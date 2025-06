Babiš (ANO): Korupční rakovina pod taktovkou ODS

Takže dobrý den, vážení spoluobčané, dámy a pánové.

Myslím, že v historii naší země jsme nezažili, co se dnes děje a co všichni určitě s napětím sledujeme. Myslím, že to, co sledujeme, je normální situace, když je ODS ve vládě. Když je ODS ve vládě, tak se navyšují daně, berou se peníze lidem, a hlavně je velká tradice, že vlády pod vedením ODS končí korupční aférou. Tak skončila vláda Václava Klause, tak skončila Topolánkova vláda, tak skončila Nečasova vláda a teď je na řadě Fialova vláda.

Protože myslím, že každému z nás je to jasné. Korupční rakovina pod taktovkou ODS metastázovala do každého patra českého státu. Jde o největší korupční skandál v historii České republiky. Ne, není to nadsázka, je to prostě fakt. V přímém přenosu tady sledujeme, jak stát pod dohledem nejvyšších ústavních činitelů pomáhá prát peníze z prodeje heroinu, kokainu a dalších drog, z prodeje zbraní a padělaných dokumentů, a to ne někde ve sklepě, ale přímo na Ministerstvu spravedlnosti, ale i na Ministerstvu financí, a ještě se tím veřejně chlubí. Za tímhle krypto příběhem neboli příběhem legalizace peněz z trestné činnosti nestojí jen pan Blažek samozřejmě, ne. Teď samozřejmě pan premiér i pan ministr financí nebo celá tahle vláda z něho dělají obětního beránka.

Ale pravda je jiná. Pravda je taková, že samozřejmě do toho jsou zapojeni i ministr Stanjura i pan premiér Fiala. No, a celá pětikoalice stále říká, jak ten Blažek se skvěle zachoval, a ta politická kultura. No, oni vždycky tihle lidé, kteří jsou tradiční politici v našem podání, vždycky, když něco způsobí, když něco ukradnou, když vezmou úplatek, tak rezignují a říkají: To je ta správná politická kultura. A jak reagují? No, samozřejmě včera a dnes na tiskovce říkal pan premiér, že Babiš říkal, že nikdy neodstoupí. Samozřejmě, protože Babiš neměl důvod odstoupit. Ty pohádky, které tady slyšíme o Čapím hnízdě a nesmysly, tak k tomu se ještě dostanu.

Nepochybuji o tom, že pan Stanjura a premiér Fiala o tom věděli. Nepochybuji o tom, protože jsem byl ministr financí a dobře vím, že peněženku bitcoinu má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových veden paní Arajmu. Ta tam byla i za mě i za paní Schillerové. Je absolutně vyloučeno, aby paní Arajmu, jak ji známe, nešla za ministrem financí a neřekla mu o této věci. Vylučuju to, absolutně. Je strašně úsměvné, jak to pan premiér komentuje - on musel vědět, co se chystá, teď už to vlastně přiznává - a jak měnil ta stanoviska. Tak určitě bude zajímavé dát to do časového kontextu.

Pan premiér nám řekl, že údajně pan Blažek mu vyprávěl nějakou historku o bitcoinech někde na chodbě, takže by nám mohl vyprávět i tu pohádku O červené Karkulce. Pane premiére, ne, to byste taky mohl? Samozřejmě jsou v tom namočeni všichni. Je to jedna ruka, jedna parta, takzvaná Moravská klika. Přece víme, že Pavel Blažek v roce 2013 dosadil - tehdy jsme si ještě mysleli - slušňáka, pana profesora Petra Fialu, do čela ODS. Protože v roce 2013 po totálně prohraných volbách ODS, po tom, co jsme věděli, že milenka premiéra řídí celou zemi a milenku řídí kmotr a milenka řídí i vojenskou rozvědku, no, tak ODS měla problém. Tak našli pana profesora a Blažek byl ten, který to prosadil. Bez Blažka by pan premiér Fiala skončil u zkoumání práv žen v Barmě. To je ta jeho neziskovka, na kterou čerpal asi 110 milionů, ale o které tak neradi ti novináři mluví, vlastně nikdy.

Byl to právě Blažek, který vyjednal s prezidentem Zemanem vznik Fialovy vlády. No, a pan Stanjura samozřejmě o jeho činnosti v Opavě - Opavané vědí své. V normálním světě by po tom, co tam předvedl pan Stanjura v Opavě, každý v politice skončil, ale my samozřejmě žijeme někde jinde. Nevím, kdo dělá komunikační kartu panu premiérovi a panu Stanjurovi. Jestli je to Foltýn nebo podle mě zločinec Miloš Růžička, který byl samozřejmě u kampeličky, který má slabost pro pana premiéra. Nebo je to Topolánek, který jim teďka radil: Jeďte ten Čapák. Ale je to směšné.

Česká republika byla zneužita. A jak byla zneužita! Ano, Česká republika je zneužita touhle vládou a tímhle premiérem. Bezpečnostní rada státu? Já jsem jí předsedal. Já jsem byl premiér. A co tam budete řešit?

Mě zaujala na projevu pana prezidenta tahle věta, že máme ctít nezávislost institucí a respekt k pravidlům. A které ty instituce jsou nezávislé? Kdo je Fialův Dalík? No přece Pojar. Údajně. Údajně. Kdo tady řídí tu rozvědku na Ministerstvu vnitra? Kdo tady řídí tu vojenskou rozvědku? Jak ty rozvědky fungují? Nezávisle? Nebo chrání tady rozkrádání státu a netransparentní zakázky na obraně?

Tenhle týden podáme trestní oznámení. Pan premiér se ani neobtěžoval nám odpovědět. Nikdo tady nevystoupil, aby nám odpověděli na ty skandální záležitosti, které se tam dějí. Ano. A samozřejmě to, co udělali...

Takže ty nezávislé orgány. Vždyť ta Biska asi píše nějaké zprávy. Já jsem byl premiér. Já jsem to četl. A vždy, když mi napsali, že je korupce, tak jsem napsal na ten dokument ministrovi: okamžitě řešit. Tady oni mají nějakou komunikační kartu, že hnutí ANO má nějaký problém. No, já tady mám deset kilo papíru o korupční historii ODS. A v hnutí ANO, které nečekaně uspělo v roce 2013 u voleb... No, tak samozřejmě ti zkušení matadoři z ODS se infiltrovali k nám v Brně a Pardubicích. Já nevím kde. A nikdo nechápe rozdíl mezi hnutím ANO a ODS. Rozdíl je velký, protože Babiš, který založil to hnutí, je nezkorumpovatelný. A vždy, když někdo něco u nás udělá, tak končí. Končí.

A taky jsem dneska řekl v interview Deník, že by naše brněnská organizace měla odejít z Brna, i když jsou tam i díky nám dobré investice. Ale my nemůžeme tam v podstatě být. A hnutí ANO to řeší. A řeší to nekompromisně. ODS to vždy vymlčí.

Takže to, co udělaly špičky ODS - Fiala, Stanjura, Blažek - je naprosto bezprecedentní. Jo? Oni v podstatě přes Ministerstvo spravedlnosti pomohli vyprat až asi 12 miliard, které na obchodu s heroinem, kokainem, zbraněmi a padělanými doklady vydělal vyučený zámečník. Před chvílí ČT zveřejnila, že v květnu byl obrovský obrat z kryptoměny 1,2 miliardy. A víte, v čem je problém? Že ti, kteří to dostali, se nikdy nerozkryjou. Nikdy. Tak funguje bitcoin.

Patrik Nacher určitě tady dneska vystoupí, protože mě strašně baví, když tady vystupují Piráti, kteří seděli s touhle vládou celý čas. A kdyby je Fiala po totální likvidaci stavebního řízení neodvolal, tak tam ještě jsou. Korytáři. Tam jsou. Já jsem dneska znovu jel metrem, protože jezdit v Praze díky Pirátům je nemožné. A to jsem jen odbočil. Takže je to strašně úsměvné.

Co nám tady vlastně chce pan Blažek a pan premiér, když ještě ve čtvrtek říkal, jak je to úžasné, že my, nebo nevím, zda my, státní rozpočet by měl dostat miliardu. A co těch 11 miliard? Jak je to vůbec možné, že to takhle proběhlo? Na co máme tady Finanční analytický útvar? A na co máme ty služby?

Mě strašně baví, když podle té komunikační karty tady politici, kteří chodí do médií za pětikoalici, neustále lžou. Neustále lžou. O vyšetřování ve Francii. A koho tam vyšetřujou? Já nevím. Víte, co udělal Babiš, když se stal ministrem financí? Protože jsem měl čistý stůl a stále ho mám. A na rozdíl od symbola korupce zakladatele ODS bé TOP 09, údajně se tenhle útvar používal na likvidace politického konkurenta. Tak se tam údajně ten pán jednou vybral a říkal, hele, ten Vondra, to ProMoPro, tam se krade, 500 milionů, asi byste s tím měli něco udělat. No, ano, nejsou důkazy.

A co udělal Babiš, když se stal ministrem financí? Převedl, anebo zřídil, nebo odsouhlasil sněmovní kontrolu tohoto útvaru. Tenhle útvar má hlídat, jestli se v České republice perou peníze.

Ale my jsme asi už světová velmoc, když se o to zajímá FBI. A kde se praly ty peníze ještě? No, v kampeličce. Kdo tam byl? No zase pan premiér Fiala.

Takže já jsem odsouhlasil, a neměl jsem s tím problém, aby vznikl sněmovní výbor na dohled finančního analytického útvaru.

A když čtyři dny před volbami v roce 2021 přítelkyně přítele po boku a ta Sorosova novinářka lhaly - lhaly - o zámečku... Žádný zámeček není! Že měl jsem údajně prát peníze. Sprostá lež! A víte, kdy zasedl ten útvar, nebo ten výbor? No, dva dni po volbách. A co konstatoval ten výbor? Že Babišovy peníze byly legálně zdaněné. Legálně zdaněné! Tak už přestaňte tady lhát o tom, že co bylo.

Já mám čistý stůl! Já jsem tady jediný politik, který ukázal celému národu 20 let svých daňových přiznání od roku 1996 do roku 2016.

Co dělala média? Vždyť ta Česká televize se šla zbláznit! Dluhopisy? Kdo je vymyslel? Ty dluhopisy. No, Kalousek. Kdo je odsouhlasil? No, Sobotka. A na základě těchhle vymyšlených věcí mě zkoušeli na původ mého majetku. A já jsem to ukázal. Já jsem měl na to audit. Dokonce díky tomu, protože Česká televize má tolik peněz, že přišly za mnou tři štáby za Prahu asi 30 kilometrů, tam vzniklo to "sorry jako" pro mládež, aby věděli kde. Babiš všechno ukázal. Jaké daňové přiznání mají politici, když sem přijdou? Ti noví, v říjnu nebo kdy. No, žádné. Mají už nějaký majetek. Ale nikdo neví, odkud ho vzali.

Ať ukáže Fiala a Stanjura a Blažek své daňové přiznání za posledních 20 let. Ať ukážou své majetky. Já jsem pana premiéra k tomu vyzval x-krát. No, ale samozřejmě, to naše vybraná média neřeší. Neřeší! Ano?

Takže je jasné, že je to megakauza. Megakauza. Megakauza. A já jsem si myslel, že už nic nepřekoná kauzu Nagyová, když se vybíralo to kabelkovné pro Nečasovu milenku a která řídila ten stát. No, ale toto je úplně ještě horší. Blažek, Stanjura, Fiala - to je korupční liga mistrů. To tu ještě nebylo. A ODS udělala z naší země a našich občanů tolik hospodářských škod, že tenhle mafiánský spolek měl být už dávno zakázán.

To nám média nepřipomenou, co tady bylo. Od kuponky přes všechny ty kauzy. Já tam mám v igelitce 15 kilo papíru - afér, co tady udělala ODS. Přestaňte nás porovnávat s ODS! Hnutí ANO, když někdo pochybí, tak jde od válu. Nekompromisně. Vždycky to tak bylo.

Takže odéesácký kryptopříběh jen potvrzuje, že ODS je historicky prolezlá korupcí jako ementál dírama. Tuhle partaj nikdy nezajímala správa země, aby se čeští občané měli líp. Politiky ODS vždy zajímalo, kde si co nejvíc a nejrychleji nahrabat do svých kapes peníze. Historie je plná skandálů ODS. Pro mládež tady (směrem ke galerii) - od kuponky, černé peníze nebo normální peníze, Bács a Sinha, ROP Severozápad, Toskánská aféra, Langer, Topolánkova kasírtaška, Dalík Opencard, IZIP, ProMoPro, čachry s byty v Brně samozřejmě a tak dále. Takže je to neskutečné. A samozřejmě Fialova kampelička, kde se praly peníze. No, kdo vyšetřuje kampeličku? Nikdo.

Já nechápu, proč nám to nikdo nenahlásil, když jsme tam byli. A víte proč? Protože to mělo krytí rozvědky. Největší problém rozvědek je, že jsou pod ministrem. Tyhle rozvědky by měly být pod premiérem, ale ne pod premiérem, který kryje organizovaný zločin. Vždy byly zneužívány. Pamatujete Šuman web, jak mě odposlouchávali? To někdo vyšetřoval? No, já vím dobře, kdo za tím byl, Jak to bylo. A co to zneužívání peněz na rozvědkách, jak tam nosili 300 milionů v keši v pytlích. Na to se už zapomnělo? To se vyšetřovalo, ale zase nic. Ano, je to fakt neskutečné.

Takže pan premiér byl v té kampeličce, vždyť v té kampeličce se údajně vypraly nějaké peníze na Pravý břeh. A pan premiér tam měl pět let milion, na který zapomněl. Jo? Takže tak to je.

Takže, vážené kolegyně, kolegové, vážení spoluobčané, ve čtvrtek k tomu máme schůzi. Ale je třeba říct jasně, že tato vláda ztratila jakoukoliv legitimitu, autoritu a právo rozhodovat. Oni stále mluví o hodnotách a pan premiér mluví o slušnosti. To se nedá poslouchat. V bezpečnostním a právním státě. Tak já vám něco řeknu ještě k tomu právnímu státu za chvilku.

Vy jste udělali z České republiky korupční zemi. Už jsme na úrovni rovníkové Afriky. Stále moralizují. Hlavně pan Fiala poučuje o slušnosti. Ale to, co se tady děje, tady nikdy, nikdy nebylo. A zemi, kde Ministerstvo spravedlnosti pomáhá - a já říkám i Ministerstvo financí, prostě to není možné - prát peníze z heroinu, kokainu a dalších drog, už nejde o to, jestli je to východ, nebo západ, ale to je totální dno. A karikatura právního státu.

Takže řešení je jediné - demise vlády. Vláda klidně může dovládnout v demisi, hlavně aby skončily ty zakázky. Vždyť zase na MPSV jsme četli, jak se to tam dělá dopředu. Všude. Ano? Tahle vláda samozřejmě taky hlavně zneužívá peníze daňových poplatníků na různé mediální věci. Takže to, že teď tam dosadí političku z ODS na Ministerstvo spravedlnosti, tak je samozřejmě totální výsměch. Jediné řešení je demise. Já myslím, že to je jediné, co může pan premiér udělat pro naši zemi.

Samozřejmě dělají z lidí hlupáky, ano? Dělají z lidí hlupáky a stále opakují... To musí mít všichni stejnou komunikační kartu. I stále Piráti. No, Piráti tady vystupují, ale vždyť Hřib řekl, že zase budou s tou koalicí po volbách. Proč tady vůbec vystupují? To vůbec nechápu. Když tam s nimi byli a teďka tady řeší, nevím vůbec, co řeší. Pamatujeme si. No, a pokud je pravda, co říkal Patrik Nacher, že tam ten člověk, který byl ve vězení, po tom, co tedy vyšel, že se tam radil na nějakém pirátském fóru, tak to je samozřejmě taky zajímavá informace. Ta jejich komunikační karta je jasná, že Blažek a další, že to je skvělý příklad politické kultury.

A Babiš neodstoupil. No, Babiš neměl za co odstoupit. Na Babiše jste tady připravili zakázku. Já jsem tady jednou vystoupil a můžu vám povědět, jak se dá objednat v Čechách trestní stíhání. Ano, přes znalce. A ten znalec, na základě kterého obvinili na základě lží 11 lidí, celou moji rodinu, obvinil stejně lidi z Opencard, obvinil Vaňka, šéfa ÚZSVM, toho úřadu, kde je ta bitcoinová peněženka. Ano. A tady, samozřejmě novináři, stále mluví o nesrovnatelných věcech.

Takže ještě jednou. Před 18 lety jsem měl něco udělat, to si vymysleli ten příběh. Je zajímavé, že devět let to bylo v pořádku. Pan premiér o tom mluví. Kdo schválil tu dotaci? No, nějaký Bendl. A kdo byl na tom kraji v nějakých orgánech? No, nějakej Skopeček. A kdo tam ještě byl? No, Langšádlová. Kolikrát to bylo kontrolováno? Devětkrát? I Kalousek vydal příkaz pořádně zkontrolovat. No a samozřejmě média to šla od rána do večera, ne? Můžeme porovnat, co říkají teď, jak to vymlčují, a tehdá. Dotace byla vrácena kvůli poškozování dobrého jména firmy. Neexistuje žádný důkaz, že bych něco udělal, ale oni to stále hrají. Můžu vám tady číst hodinu vyjádření všech politiků pětikoalice.

Babiš patří do vězení. No, protože to bylo všechno vymyšlené, tak to státní zástupce zastavil. A kdo to obnovil? No, zkorumpovaný nejvyšší státní zástupce Zeman. Kdo je nejvyšší státní zástupce Zeman? No, nominant Dozimetru Pospíšila z TOP 09. Vždyť nejvyšší státní zástupce je politická nominace. Takže státní zástupce to zastavil a zkorumpovaný nejvyšší státní zástupce Zeman to obnovil na základě vylhaných věcí. Vylhaných. Takže deset let mě vláčí po soudech, i moji rodinu, zneužili všechno, i moje děti. A ještě mají tu drzost se tady na to vymlouvat.

Vy se nemůžete porovnávat s Babišem. Ta farma vyplatila 500 milionů mezd pro lidi, je tam zaměstnaných 100 lidí, odvedla státu 200 milionů na daních. Zaměstnává 100 lidí. Dotace byla vrácena, nikdy tam nebyly peníze z Evropy. Proč o tom stále mluvíte? Objednané trestní stíhání. Ano, Zeman to udělal, nejvyšší státní zástupce. A teď ho Blažek pošle do zahraničí. Asi za odměnu. Tak to je Palermo. Já jsem vadil 2017, někteří se báli, kdybych se stal premiérem, co bych udělal. A já vím, kdo to byl, ale nemám důkazy. Česká republika je malá. Tak přestaňte už mluvit o tom a neporovnávejte Babiše s těmito korupčními věcmi.

Politická kultura. Jasně že jsem řekl, že nebudu rezignovat. Proč? Za co? Proč bych měl? Já jsem v politice od začátku všechny příjmy poslal samoživitelkám a znovu opakuji, ať si každý nastuduje, co Fiala tady udělal pro Českou republiku, a co Babiš. Už jsem vám to říkal jednou. 103 miliard je můj přínos pro tuto zemi, 60 dvacet let odvodu Agrofertu, 42 jsem vybojoval na Evropské radě, kde Fiala mlčí. Tam nic neříká. Piráti mě kritizovali, že jsem byl v pátek Budapešti. No, byl jsem tam, mluvil jsem s Orbánem, mluvil jsem s Morawieckim.

A díky bohu za to, že vyhrál ty volby. Ano, tam byl i Trump, na nás mluvil, jako že jim to vadí. O světové politice neumíte vůbec nic, vy vůbec nechápete, jak funguje. Tak přestaňte už stále, to je každá tiskovka této pětikoalice, a je to stále Babiš! Mě fascinuje, že o Babišovi mluví Kupka! A proč nestíhali Bendla za to Čapí hnízdo, že to přidělili, tu dotaci? Vždyť jste se tím chlubili. A nechtěl by nám pan Kupka povyprávět, jak to bylo s jízdou králů ve Středočeském kraji, kde čerpali 42 milionů? Jak to bylo s privatizaci nemocnic?

Prosím vás, vy jste tak už trapní, už nemluvte o tom, neporovnávejte neporovnatelné věci, protože za moji politickou kariéru nejste schopni nic! Protože já mám čistý stůl a já jsem věnoval 13 let mého života této zemi a čestně a transparentně. Já tam nejsem kvůli tomu, abych měl z toho nějaký prospěch. Opak je pravdou. Takže to je jediná jejich rétorika: Babiš. Stále, každý den, každý den. Jo, jasně, tak já nikomu nepřeju, aby se dostal do spárů nějakých lidí, kteří vás obviní na objednávku. A já se divím, že ten Fiala o tom mluví, když stejný podvodník, znalec to udělal na Opencard. Takže to jsem jen chtěl říct, aby bylo jasno, jak to je. Mluvil jsem dlouho. To je jen taková ochutnávka na čtvrtek. A znovu opakuji, tahle vláda by měla okamžitě odejít. Okamžitě. Protože každý den v úřadě jenom škodí občanům této země a dělá podivné transakce.

Děkuju.