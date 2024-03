Babiš (ANO): Fialova vláda je bezpečnostní riziko, ty jejich koryta, chobotnice, kampeličky

reklama

Takže dobré ráno. Jsem rád, že tady můžu vystoupit. Dnes zase zemědělci protestují, protože tahle vláda je snad jediná, která nemá ráda zemědělce a doufám, že jste viděli moje video s traktorem. To video jsem točil speciálně pro pana ministra financí a pro pana premiéra, který říkají no představte si, jaké oni mají traktory.

No tak že doufejme, že ten zásah bude velký a stejně jako známý kohout Silver, kterého vidělo na sítích dva milióny lidí, že to bude úspěšné a já myslím, že toho Silvera viděli i ve Francii, protože Francie se probudila a říká, že nechce obilí, které se nevyrábí podle standardů Evropské unie. Tak vida, i takový kohout může mít vliv celoevropskej.

No, já myslím, že normální člověk nechápe, proč byla svolána tahle schůze. Dokonce to nechápe ani náš oblíbený novinář Radek Bartoníček, Aktuálně.cz, který se ptal včera, proč je tahle schůze. No, tak je to klasika, je to samozřejmě antibabišovská schůze, schůze proti hnutí ANO. A já myslím, že jsme měli svolat schůzi na úplně jiné téma.

A tady čtu titulek Blesku: Šokující slova Hlubučka po roce a půl mlčení Rédla, to je ten organizovaný zločin, přivedl Rakušan, říká Hlubuček, pomáhal prý s financemi. My stále opakujeme, že STAN vznikl jako organizovaný zločin ve Zlínském kraji a postupně rozprostřel své chapadla až do Prahy.

No a co tedy vlastně říká pan Hlubuček? Rédla, to je ten od Krejčíře, měl prý Hlubučkovi představit přímo předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

Představte si, že přijde předseda strany, které jste součástí, a přivede vám někoho a řekne: Toto je člověk, který nám pomáhá, ať už finančně, nebo jakkoliv v rámci strany, tak vy s ním samozřejmě přirozeně budete komunikovat. Odůvodnil navázání vztahu s bývalým spolupracovníkem Krejčíře. A prosím vás, to je Blesk. Blesk nemá rád moc hnutí ANO. Majitel Blesku říkal, že má stejné hodnoty jako tato vláda. No, tak nevím, jestli už nezmění názor teď. (Pobavení a potlesk v levé části jednacího sálu.) Takže všichni víme, že je to organizovaný zločin, že tenhle člověk, ten investigativní novinář, krycí jméno Mňau mňau... (pobavení v levé části jednacího sálu). Víte, kdo to je? No, tak ten dělá ten rozhovor. Tak co to je toto? Hlubuček potopil Rakušana. No, ale k tomu se dostanu. Takže podle mého názoru měla být mimořádná schůze a my jsme ji navrhovali. Ale Dozimetr samozřejmě, když to chtěla vysílat Dobiášová v Reportérech, kteří vysílají jenom Babiše a Agrofert, no tak Mňau, mňau jí to zakázal. No. Tak my víme, jak fungují média, my víme, že náš největší soupeř jsou média. Kdyby byla objektivní média v naší zemi, tak už máme padesát procent, si myslím já tedy. (Potlesk v levé části jednacího sálu.) Takže to je první bod. Myslím si, že by nám pan Rakušan, ten tady rozdával nějaké složky. Nevím, jestli to byla smlouva na ten kryptotelefon, který používal tenhle organizovaný zločin, když kradli, aby ani NCOZ a žádné služby u nás je vlastně nemohly poslouchat. No, ale o tom se mluví málo, protože je potřeba mluvit hlavně o Babišovi.

No, a co je další bod, který bychom měli tady řešit, a to je úplně jako šokující. Já myslím, že pražská kavárna musí být z toho úplně vyřízená. Ale oni jsou tak vyřízení, ta média, že se o tom mlčí. A víte proč? Protože vláda Petra Fialy je prvním, a vážení spoluobčané, dobře poslouchejte, porevolučním kabinetem, jemuž soud prokázal podíl na otevřené cenzuře. Ano, proto šéf organizovaného zločinu hnutí STAN Rakušan chodí - přemaloval to logo, to bylo zničené, teď je narůžovo, a říká, že bez cenzury. No, dělá si snad srandu. My máme ve vládě totálně neschopného premiéra, ten ani vlastně už ani neví, o čem mluví, ale nejnebezpečnější člověk vlády je Rakušan, který zneužívá svoji funkci. On ji ještě zneužil předtím, než nastoupil. Zavolal si policejního prezidenta a řekl: Končíš, rozvědka. O tom budu mluvit; se budete divit, jak jednotliví ministři vnitra, a nemám na to důkazy, ale jsou na to velké indicie, jak zneužívali rozvědku, která je absolutně mimo kontrolu, a bylo by dobré možná, aby poslanci se ptali.

No, takže o čem to je? Když se mluvilo o nové totalitě, tak to byl skandál. Tak můžeme to nazývat nová demokracie, nová demokracie, která tvrdě prosazuje cenzuru. Tvrdě. Takže dva roky poté, co provozovatelé internetu na výzvu vlády v souvislosti s válkou na Ukrajině zablokovali některé weby k Fialově vládě kritické, odvolací soud teď označil takové jednání za protizákonné a následně vyčíslí výši škody. Možná je to na hraně, ale je k tomu potřeba odvaha, hájil tehdy krok své vlády premiér, který tam nejdřív dosadil nějakého koně Radka Pokorného. A pokud nevíte, kdo to je, tak ten pomáhal Bakalovi tunelovat, ten pomáhal Bakalovi v rámci OKD a celá ta parta, ten Miloš Růžička, co zakládal tu kampeličku, tak nejdřív tam byl ten Klíma, který měl rozhodovat, která informace je správná, kterým médiím dáme peníze a kterým nedáváme peníze. Tahle vláda brutálně korumpuje média. Teď přichází i s navýšením poplatku České televize. No, to je totálně provládní televize, ty jejich pořady aktivistické. No a o tom nedělním pořadu ani nebudu mluvit. Takže pan premiér řekl: Možná je to na hraně, ale je k tomu potřeba odvaha, hájil tehdy krok své vlády premiér. Takže ne. Podle soudu je hrana svobody slova úplně jinde. Jinde. A vládu to snad trochu zchladí v jejich opakovaných cenzurních snech.

Já jsem tady objevil komentář, který tedy napsal řekl bych takový protibabišovský komentátor, bývalý blízký spolupracovník Topola, tedy pana premiéra Topolánka, a co on říká, Martin Schmarcz: Lídr ANO si zjišťuje, jestli má ministr Lipavský děti. Ano, protože jsem se ho chtěl zeptat, když stále mluví o válce, ale k tomu se dostanu, a neměl jsem složku, žádné složky jsem nikdy neměl. Je z toho mimořádná schůze Sněmovny. Jeden politik řekne o druhém, že je - tady je to slovo nějaké - ale to jsme řekli neoficiálně. Všichni to řeší. Vláda nechá vypnout zpravodajské weby, podle mínění Městského soudu v Praze nezákonně a nějak to v tom humbuku zapadá. Chyba, říká. No, samozřejmě. Média vždycky některá, neříkám, že všechna, vymlčí zkrátka to, co chtějí vymlčet, o čem nechtějí mluvit. A to známe my dobře. Zásahy státu do svobody slova a myšlení představují hrozbu prvořadé důležitosti, říká pan Schmarcz. Dle odvolací instance bylo odstřižení některých webů, jež vláda po zahájení ruské invaze na Ukrajině označila za dezinformační, nezákonné. Vláda nezákonně zrušila některé weby. Kdo byl ten lídr? No tak kromě pana premiéra Fialy samozřejmě Rakušan. Ten tady by rád rozhodoval o všem, odsuzoval lidi, Andreji, už je čas, a tahle videa. To si pamatujete, ne? A to řízení stále běží, ale už tento verdikt, který navíc doprovází nařízení, aby obvodní soud začal vyčíslovat škodu, je důležitý. Významná justiční autorita jim říká, že nelze nikomu zakázat vyhledávat a šířit informace jen na základě názoru kabinetu. Ale to oni chtějí, oni prosazují jenom jeden názor a někteří aktivističtí novináři jim v tom fandí. Jeden názor. Pamatujete? To jsme už tady měli. Měli jsme to tady, jakkoliv zásahy do svobody projevu, práva na informace se musejí dít striktně na základě zákona. Vláda, respektive Ministerstvo vnitra, policie a tajná služba si ostatně musely být dobře vědomy, že nemají žádný zákonný podklad ony weby zakázat. Místo toho stát požádal soukromé firmy, které poskytují připojení, aby je technicky odpojily. Ony vyhověly a nyní má jedna z nich, T-Mobile, problém se soudní žalobou.

Vypadá to, že tímto podivným postupem mimo zákon v uvozovkách dostala ústavnost hned tři údery naráz. Za prvé došlo k lehkovážnému zásahu do základních občanských práv a svobod, aniž by zřejmě kdokoliv ze zúčastněných hlouběji zkoumal, zda takto lze vůbec postupovat. Připomíná to nechvalně známou praxi z dob komunismu - tady někdo stále mluvil o totalitě, o složkách, pan Rakušan, no, nechtěl bych ho zažít za totality, hlavně ne v padesátkách tedy - z dob komunismu, kdy jste formálně měli zaručena všechna práva, ale fakticky stačilo, aby nějaký papaláš zvedl telefon a zavolal na patřičná místa. Za druhé se porušila zásada: není trestu bez zákona, jak říká Listina základních práva svobod v článku 17. Cenzura je nepřípustná, vážená vládo. Svoboda projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem. Ano. Vláda žádný paragraf necitovala, ve kterém přípise, pouze uvedla: Jedná se o informační válku, ve které musíme být odvážní a důsledně využívat veškeré možnosti k tomu, abychom ji neprohráli. Takže nemáme jednat zákonně, ale odvážně, pane premiére? Za třetí kabinet ke splnění svého přání oslovil soukromé subjekty.

Další přešlap. Pouze stát má monopol a právo na to, omezit svobody občanů. Samozřejmě za splnění prvních dvou podmínek, tedy že tím neporuší ústavu a bude jednat podle zákonného zmocnění. Pokud už opravdu byly důvody konat, tak tento úkol přísluší policii a soudům, ne privátním firmám.

Pamatujeme na megaskandál, kdy FBI označila nepohodlné názory a osoby, jejich seznam zaslala Twitteru a jeho řídící pracovníci bryskně zařídili blokaci nebo přinejmenším omezili viditelnost příspěvku dotyčného účtu? Vše prasklo, když sociální síť koupil Elon Musk, který nechal investigativní novináře nahlédnout do firemní komunikace. Mnozí si tehdy řekli, že něco takového se u nás stát nemůže, protože naše tajné služby a vláda bojují s nepřítelem, ne s vlastními občany. No, zjevně omyl, oni bojují s hnutím ANO hlavně. To oni potřebují zlikvidovat, to je ta hrozba pro ně, ta jejich koryta, ty jejich chobotnice, ty jejich kampeličky.

Takže tady říká pan Schmarcz - abych mluvil za sebe, tak jsem si myslel, že v Česku, které zažilo marxistickou totalitu, cenzuru a zavírání úst, nikdy nezdomácní neomarxistická zakazovací kultura. Její příslušníci se cítí být vlastníky jediné správné pravdy. Ano, to jsou oni, mají všechno dneska, všechno, všechny instituce. Před Muskem ovládali Twitter a oni hony na čarodějnice brali jako příležitost vypořádat se s názorovými oponenty. No, tak co mi to jen připomíná? Bojovníci s hybridními hrozbami tvrdí, že je třeba zabránit šíření lží. Buď se mýlí, nebo záměrně neříkají pravdu. Lhaní samo o sobě není trestné ani nijak postižitelné. Nezákonné je podvádět, pomlouvat, šířit nenávist.

Máme řadu paragrafů, jež definují takzvané verbální zločiny a omezují tak svobodu slova, což umožňuje zmíněný čl. 17, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. Kdyby ony dezinformační weby porušovaly platné zákony, nebyl by problém podat na jejich provozovatele žalobu, přičemž výsledkem by mohla být pokuta, zákaz činnosti nebo i vězení. V naléhavých případech lze soud požádat o vydání předběžného opatření. A kabinet nic takového ani nezkusil. Pouze sepsal onu supliku, v níž se mimo jiné praví - vláda České republiky vyzývá oprávněné osoby a osoby disponující technickými možnostmi, aby šíření cílených lží a dezinformací nepřihlížely. A co to je? No, oni řeknou, to je pravda, to je dezinformace. Ano. Co nám to jenom připomíná?

Takže kabinet nemohl udělat to, co třeba v případě medvídků s HHC, když využil zmocnění vyplývající ze zákona o návykových látkách. Pojem dezinformace není právně definován a nelze jej ani podřadit pod žádný jiný paragraf postihující verbální trestné činy. Žaloby postižených osob na vládu by tak byly předem odsouzené k nezdaru. Ona přece nic neudělala, jen zvedla sluchátko - v uvozovkách. Už tohle je podraz. Proti takovému postupu, který jde mimo zákony - tato vláda jde mimo zákony a úřední postupy - se fakticky nelze bránit. Prostě vás onálepkují, to znám, vypnou a vy si můžete stěžovat leda na lampárně. Tím vláda ve spolčení se soukromníky neoprávněně zasáhla do občanských svobod, a to i kdyby dotčené weby skutečně překročily zákon nebo jejich vlastníci byli zbaveni ústavního práva na obhajobu. Ale ono je to ještě horší. Sám bývalý vládní zmocněnec pro dezinformace Michal Klíma - a to je ten Radkův kůň - byl po dlouhých měsících usilovné práce nucen přiznat, že neumí tento pojem definovat v trestním zákoně. Ve své funkci skončil před rokem a od té doby se ani nikdo jiný nepokusil navrhnout příslušnou novelu.

Tvrzení, že přece Ministerstvo vnitra, tajné služby dobře vědí, co jsou dezinformace - jasně, pan Rakušan jim napoví - není právě uklidňující, spíše naopak. Tím se v podstatě říká - sice nedokážeme říci, jaký paragraf jste porušil, ale stejně vás potrestáme. Nakonec ale v neposlední řadě je varující, že vláda se spolehla na soukromé subjekty, jmenovitě na nestátní neziskové organizace, i v případě sestavení seznamu webů považovaných za dezinformační. Ano, ty neziskovky, ty známe dobře, Milion chvilek nenávisti, Open Society a další, které mají také dobré kontakty v zahraničí. Tím jim dala do rukou klacek a moc rozhodovat o svých spoluobčanech. Jde o obecný problém. Třeba Facebook si najímá nezávislé hodnotitele obsahu typu Manipulátoři.cz a na základě jejich doporučení blokuje a maže příspěvky označené za nevhodné - v uvozovkách.

Žádný z informačních kanálů, které vláda žádala vypnout, mi nepřirostl k srdci, říká pan Schmarcz. Nelíbí se mi, co píší, že jsou často na straně Ruska proti nám, že sdílejí neověřené informace, hoaxy, konspirace, ale pokud tím neporuší jiné paragrafy, mají právo to dělat. Jako minský přístup, kde se místo precizního dokazování všichni onálepkují jako dezinformátoři - v uvozovkách, hází do jednoho pytle lháře, žoldáky placené Moskvou, blázny nebo občanské aktivisty. Každý má právo na spravedlnost, i kdyby to opravdu byl lump, což jistě nejsou všichni. Stát musí jednat přísně jen dle zákona. Lidé obvykle označovaní nepřesným a zneužitelným termínem dezinformátor dostávají u soudu pořádné flastry, větší než za znásilnění, pokud se jim prokáže třeba šíření poplašné zprávy, nenávisti nebo nabádání k násilí. Nepotřebujeme další definice a už vůbec ne soukromé inkvizitory, kteří sestavují seznamy webů, jež se mají zakázat. Nemluvě o tom, že někdy jde fakt těžko zjistit pravdu, jak během epidemie COVIDu-19, kdy se často neshodli ani vědci, ovšem inkvizitoři měli jasno.

Evropská unie se chystá v zákoně o svobodě médií svěřit těmto spolkům dokonce hodnocení mainstreamových webů, který dostane špatný rating nebo na sítích viditelný. Jejich příspěvky se nebudou šířit, omezí se mu (jim?) přístup k reklamě. Zkušenosti ze Spojených států varují, že tito nezávislí - v uvozovkách - hodnotitelé z drtivé většiny zastávají progresivistické ultralevicové názory, špatné známky od nich dostávají takřka výhradně konzervativci, tvůrci obsahu. Známe to i od nás, kdy se zmínění manipulátoři dostali do sporu s týdeníky Echo či Reflex.

Máme závažný problém, pane premiére. Dovolíme pod záminkou boje s dezinformacemi porušování základních občanských práv a svobod? K tomu bez zákona, a navrch dle doporučení ideologicky podjatých neziskovek? Musíme počkat na definitivní výrok soudu. Avšak pochybností je zkrátka příliš nejen u nás, v celé Evropské unii. Že si politici sprostě nadávají, shánějí na sebe kompro, je smutné, avšak v rámci boje. Stát ale nesmí válčit s vlastními občany a svévolně je cenzurovat, aniž by porušili zákon. Tam už se nechceme nikdy vracet. Tak co na to říkáte, Pražská kavárno? Co na to říkají Piráti? Co na to říkají všichni tihle nositelé hodnot? Ne? (směje se) Vy už skutečně vykazujete ty znaky omezování svobody slova. No, ale o tom jsem dneska nechtěl mluvit.

Takže vraťme se k podstatě, a to je tahle schůze, která byla svolána. Nejdřív to byl Babišův mail, potom, jak začali z toho couvat - pětikoalice, někteří říkají, že je to o Babišovi, druzí říkají, že to je o ohrožení, že jsem bezpečnostní riziko a podobné nesmysly.

Takže, vážení spoluobčané, dámy a pánové, proč tahle schůze? Fialova vláda se svoláním schůze snaží zamaskovat skutečnost, že za dva a půl roku nemá žádné výsledky. Kromě rekordní chudoby a drahoty porušila svoje předvolební sliby, neplní své programové prohlášení, není schopna jakékoliv koncepce, jejíž ministři jsou zcela nekompetentní a resortu, který vedou, odborně nerozumí a nemají ani praktické zkušenosti z daného resortu. Jedinými výsledky, kterými se chlubí, je práce za naší vlády, je to práce hnutí ANO. V dopravní infrastruktuře - pan premiér se snaží nás tady přesvědčit, že vlastně všechny ty dálnice, které se teď staví a otvírají, že to - pan profesionální mluvčí, který se stal ministrem náhodou, a k jeho roli ještě v kampeličce se snad dneska dostanu, že to stihl. No zkrátka pan premiér je unaven. Já jsem mu včera doporučil, že by si měl odpočinout, protože je to samozřejmě lež.

Ve zdravotnictví - neskutečné, co se tady děje. I v jaderné energetice. Ano, my jsme tady připravili Dukovany. Takže tato vláda na program a na práci pro Českou republiku a naše občany rezignovala a zaměřila se jen na podporu Ukrajiny. Fialova vláda vyměnila Čechy, Moravany, Slezany a koneckonců i Slováky za Ukrajince, které má na prvním místě a občané České republiky nejsou pro vládu pětikoalice důležití, což dnes a denně dokazuje svojí politikou, například naposledy při protestech českých zemědělců. Mimořádné schůze o věcech, které trápí Českou republiku, jako jsou drahé energie, chybějící léky, příspěvky na péči nebo vaše korupční kauzy Dozimetr, Kampelička, to odmítáte projednávat, ale na výmysly o bezpečnostní hrozbě si najdete čas hned, protože jediné, co je váš program a co tuto nesourodou vládu spojuje, je Antibabiš.

Svoláním schůze se Fialova vláda chce usnést na pomluvě a lži, že jsem bezpečnostní hrozba, protože plácání o populismu a extrémismu přestává fungovat, tak si vaši píáristé vymysleli bezpečnostní hrozbu. Podobně jako v roce 2021, když jste mě dali na plakát s Putinem, chcete v lidech vyvolat strach a pocit nebezpečí. Přitom to největší ohrožení naší země je militaristická, zradikalizovaná Fialova vláda, která stále mluví o válce. Ani já, ani hnutí ANO jsme nikdy nezpochybnili naše členství v Evropské unii a NATO. Naopak jsme jasně deklarovali, že šlo o naše nejlepší rozhodnutí, máme jasno, že pro oboje není alternativa. Nikdy bych nezpochybnil článek 5, kdyby byla napadena členská země NATO, tak jí přispěcháme na pomoc. Ta manipulace toho aktivistického moderátora v České televizi, a já vám to dneska přečtu znovu, protože to je jedna z opakovaných lží, tak jako je složka lež, tak ta pomoc je lež a další. A to, že to opakujete stokrát, tak já vám to zkrátka vyvrátím, protože to jsou fakta. Takže samozřejmě, že bychom pomohli. V rámci naší vlády i naše gripeny hlídaly pobaltský prostor. Ale to neznamená, že hledání mírového řešení, příměří, prostřednictvím diplomacie je tabu. Přestaňte už stavět rovnítko mezi ukončením bojů, příměřím a proruskou orientací. Místo abyste obavy spousty lidí z války brali vážně, tak jim nadáváte a děláte z nich prokremelské dezoláty. Vy se debaty o konci bojů bojíte, protože byste neměli žádné téma. Kdyby došlo na příměří, vy přijdete o své jediné téma.

Pokud jde o e-mail, šlo samozřejmě o soukromou korespondenci a po skandálním vystoupení pana Lipavského plného lží provládní České televize jsem se chystal reagovat. Tak jsem zadal týmu vypracování rešerše, jak to říkají Piráti, abych ho konfrontoval s jeho výroky. Zadávání politických rešerší je úplně běžné, nejsou to žádné složky ani kompra, vy všichni to děláte tady. A já musím tedy říct, Piráti chapeau (?), jak se říká. Fakt, vy to umíte skvěle a děláte to už od roku 2017. Ta rešerše nebo podle vás složka na Brabce je geniální. Já jsem se teď dozvěděl, že Richard Brabec, kolik má dětí - to jsem ani nevěděl - kde bydlí, je tam na něj všechno. Vy jste to sem přinesli. Ale o tom samozřejmě provládní novináři nemluví. Takže žádné složky ani kompra. Včera se Radek Bartoníček ptal na tu divizi Agrofertu. Samozřejmě ten provládní novinář zase, protože celá tahle kampaň teď jede, ty lži a já vám to všechno dneska vyvrátím. Poprvé jsem vlastně zjistil, jak to tady funguje, média a všechno.

Takže to první křivé obvinění s tak zvanými složkami, které neexistovaly, přišlo v roce 2015, někdejší poslanec ČSSD Šincl, který v rozporu s vládní dohodou - a já jsem byl ministr financí - a v rámci tak zvaného porcování medvěda, což jsem zrušil, se nechal zlobbovat a chtěl přesunout 22 miliard pojišťovnám. Vážení přátelé, vy dobře víte, když občas tady nějaké návrhy zákonů píší nějaké subjekty mimo Sněmovnu. Ano, tak jsem řekl kolegům, aby mi zjistili, kdo je to ten Šincl, když je to poslanec naší koalice. To jsem si myslel, že jsou jednotní, to jsem ještě nevěděl, jak to funguje, ty přílepky. A on se stal králem přílepků. Tak jsem řekl, udělejte mi monitoring. Znovu opakuji, vždycky jsme všechno dělali z veřejných zdrojů. Vždycky. No a dal jsem si to do šanonu, nalepil lísteček, abych se orientoval a stejně to tak dělám i dneska a ne tak sofistikovaně jako Piráti. Skutečně oni to dělají úplně skvěle a dělají to strašně dlouho. Takže já si myslím, že je úplně normální, když jdu do nějaké debaty nebo na nějaké jednání, tak si udělám podklady, k nějakému zákonu nebo... Takže pan Šincl začal mluvit o složkách a média se toho chytila a vznikla stokrát opakovaná lež. A je to sprostá lež, nikdy žádná složka neexistovala. Ale ten kobercový nálet, jak to teď máme a teď to není Seznam zprávy na prvním místě, ale jeho divize, ta malinká nová divize, která se totálně změnila, Novinky. I když jsme jasně říkali tomu novináři: jaké kompro? Četl jste vůbec ten mail, co tam je, četl? Ale většina to nečetla, protože mají jasno v tom, že Babiš může za všechno. Takže víte, co je kompro? To je, když pan bývalý ministr obrany, za kterého klesl rozpočet o 7 miliard, bývalý ministr pro Evropu Vondra, kauza Promopro, stovky milionů ukradli, když on vytahuje rusky psaný hanopis a křivě obviňuje organizátora zemědělských protestů Jandejska z kolaborace s Ruskem. Kompro je Langrova Kubiceho zpráva, ale není to rešerše z veřejných zdrojů. Kompro podle médií sbíral hejtman Půta z organizovaného zločinu STAN. My jsme nikdy žádná kompra na nikoho nesbírali ani nevyráběli.

A ty děti, které tady jely samozřejmě. Ale já ty děti mám jasně zasazené v kontextu války. Já jsem řekl v prezidentské debatě, že nepošlu syna do války, protože nevidím důvod, aby tady byla třetí světová jaderná válka, jak o tom mluví stále náčelník Generálního štábu Řehka. A my nemáme nic proti naší armádě, my máme rádi naše vojáky, taky jsme jim pomáhali a oni nám v rámci covidu. No tak jsem do toho napsal, když už mi poslali tu rešerši, jestli má děti. No a já myslím, že my rodiče - aspoň já to tak mám - když máme děti, tak máme děti na prvním místě. Radši se sami obětujeme, ale neohrozíme naše děti. O tom je ta debata sále. O tom je ta debata. (Potlesk v levé části sálu.) A obvinění z nějakého zneužívání dětí je od pětikoalice naprosté chucpe, hlavně od pana premiéra, který by si měl ten e-mail přečíst. Vždyť to z toho jasně z toho e-mailu vyplývá, jasně to vyplývá z toho mailu.

A co říká pan premiér? Pan premiér - a včera jsme viděli, že asi trhnul rekord ve vyslovení jména Andrej Babiš, 37krát se mu to povedlo a ty desítky lží, tak to byl taky jako velký rekord - a pan premiér z toho udělal sprostou lež. Cituju jeho slova z tiskové konference. Závažný je především obsah toho mailu, zjistěte mi něco o tom člověku. Není to pravda, pane premiére, není to pravda. Já vám to tady přečtu. (Hledá v materiálech.) Honzo, udělejte mi teze, podklady na toho... pět teček. Napište mi příběh Izrael, jak se vykašlal na děti (naše lidi?), jak byl v Dauhá se vyfotit, jezdí všude, dělá kampaň, korespondenční volba, udělejte teze.

No a co je strašně zajímavé a k tomu se ještě dostanu - tam byla jedna poznámka. Takže pane premiére, vy lžete. Nikdy jsem neříkal - zjistěte mi - až když přišla ta rešerše, podle Pirátů, tak - tady to mám - jsem se zeptal, tady je to napsané, je to jasný důkaz: Má děti? Jazyky? Protože to nevím, tak jsem se zeptal. Takže všechno jste to překroutili... ta vaše média - od Novinek, přes Seznam Zprávy a další. Zase jenom lžete, pane premiére, jo?

A tady píše - pan premiér (?) zjistěte mi něco o dětech. Není to pravda. (Já) jsem se ptal, (Důrazně.) jestli je má! Abych se ho zeptal, jestli mu to nevadí, že stále mluví o válce. Když se tedy podle médií děti bály, když jsem já v prezidentské debatě o tom mluvil a novináři říkali: no, děsí, Babiš děsí děti. A tahle vláda, co nám říká? Fiala nám říkal, že jsme ve válce - prezident, všichni stále mluví o válce, stále, od rána do večera. Dneska se ty děti nebojí? Já se bojí o svoje děti. Já myslím, že každý normální rodič se bojí, no.

Takže tady píše pan premiér: To jsou praktiky, které nám nemohou být lhostejné a nemohou být lhostejné ani společnosti. No, já jsem předkládal, že jedním z kritérií pro vysokoškolského profesora je porozumět psanému textu a být schopen kritického myšlení. Takže jediné vysvětlení je, že pan Fiala záměrně vytváří dezinformace a manipuluje veřejností a sprostě lže. Naopak pětikoalice během kampaně do Sněmovny systematicky zneužívala mého psychicky nemocného syna. Zvlášť jistý starosta z ODS, jehož veřejné vyjadřování smrdí víc než otevřený kanál a kterého pan premiér veřejně podporuje. Známe to video. A když bylo po volbách, tak mého syna odkopli. Hnus! Hnus.

Takže pětikoalice svolává mimořádnou schůzi k soukromé korespondenci... (Hledá v materiálech.) soukromé korespondenci, kterou jsem logicky vysvětlil. Ale odmítá debatu o energiích, příspěvku na péči, důchodech, korupci ve vládních řadách, mafiánech z Dozimetru a černém financování vládních stran, o Fialově kampeličce - tady bychom mohli mluvit dlouho. Pračka na peníze ODS, kam si premiér odložil milion, kde rejdily tajné služby, kde se tunelovaly stamiliony pro Ukrajinu a další podivnosti, třeba, kdy Fialův poradce v rámci kauzy IKEM uložil desítky milionů korun do kampeličky. Jde jen o odvádění pozornosti, od (o?) neschopnosti vládnout a hledání vnějšího nepřítele. No, pan Lipavský i pan Rakušan tady použili ten whataboutismus, jo? Tak to je ono! To je ono.

Skutečné bezpečnostní riziko není Babiš, který mluví o vašich kšeftech a korytech a který na rozdíl od vás se neživí a nikdy nebude živit politikou. Bezpečnostní riziko je vaše politika, která povede k tomu, že Česká republika může ztratit suverenitu - ztratí suverenitu, když se chce vzdát práva veta v Evropské radě - zbavit se koruny a plně se podřídit rozhodnutím z Bruselu, což je plán samozřejmě STANu, Pirátů a TOP 09. Vždyť Piráti, když už měli pocit, že vyhrají volby a pan Bartoš bude premiérem, tak byli v Bruselu, jasně to řekli. Jo, takže bezpečnostní riziko je tahle vláda, která vyjednala a obhajovala zrádný migrační pakt Evropské unie. A je lež, že je to podle našich not. Zase tady včera lhali. Dá se to všechno dohledat. My jsme zastavili kvóty ilegálních migrantů. Je to největší nebezpečí pro Evropu, ano? A to dojednal pan Rakušan a pan premiér to odmávl - místo toho, aby to změnil, jak my jsme to udělali s Chovancem, který ho taky na vlastní triko schválil, a potom jste (to?) změnili po mé intervenci. Během českého předsednictví nechala odsouhlasit největší šílenosti Green Dealu, jako zákaz spalovacích motorů, emisní povolenky pro domácnosti a osobní dopravu, a kývla na politiku vedoucí k potravinové a energetické závislosti na ostatních zemích. Takže ta schůze je tady z dvou důvodů.

Za prvé, protože jeden aktivista napráskal do médií moji soukromou korespondenci, kdy jsem se rozhodl reagovat na nestoudné lži a pomluvy pana Lipavského v Debatě České televize. V minulosti jsem takové útoky ignoroval a je jich strašně moc. Neuvěřitelné. (Já) jsem si udělal rešerši, no, to je na hodiny, ty výroky, kde mě uráží, ano? Ale tentokrát to bylo přes čáru, bylo to přes čáru, co řekl pan Lipavský. Ale ona je to strategie, protože pan premiér o tom mluví, takže už nejsme populisté, ano, ale jsme - tedy já hlavně - jsme to bezpečnostní riziko.

A za druhé, jsme tu proto, že pětikoalice zjistila, že její preference jsou v troskách, a já, když jsem viděl ten průzkum Kantaru v České televizi, i tak si myslím, že ten průzkum neodpovídá realitě, že to bylo spíš - nevím, jestli je to náhodička - Kantar, který vždycky pro Moravce dělal ty správné průzkumy, tak teď úplně uletěl, jestli to byla nějaká promyšlená věc, vystrašení, mobilizace nebo nevím co. No a potom přišly s absurdním obviněním z bezpečnostní hrozby.

Takže já se svým týmem často mluvím o válce na Ukrajině, zaznívají různé názory, ale moje otázka vždy je: vy byste poslal svého syna na ukrajinskou frontu? Nebojíte se o své děti? Já jsem teď byl nedávno u lékaře a tam jedna paní má kontakty ve Spojených státech. A tam mluvila s jednou matkou, která má tři syny. A ona přišla o dva syny v rámci války v Perském zálivu proti Iráku. A teď se bojí o toho posledního syna, že by musel jít do války proti Rusku. Ano, to je realita. Matka, děti - možná tomu někdo nerozumí. A tohle, když řeknu, tak spousta lidí se zamyslí.

Takže na to konto mě poté, co jsem vyslechl všechen ten radikální militarismus, kterým v České televizi se oháněl pan Lipavský, mě logicky zajímalo, jestli má tedy děti, protože jsem mu chtěl veřejně tu otázku položit. A už jsem to říkal, děti jsou pro mě nejdůležitější, a já myslím, že každý (žádný) rodič nechce posílat děti na smrt. To je úplně zbytečné. Já se nestydím za to, já jsem z generace, která o válce slyšela od rodičů a prarodičů, takže si dovedu představit, co to znamená. A vždy jsem o tom mluvil, já jsem konzistentní, v rámci prezidentské kampaně jsem to řekl v České televizi, (že?) si vymyslel ten aktivista nesmysl, že Rusko napadne Polsko. Já si vůbec ani nechci představovat, co by mohla znamenat jaderná válka. My vidíme tu hrůzu na Ukrajině. Je to strašné, umírají lidi, civilisté, jo?

Takže potom, když jsem to viděl, tak jsem chtěl vypracovat rešerši. No, tak jak se dělají informace? Jak se získávají informace? Jak se dělají rešerše? No, takže političtí analytici stejně jako novináři čerpají z veřejných zdrojů. I ty (?) ale často selektivně a záměrně interpretují skutečnost v náš neprospěch. Takže žádné kompro. Kompro je to, co ukazoval Vondra, kde křivě obvinil Jandejska. Rešerše je, když na webu ODS zjistíte, že Vondra lže, když tvrdí, že neumí rusky, jelikož ve svém oficiálním životopise uvádí znalost ruštiny.

Takže znovu opakuji: rešerše, žádné složky, je to všechno lež.

Každopádně celá tato uměle vytvořená kauza nás motivovala, abychom udělali stejné rešerše jako Piráti. A víte, co jsme se dozvěděli? Třeba, že pan Lipavský v roce 2015 na veřejném pirátském fóru se představil slovy. "Ahoj, jmenuji se Jan Lipavský, 30 let, Praha 6. Vystudoval jsem Bc. na mezinárodních (nesrozumitelné) studiích. Nyní pracuji jako manažer (nesrozumitelné) firmě. Se ženou mám roční dceru a kocoura." Kdybych měl nějaké složky, jak se tady někdo snaží to namluvit, tak bych se asi neptal, tak bych to asi měl, ne? Takže je to celé nesmysl.

Takže jak jsem říkal, skutečně profesionální složky nebo svazky nebo rešerše umí připravovat Piráti, kteří si dělali podrobné tabulky na svoje politické konkurenty, například naše ministry v listopadu 2017. A já vám teď přečtu zadání pana Bartoše. Pan Bartoš 28. listopadu 2017 na tom veřejném jejich chatu, nebo jak se to jmenuje, napsal 12.16: "Ahoj, chtěl jsem požádat, zda by někdo sám nebo v akčním týmu nevzal malinkatý úkol. Andrej Babiš bude představovat osoby, které navrhuje, respektive už bere do své menšinové vlády bez podpory. Někteří jsou již známí. Každopádně zítra to bude ložený. Mohl bych požádat o krátkou objektivní rešerši, názorové ukotvení, předchozí či současné politické angažmá, spřízněnost s podnikateli, profesní historie, reference, kauzy a tyto stručně, maximálně objektivně formě zasdílet? Klidně zde, budeme s tím dále pracovat. Asi tabulka fotečky. Na tyto osoby budou následně mířit otázky na Piráty. Co vy na to? Zhodnoťte a podobně. Děkuju za vstřícnost."

No, takže dělali rešerše, nebo podle nich složky na všechny. Tak takový Richard Brabec, toto je rešerše. (Ukazuje A4 a čte z ní.) A to je krásně strukturované, takže jméno, narození, fotka. Jako student zakládal Občanské fórum! No, to jsem vůbec nevěděl, Brabec! Vy jste zakládal Občanské fórum! (Potlesk a smích části poslanců ANO.) Z ODS vystoupil na protest proti sarajevskému atentátu. Takže zůstal s Klausem, je to tak? Ne, vystoupil. V roce 1997. Názorové ukotvení, problémů tam má pravdu, ale fakt nevím, jestli konkrétní řešení jsou super. Zakládající člen Občanského fóra v Kladně, 1991 až (nesrozumitelné) člen ODS. No, prosím, zastupitel, to jsem vůbec nevěděl. Předchozí angažmá, spřízněnost s podnikateli: Andrej Babiš, to jsem já. (Smích a potlesk z lavic ANO.) Profesní historie. A teď, teď jsou tady odkazy na všechno. Fórum 24, Byznys práv. (?) Fakt je to vymakané. Naši analytici by se měli poučit. Takhle to máte dělat! Další; ženatý, dvě děti, no prosím. Hovoří anglicky, francouzsky, rusky, střídavě žije v Lovosicích a Praze. No, vidíte, já ani nevím, kde vy žijete, ale tady Piráti to píšou. Takže to je Brabec - takhle to udělali Piráti v roce 2017. Veřejně! A psal o tom někdo? Nepsal.

No, a potom je zajímavé vlastně, co tam o nich všechno píšou, protože to je jako veřejné. Pan Lipavský, roku 2015 citát Lipavského. "Jinak k tomu Facebooku se musíme postavit racionálně. Ocituji Vladimíra Iljiče Lenina, který se neřadí mezi mé oblíbence, ale tento citát shrnuje můj postoj: Kapitalisti sami nám prodají provaz, na kterém je my pověsíme!" říká pan Lipavský. Pověsíme ty kapitalisty, to říkal Lenin a Lipavský tady. To tady čtu z veřejných zdrojů. To je z toho chatu jejich, pirátského. No mají to vymakané. Tady píše nějaký Vyleta (?) hoď sem ten seznam, až bude, já projedu internety. Vzhledem k tomu, že nečtu Aeronet, ani Sputnik upravuje výsledky podle předchozích hledání. (?) No, co tady píšou? Nějaký Klivan. (?) "Tak já sem hážu Babišovo kandidáta na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Měl přezdívku Ken, když zpíval v roce 2005 v SuperStar." No, prosím. (nesrozumitelné) to? Po ukončení vysoké školy prakticky pracoval pro Andreje Babiše. Tak chudák Adam je tady taky. Potom taky nějaký Pavel Moravec píše: "Ministryní obrany má být Karla Šlechtová. Ta, co podělala NEN. (?) Je oddanou fanynkou Andreje a Zemana, bez zájmu o lidská práva." No, tak vidíte, tady to je všechno napsané. Tady je nějaký Vyleta.(?) "Posílané by to mělo být někam jinam než sem, protože je to čitelné pro naprosto všechny." Co říká Vyleta: Ať si novináři počtou! Ale novináři to nečtou, oni to nechtějí říkat. No tak vidíš to.

Pozor - František Hagara říká: "Teď by bylo dobré ten utajený seznam ministrů někde sehnat, abychom ho mohli nějak nechat uniknout (Smích a potlesk z lavic ANO.) Nové PirateLeax. Tady nějaký Vyleta píše: "Ono je třeba koupit letouny Casa nebo Pandury? Nebo proč má by Šlechtova na obraně? Aha, už vím. Babiš říkal, že chce na ministerstvech odborníky." No, tak to je pravda asi. Tady je ještě nějaká fotka, paní Šlechtová je tady nad rakví a tady píše ten Hagera: "Ona má nejspíš pro vojáky připravené rakve. S dvojitým víkem si už můžete vzít s sebou peníze do hrobu." Toto je takový článek veřejný. To jsou ti naši Piráti. Nevím, proč je ti mladí ještě volí, fakt to nechápu.

Takže máme tady tolik těch různých rešerší, Mílek a Hüner. (??) Strašně zajímavé. A nikdy jsem to, kdyby to nevzniklo, tahle pseudoaféra, tak bych se nikdy tohle vůbec nedozvěděl. Tady mám ještě takový článek z novin. Nějaký Dolanský sbírá špínu pro Půtu za peníze od Metrostavu se vědělo, tady někdo píše. Takže asi tak. Takže to jsou ty rešerše. Já znovu říkám, že my jsme to nedělali, nemáme žádné tyhle věci, Piráti to dělají profesionálně, ale samozřejmě v rámci toho dohadování na to nikdo neupozorní. I když samozřejmě já jsem s tím argumentoval, že je to zkrátka úplný nesmysl.

Takže, jak jsem říkal, skutečně profesionální složku nebo svazky umí připravit Piráti, kteří si dělali podrobné tabulky na svoje politické konkurenty, například naše ministry v listopadu 2017. Ano, Brabce jsem četl, bylo to zajímavé, určitě ani kolegové tady netušili jakou má Richard politickou historii. A já jsem to ani nikdy nezkoumal. Ale děkujeme Pirátům.

Složka na Rakušana a STAN. Takže jak to bylo s touhle lží? Server zhrzené mafiánské novinářky, která vstává a usíná s nenávistí ke mně a permanentně vydává o mně lživé články, přišel v srpnu 2021, tedy těsně před volbami, jak to bývá zvykem, s informací, že AB má shánět kompro na Víta Rakušana. Sprostá lež. Byla to účelová lež tohoto antibabišovského serveru, ale hned se jí chytla všechna média.

Jenže, vážení spoluobčané, složku na Rakušana si dělali sami Piráti, kteří to dokonce uvádí v oficiálních dokumentech. Takže novinářka lhala. A co uvádí Piráti ohledně těch rešerší na Rakušana? Nebo teď mají nový materiál, teď mají ten krásný rozhovor a je to jen potvrzeno, že Rakušan je hlava organizovaného zločinu hnutí STAN. Takže cituju: "Pro tyto účely (pro uzavření koaliční smlouvy) bude analytickým týmem poslaneckého klubu Pirátů ve spolupráci s krajskými sdruženími dopracována detailní reputační analýza identifikovaných osob hnutí STAN.

V situaci, kdy se objeví například skutečná či fiktivní korupční kauza, která může ohrožovat spolupráci na jakékoliv úrovni, bude pro tyto účely vytvořen mechanismus následného řešení, cituji z pokladů Pirátů. Pro Piráty je zcela zásadní, aby se případná koalice Pirátů a STAN stavěla čelem k případným závažným zjištěním. Případnou kauzu nelze zkrátka řešit mlčením, jak mnohdy to bývá zvykem. Takový mechanismus bude vytvořen 30 dní od případného podpisu dohody o koaliční spolupráci.

Takže my, kdybychom byli jako Piráti, tak bychom měli i složky na ČSSD z doby, kdy jsme spolu vládli a žádné složky nikdy jsme neměli ani rešerše. Takže tu rešerši neboli složku si Piráti dělali, protože věděli, že STAN je hnutí mafiánů. Pan Michálek - tady není, to nevadí - (Z lavic se ozývá, že tam má být.)... to je jedno. 22. září 2023 v České televizi jasně řekl, že vládní strany - poslouchejte dobře, vážení spoluobčané - kradou peníze na financování své kampaně, mluví dokonce o mafii. Cituji, pan Michálek z Pirátů: "TOP 09, to je Dozimetr, Pospíšil, Fremr. STAN a Praha sobě tunelovali podnik, platili si z toho kampaň, říká Michálek. Nám STAN říkal, že s námi bude bojovat proti korupci a pak jsme zjistili, že z těch černých peněz, které ukradli Dopravnímu podniku, platili nelegální kampaň, aby nás překroužkovali, postěžoval si Michálek veřejně. Myslíte, že to někdo hodnotil nebo řešil? Michálek říká, že tam TOP 09 kradli Dopravnímu podniku, financovali se. Takže o čem to je? Určitě ne o Babišovi. Piráti, ti jsou sofistikovaní.

Celou tu kauzu, pseudokauzu, e-mail a děti a nesmysly, ty reakce byly šílené, fakt hnus. Našlehala pětikoaliční vládní média, tentokrát Novinky na prvním místě, kyperský Seznam Zprávy a Právo. A ještě stále jedou ty titulky a ty naznačování. Začala mluvit o složkách kompru a nějakých praktikách. Když se Novinky na mojí soukromou korespondenci ptali, tak jsme nic neskrývali, reagovali jsme normálně, vysvětlili, proč jsem se ptal na děti. Když redaktor dobře věděl, že se nejedná o kompro, tak to publikoval po konzultaci se šéfredaktorem záměrným způsobem, aby mě a hnutí ANO co nejvíc poškodil, hlavně v titulcích. Tak to bylo několik dní. Moje vysvětlení, že šlo o pomoc skomírající volebních preferencí pětikoalice, takže moje vysvětlení k tomu je, že samozřejmě Novinky, Právo pomáhají, vzhledem k těm preferencím, které podle mého názoru jsou nesmyslné, takže bohužel Právo už dávno není nestranné a vyvážené jako za bývalého šéfredaktora, ale stala se z toho aktivistická divize prolhaného kyperského serveru Seznam Zprávy. Neříkám, že všichni jsou tam takoví, ale je jich tam strašně moc.

Je celkem umění za rok zničit vážnost a reputaci deníku, kterou bývalý šéfredaktor 30 let pracně budoval. Ano, Právo se změnilo úplně. K Novinkám se přidala úderka z České televize. Minulý týden jsem byl mezi lidmi na Moravě a Česká televize za mnou kvůli tomu poslala redaktora v pondělí, v úterý i ve středu, kde mě točil ten ze 168 hodin, to je ten, který tady nechodil do mateřské školky a neumí ani pořádně se představit a slušně mluvit, který mně neustále skákal do řeči a nenechal mě odpovídat. Takže aby občané věděli, jak se účelně používají peníze z koncesionářských poplatků, které tato vláda chce navýšit zase. Nevím, jestli to není korupce. Česká televize už roky jede Antibabiše a dlouhodobě podporuje pětikoalici, proto také i nechápu a teď odbočím, proč mě vlastně zase pozvali do nějaké debaty před evropskými volbami. Česká televize mě nemá ráda, já nemám rád Českou televizi, tak nevím, proč mi píší vůbec. Stejně jako k Moravcovi, nikam nepůjdu, už mě nezvěte. Já mám zkušenosti s vašimi aktivistickými zaujatými moderátory. Moravec, Witowská, Řezníček. To byly debaty před sněmovními volbami 2020/2021, komunální volby 2022 a prezidentské volby 2023, které manipulovaly v můj neprospěch.

Takže pokud mi zase budete psát, tak si vzpomeňte na tohle moje vystoupení. Každopádně ta intenzita této kampaně proti mně, ten kobercový nálet pětikoaličních médií, vyvolal vzpomínky na prezidentskou debatu České televize - a o tom jsem už mluvil, kde se mě novinářský aktivista Řezníček ptal na hypotetické napadení Polska a nenechal mě doříct větu, že vůbec o takové možnosti jako napadení členského státu NATO Ruskem nechci debatovat, protože by to znamenalo termonukleární válku. A já to tady mám tu debatu. Tady začal... otevřený konflikt. Já říkám, proč bychom měli mít otevřený konflikt? Já chci mír. Já nechci válku. Ptám se, proč by mělo být Polsko napadeno? Na čem je založena kolektivní obrana NATO? Ano, já vím, na čem. Já jsem stále říkal o tom, že nechci válku, že musíme tomu zabránit a nikdy jsem neřekl, že bychom nerespektovali naše závazky, nikdy. Je to lež, je to lež. A za naší vlády samozřejmě jsme i pomáhali.

Dámy a pánové, vážení spoluobčané, proto nemůžete věřit některým médiím, zvlášť tím provládním jako Česká televize, iRozhlas, Novinky a Seznam Zprávy a Economia a tak dále. Žumpa FORUM 24, vedená psychopatem, který zneužíval mého syna. Skutečně hnus. (Vystupující kašle.) Pardon, já jsem to ještě nerozchodil. Pětikoaliční politici si kvůli mému soukromému mailu tak zase mohli s chutí kopnout do Babiše a vyfabrikovat tuhle vylhanou kampaň. Až v tom vynikl pan Bartoš nebo morální křesťanský mág Jurečka, který křepčil na MPSV, zatímco celá země byla v šoku z vraždy čtrnácti mladých lidí. Omlouvám se, ale byl jsem nastydlý, takže... Víte, co si tenhle morální maják napsal na Twitter? Měl tu drzost napsat, že děti jsou pro lidovce nedotknutelné. Ano, to jsou pro mě, pane Jurečko. Pro vás fakt ne. Co jste měl říct vašemu europoslanci Zdechovskému, aby nechal být mého nemocného syna, kterého zneužíval pro svůj politický boj, jen aby se znovu dostal ke svému korytu v europarlamentu. Když pan Fiala obhajuje svolání této schůze řečmi o zneužívání dětí, tak jsem si nevšiml, že by se pohoršoval nad tím, že politici ODS, TOP 09 a KDU-ČSL a novináři systematicky zneužívali a využívali k politickému boji mého nemocného syna, pronásledovali moji manželku a dceru, když byly na dovolené v zahraničí, vlamovali se do naší rodiny, do našeho soukromí. Tam si do toho svědomí sáhnout nechcete.

Vaše výběrová morálka je totiž pohoršena jen když se vám to hodí a jen když vám to hraje do karet v rámci politického boje.

Pane premiére, udělejte si rešerši, co všechno politici pětikoalice řekli o mně a mé rodině. Vy jste tady zamítli tolik schůzí na aktuální témata. Ale debatovat chcete jenom o vyfabrikované kauze a na to samozřejmě hlasy seženete hned. Najednou se paní Pekarová nerozčiluje, kolik bude jednání stát milionů. Jediný účel je, aby si pětikoalice ve Sněmovně odhlasovala a měla všude v novinách a serverech titulky, že jsem bezpečnostní hrozba. Ano, jsem hrozba pro koryta, tunelování, korupci, kšefty pětikoalice, ale ne pro Českou republiku. Bylo by dobré se zeptat tajných služeb na výborech - BIS a rozvědky - jestli jsem hrozba? Určitě ne rozvědky, která je pod vnitrem, která je pod kontrolou ministra vnitra. Pamatujete, jak tam chtěl dosadit toho člověka od Dozimetru? Já nemám důkazy, ale jsem přesvědčen, že tuhle rozvědku v minulosti zneužíval proti mně ministr vnitra Chovanec. Kauza Šuman, odposlechy, Agáta, ztratilo se 300 milionů. Zajímavé.

Ta rozvědka hraje roli i kampeličce. A nikdo to neřeší. Jaká je tady kontrola takové rozvědky? Proč vlastně ty všechny rozvědky nemá pod sebou premiér? Je si jistý pan premiér, že ministr vnitra tuhle rozvědku teď nezneužívá i v rámci pětikoalice, jak to bylo za nás? Jste si jistý? Já si myslím, že to je důležité. Já znám člověka, který teď, nebo znám ten příběh, který v rámci té rozvědky se ptal někoho ve vojenské rozvědce, když to bylo za Chovance, a říkal mu, přijď k nám, děláme na Babišovi. Šuman, web, ty odposlechy, tam se ztratilo 300 milionů údajně. Je to před soudem. Moc se o tom nemluví. Ale mluví se o tom pánovi, který zase údajně figuruje v kauze IKEM, kde nějaký poradce pana premiéra vkládal do kampeličky nebo posílal desítky milionů. To je jako skutečně zajímavé. Já samozřejmě pro to nemám důkazy, ale já vím, že ta rozvědka, když jsem byl ve vládě, tak na mně pracovala i v zahraničí. A nechci tady spekulovat o tom, co se stalo a jaký měli vliv například na soud na Slovensku a další věci.

Takže já bych jenom doporučil panu premiérovi, my, když jsme byli ve funkcích, jsme nikdy žádné instituce nezneužívali. Nezneužívali! A nechci tady spekulovat, kdo stál za aférou s Čunkem, kdo i zadal tu věc ProMoPrem a tak dále. Tahle rozvědka má nekontrolovanou moc. Proč tam chtěl pan Rakušan hned dát člověka z Dozimetru? Potom pod tlakem si to rozmyslel. Takže by bylo dobré o tom se bavit. Nevím, na tom výboru, který máte? Ale je to podle mého názoru důležité.

Chtěl bych říct, že v žádné demokratické zemi se neděje, že by vláda označovala opozici za bezpečnostní hrozbu. To dělají v diktaturách a dělají to totality, které se opozice bojí. Stejně jako v diktaturách tisk obhajuje vládu a útočí na opozici. Takže vaše tvrzení, že jste demokraté, je úplně mimo mísu. Slyšíme dokonce z okolí prezidenta, a to byl rozhovor bývalého nezávislého politologa, který už není nezávislý, dělá pro pana prezidenta, že by prezident nejmenoval vládu, která by ohrožovala bezpečnost země. Můžu se tedy zeptat, jestli se připravujete, pokud by vám nevyšly volby a nemohli jste sestavit vládu, na nedemokratické udržení u moci? Chcete se ve vládě zabetonovat u moci navěky s podporou pětikoaličního prezidenta? Protože to tak čím dál víc vypadá.

Bezpečnostní hrozba. Tak když skončili a když jste asi dospěli k názoru, že ten populismus nefunguje, tak jste přišli s touhle verzí. To je nové PR. To je nová strategie. A já bych vám ještě jenom chtěl říct, že když používáte to slovo populismus, protože i to slovo, které jsem použil v tom mailu, určitě ani nevíte, jak je to interpretováno, tak populismus, abyste věděli, je politický přístup spočívající ve snaze oslovit běžného člověka, to děláme my, který se domnívá, že vládnoucí skupiny nehájí či přehlíží jeho zájmy. Ano, to je ono. Populismus využívá dva základní termíny: lid, ano, my jsme tady pro lidi, a elitu, to jste vy. Pomocí těchto označení dělí společnost na dvě stejnorodé části. Lid je charakterizován jako zcela dobrý a politika by měla být vyjádřením jeho obecné vůle. Elita je naopak inherentně zlá a zkorumpovaná. Ježíš, jak to sedí fantasticky, ne? Elita sleduje jen vlastní zájmy, to jste vy, nenaslouchá lidu, to jste vy, nenaslouchá lidu, a naopak jej připravuje o jeho práva. Co mi tohle připomíná? Jak jste vzali důchodcům ty důchody, na které měli nárok. No to jste přesně vy.

Pojem lid má v sobě zahrnovat obyčejné lidi. Elita na druhou stranu představuje dosud vládnoucí vrstvu. Tu se populisté snaží diskreditovat, svrhnout a nastoupit na její místo, aby podle svého názoru v lepší podobě a na rozdíl od elity naslouchající lidu a jeho vůli, přestože lid i elita mají stejné zájmy a hodnoty, liší se ve svých morálních zásadách. Lid, my jsme tady pro lid, a elita, to jste vy, tady stojí proti sobě.

První populistická hnutí byla starořímská skupina populárů, například tam byl i Julius Caesar nebo první římský císař Gaius Octavius. Takže to je podle Wikipedie. No, a my tady, naše hnutí, vystupujeme jako - teď to hledám (listuje ve svých materiálech) jsou tu různé populismy - my jsme někde ten středový populismus. No, to je jedno. Zkrátka vy ani nevíte, o čem mluvíte, protože my se k tomuto hrdě hlásíme.

Zkrátka vy ani nevíte, o čem mluvíte, protože my se k tomuto hrdě hlásíme. Takže když to přestalo fungovat, tak jste přitvrdili a přišli jste s tou bezpečnostní hrozbou a že jsem proruský. Jaký to nesmysl. A vy nejste schopni ani v rámci koalice se na něčem domluvit. Vy nejste schopni řešit problémy naší země. Podívejte se, co se tady děje teď. Nejsou léky, černý kašel. Všude problémy. Takže vy jste ty problémy ještě umocnili svou neschopností, asociálností a arogancí. Arogance pana premiéra a pana Stanjury na zemědělce, vy nejste schopni vůbec Českou republiku posunout dál. Za dva roky jste vrátili Českou republiku nejméně o pět let zpátky. Výsledek vládnutí je zcela katastrofální! Vláda zcela rezignovala na boj za zájmy České republiky!

Takže volební program jste nahradili militarismem. Protože se vláda bojí voleb, tak se rozhodla najít si vnějšího nepřítele, kterým je samozřejmě Babiš. Včera tady v těch projevech, tak možná to včera bylo, my jsme to nepočítali, ale myslím, že to tu odeznělo možná 120krát nebo 130krát, to jméno. Pětikoaliční píáristé rozjeli vymyšlenou kampaň, že jsem hrozba, a je to samozřejmě jenom pomlouvačná kampaň, protože zkrátka nefunguje.

Takže ty reakce byly neuvěřitelné. Já to nechci ani tady číst. To je fakt takový hnus, takové lži, že to je skutečně neuvěřitelné. A nechci vám tady ani číst, jak jste se vyjadřovali a kdo k mému synovi, k mé rodině. Takže bezpečnostní hrozba opravdu není, že opozice nesouhlasí s vládou. Bezpečnostní hrozba ani není, když se setkáváte s demokraticky zvoleným politikem a premiérem. Chápu, že Fico vám nevoní, ani Orbán, ano, ale my jsme nikde neřekli, že souhlasíme se všemi jejich názory. My jsme souhlasili tam, kde bojovali za zájmy tohoto regionu, kde bojovali za práva jejich občanů, tak jak jsem to dělal já a dělali jsme to společně.

Takže ty výmysly, že já a hnutí ANO máme sympatie k Rusku, jsou sprosté lži. Jako politik jsem na rozdíl od Topolánka a Nečase nebyl na návštěvě Ruska. Za mojí vlády došlo k rozprášení ruské rezidentury v České republice a na to konto nás Rusové dali, Českou republiku, na druhé místo seznamu nepřátelských států hned po Spojených státech. Vydali jsme ruského hackera Nikulina do Spojených států. Spojené státy jsem navštívil v roce 2015. Už tehdy ten lobbista nebo ta agentura uměli zařídit i dehonestující článek ve Spojených státech. Ano, tak to funguje, ty agentury mají celosvětové kontakty, přesné načasování. Vyšel článek - totální lži, totální žumpa. A 2015 jsem se setkal s Michaelem Bloombergem, bývalým starostou New Yorku a Mikem Pompeem, který byl později šéfem CIA a dvojkou v Bílém domě. Navštívil jsem Pentagon. V roce 2019 jsem ve Spojených státech navštívil CIA, FBI, byl jsem na Memorialu u Pentagonu, s prezidentem Trumpem v Bílém domě, mluvil jsem s ním pětkrát.

Ta vaše kampaň, která provází ty lži o tom, že my jsme nějak zanedbávali armádu, to fakt myslíte vážně? A co jste vy tady dělali do roku 2019? Co jste dělali? Snižovali jste výdaje na armádu. Vy jste od roku 2009 do roku 2014 snížili výdaje na armádu a vy stále o tom lžete. Já jsem k tomu i dělal video včera večer. Znovu vám ukážu ten graf. Tady. V roce 2009 bylo 56 miliard a tady byla vláda a pan Vondra byl ministr obrany také, a když jsme přebírali v roce 2014 vládu, tedy já jsem byl ministr financí, tak to kleslo o 14 miliard. Proč stále lžete? Proč stále lžete? Armáda měla pro nás úplnou prioritu. Navyšovali jsme počty vojáků, navyšovali jsme jim mzdy. Já jsem navštívil několik jednotek. Jenom proto, že říkám, že náčelník Generálního štábu by neměl mít každý týden rozhovor, neměl by strašit jadernou válkou? Jenom proto? Ano?

Na ty F-35, které přijdou za 11 let, tento rok jde z rozpočtu 15 miliard. Takže není pravda, a pokud nějaký novinář zase manipuluje procenty HDP, tak my jsme to přebírali a bylo to pod 1 % a skončili jsme 1,45 a HDP stále roste. Stále roste, takže to je potřeba vykazovat absolutně - v miliardách. A my jsme navýšili rozpočet armády o 100 %. Takže já jsem v červenci 2020 poprosil armádu, když jsem viděl, že Ministerstvo zdravotnictví to nezvládá, aby nám pomohli. Ano, generál Procházka, generál Šnajdárek. Byli jsme spolu celé dny a bez nich bychom to nikdy nezvládli - pomoc v domovech seniorů, v nemocnicích, všude. Celý ten tým fungoval fantasticky a za to jim je třeba znovu strašně poděkovat. Já ten včerejší projev pana premiéra ani nechci komentovat, protože se ani nedá, ale to, že znovu zopakoval tu strašnou věc, že kdo, kolik, jak zemřel, znovu opakuji: Nikdy jsem vás, pane premiére, ani pana ministra zdravotnictví neobvinil z toho, že můžete za to, že od nástupu vaší vlády na covid zemřelo víc než osm tisíc lidí. To jste nikdy neslyšeli. Nikdy, protože je to skutečně hnus. Je to hrozný hnus!

Takže armáda pro nás byla na prvním místě. Neříkejte, že vy vlastně... My kritizujeme Řehku. My jsme ho udělali šéfem NÚKIBu. Neuměl přečíst ani pět vět pořádně. A vy jste byla ve výběrové komisi, paní ministryně Černochová. Tam jste byla. My jsme to dělali transparentně. A proč ten člověk nás stále straší? Takže armáda má naše poděkování, vždycky měla naši podporu a my jsme mimochodem tedy hlasovali ta 2 %. Ale to jsme netušili, že nikdo jiný nedostane peníze. Mohli jste klidně počkat, až v rozpočtu 2025. My jsme to podpořili. Tak proč teď lžete, že my máme nějaký problém s armádou? Ano, to se podívejte, kdo tam byl na té obraně, nějaký zakladatel béčka ODS. Na to je celá kniha o těch věcech, co se tam staly.

Takže zpět k obviňování ze sympatií k Rusku. Já jsem rozhodně - ani my jsme neposlali do tendru na dostavbu Temelína Rosatom jako Nečasova vláda. Vždyť ve finále byl Rosatom. A to pan premiér tam seděl jako ministr školství, neudělal samozřejmě nic a je to lež. Stále jste opakovali, že Karel Havlíček tam chtěl Rosatom a Čínu. Není to pravda a je na to i usnesení naší vlády, že jsme je vyloučili jako bezpečnostní riziko.

Bezpečnostní riziko. Posledním českým premiérem, který jednal s Vladimírem Putinem, byl politik ODS Petr Nečas, Sedm schodů k moci, se na to podívejte, ono to tak vypadá, že to je vláda Nečase a Topolánka.

No a pak bych ještě připomněl slova Václava Klause, který vzpomínal, jak v roce 2007 se v Kremlu zakladatel TOP 09 Kalousek a s dalším morálním majákem Miroslavou Němcovou, toho času senátorkou, která už třicet let parazituje na penězích daňových poplatníků, která zneužívala svoji pozici a dala svému synovi k soukromému užívání služební auto ze Sněmovny a za podivných okolností nechala schválit předražené církevní restituce s inflační doložkou, ano, důchodci nedostali tu inflační, ale církve dostaly 7 miliard za rok, tak se dožadovali vodky od Putina. Vždyť to je v tom rozhovoru, tak snad pan prezident Klaus nelže. Já myslím, že nelže. Rozhovor u Xavera. Protestovali proti tomu, že by vodka měla být jenom na stole, když seděli prezidenti. Tak vy jste tam byli, tak co tady podsouváte stále?

Takže paní Pekarová, která samozřejmě Kalouskovi tu stranu de facto ukradla, tak by se měla na to podívat, že zakladatel její strany, kde je předsedkyně teďka, se dožadoval vodky od Putina. Tak co ještě chcete ode mě? Kdo tam byl v květnu 2013? Ne? Vy jste tam byli.

Takže já na rozdíl od ODS a TOP 09 mám s Ruskem čistý stůl. My jsme nikdy nezpochybnili ani nezpochybníme naši hodnotovou orientaci. Pro členství v Evropské unii a NATO neexistuje alternativa. Dobře víme, kde jsou naši spojenci. Kdyby došlo na válečný konflikt, samozřejmě budeme postupovat podle článku 5, kdybysme o tom rozhodovali. A taky jsme to dokazovali.

Ale logicky se ptám, zda kvůli nečlenskému státu NATO chceme skutečně jadernou konfrontaci. Bezpečnostní hrozba pro naši zemi není Babiš, ale Fialova vláda, která podporuje ilegální migraci, kvóty na migranty, je to v tom paktu, můžete vykládat co chcete, rušení právo veta a tak dále.

Když jsem v prezidentské kampani měl na billboardech, že nezavleču Česko do války a že generál nevěří v mír, tak mě obviňovali, že jsem válečný štváč, že vyvolám paniku a straším děti. Přitom od politiků pětikoalice a prezidenta neustále slyšíme o válce, znovuzavedení povinné vojenské služby, o odvodech, o vysílání vojáků NATO na Ukrajinu, je pravda, že pan premiér teda z toho couval potom, ale náčelník Generálního štábu Řehka veřejně mluví o povinné vojenské službě, o mobilizaci, veřejně vypráví, jak se armáda připravuje na jadernou válku a musíme se připravit na konflikt velkého rozsahu.

Tak se ptám, co jste teda, pane Řehko, připravili pro občany, kde jsou ty kryty, zásoby potravin, vody a tak dále. Tomu nerozumím, proč o tom, tak si mluvte tam u vás, ale nestrašte, nemluvte stále o tom.

Takže je úplně absurdní, že v prezidentských volbách ze mě udělali válečného štváče a vyčítali mi, že chci konec bojů. No, přitom pan Bartoš v roce 2017 o sobě říkal, že je pacifista. Jo? Je to rozhovor, kde odpovídá a Ivan Bartoš neví, jak by hlasoval při referendu o vystoupení z NATO. A pan Bartoš tvrdí, já bych preferoval, kdyby se řešila obrana na úrovni Evropské unie, protože mně se některé intervence NATO v rámci celosvětové politiky nezamlouvají a mám s nimi zásadní problém, takže pan Bartoš, to jsou ty jeho hodnoty, vlastně tvrdí, že Piráti nechtěli NATO v roce 2017. Teďka o tom plamenně mluví. A kritizoval NATO.

Co je strašně zajímavé, jo, takže aby bylo jasno, samozřejmě určitě novináři řeknou, jak si to odpracoval, on totiž ani nehlasoval o vstupu do Evropské unie, v tom ho ospravedlňovali, že to byla mladická nerozvážnost.

A víte, co říkal pan Lipavský 10. května 2022 v Rozstřelu idnes? Dobře poslouchejte. Nejsem žádným velkým příznivcem blízkých vztahů s Moskvou, ale je namístě čas od času s Vladimírem Putinem promluvit. Slyšeli jste dobře, pan Lipavský říká, že bysme měli občas s Vladimírem Putinem promluvit. Zjistit, v jakém stavu se vůbec nachází jeho mysl. A já věřím, že když budou Ukrajinci ve válce úspěšní, tak časem uslyšíme, že Rusko je připraveno jednat o míru. To říká pan Lipavský. Skandál? Není skandál. Když se potká ministr zahraničí Slovenské republiky s Lavrovem, mimochodem i Korčok se s ním setkal nebo samozřejmě i nevím ministr zahraničních věcí Spojených států, tak je to skandál. A tady pan Lipavský říká, že je potřeba promluvit občas s Putinem. No, takže to je zajímavé, když s tím vlastně přišli s touhle pseudoaférou, co všechno jsme se nedozvěděli.

Takže aby bylo jasno, NATO je obranný pakt, pokud to nevíte. Toto je Severoatlantická smlouva, Washington, D. C., 4. dubna 1949: Strany této smlouvy znovu potvrzují svoji víru v cíle a zásady Charty OSN a svoji touhu žít v míru se všemi národy a všemi vládami. Jsou odhodlány hájit svobodu, společné dědictví a kulturu svých národů, založenou na zásadách demokracie, svobody jednotlivce a právního řádu. Jejich snahou je podporovat stabilitu a blahobyt národů v severoatlantickém prostoru. Jsou rozhodnuty spojit své úsilí o kolektivní obranu a zachování míru a bezpečnosti. Proto se dohodly na této Severoatlantické smlouvě.

Já vám přečtu jenom článek 1: Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky, tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoliv způsobem neslučitelným s cíli OSN.

Takže tohle je základní smlouva NATO a slovo mír se tam vyskytuje devětkrát. Tak bylo by dobré, kdyby si to všichni přečetli, že NATO je obranná smlouva, že je to společná obrana a že se tam mluví o tom míru, o kterém my mluvíme. Ale mluvme o příměří. My jsme nikdy neřekli, jak vlastně má vypadat ten mír. No, tak nejlepší by bylo, kdyby Putin opustil Ukrajinu i Krym a aby skončila válka. Ne? To je ideální řešení. Tak ať to někdo zkusí. My nejsme ve vládě, my nejsme ti, kteří o tom můžou rozhodnout. A kdybysme tam byli, tak bysme určitě samozřejmě podporovali Ukrajinu, my jsme nikdy neřekli, že je špatně dodávat zbraně. Prosím vás, já jsem byl jako premiér v listopadu 2019 na Ukrajině, jsme měli oběd s panem Zelenským, veřejně jsem deklaroval, že podporuju celistvost území Ukrajiny, v roce 2019, a pokud teďka jsem to napsal do toho komentáře, no tak všichni ti novináři nebo ti další říkají, že Babiš mění nějakou strategii. Ne? Babiš má stále stejnou strategii. Babiš nechce válku, Babiš nechce, aby naše děti zažily válku, my jsme jednoznačně členem NATO, ale zkrátka ta válka by měla skončit.

Mělo by se jednat o tom příměří. No, když tedy máme ty světové lídry, jako někteří si hrají, že jsou, no, tak by to měli zkusit. Takže mluvit o míru neznamená být proruský. Určitě ne. Takže ty bezpečnostní hrozby, já jsem už je pojmenoval tady. A dokonce jsem byl označen ohledně bezpečnostní hrozby, že jsem mluvil s tím kohoutem, s tím Silverem. (Poslanec Babiš se pousmál.) Já to nechápu, že tam čtyři ministři a ta kandidátka pro všechno se k tomu vyjadřovali. Si z toho dělám srandu, protože tahle vláda je jediná, která vlastně z těch čtyřech zemí je proti zemědělcům. Ano.

Tak já vám tady přečtu tu skutečnou pravdu, jak to je. A mimochodem, jak jsem o tom ráno mluvil, tak tady je článek z Novinek dokonce, omezit ukrajinské obilí. Francie se připojila k Polsku a jde o miliardy. (Poslanec Babiš ukazuje plénu materiály, ze kterých cituje.) Až o 1,2 miliardy euro může Ukrajinu připravit nejnovější tlak na omezení ukrajinsko-německého vývozu, především obilí. Francie se totiž připojila k požadavkům na restrikce k Polsku. Ukrajinu. Skutečně Novinky. Nechcete si udělat rešerši, komu patří půda na Ukrajině? Těm oligarchům, kteří odtáhnou všechny ty peníze na Kypr, nebo těm nadnárodním společnostem? O tom jsem už mluvil. Takže neříkejte, že je to v prospěch Ukrajiny. Ne.

A já vám teď přečtu tu pravdu: Dovozy z Ukrajiny - a z Ruska samozřejmě taky, ale i Běloruska - jsou hlavním faktorem poklesu cen zemědělských výrobců v posledních měsících. A pokud pan Výborný, já nevím, jestli už se vrátil z toho výletu ve Vietnamu a Filipínách, takže on jede do Vietnamu, na Filipíny, nevím, co tam dělá místo toho, aby tady byl doma, tak bylo by dobré, aby se trošku zorientoval. Minule jsem tady mluvil o tom, že evropský komisař pro zemědělství konstatoval, že evropští zemědělci přišli o 19 miliard euro. Takže tady jsou ta množství. Z Ukrajiny se v úhrnu za dva roky dovezlo více než 53 milionů tun obilovin a olejnin. Problematické jsou i dovozy z Ruska a Běloruska, cirka 3 miliony tun, které už měly být dávno zakázané. Proč nejsou zakázané dovozy z Ruska a Běloruska, pane premiére, pane ministře? Jak je to možné? Vy dovážíte obilí z Ruska? Evropská unie? Ale to není kompetence Evropského parlamentu, ale výhradně Rady, takže pana Výborného. Jedná se o sankce a každý to kritizuje a nic se neděje. Z Ukrajiny se dovezlo za dva roky 36,5 milionu tun obilovin, to je 13,5 procenta roční produkce Evropské unie, a 17,2 milionu tun olejnin, to je 52 procent roční produkce v Evropské unie. V roce 2023 vzrostly zásadně některé další dovozy z Ukrajiny; cukr o 1 000 procent, vejce o 100 procent, drůbeží maso o 50 procent. Ano, to je to, co se přebaluje na Slovensku a dává se tam razítko EU.

Vládní politici se snaží situaci pro české zemědělce opakovaně bagatelizovat, pan Výborný, tím, že akcentují pouze přímé dovozy do České republiky v řádu tisíců tun. Zapomínají, že v rámci EU máme vnitřní trh bez hranic, a je úplně jedno, přes kterou zemi dovozy na tento trh doputují. Jejich rekordní výši naši zemědělci pociťují zejména v zásadním propadu tržní ceny a také v zásobách komodit, které nemohou na tradičních trzích v Evropské unii prodat, neboť ty už jsou zaplaveny právě ukrajinským levným zbožím. Česko je v komoditách, hlavně v obilí, exportní zemí v rámci Evropské unie, a dopady jsou proto o to citlivější. Kvůli tlaku dovozu klesly ceny například za obiloviny z více než 10 000 korun na tunu výrazně pod 5 000, a to už je pod náklady evropských zemědělců. Proto oni protestují. S ohledem na situaci na světovém trhu - dostatečné zásoby - nelze pokles v Evropské unii bez řešení dovozu z Ukrajiny, Ruska a Běloruska uspokojivě vyřešit a mnozí zemědělci budou ve ztrátě. Vždyť ta vláda stále říká, že chce podporovat ty malé. Tak já nevím, jestli to ti malí ustojí, ale to samozřejmě pan ministr by se měl zorientovat, co by se mělo udělat. A co se má udělat, předložil náš europoslanec Martin Hlaváček. Ano, to znamená, navrhl vratná cla, kauce, změna referenčního období na roky 2021, 2022, rozšíření seznamu komodit, obiloviny, olejniny, med a tak dále. Nebudu to celé číst. Náš Martin něco dělá. Ministr je na výletě někde a samozřejmě na naše zemědělce kašle. Takže to je o tom zemědělství. A absurdita je, když někdo mluví, že ten kohout mělo být vyjádření, že nevím co, jsem proti Ukrajincům. Ne, nejsem. Určitě nejsme. Ale je to jasné. To není jenom o byrokracii, ale jak se vláda chová k zemědělcům, jak je ponižuje, jak je dehonestuje. Pan premiér říkal, ten traktor, jaký mají krásný, a Stanjura a tak dále. Takže to je taky bezpečnostní hrozba.

Takže pan Fiala nás straší představou, že pokud Putin porazí Ukrajinu, co si tedy nemyslím rozhodně, a doufám, že se to nikdy nestane, já myslím, že se to nestane, protože se to nemůže ani stát. Ruská armáda za dva roky nebyla schopna ani postoupit na Ukrajině. A pokud by si Putin troufl na NATO, tak by se musel úplně zbláznit. Vždyť naše výdaje na zbrojení jsou dvanáctkrát vyšší než ty ruské. Ale to je údaj za rok 2023. Předtím byly dvacetkrát vyšší než ty ruské. Pokud si dobře pamatuji, tak Spojené státy vydávaly na obranu až 4 procenta HDP, to je 900 miliard dolarů, a Rusko dávalo někde padesát šest, padesát sedm. Takže vy si myslíte, že ten Putin si toho není vědom? Rusko nemá šanci porazit NATO. Nemá. NATO je vymaže z mapy. Ale doufejme, že k tomu nedojde a komerční válce samozřejmě. Ale to by se musel Putin úplně zbláznit a já pevně věřím, že to tak není a že to tak nebude. A já mám za to, že otevřený konflikt mezi NATO a Ruskem znamená třetí světovou válku, možná termonukleární válku. Takže něco jiného je jít pomoct podle článku 5 napadenému členskému státu NATO. To jsem nikdy nezpochybnil a ta manipulace České televize byla evidentní. Můžete si to znovu přečíst, jak to bylo. Proč se mě někdo ptá na nějakou hypotézu, kterou nepřipouštím. Pokud by k něčemu došlo, tak bude to vina těch politiků, světových politiků, kteří jsou u toho. Ano, Putin je agresor. Nikdy se to nemělo stát. Musí odejít, musí vrátit území. A jak to chcete udělat, když nechcete - už ten Zelenskyj mluví o mírové konferenci, Erdogan o tom mluví. A když já o tom mluvím, tak hned tady útočí. Ale něco jiného samozřejmě je aktivně chtít jít do boje s Ruskem, které není v zemi samozřejmě, a posílat tam naše vojáky nebo naše děti. Vždyť to je absolutně absurdní. Takže já bych jenom připomněl, že britský voják Harry Patch, který byl posledním žijícím účastníkem bojů v zákopech, na první světovou válku vzpomíná slovy: Politici, kteří nás poslali do války, měli sami dostat zbraně a měli si své rozdíly (správně asi: rozpory) vyřešit mezi sebou místo toho, aby organizovali legalizované masové vraždění. To říkal ten voják v první světové válce.*

Mimochodem 11. listopadu 2018 jsme všichni byli v Paříži. Já jsem (tam) byl taky čtyři roky po anexi Krymu, byl tam Putin, byl tam Trump, byli tam všichni. Zapomněli. Proč mu tehdy někdo nevyčetl, že ten Krym - ne? Všichni se tvářili, že je to v pořádku. Ano, pokud Česká republika sehnala munici, tak je to fajn. Pomáháme. Ale jaký je problém dneska Ukrajiny? Proč ministr obrany Ukrajiny říká, že 650 000 Ukrajinců je někde v Evropě a nechtějí se vrátit a bojovat? No, kdo by chtěl jít na smrt? Kdo? Chtějí žít. Nechtějí zemřít na frontě. Jsou taky dezoláti? Jak to tedy dneska funguje?

Víte - podle mých informací, kolik stojí přechod zelené hranice ukrajinsko-slovenské? Kolik se platí převaděčům, aby nemuseli jít do války? 15 000 eur v keši, patnáct tisíc. Jinde mluví o desetitisících. Ano, tak to je, to je ta pravda. Bohužel. A to je - takže pokud Ukrajinci nechtějí bojovat, nechtějí se vrátit domů a teď nechci spekulovat, kolik je u nás mužů a proč nebojují a tak dále. Možná pan Rakušan má přehled. Ale je to normální. Je to normální, že nechtějí válku a že je potřeba proto najít cestu, diplomatickou cestu, příměří. A my jsme nikdy neřekli, jak to má vypadat. Já to říkám, Putin musí odejít, celistvost Ukrajiny se nesmí změnit. A já už jsem to podpořil, znovu opakuji, v listopadu 2019. Takže tam jsem pana prezidenta Zelenského zval do Prahy. A hodnotově je to správně, na tom se shodneme, ale vládě chybí strategické uvažování. Protože strategické uvažování znamená co nejvíce pomáhat Ukrajině, aniž bychom dali Rusům další záminku k eskalaci. Způsob, jak se militaristicky chová tato vláda, však ukazuje na jakousi absenci strategického uvažování. Je jenom emoce. Žádný plán B. Místo toho, aby legitimní vyjádření obav z další eskalace bojů brala vážně, dehonestuje vláda, její politici, lidi, kteří mluví o příměří, termíny jako proruský dezolát a jiné. Vláda by se přitom měla snažit obavy lidí zmenšovat. Místo toho je ostrakizuje za názor. Každému myslícímu člověku je přitom jasné, že o osudu války rozhodnou prezidentské volby ve Spojených státech v listopadu. To je snad jasné.

Já bych se rád vrátil k tomu, k těm výrokům. Tady mám například článek. Bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý, 18. března - Ukrajinci z Česka by se měli vrátit bojovat - říká pan bývalý engéš (NGŠ). Jo, taky.

Takže vraťme se teď k těm výrokům pana Lipavského, kde to všechno vzniklo. Co říkal pan Lipavský v televizi? On provedl naprosto šílené věci s česko-polskými vztahy, on se nechal vodit od Orbána v evropské politice (?) naprosto šíleným způsobem. Teď najíždí na nějakou pacifistickou notu. Tak váš předseda byl pacifista. Nevím, kdo mu ty jeho mírové příspěvky píše, ale mně přijde, že už začíná být jako bezpečnostním ohrožením této země. Tohle říkal pan Lipavský (směje se) - jako neuvěřitelné, fakt neuvěřitelné.

A tady potom dále tvrdí - je to naše vláda, říká pan Lipavský, která po osmi letech, kdy resort ministra zahraničních věcí byl převážně tedy v rukou sociální demokracie, ve vládě zároveň byl Andrej Babiš, který sprostě systematicky boural česko-polské vztahy. Tak dneska máme velmi dobré vztahy s Polskem, máme nejlepší vztahy s Rakouskem, vlastně asi za tu celou listopadovou éru, s Německem vedeme (nesrozumitelné) dialog, našimi rovnými a velmi kvalitními partnery jsou země jako Dánsko a Nizozemsko. Macron byl teď v Praze. Úžasné, my máme výborné zahraniční vztahy. No, takže to je jako skutečně neuvěřitelné, jak tenhle člověk lže.

Tak můžeme začít od těch polských vztahů. Tak já jsem se stal premiérem - naše vláda vznikla 13. prosince 2017. Tady mám celý přehled (ukazuje list papíru), už 20. 12. 2017 jsem telefonoval Morawieckému, 28. 6. 2018 jsme měli jednání Vé čtyřky s Macronem ohledně migrace, 6. 7. 2018 Morawiecki byl v Karlových Varech a šli jsme spolu do kina, 28. 10. - společný oběd s premiéry okolních zemí, sto let republiky, 15. 11. 2018 - společné jednání vlád České republiky a Polska v Praze, 10. 3. 2019 - výročí vstupu do NATO, 1. 5. 2019 ve Varšavě - oslava vstupu do EU, 28. 6. 2019 premiéři V4 v Hrzánském paláci - jednání o obsazení Evropské komise, 12. 9. 2019 V4 v Praze - rozšiřování Evropské unie o západní Balkán, 28. 8. 2019 - jednání společných vlád ČR a Polska ve Varšavě a 5. 10., vážený pane ministře, mě osobně pozval premiér Morawiecki na mši, která se konala, protože zemřel mu táta a já jsem byl jediný politik z celého světa, který tam byl, byla tam jeho rodina. A byl jsem jediný. Takže to je jako nehorázná drzost, co jste vy vlastně tady předvedl. Ano, byl jsem tam, byl tam i Kaczynski, všichni tam byli, celá rodina, a pan premiér Morawiecki si to přál. Tak o čem to vykládáte takhle? Co to je vlastně? 16. ledna 2020 - setkání V4 s rakouským kancléřem v Praze - energetika, 4. 3. 2020 - jednání premiérů V4 kvůli pandemii, 3. 6. 2020 - předání předsednictví V4 od České republiky Polsku, 24. 9. 2020 - V4 v Bruselu, 17. 2. 2021 v Krakově - COVID, Katovice - jednání, ve Slovinsku jsme jednali, v Budapešti, všude.

Tyhle vaše nehorázné lži, to je neuvěřitelné. Vy máte od 1. 7. minulého roku české předsednictví, 1. 7. Trvalo osm měsíců, než jste zorganizovali prvé setkání. Na prvním setkání Vé čtyřky v Bruselu, kterému se pan premiér vyhýbal, nechtěl tam jít, mohl tam být už klidně 17. 12. nebo 16. 12 místo mě, ještě mi to nechal, den před nástupem této vlády, až v únoru, protože jemu je to nepříjemné, on se tam necítí. Toto je materiál naší vlády (ukazuje listy papíru), Program předsednictví České republiky ve Visegrádské skupině 2019, 2020 - V4 pro rozumnou Evropu, x věcí, byli jsme aktivní. Vy jste tu Vé čtyřku rozbili, zničili jste ji, zničili jste vztahy s Maďarskem, s Polskem. Čím se chlubíte? Že tady byl Macron? No jasně, že tady byl, když chce ty Dukovany. Myslíte si, že přišel za vámi? Na to nemá čas. Nejste zajímaví. Nejste nikdo v Evropě. Hlavně pan ministr. Takže to je jako neskutečné, co tady - to. A mimochodem to neformální setkání, když měla Francie to předsednictví ve Versailles, když skončilo, tak Morawiecki se přihlásil a říká - jedu s Janezem Janšou, slovinským premiérem, do Kyjeva. No, tak potom se tam nějak nachomýtl pan Fiala - náhodou.

Takže co vy jste udělali pro Polsko? No udělali jste pro nás nevýhodnou dohodu ohledně Turówu. To jste udělali, podrazili jste nás, předali jste to a Poláci samozřejmě se k tomu postavili, jak se postavili. Přes ně to neprošlo. Neprošlo to. Takže pan Lipavský tady mluvil o tom. Člověk je v úplně němém úžasu, co tenhle člověk vlastně si dovolí říct. Takže jediné zahraničně politické vztahy, které jsem já zničil, byly s Ruskem a můžu vám tady povídat o tom, kde všude jsem byl, kde jsem jednal, s jakými politiky a to by bylo na hodiny.

Mimochodem, my jsme v Lichtenštejnském paláci udělali krásnou výstavu, tam jsem dal všechny dary, a byly to vzácné dary, které jsem dostal od prezidentů a preiérů. Pan premiér Fiala to zlikvidoval. Bylo tam i hezké video. Já vím, že ty dary si vždycky premiéři nechávali. Já jsem se inspiroval u Macrona, když jsem mu daroval obraz, tak mi to řekl. Tak i to jste zničili. Všechno jste zničili.

Já jsem se v Bruselu choval jako premiér, který hájil české zájmy, nikoli jako gubernátor nějaké evropské provincie, jak to dělá pan Fiala nebo Lipavský. Zahraniční politika Pirátů je naopak postavena na aktivismu, černobílém vidění a ideologickém zápalu, nikoli racionálním uvažování. Bohužel v diplomacii se musí mluvit s lidmi, a proto je to diplomacie. Premiéra Fica i Orbána si Slováci a Maďaři vybrali ve svobodných volbách, tak to respektujte a neraďte občanům ostatních zemí, co mají dělat. Já vím, že teď děláte kampaň pro kandidáta Progresivního Slovenska, byla tady teď paní prezidentka, jasně, byla i u pana premiéra Fialy. Na mě si nenašla čas, ale to je jedno.

Takže tato kauza, umělá kauza odstartovaná lží pana Lipavského, nám pomohla připomenout, jak se stal ministrem. No stal se ministrem jen proto, že jeho jmenování vyjednal ministr spravedlnosti Blažek - toho jsem tady už dávno neviděl - s Nejedlým. To jsou Lipavského političtí tátové. Lipavský je vlastně politické dítě Blažka a Nejedlého. A představte si, že tuto poznámku, kterou jsem poslal mailem, tam jsem měl poznámku, média záměrně vynechala. To je náhodička! Nikdo to necitoval. Takže Lipavský se stal ministrem se svolením Nejedlého a poté co pan premiér Fiala dal slib Miloši Zemanovi, který stejně své předvolební sliby nesplnil, no tak ten slib nesplnil. Takže pana prezidenta vlastně podvedli. No a Lipavský se ještě chová jako nevděčné dítě, protože stejně jako ostatní Piráti, kteří vyzvali k Blažkovu odvolání po jeho schůzce s Nejedlým, přitom těch schůzek bylo iks. A kdyby nebylo Blažka a Nejedlého, tak žádná vláda, jak známe pana prezidenta Zemana, trvalo by to dlouho, takže Piráti ještě hlasovali o Blažkovi po tom, co jim dojednal vládu. To je neuvěřitelné, fakt neuvěřitelné. Takže prezident Zeman dobře věděl, proč pana Lipavského nechce na ministerstvu.

Tady mám ten článek: Piráti vyzvali své zákonodárce k okamžitému odvolání Blažka z vlády. Důvodem je jeho schůzka s Nejedlým. To je neskutečné. Neskutečné pokrytectví. Takže Piráti dobře věděli a prezident Zeman samozřejmě nechtěl Lipavského. Proč ho nechtěl? Tady je článek, nějaká Tereza Patočková, ta teda bojovala za Lipavského: Zemanovy výhrady ke jmenování Lipavského. Co tvrdí prezident a jaká jsou fakta. Tak za prvé prezident říká, že pan Lipavský má nízkou kvalifikaci, za druhé distancovaný postoj k Visegradu. A pan prezident Zeman říká: distancovaný postoj k visegradské spolupráci, což je v rozporu s připravovaným programovým prohlášením nové vlády. Potom: distancovaný postoj k Izraeli, to by byl strašný příběh. A naposled, co tu je, to byly ty důvody, proč nechtěl Lipavského jmenovat Zeman ministrem: Veřejný návrh Jana Lipavského, aby se příští sudetoněmecké dny konaly na území České republiky, říká prezident Zeman. Lipavský řekl, že by šlo o dobré gesto. Mluvil o tom ministr vnitra Horst Seehofer a Lipavský řekl, že by to bylo dobré gesto vůči bývalým spoluobčanům. No takže pro nechtěl pan prezident Zeman jmenovat. Vyřídili to Blažek a Nejedlý.

Pan Lipavský si léčí svůj mindrák, že v politice nic neznamená, pomlouváním ostatních, jako bývalého prezidenta Klause. Dobře poslouchejte, to je neuvěřitelné. Pan Lipavský říká: Já myslím, že mindrák má hlavně Václav Klaus, protože on se zapsal do české historie pouze tím, že podepsal přihlášku do Evropské unie, jinak nic nedokázal. Dobře jste slyšeli? Nic nedokázal. Takže tady mám článek, Petr Vošniakov(?) to psal: Klaus podle Lipavského kromě jednoho podpisu nic nedokázal. Já si myslím, že mindrák má hlavně Václav Klaus, protože on se zapsal do české historie tím, že podepsal přihlášku do EU, jinak nic nedokázal. Přesně toto prohlásil Jan Lipavský, historicky první český ministr zahraničí bez důvěry voličů, protože on neuspěl ve volbách, v posledním pořadu Otázky Václava Moravce na adresu dvojnásobného vítěze parlamentních a prezidentských voleb, který rovněž zastával post předsedy Poslanecké sněmovny. Mimochodem, na rozdíl od bakaláře Jana Lipavského, jehož nejvyšší dosažené vzdělání nestačí ani na post referenta ministerstva, se například Václav Klaus dokázal stát profesorem ekonomie. Jako zajímavější se mi ale jeví skutečnost, že Lipavský z pozice jednoho z nejvlivnějších politiků eurofanatické strany Pirátů opomenul zmínit, že 3. listopadu 2009 podepsal Václav Klaus také Lisabonskou smlouvu, ačkoli byl její odpůrce. Podřídil se tak verdiktu Ústavního soudu, což by mu mělo ze strany Pirátů být přičteno k dobru, leč nevděk světem politiky vládne.

Takže nejen pro bakaláře Lipavského stručná rekapitulace toho, co politik, který nic nedokázal, vlastně dokázal a nedokázal. Takže je otázkou, zdali si ministr zahraničních věcí České republiky Lipavský, ročník 1985 - čtu text - je vůbec vědom toho, že se před 31 lety rozdělilo Československo. Stalo se tak bez použití síly, což svět ocenil, bez otřesu finančních trhů proběhlo rovněž rozdělení majetku a národní měny na dvě samostatné. Premiérem byl tenkrát Václav Klaus, předseda a zakladatel Občanské demokratické strany, která v koalici s KDS vyhrála volby do České národní rady a tato se pak rozdělením federace transformovala v Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Takže já samozřejmě určitě tady nechci velebit pana prezidenta Klause, já mám jiný názor na tu privatizaci, na tu kuponovku, ale pokud pan Lipavský říká, že nic nedokázal - jak to vlastně může říct? Tady ten autor píše například, že ODS, pan Klaus, vyhrál dvakrát volby. Vlastně jestli si je pan Lipavský vědom, že byl dvakrát prezident, předseda Sněmovny. To jsou neuvěřitelné věci. Tady se v tomhle komentáři píše, že vedle výše uvedeného je nutno přiznat, že jsou věci, které Václav Klaus ve srovnání s Piráty nedokázal.

Například nikdy nezvládl dovést stranu k volebnímu debaklu, jak tomu bylo v případě Pirátů na podzim roku 2021. V demokratických volbách získali čtyři, slovy čtyři, z hlediska fungování koalice vlastně zbytečná Poslanecká křesla. Pro ilustraci, nejslabšího volebního výsledku dosáhla ODS pod vedením Václava Klause v roce 2002 ziskem 27,74 %, který se rovnal 58 křeslům v Poslanecké sněmovně. Vsadím se o cokoliv, že tomuto výsledku se Piráti, ale ani žádná jiná ze stran v současné koalici, nikdy nepřiblíží. No, to uvidíme.

Václav Klaus by jistě nedokázal přetavit volební debakl v zisk postu vicepremiéra a tří ministerstev, osmi náměstků, jak se to podařilo ve volbách Ivanu Bartošovi. K výčtu úspěchů musíme ještě přidat post místopředsedkyně Sněmovny. Dredatý boss také uměl, na rozdíl od Václava Klause, otočit stranu o 180 stupňů. Z původně ryze protestní strany bojující proti establishmentu se totiž stala partaj papalášského střihu. Ano, oni byli proti NATO, proti EU. Pirátští papaláši proto upřednostňují před proklamovanými hodnotami například čtyřletou smlouvu (na) občerstvení se společností ARISTOKRAT CATERING, která daňové poplatníky vyjde na 20 milionů plus DPH.

No, takže kdo se může pochlubit, že 25 % věrných straníků, 267 ze 1 184, zdroj Novinky, žije z veřejných rozpočtů? No přece Piráti. Takže kdo umí, ten umí. Takže to je ten komentář, abychom vlastně věděli, jaké velké sebevědomí má pan ministr. No, takže pan ministr z dříve propalestinského aktivisty se vypočítavě překabátil, a to hned při výletu do Dauhá, tam šel akorát se vyfotit, a až potom - my jsme už měli tehdy ten konflikt ohledně Izraele - tak se tam stavil, přitom už několik dní tu evakuaci našich lidí neřešil.

Pan Lipavský stále cestuje po světě - jasně, je ministr zahraničních věcí - no, otázka je, když tedy, například - nevím - má dovolenou v New Yorku, jestli náklady platí daňoví poplatníci nebo si to platil sám, nebo pokud vždycky chodí někam na dovolenou, například do Řecka, údajně, kde kontaktuje tu ambasádu, proč to tedy vlastně dělá, jo? On teď samozřejmě propaguje korespondenční volbu, velvyslanci jsou přímí podřízení ministra, takže - a na Ministerstvu zahraničních věcí se dějí zvláštní věci, jo? Tady byla nějaká věc, nějaká diplomatka létala z Brazílie přes agenturu, utrácela peníze. Místo toho, aby ji odvolal, tak z ní udělal velvyslankyni.

Ale co je absolutně skandální, je, jak se zachoval pan ministr Lipavský vůči naší dlouholeté velvyslankyni v Sýrii Evě Filipi. A ta dáma je ve skvělé kondici a má 80 let a hájila naše zájmy, ale nejenom zájmy České republiky, ale zájmy i Spojených států a dalších našich západních spojenců v Sýrii. A tady je článek, kde je titulek, že: Lipavský mi ani nepodal ruku, říká velvyslankyně Filipi o konci v diplomacii. V Sýrii pomáhala i lidem z vězení. Já jsem v ní spolupracoval, já jsem posílal nadace (?) i svoje peníze pro sirotky v Sýrii a chtěli jsme tam postavit tu vesničku, ale to bohužel kvůli problémům na straně Sýrie nedopadlo.

A za to angažmá paní velvyslankyně Filipi dostala, dostala dopis. Děkovala jí náměstkyně ministra zahraničí Spojených států Rena Bitter. Pod vaším vedením úřad prokázal soucit, obětavost a profesionalitu, z čehož profitovalo mnoho občanů Spojených států, kteří se ocitli v nouzi. Jsem nesmírně vděčná za péči, kterou jste vy s vaším týmem věnovala práci na těchto obtížných případech, stojí v dopise, který je tady k dispozici. A po návratu ze Sýrie se dočkala paní velvyslankyně vlažného přijetí a ukončení spolupráce s Černínským palácem. Myslela jsem si, že můj chlebodárce, což je ministr zahraničí Lipavský, mi přijde podat ruku a řekne: děkuji, paní Filipi - zmínila exvelvyslankyně. To se ale nestalo. Ministerstvo říká: (Se smíchem.) nějaká běžná procedura. Jí poděkovali i politici Velké Británie.

Takže samozřejmě, pokud někdo nechodil do mateřské školky a neučili ho tam způsoby nebo diplomatický protokol, tak je to nevychovanec, který neví, co se sluší a patří, a ne ministr zahraničních věcí České republiky. Paní Filipi měl pan ministr přijmout, poděkovat jí a dát jí minimálně kytici, jo? Neskutečné. Já myslím, že všichni profesionální naši velvyslanci musí být z toho úplně, úplně - no, nebudu to dokončovat, tu větu. Takže jak to chodí? Pan ministr má skvělý resort, (ono) vlastně na život našich občanů to má minimální dopad, jo? Tak jak to tam chodí? Teď jsme se dozvěděli, že tam byl vypracován detailní audit, kde (který) rozkryl podezřelé způsoby výběru diplomatů a dalších pracovníků na české ambasády v zahraničí. A tenhle auditor dostal kvůli tomu auditu padáka z hodiny na hodinu. A Ministerstvo zahraničních věcí tento audit zmírnilo, aby to tak nevypadalo, tak hrozivě.

A ten auditor zjistil, že v podkladech k výběrovým řízením se objevují k jednotlivým uchazečům poznámky ministerských šéfů, jako - nesouhlasím, je nutno pár, tedy aby místo v cizině získal manžel či manželka, nebo preferují x, znamená to jiného uchazeče. Podle něj tak nebylo jasné, co vlastně rozhoduje o vítězi, jestli úředníkova kvalifikace, nebo známosti. Takže takhle je to na Ministerstvu zahraničních věcí za pana Lipavského. (Ukazuje materiál.) Tady je k tomu článek, ano, kdo tomu nevěří, no. Potom jsme tam měli v minulosti v srpnu 2021, tam to bylo ještě za nás, ale to už v podstatě byla aféra s tou Hybáškovou, to taky nějak nedopadlo. No, takže to je pan ministr Lipavský. A pokud se někdo diví, že vznikl ten konflikt, tak možná to po mém vystoupení pochopil, pokud chce samozřejmě.

Piráti se stali tradiční politickou stranou. Jsou prolezlí klientelismem, koryta pro straníky, papalášstvím, extrémní levicí, nevadí jim střet zájmů, sestavování seznamu oponentů, dávají přednost zájmům Bruselu před zájmy České republiky, jsou promigrační vítači, zelení šílenci, jsou to práskači a udavači, skrytí antisemité, ve straně se vyskytuje bossing, násilí - i sexuální, mají velmi volný vztah k drogám a nejraději by někoho zavírali bez soudu. Piráti jsou součástí bruselské chobotnice, ekofanatici, vítači nelegální migrantů, prodali by suverenitu České republiky Bruselu a z Česka udělali pouhý region, chtějí zrušit právo veta a nechat (o?) nás většinově rozhodovat ostatní členské země, chtějí euro. My nechceme euro.

Jenom europoslanci z Pirátské strany hlasovali pro omezení práva národního veta a rozšíření většinového hlasování v radě. Pirátský europoslanec Marcel Kolaja považuje Českou republiku, dobře poslouchejte, za pouhý region Evropské unie a Českou republiku s vetem přirovnal k Vysočině blokující národní parlament. Představte si, tohle vypotil, že když přijdeme - že to veto, že to bude, jakože Vysočina blokuje náš parlament. Úplně mimo, úplně mimo. Europoslanec - to je další případ - Peksa tvrdí, že se elektrárny v Česku nevyplatí a že energii nám zajistí dovoz. (Ukazuje materiál.) Tady je článek od paní Kubátové, 10. února 2022. Podle europoslance Mikuláše Peksy nemá smysl úkolovat jednotlivé státy a zasypávat je dotacemi, zelené technologie podle něj se prosadí samy.

Tak akorát zapomněl pan europoslanec, že samozřejmě když začne svítit slunce a fouká vítr, tak je taková produkce energie, že je třeba omezovat ty klasické jaderné, uhelné elektrárny a že to všechno stojí obrovské peníze. Takže ono to vypadá jednoduše, no. Takže pan poslanec takhle mluví.

Ve vládě Piráti selhávají, nemají žádné výsledky. Heslo "Pusťte nás na ně!" je ve skutečnosti "Pusťte nás ke korytům!" Pan předseda Bartoš zničil stavební zákon. Digitalizace není. Selhal systém pro přihlášky na střední školy, fiasko s eObčankou. A Ministerstvo pro místní rozvoj unesla parta šílenců, to je ten článek, tady ho mám. (Ukazuje článek.) Ministerstvo pro místní rozvoj, to napsal nějaký pan Tomáš Pfeffer, unesla parta šílenců. Zakázky v troskách, personálie v rozvratu a reforma ÚOHS jako nedomyšlený experiment. Takže tady je ten článek a to je neuvěřitelné, co se tam děje na tom ministerstvu. Totální rozvrat, totální kolaps toho. Takže to jsou Piráti! Potom tam mají pana Šalomouna, o tom není moc slyšet, ale aspoň se chová slušně a nezneužívá funkci jako včera tady ten parazit, který tady vystupoval a neuvěřitelně lhal, který má několik aut, teď má i mluvčího, takže to je to šetření, vážení spoluobčané, jak nám vláda dává za příklad.

Ivan Bartoš byl přece členem a sympatizantem Antify, ne? Je na společné fotografii, Uprchlíci vítejte, nacionalisti táhněte! Bartoš hlasoval proti vstupu do Evropské unie a tvrdil, že by si dokázal představit 15 % Evropy muslimské. V rozhovoru pro CNN Prima News to označil za mladickou nerozvážnost. Pirátská strana tvrdí, že migrace je legální a lidé mají právo stěhovat se, kam chtějí. Nic jako legalizace migrace neexistuje, migrace je legální, toto říkají Piráti, lidé mají právo se volně pohybovat a stěhovat se kamkoliv chtějí, a to jim musí být umožněno bezpečně a za jasných pravidel. Pirátka senátorka Adéla Šípová podporovala v roce 2015 kvóty na migranty. No, takže, a ty papalášství, ne? Bartoš vyrazil na týdenní výlet do Jižní Koreje a Japonska, což státní kasu vyšlo na milion, z toho 100 000 korun padlo na fotografa. Korupce a klientelismus. Bartoš dává smlouvy za miliony stranickým kolegům. Výběrové řízení na MMR vyhrála firma napojená - toto nevím, jak se čte v podstatě Xi Xio (?) Znáte to? Si kso (?), správně. Bartoš při vyhlášení výběrového řízení porušil zákon. Michálkova přítelkyně Michaela Krausová se scházela s odsouzeným manažerem JCDecaux, předávala nabídky na reklamu Pirátské straně.

Náměstkyně pro životní prostředí Jana Komrsková ze svého partnera udělala svého placeného poradce. Když se na to přišlo, tak sice od Komrskové odešel, ale pak paní náměstkyně zařídila, aby neradil přímo jí, ale o kancelář vedle u jiného pirátského radního.

Piráti mají udavačství v krvi. Odborníkem na udávání a práskačství je Wagenknecht. Ten objednal účelový audit na neexistující střet zájmů. Ano, i ta toastová linka. Když jsem přišel ten účelový a objednaný audit a auditovali tu toastovou linku, o které se tak tady mluvilo, mimochodem, kdyby nebylo toastové linky, tak ti Ukrajinci na Hlavním nádraží ani neměli co jíst. A stála více než 700 milionů a zaměstnala asi 90 lidí. Takže když přišla ta kontrola účelová z Bruselu, tak řekli, že je to Babišův střet zájmů. A potom jim bylo vysvětleno, že nesedí datum, no, tak si vymysleli, že to není inovace. Ano, Piráti neustále udávali do Bruselu.

A potom máme pana Michálka, ten tady by měl sedět, ale nesedí, ten je absolutně posedlý Babišem. Šel do trestního spisu k Čapímu hnízdu, byl u vily ve Francii, sedl si do intervenčního fondu zemědělského kvůli Agrofertu. No a vykládá nám tady o těch hodnotách a o té morálce. A potom močil na ambasádu a popíjel s odsouzeným podvodníkem! To je článek, to jsem si nevymyslel. Tak kde jsou ty vaše hodnoty? Kde je ta vaše morálka? Michálek i terorizoval své spolupracovníky.

Pirátský náměstek Lukáš Kolářík skončil na vnitru kvůli opilecké potyčce, se svou milenkou navrhoval švédskou trojku v ubytovacím zařízení Ministerstva vnitra. To jsou ty jejich hodnoty. Ředitel kabinetu ministra Bartoše a nestraník za Piráty Matouš Vanča skončil kvůli údajné šikaně na pracovišti a sexuálnímu násilí vůči jedné z pracovnic. Takže to jsou ti Piráti.

Kdybych si vzal ty jejich výroky, tak to bych tady byl ještě asi čtyři hodiny, takže jenom taková ochutnávka. Pan Lipavský tvrdí, když jsem byl na společném zasedání české a slovenské vlády, co tato vláda vůbec jako nechce, tak tvrdí na mentálním zdraví pana premiéra, to jako jsem já, nemá jeho rodná půda asi moc dobrý vliv. Potom je tady tolik výroků, že, je to neuvěřitelné. Tady pan Bartoš teď se nechal slyšet: zatahovat děti a manželky do politického boje. Nikdo nezatahoval, vy jste zatahovali mého syna, ne? 14. května 2021: Velkou část odpovědnosti za mrtvé nese konkrétní premiér. Jo? Takhle mluvil. Babiš tuneluje peníze evropských občanů. Takže to bych tady mohl číst strašně dlouho. Ale pan Bartoš je obyčejný kariérista. Když přestal být předsedou Pirátů, tak mi napsal esemesku: Co vám udělat pro to, abych se stal primátorem za hnutí ANO? Paní Bastlová, to je náš fanoušek, myslím to ironicky, má tu esemesku. Já ji mám taky. Takže to jsou Piráti. Já myslím, že ve vládě ano, odéesku známe, šéf té korupce, kampelička, STAN, organizovaný zločin, ale Piráti, to je ideologické ohrožení nás všech, to je ta hrozba.

Já mám tady rešerši, která má asi 100 stran, ale nebojte se, nebudu to číst celé. A tu rešerši jsme rozdělili na devět narativů. Kauzy Pirátů ve vládě, Piráti podporují střet zájmů svých členů, nedodržují vlastní zásady. Piráti jsou vítači migrantů, neomarxisté, zelení fanatici, feťáci a udavači. Nepovedené výroky Pirátů o koronaviru, Piráti jsou proti NATO, Piráti jsou proti Izraeli a podporují Palestinu. Strašidelné zkušenosti s Piráty v komunálu. Piráti jsou ekonomičtí analfabeti, Piráti lžou o AB.

Takže já vám můžu tady číst, ale to je moc velký materiál, takže můžu tady číst ty titulky, co všechno vlastně tohle hnutí nebo strana, nebo co to je, má za sebou. Ale samozřejmě ta média to moc neřeší. Ta vlastně řeší vždycky Babiše. Takže nebudu to číst, protože je to strašně dlouhé a už mluvím asi taky dlouho, ale když bude zájem, tak někdy to můžu. Je to normální rešerše, jak to oni dělají, je to strašně zajímavé, co všechno oni stihli vlastně a jak ukázali tu pravou tvář.

Potom tady máme hnutí STAN, tím jsem vlastně dneska začal. Hnutí STAN je tu s námi od roku 2004. Je to typická parazitní strana, která se vždycky nabalí na další stranu, aby využili naivity koaličního partnera a oni mohli pořádně hrabat peníze pro sebe. Nejdříve se Starostové přifařili k TOP 09, a když to přestalo v roce 2016 dávat smysl, TOP 09 odkopli. Pak přišla řada na KDU-ČSL. Všichni si pamatujeme ten rozesmátý předvolební klip s poslancem Gazdíkem a Bělobrádkem, co vypadají jako postavy z Bylo nás pět. Jenže se kluci před volbami rozhádali a STAN šel do voleb sám. Ale vůbec neuspěli. Jelikož po volbách v roce 2017 byli v opozici se šesti mandáty, a to žádnou parádu s erárními penězi neuděláte. Pak Vít Rakušan využil naivity Pirátů, dali se do holportu s nimi a jak to dopadlo? Hádáte správně. Parazitický STAN bere 33 mandátů a Piráti ostrouhají s celými čtyřmi poslanci. Proč to říkám? Protože v tom je celá politika STAN, ten organizovaný zločin, tak vznikli. Jdeme loupit do Prahy.

Využít příležitosti podvést spojence a prosadit se bez ohledu na následky. Je to strana, která jde tvrdě po erárních penězích. Ono stačí, když se podíváte, kdo všechno v této straně tahá za nitky. A nebudu tady číst všechno, co pan Rakušan má v Kolíně za sebou. Já jen říkám, pane premiére, zkuste se zamyslet, teď jste vy na řadě. Ty výjezdy pana Rakušana bez cenzury, on, který tady ji chtěl mít. Ta kampelička, nechci nic tady spekulovat. Ale o tom STANu. A tak kauza Dozimetr, kde je teď nová informace. A je jasné, že pan Rakušan lhal, ano, protože zkrátka o tom už dneska mluví ten člověk, který přece... pan Hlubuček. Všude jsou fotky, takže STAN je prolezlý korupcí, není to jenom tady. Můžeme se bavit o tom, co pan hejtman má za sebou a další věci. Já jen říkám, že je úplně absurdní, když člověk včera poslouchal ty vaše lži a pomluvy, že vy máte tolik másla na hlavě, tolik másla na hlavě a jenom Babiš, ne? Tak mě strašně bavily i ty vulgarity, že údajně... Já si tedy nepamatuji, že bych tady vyslovil nějaké vulgarity, tady za tímto pultem. To, že tady pan Ferjenčík řekl to slovo z toho mailu, to nikdo neřešil.

Já se jen dívám, kdo předsedá té schůzi (Ohlíží se.). Tak co jsem já tady říkal? Magor, parazit, ano, to sedí, nula, zloděj zlodějský, hnusoba, baba, olizovat zlatokopek, zalezte do díry. A ten zbytek té věci? Co jsem tady řekl? Neřekl jsem nic takového. Já jsem psal esemesku paní Kovářové, aby mi řekla, kde jsem měl říct, že je prodejná děvka. Nikdy jsem to neřekl. Neexistuje. Tak jak byl soukromý mail, tak ten řekl v nějakém kontextu a bylo to myšleno dobře, že... říkal jsem to paní Schillerové, ale samozřejmě v 168 hodin, tam byli s tím mikrofonem, to slyšeli, že je bestie. No, to je taková šelmička. To je pozitivní. Že je urputná, mám s ní skvělé zkušenosti. Nevím, proč to říkala v televizi. Teď měla kulatiny, koupil jsem jí krásnou kytici, protože jsem neměl čas přijít na narozeniny, takže není to pravda. Já jsem žádnou vulgaritu tady neřekl. Tady vyšlo tolik článků, co tady všechno se stalo a kdo co tady povídal a kdo co na koho hledal. Tady je článek, různé články byly o tom, že se dělali ti novináři nějaké rešerše, takže nic takového. Nic takového.

A jak já mluvím v soukromí, tak mluvím jak mluvím. Ale veřejně jsem nic takového neřekl. A abyste se ještě něco dozvěděli ode mě, to určitě nevíte, tak to slovo, které bylo v tom mailu, tak když si přečtu, co to znamená, a to je prace.rovnou.cz pro pana Bartoníčka, kdyby to chtěl hledat, co to znamená. To slovo označuje člověka, který je příliš sebevědomý, posedlý touhou po kariérním úspěchu, rád tlachá, dává rány zezadu, nic neudělá pořádně, dbá na svou pověst a tak dále. No, tak jsem to trefil, ne? (Potlesk poslanců hnutí ANO.) Já myslím, že je to úplně jasný, že to tak je. (Se smíchem.) Mám tady i prosím vás diplomovou práci, kdybyste chtěli, tak bych vám ji také mohl číst. Ta diplomová práce, nechci vás děsit, abych tady nebyl až do zítra. Moment, to dohledám (Hledá v materiálech.), se jmenuje Analýza jevu nezdvořilosti v politických projevech. Eliška Škorpíková to napsala, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Tam jsou výrazy, ale o mně. Já takové neříkal.

Aby bylo v tom jasno. Já tady ještě mám na jiném papíru. Mě fascinuje, jak ta pětikoalice, to pokrytectví. Jak vlastně zneužívají ty své pozice. Možná ani nevíte, teď jsem se dozvěděl, na Úřadě vlády mají novou směrnici o používání motorových vozidel. A podle nové směrnice mají nárok všichni na dvě auta. Tady je pan zbytečný ministr. Na dvě auta. Jedno s řidičem a to k tomu druhé bez řidiče. Kromě premiéra také zbyteční ministři bez portfolia - Dvořák, Langšádlová, Šalomoun. Tak to je super, ne? Tolik aut, utrácí se. Však peníze daňových poplatníků kvůli inflaci, máte toho dost, takže takhle to funguje. K tomu včerejšku, já už moc nechci... Spočítáme, kolikrát to jméno Babiš tady bylo. Pan premiér ho měl 37krát, pan Lipavský ho měl 13krát, takže to je stále Babiš, Babiš, pan Bartoš 24krát. Neskutečné, neskutečné, co všechno dokážou říct a jak lhát. Já chápu ty preference. Podle mě ta Česká televize to nějak přestřelila a zkrátka chápu, že jsou z toho nervózní. Kdyby nebyli politici, co by vlastně dělali potom. To by bylo fakt jako náročné.

Ještě pro Radka Bartoníčka, mého oblíbeného novináře, který se včera ptal na ten prolhaný článek toho redaktora ze Seznam Zprávy, který v den voleb psal před Lovochemií, lhal, že lidé dostali peníze za hlasy, říkal, že Agrofert má nějakou bezpečnostní divizi. Ano, má. Ano, je tam jeden policista, který tam přišel roku 2011, takže před třinácti lety. A pracoval na protikorupčním oddělení, to je asi jako NCOZ dneska, ano. Taková divize má za cíl chránit ty objekty, chránit ty majetky a tak dále. Takže klidně vám to můžu předat, ale ty sprosťárny, ty lži, které stále někteří ti redaktoři a tam u toho je garance, že to zase vypustí.

A potom se nedivme, že v naší společnosti, hlavně na sítích, panuje taková nenávist. Tolik výhrůžek smrti, jak jsem dostal za posledních, už v minulosti, a byly to skutečně věci, kde mě hlídala i policie, za posledních pár dní jsem fakt už dávno neměl.

Já bych mohl tady ještě mluvit strašně dlouho. Včera jsem natočil video ohledně, protože pan Kupka, to je skutečně skvělý mluvčí, on tak mluví slušně, on tak vystupuje slušně. Ale on se nezdá, protože pan Kupka zkrátka byl u všeho. On byl mluvčí Bendla, když byl hejtman, kdy tam pořádali ten královský průvod za 42 milionů za čtyři roky. On byl u toho prvního velkého daru přes kampeličku. Takže ono to vypadá, že kromě toho, že dělal mluvčího, dělal i nějakého pokladního. Tady v Líbeznici, kde byl starosta, kolik tam investovali lidi, kteří byli spojeni s tou družstevní záložnou? A teď konečně ČNB zahájila správní řízení s Podnikatelskou družstevní záložnou.

Prosím vás, kdyby takovýhle skandál vznikl za nás, tak je tady jako něco úplně neuvěřitelného. Ne? Jaké demonstrace dělal Milion chvilek nenávisti proti mně na základě smyšlených nějakých věcí, které měla udělat paní Benešová? No, nakonec jste přijali ten, nebo jsme přijali zákon o státním zastupitelství úplně, téměř stejný. A tohle, kde se perou peníze, kde se vynášejí peníze v taškách, kde zpronevěřili 320 milionů, které patřily Ukrajincům, určené na nákup zbraní, tak to nikdo moc neřeší.

A pan Kupka říká, že snižuju úroveň české politiky na úroveň čtvrté cenové skupiny. Ale já jsem nic takového neříkal, já jsem nic takového neříkal. Já jsem údajně, pan Kupka tvrdí, že jsem rizikem pro kvalitu diskuse. No, tak já neumím tak mluvit, to je jeho profese, on tak krásně mluvil, až se stal ministrem. Dneska všechno, co otvírá, začíná, je naše práce, ale pan premiér má pocit, že zkrátka je to jejich dílo.

Takže já bych mohl tady reagovat na každého. Myslím, že to nestojí za to. Myslím, že ta schůze je úplně nesmyslná, že jsme se tady měli bavit o úplně jiných věcech. Jasně jsem zdokladoval, že žádné materiály, žádná kompra neděláme, nevyrábíme. A problém je to, co jsem četl na začátku: Dozimetr - absolutní skandál - a ten komentář Martina Schwarze o tom, jak vlastně tady poprvé je rozhodnutí soudu, omezování svobody slova.

Pan premiér 37krát o Babišovi. Samozřejmě nevynechal Agrofert. Ne? Jako že kolik dostal a nedostal. Pane premiére, prosím vás, nevím, jestli to víte, ale do veřejných rozpočtů jdou kromě daní i odvody na sociální pojištění a odvody na zdravotní pojištění. Jo? A vy stále jste tady lhal, že Agrofert a dotace, a nevím co. Dostává úplně stejné dotace jako ostatní zemědělci na hektar. A ty velký dostávají méně. Takže bylo by dobré, kdybyste o tom už nemluvil, protože Agrofert odvedl desítky miliard do veřejných rozpočtů. To je pravda. A ten, kdo vám píše ty projevy, lže.

Takže za mě je to všechno. Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic ANO.)

Andrej Babiš ANO 2011



