“ Temné zákulisí volby ředitele ČT odhalil Žantovský 21 kandidátů na ředitele ČT. Žantovský se jim podíval na zoubek Petice proti válce byla hned „vyvážena Halíkem“. Žantovský si všiml