Čím nás to krmí v supermarketech? Známý Čech byl znechucen

Konkrétně se zaměřil na pomazánky ze supermarketů, které podle něj představují „velké téma“, protože Češi je milují a kupují ve velkém. Právě proto se rozhodl zjistit, co vlastně tyto výrobky obsahují – a jestli si vůbec zaslouží místo v lednici.

Test začal jednou z nejznámějších a nejdostupnějších pomazánek – vajíčkovou, kde sáhl po výrobku značky Jarmark. Ocenil především složení. „Vařená vejce 75 % – to je skvělé procento,“ komentoval hned v úvodu. Pochválil také, že k obarvení výrobce použil přírodní kurkumu a že v pomazánce nenajdeme žádná dochucovadla ani glutamát. Jedinou výhradu měl k obsahu dvou konzervantů – benzoanu sodného a sorbanu draselného. Celkově však pomazánku označil za poměrně dobře udělanou, zvlášť ve srovnání s konkurencí. Ocenil i samotnou chuť pomazánky.

Další na řadě byla tvarůžková pomazánka české výroby, u které youtuber upozornil na velmi důležitý detail – složení. „150 gramů, což je pěkná porce,“ poznamenal v úvodu, ale už při čtení etikety následovalo zklamání. „Zajímavé je, že složení nezačíná vůbec tvarůžky, což by měla být hlavní surovina,“ uvedl. Pomazánka totiž začíná majonézou, následuje zahušťovadlo (guma guar, xanthan) a margarín. „Ú, fujtajbl,“ zareagoval. Obsah olomouckých tvarůžků činil pouze 25 %, což podle něj nestačí, pokud má jít o hlavní složku. Stejně jako u předchozí pomazánky se objevily konzervanty benzoan sodný a sorban draselný.

Na řadu přišla i škvarková pomazánka. Starej Fotr nejprve zhodnotil složení: vepřové škvarky tvoří 50 %, což není málo, ale podle něj by jich mohlo být víc. I tato pomazánka obsahovala konzervanty – benzoan sodný a sorban draselný. Jinak ji ale pochválil za to, že neobsahuje žádná zahušťovadla ani dochucovadla. „Kdyby tam nebyly ty dva konzervanty, tak je ta pomazánka opravdu hodně obyčejná,“ uvedl.

Při ochutnání dodal, že pomazánka není úplně špatná, ale má zvláštní chuť a je dost slaná. Jako milovník škvarkové pomazánky nakonec s úsklebkem přiznal: „Dobrá úplně není.“

Následovala sádlová pomazánka s pečenou cibulí. Podle složení vypadala nadějně – 77 % tvořilo škvařené vepřové sádlo, 22 % pečená cibule, dále tvořil obsah řepkový olej a jedlá sůl. Youtuber ocenil, že výrobek neobsahuje žádné konzervanty.

Jeho nadšení se však rychle rozplynulo při samotné ochutnávce. Reakce byla okamžitá a velmi ostrá: „To je pěkně hnusný. Fujtajbl. To chutná opravdu odporně.“ Pomazánku označil za „přísně odpornou“ a přiznal, že mu z ní bylo dokonce špatně.

Velké znechucení přišlo pak i s tuňákovou pomazánkou. Na první pohled influencera překvapilo, že obsahuje pouze 35 % sterilovaného tuňáka. O to víc se proto zaměřil na zbytek složení, které jej neméně šokovalo. Pomazánka obsahovala zahušťovadla (guma guar, xanthan), konzervant benzoan sodný, margarín, a dokonce i máslové aroma.

Youtuber si nebral servítky: „Dáš tam levnej margarín a dosypeš to máslovým aromatem. Aby to chutnalo jako máslo. Víš co? Nikdy nebude margarín chutnat jako máslo. I kdybys do něj dal miliardu máslového aroma,“ podivil se nad tím, proč se do jednoduché pomazánky, jakou tuňáková je, vůbec musí margarín dávat.

Chuťově pomazánka pak naprosto propadla: „Je to hnusný, kyselý, nemá to žádnou chuť. A ani to nechutná po tuňáku.“

Za „královnu všech pomazánek“ v České republice označil pikantní sýrovou pomazánku s česnekem. Podle něj jde o nejoblíbenější typ, protože se v Česku prodává v největším množství, a tak si zaslouží zvláštní pozornost. „Lidi ji kupují po kýblech,“ poznamenal překvapeně. Přitom podle něj jde o velmi jednoduchou pomazánku na výrobu, a o to víc ho zajímalo složení. To zahrnovalo zahušťovadla (guma guar, xanthan), pouze 31 % sýra (eidam), konzervované feferonky, chilli papričky a konzervant benzoan sodný.

Při ochutnávce však následovalo zklamání: „Bohužel tam převažuje jenom to chilli a feferonky. Ten sýr tam vlastně vůbec není cítit. Nedává tomu žádnou chuť. A to je u sýrové pomazánky poměrně podstatné,“ zhodnotil závěrem.

