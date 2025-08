Turek (Motoristé): Místo pokuty jsem přispěl 50 000 Kč Fondu pro oběti nehod

I přes to, že policie odložila vyšetřování mé jízdy na D5, a i přes to, že průměr v daných úsecích podle PČR nedosahoval ani 130km/h, rozhodně považuji za obrovskou chybu, že jsem mohl neuváženě inspirovat kohokoli k nepřiměřené jízdě a velmi jsem se poučil. Svého jednání je mi líto, nedomyslel jsem následky, ani to, jak velký mohu mít v tomto směru dopad právě třeba na mladé a nezkušené řidiče, které je naopak nezbytné inspirovat k opatrné jízdě. Poslední, co bych si přál, by bylo, aby se někomu na silnicích něco stalo. Koneckonců sám se věnuji šíření osvěty bezpečné jízdy, nebo jak správně na silnici uhýbat složkám IZS. Tyto aktivity se snažíme zapojit i do kampaně Motoristů.

Proto jsem v reakci na odložení mého případu poslal 50 000 Kč Fondu pro oběti nehod (www.nfpon.cz). Rád bych připomněl, že při vyšetřování jsem spolupracoval a nevyužil imunitu, že k jízdě jsem se okamžitě sám všude přiznal, zejména ve třech našich hlavních televizích, nemlžil jsem a nelhal jsem o tom, že to bylo údajně v Německu, jak mylně následně informovala některá média. Vyvozuji osobní zodpovědnost ohledně své jízdy i tím, že na oběti nehod jsem přispěl dvojnásobek maximální pokuty, která by mi bývala hrozila. Prosím, jezděte bezpečně!

Mgr. Filip Turek AUTO



