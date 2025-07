Dostál (Stačilo!): Jsme stále suverénní zemí a chceme jí zůstat i nadále

Chystané "daně z Bruselu" jsou důvod, proč mít v arzenálu referendum o vystoupení z EU. Pokud Unie opustí demokratický princip "Žádné zdanění bez zastoupení" a vše ostatní selže, dává právě referendum občanům nástroj, jak tomu říci ne, jak ochránit svá práva a majetek.

Podrobněji:

Česká republika ani její občané nikdy neschválili federalizaci EU. Unie, do níž jsme vstupovali v roce 2004, byla hospodářskou integrací, ale ne superstátem; nikdy jsme tedy neschválili ani pravomoc orgánů EU vypisovat "nové evropské daně", jak se píše v článku (a to ani de iure, ani oklikou de facto, například masivním zadlužením Unie a následným řešením dluhu přes výnosy z povolenek, tabákových či korporátních daní, které v důsledku zaplatí občané členských států). Pokud by EU chtěla některé parametry státu nabýt, například zmíněnou pravomoc vypisovat daně, bylo by fér připravit k tomu zásadní změnu základních smluv, kterou by pak jednotlivé členské státy buď přijaly, nebo odmítly. To se ale nestalo.

Možná namítnete "jaképak zdanění bez zastoupení", když přece vše předkládá Evropská komise zvolená Evropským parlamentem, a EP to poté i schvaluje. Odpověď spočívá v tom, že současná většina v EP není většinovým názorem občanů českého státu, dosud svrchovaného. Zjednodušeně, Čechy zvolení europoslanci by v hlasování o nedůvěře odvolali Ursulu von der Leyen v poměru 11:6. Primárně by Ursulu ani nezvolili, a Evropská komise v současném názorovém složení by vůbec nevznikla. Evropský parlament je ale tažen velkými frakcemi, zastupujícími zájmy pro nás cizí, typicky zájmy korporací a bank západoevropských států (ukázkově Ursulina frakce EPP řízená Němci z CDU/CSU, či Macronova Renew), či progresivistických a "grýndýlových" hnutí, které u nás nemají podporu (frakce S&D či zelených). Vzhledem k poměrům sil nám Čechům, ale i dalším menším státům, může být politika EU nadiktována, i kdyby Češi ve volbách do EP dali 100% hlasů opozici. A to tím spíše, čím více je vyprazdňován princip jednomyslnosti a "rušeno veto". Může se dokonce stát, a děje se to, že se "disidentské státy" stanou terčem takové šikany, že veto ani nevyužijí.

Co odpoví čeští politici občanů, kteří se ptají: "Co uděláte s ETS2, co uděláte s vypsáním daní, které nechceme, pro dotování projektů, o něž nestojíme, řízených lidmi, kterým pro zkorumpovanost nevěříme?" Že nemáme většinu, ani ji mít nebudeme, proto nezbývá než se přizpůsobit tomu, co z Bruselu vypadne, případně se snažit kolaborovat a při tom "brzdit patama"? Nebo že změna nastane, až Němci a další velké státy zvolí jinak, a my na to budeme čekat, jak hloupí sluhové, protože náš hlas není dost silný? Že jsme prohráli svrchovanost a vzhledem ke stávajícím většinám v EP (ergo politice EK) již nemáme budoucnost ČR v našich rukou?

Ne. Tou správnou odpovědí je, že jsme stále suverénní zemí, chceme jí zůstat i nadále, a právě proto má Stačilo v programu obecné referendum. A ač se té myšlenky někteří bojí, jsme připraveni referendum využít i k otázce setrvání či vystoupení z EU. Ona již samotná možnost vyhlášení referenda, které dá slovo nespokojeným občanům, může být silnou vyjednávací zbraní, aby se Brusel omezil svou aroganci a poslouchal i názory z menších států. Zkrátka, jak se dnes říká, je dobré mít v ruce nějaké karty - a referendum o EU je při vyjednávání s Bruselem trumfové eso. Které si ani netaháme z rukávu, naopak naše Ústava ho předpokládá, jen to dosud nebylo naplněno.

Pokud se včera novináři na tiskovce ptali kolegů ze SOCDEM, zda podpoří refendum o EU a co v něm doporučí občanům, dobrou odpovědí, byť pro dnešní tisk trochu zdlouhavou, je toto.

Naši protivníci z jiných stran by pak mohli zodpovědět, co je jejich alternativa, jak uhájí princip žádného zdanění bez zastoupení oni. Bylo by to zajímavé a dalo by to občanům možnost rozhodnout se ve volbách skutečně informovaně.

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. BPP



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Referendum v záloze. Kdyby EU porušila principy Loutkáře máte v Rusku, soptila Leyenová. Sype se jí prý i vlastní frakce Ursula von der Leyen zůstává. Vládní europoslanci podrželi Brusel, opozice mluví o hrobařce EU „A pak přišel Fiala zadním vchodem.“ Byla na setkání s premiérem a Pazderkovou