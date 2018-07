Vojtěch Filip odhalil, jak to bylo se sliby Andreje Babiše pro KSČM

Reportéry MF Dnes zajímalo, jak Vojtěch Filip vnímal rozhořčené reakce na vyjádření předsedy ANO Andreje Babiše, který v rozhovoru pro sobotní MF Dnes označil KSČM za „demokratickou stranu“. „Tak já jsem četl i pozitivní názory. My jsme demokratická strana registrovaná Ministerstvem vnitra. Myslím, že naše stanovy jsou ještě demokratičtější, než je tomu u mnohých jiných politických stran,“ odpověděl Filip.

Anketa Zaslouží si prezident Zeman plat 250 tisíc Kč měsíčně bez náhrad? Ano 91% Ne 9% hlasovalo: 997 lidí

Poté se rozhovor stočil k tématu obsazení státních a polostátních podniků členy KSČM. Nejprve to vypadalo, že premiér Babiš vyjde takto komunistům vstříc, pasáž ale byla později ze vzájemné smlouvy odstraněna a Andrej Babiš nyní opakuje, že komunistům funkce přidělit neplánuje. „Když to nemělo oporu v naší členské základně, abych to požadoval, tak jsem to nepožadoval. Protože mediální tlak na naše členy byl takový, jako bychom požadovali něco nenormálního,“ reagoval Filip.

Jak tedy jednání ústředního výboru KSČM probíhalo? Řekli tam snad členové výboru Filipovi, aby funkce nepožadoval? „Úplně takhle to nezaznělo, ale podobně. Byla tam atmosféra, která vycházela z hanlivých článků, že nám snad jde o nějaké posty. Jestliže je členská základna nepožaduje, musím se tomu podřídit,“ uvedl Filip a zdůraznil, že Babišovo stanovisko v rozhodovacím procesu nehrálo roli.

Leinerta s Kolářem dále zajímalo, co tedy vlastně bylo pro komunisty důvodem k podpoře stávající vlády. „Snad jste si to přečetli v dohodě o toleranci. Jde o těch sedm programových bodů,“ odpověděl Filip. „Původně jste přitom kromě funkcí požadovali i nějaké personální výměny ve vládě. Ničeho jste se nedomohli, zato vás rozčílilo, když den po hlasování o důvěře vládě obměnil ministr dopravy Dan Ťok dozorčí radu Českých drah. Co s tím chcete dělat?“ zněl další dotaz. „To je jeho svaté právo. Já jsem nekritizoval odvolání členů dozorčí rady, ale to, že liberalizaci spouští pět let dopředu. Předtím než nás k tomu evropská směrnice nutí. Pan Ťok tím, co udělal, a svým prohlášením snížil rating Českých drah,“ vysvětlil Filip.

Fotogalerie: - Další konec ministra

„Zajímavé bylo, že když jsme v době obměny dozorčí rady ČEZ obvolávali významné představitele KSČM, tak zatímco vy jste byl naštvaný, oni o nějakých vašich předchozích dohodách ani nevěděli. To je taková propast mezi vámi a zbytkem strany?“ ptali se redaktoři Vojtěcha Filipa. „Požadoval jsem, abychom měli garanci průhledného financování ČEZ a trval jsem na tom i ve chvíli, kdy už jsem to neprojednával jako nominaci, kterou bude dávat KSČM,“ odpověděl Filip. Údajně šlo o jeho soukromou iniciativu. „Byl to můj osobní tlak na to, abych já unesl odpovědnost. Já potom budu odpovídat za výsledky,“ dodal Filip.

Psali jsme: Ožrala a zloděj zlodějská? Kalousek se dnes postavil za přijetí uprchlíků Profesor Krejčí: Oddělit EU od Ruska, to je cíl USA. Jenže... Vím, kdo to je. Kde žije. Kde vybírá z bankomatu, mluví Ondřej Kundra o tajemném muži Babiš vtipkoval o diplomkách a poslancích. Kalousek okamžitě odpověděl vtipem o lustračním osvědčení

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mak