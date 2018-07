Aulická Jírovcová (KSČM): Myslí to KDU-ČSL opravdu vážně, nebo si z obyvatel dělá srandu?

Podpořit a udržet lidi, kteří žijí v malých obcích ve znevýhodněných lokalitách, má podle KDU-ČSL sleva 500 Kč měsíčně na sociálním pojištění pro zaměstnance trvale žijící v obcích do 500 obyvatel.

Stínová ministryně práce a sociálních věcí Hana Aulická Jírovcová: „Po přečtení podaného návrhu poslanci za KDU-ČSL můžu s údivem chvíli přemýšlet, zda to opravdu myslí vážně, nebo si z obyvatel tohoto státu dělají srandu. Okamžitě mě pouze napadá, že neznají realitu situace, protože by takový návrh nemohli vůbec podat. Uvažovat o pomoci malým obcím do 500 obyvatel slevou na sociálním pojistném ve výši 500 Kč každému zaměstnanci, který pobírá mzdu do výše 1,5násobku průměrné mzdy, je holý nesmysl. Pokud si naši kolegové myslí, že tímto zachrání kolabující situaci vylidňování nejmenších obcí, jsou na velkém omylu. Nejdříve by se měli zamyslet, proč k tomu vlastně dochází, což možná měli v úmyslu, protože se opírají i o studii ministerstva pro místní rozvoj, bohužel se ale navržená změna zcela míjí účinkem. Malé obce se s poklesem obyvatel potýkají už přes 25 let. Zaměstnavatelé, kteří drželi obce u běžného života, byli zlikvidováni, rozprodáni atd. Kvůli ekonomickým tlakům do těchto malých obcí přestala jezdit častá pravidelná veřejná doprava. Postupně se výrazně omezila i síť dostupné zdravotní pomoci, běžné služby jako pošta nebo Policie ČR. Obchod s potravinami se stal také většinou velkou neznámou, vše se přemístilo do větších obcí a měst.“

