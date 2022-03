Adámková (ANO): Nevíme, v jakém stavu sem ti lidé přicházejí

reklama

Vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi jenom několik vět. Hnutí ANO - já bych tady zklidnila trošku emoce, už je mi jasné, proč když jednají pánové, často řinčí zbraně. Je to zbytečné. Hnutí ANO jednoznačně podporuje jakoukoli pomoc samozřejmě obyvatelům Ukrajiny. Nám je nesmírně líto těch obyčejných lidí, kteří za nic nemohou a trpí a nikdy nepochybujte o naší dobré vůli. Pomáháme jak můžeme. To je jedna věc.

Na druhou stranu, a o tom jsme tady mluvili před několika dny, i to byl jeden z našich důvodů, proč jsme nemohli podpořit rozpočet, protože chápeme, že resort zdravotnictví - do jiného já mluvit nebudu - je samozřejmě v současné době vystaven a bude vystaven velkému tlaku nutné pomoci, péče obyvatelům, kteří prosím pěkně uvědomte si, mají úplně jiný zdravotní stav než my. My nevíme, v jakém stavu sem ti lidé přicházejí, ty nemoci jsou skutečně provázané.

To znamená, že my se pouze ptáme, protože nás se ptají naši občané. A my jsme povinni se ptát a koho jiného než vlády, která předkládá tyto zákony. Není možné ani jinak dělat. Čili prosím pěkně, my se musíme ptát na to, jak bude zajištěna péče stomatologů, na to, jak bude zajištěna péče psychologů.

Pan ministr se dotkl velmi citlivého tématu, a to je zejména dětská psychologie. Máme nedostatek dětských psychologů, dlouhé čekací doby. To je realita. To, co my budeme dělat, a hnutí ANO to už dělá, je samozřejmě apel na pojišťovny, aby nasmlouvali ty, kteří splňují všechny podmínky, třeba v oboru dětská psychologie, protože to bude velmi potřeba.

Čili prosím pěkně naše podmínky a naše poznámky jsou velmi konstruktivní, jsou směrem k lidem. V žádném případě to neznamená jakoukoli omezenou pomoc pro obyvatele Ukrajiny či jinak postižené osoby, které mohou samozřejmě přijít kdykoli jindy, ale ptáme se, protože se ptát musíme. (Předsedající: Čas!) Kdybychom se neptali, bylo by to nezodpovědné (Předsedající: Váš čas!) vůči našim voličům a pacientům.

A velmi děkuji.

