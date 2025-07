Rajchl (PRO): Pokud uspějeme, od totalitního kyjevského režimu se distancujeme

Maďarskem cloumá obří skandál poté, co občan maďarské národnosti Sebestyén József zemřel na následky surového bití ze strany ukrajinských odvodových jednotek.

Svět musí přestat zavírat oči před těmito zvěrstvy, která se v Zelenského autokracii odehrávají.

Pokud budeme dál mlčet, pak neseme za tyto činy spoluodpovědnost.

Zeptejte se sami sebe - co kdyby to byl náš občan? Co kdyby to byl Váš bratr?

Také bychom jen odvrátili zrak a dál volali Sláva Ukrajině?

Já tedy rozhodně nikoliv.

A pokud uspějeme v říjnových volbách, tak se od tohoto totalitního kyjevského režimu jednoznačně distancujeme.

Česká republika si tuto ostudu prostě již nemůže dovolit.

JUDr. Jindřich Rajchl PRO

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

