Au. Tohle Vojtěcha Filipa zabolelo, šlo o minulost

Předseda komunistů Vojtěch Filip se na sociální síti twitter rozohňoval kvůli údajným zločinům z 90. let 20. století. A přišla odpověď.

Komunisté tvrdí, že sice podpořili menšinovou vládu Andreje Babiše (ANO) a koaliční ČSSD, ale zároveň slibují, že budou na vládu dohlížet. A lidé. kteří bijí na poplach před návratem komunistů k moci, se podle Filipa jen bojí toho, že komunisté dohlédnou na prošetření zločinů z 90. let 20. století.

„Ti co se těžce provinili na majetku státu a na podivných zločinných privatizacích a odporné korupci při státních zakázkách se bojí, že vláda, která se bude opírat o podporu KSČM začne tyto zločiny vyšetřovat a tak organizují akce proti vzniku vlády, nedivím se, je co vyšetřovat," napsal šéf KSČM na sociální síti twitter.

Spisovatel, knihkupec a nakladatel Jiří Padevět okamžitě poslal Filipovi pádnou odpověď. Pokud komunisté mluví o zločinech 90. let 20. století, měli by si prý vzpomeniout na vlastní ekonomické zločiny. Především na měnovou reformu z padesátých let, která ožebračila miliony Čechoslováků.

„Tak že bychom začali s vyšetřováním takzvané měnové reformy a takzvané kolektivizace?“ zeptal se Filipa Padevět. Odpovědi se ale nedočkal.

Zato další diskutující sáhli k mnohem tvrdším slovům než Jiří Padevět. Padla mimo jiné slova o tom, že Filipovi dojde řeč, až mu upadne hlava.

autor: mp