Augustýn (TOP 09): Sport mládeže je jedním z mála míst, kde jsou dotace dobře utracené peníze

O dotaci z něj mohou žádat majitelé sportovišť na úhradu nákladů pro sportovní činnost mládeže, která ve Žďáře sportuje zdarma. Komise se postupně zabývá jednotlivými dotačními tituly, reviduje je a hledá případná vylepšení.

U sportovišť se diskutovaly v podstatě dvě varianty:

Stávající model, kdy dotaci dostávají přímo provozovatelé sportovišť a pro oddíly mládeže je zdarma.

Starý model, kdy dotaci dostávají sportovní oddíly na činnost mládeže a za sportoviště platí.

Třetí několikrát zmíněnou možností je nějaká kombinace starého a současného modelu.

Stávající model se ještě za vedení TOP 09, ODS a ČSSD zaváděl z důvodů, aby peníze, které dostanou oddíly na pronájmy oddílů mládeže nebyly tím, co se jako první škrtá ve finanční nouzi a aby nebyly děti limitovány v tréninkovém objemu finančními prostředky, které vedení na činnost, včetně dospělých, sežene. Byly to tenkrát dlouhé debaty. Největší obava byla z nadužívání, kdy nebudou prostory dostatečně vytíženy a po hale či tělocvičně se bude prohánět jen pár dětí a budou to vyhozené peníze. Zkušenosti ukázaly, že se tak nestalo. Obavy se nepotvrdily, naproti tomu výhody dotace přímo sportovišti stále trvají, proto je můj pohled naprosto jasný: zachovat stávající model.

Má to ještě jednu rovinu. Jsou sporty, kde jsou prostorové nároky zcela rozdílné. Na hokejovém tréninku může být i několik desítek dětí, pokud budou krasobruslařky nacvičovat sestavy, budou potřebovat někdy i celý led jen pro jednu. A náklad na osobu je tak diametrálně rozdílný. Díky stávajícímu systému si děti takovéto sporty mohou dovolit i bez likvidačních členských příspěvků.

I pro mne jako trenéra kolektivního sportu je dobré občas mít na tréninku jen několik hráčů. Mohu se tak kvalitně věnovat jejich individuálním dovednostem, které jsou v dlouhodobém rozvoji hráčů házené naprosto klíčové.

Sport mládeže je pro mne jedním z mála míst, kde jsou dotace do mladých sportovců dobře utracené peníze. Bez nich by v našem městě jen těžko vyrůstali mistři světa a olympijští vítězové. A já pevně věřím, že i v budoucnu budeme jejich následovníky vítat na náměstí Republiky.

autor: PV