Babiš (ANO): Kvóty jsme zrušili, a to, co vy jste navrhli a prosadili, jsme odmítli, opakovaně

Dobré ráno, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové a hlavně vážení spoluobčané. My jsme včera měli mimořádnou schůzi k migračnímu paktu. K té zradě, protože je to zrada. A my jsme na to měli jenom de facto 3,5 hodiny. A jak už je tradicí pětikoalice, i když ta schůze byla přerušena, ale dobře víme, že pětikoalice nechce diskutovat o těchto věcech. A toto je skutečně největší ohrožení Evropy a největší ohrožení života našich spoluobčanů.

Včera například neměla možnost vystoupit ani naše stínová ministryně vnitra Jana Vildumetzová Mračková. A zkrátka jsme dostali málo času a nemohli jsme ani reagovat na vystoupení pana ministra vnitra. Pan ministr vnitra nezklamal. V podstatě lhal, manipuloval a celý ten jeho projev se točil na třech věcech, že nejsou kvóty. Tak já myslím, že i malé dítě pochopí, že když někdo řekne, že vezme minimálně 30 000, že je to číslo, že je to kvóta. Stačí se podívat do Wikipedie. A je to tam, že strašíme. My nestrašíme, my mluvíme o tom, co se děje v Evropě, v západní Evropě, která to už nedá. Pro ně je pozdě. My to ještě dáme, pokud se vrátíme do vlády.

No a potom že pan ministr dělá něco a my jsme nedělali údajně nic. Takže já bych rád okomentoval ten jeho projev, protože pro mě hlavní zděšení bylo skutečně to, že nejenom pan ministr je nekompetentní, ale on skutečně tomu vůbec, ale vůbec nerozumí. Takže z hlediska té debaty pro mě jediné to pozitivní je, že se našly naše lodě. Představte si, na Twitteru to zveřejnil můj největší hejtr, ale k tomu se dostanu, protože samozřejmě naše média tuhle iniciativu V4, když 32 milionů euro vlastně vymlčela, proč by vlastně naše provládní média mluvila o tom, že Vé čtyřce se něco povedlo a že jsme u toho byli, naše vláda?

Pan ministr vnitra - jeho projev - vlastně nejdřív mluvil o tom, kolik nás stála ochrana československé hranice. A tady on říká - pokud bychom přísně kontrolovali hranice se všemi našimi sousedy, částka by byla výrazně vyšší. Pokud si srovnáme 50 000 kilometrů vnitřní hranice Evropské unie se 14 000 kilometry vnější hranice, tak je snad úplně jasné, že je levnější se koncentrovat, jak chránit efektivně vnější hranici. A teď já nevím, o jaké mluvil. Tady je jasný důkaz (ukazuje mapu), že nejenom pan ministr se tomu nevěnuje, ale vůbec ani nechápe, o co jde. Tak já vám to teď vysvětlím.

Tohle je Schengenský prostor (ukazuje v mapě). Do Schengenského prostoru bohužel - a to byl i jeden z našich návrhů, jak řešit ilegální migraci a zastavit pašeráky a ilegální migranty - nepatří západní Balkán. To je tenhle tady (ukazuje v mapě) šedý flek bez názvu zemí, no a není tam ještě plnoprávně Rumunsko a Bulharsko. No, proč tam nejsou? No, já vám řeknu proč, protože například takový premiér Mark Rutte, který nemá rád východní Evropu, který dnes kandiduje na generálního tajemníka NATO, byl proti. Ano, to je to veto, nevýhoda, výhoda. A přitom Bulharsko a Rumunsko lépe hlídají tu hranici než takové Řecko.

No, takže, pane ministře, toto je ten Schengenský prostor. Víte, vy jste nepochopil to, že když byla iniciativa rakouského premiéra, maďarského premiéra a srbského premiéra, aby společně bránili tu skutečnou vnější hranici Schengenu, tady mluvíte o kontrolách naší hranice. Proč? Proč se tam dostali ti migranti k nám? Protože někdo nechránil tu hranici.

Vy tady mluvíte o tom, že my jsme nic neudělali. Prosím vás, já se k tomu samozřejmě dostanu. Víte, tady (ukazuje v mapě) je Řecko. A Řecko je v Schengenu. A to je ta absurdita Evropské unie, že Řecko dostalo na pomoc s ilegální migrací 3,5 miliardy eur, historicky. A to na to, aby pravděpodobně ukazovalo těm migrantům, kudy vede cesta do Německa. Pane ministře, tady je Makedonie (ukazuje v mapě), víte? Nebo Severní Makedonie, toto je ještě stará mapa. A já jsem tam byl na té hranici, kde byli naši, bylo tam 50 našich policistů. A naši policisté byli skvělí, byli úspěšní. Zastavili migranty, chytali ty pašeráky a měli skvělé výsledky. Takže vidíte, tady (ukazuje v mapě) je nejužší hranice vlastně, kde bychom se měli bránit proti ilegální migraci z Řecka. No, Řecko se taky změnilo. Když v roce 2015 Viktor Orbán měl plnou Budapešť ilegálních migrantů, tak postavil plot. Všichni řvali - co to je - nehumánní. No tak řecký premiér Mitsotakis poslední volby vyhrál s tím, že postaví dvě stě kilometrový plot a ten plot mezi Tureckem a Bulharskem taky je.

Takže vy vůbec nechápete, co jste měl dělat. Tady (ukazuje v mapě) máme zastavit ilegální migraci. Albánský premiér Rama, kterého dobře znám, ten určitě bude pro. Takže Bulharsko, tady je nejužší hranice (ukazuje v mapě), co se týká trasy z Řecka. Takže ještě jednou, tohle je Schengen, pane ministře, abyste věděl, jak to má fungovat. Takže vy tím vaším projevem jste totálně - vlastně mě přesvědčil o tom, že vůbec tomu nerozumíte.

Mě strašně bavilo to, když slovenský premiér - když byl problém na slovensko-české hranici (s) ilegální migrací, šel jednat do Kramářovy vily s panem premiérem Fialou místo toho, aby se domluvil s těmi členskými zeměmi Evropské unie, které mají tu vnější hranici. Teď už je tam i Chorvatsko, ano, i Slovinsko. I Slovinsko postavilo plot. Ano, tady (ukazuje v mapě). Buďto bráníme tady, jak jsem to ukazoval, nebo to můžeme bránit na té hranici, kde je Slovinsko, Chorvatsko, Maďarsko. Takže o tom to je. Proto my jsme vždycky navrhovali - a není pravda, že jsme neměli konkrétní návrhy, měli jsme. Takže pan ministr zase lhal, jak to má ve zvyku. Tady říká, že my jsme křičeli. Ne, my jsme nekřičeli, my jsme měli konkrétní řešení na Evropských radách. Takže vy tomu vůbec ani nerozumíte. Nerozumíte tomu.

A mimochodem, já jsem se vás 17. února ptal, že co se vlastně stalo s těmi ilegálními migranty, kteří šli přes naše území, kde vlastně skončili? Jak to vlastně bylo? Ano, já jsem na D1 na čerpací stanici, kdy jsem si chtěl umýt ruce v umyvadle, a to určitě znáte, že tam byla plná toaleta migrantů a ani jsme neměli prostor si umýt ruce. To byli ti vaši migranti. A vy vůbec nerozumíte, co máte dělat, o tom to je. A vy tvrdíte, že my nemáme návrhy. No, my jsme měli, a já vám to dneska i řeknu. Takže mě by strašně zajímalo, co se vlastně stalo s těmi ilegálními migranty, které jste zadrželi tady, jestli jste je pustili mezi nás a kam vlastně šli.

Pan ministr tady samozřejmě opakovaně lhal, a dokonce i za ty lži - někde tvrdí, že nejsou kvóty - asi vydal 42 milionů korun na kampaň, že to nejsou kvóty. Neuvěřitelné.

Tady pan ministr tvrdí, že jsme neměli žádný hmatatelný výsledek. No, tak já vám ho zopakuji ten náš výsledek.

Já jsem tady četl, je to v téhle knížce (drží v ruce knihu), je to první věta v téhle knížce, tady si to můžete dohledat, pane ministře. Ano, tady je to první část, 4 hodiny ráno, 29. června 2018, Brusel, Evropská rada, tam jsme zabili kvóty - Vé čtyřka. Tady to je všechno. To je knížka už staršího data.

No, co jsme ještě my udělali? My jsme samozřejmě odmítli to, co vy jste akceptoval. Ano, to jsme odmítli, tu povinnou solidaritu. Proč ten váš zbytečný ministr, který tady dneska nesedí, přitom ho nikdo nepotřebuje na tom úřadě vlády, tvrdí, že jste měli stejný mandát jako my? Vždyť je to normálně brutální lež. Já ten mandát mám tady v ruce, už jsem ho jednou ukazoval. Datum 20. října 2020, schválil Jan Hamáček, ministr vnitra. Tady je napsáno: Lze shrnout, že návrh v tomto bodě Česká republika považuje za velice problematický a rozporný s dlouhodobou pozicí ČR. Přestaňte už konečně lhát, přestaňte lhát. Tady protibabišovský Deník N. Na Slovensku ho nazývají deník nenávisti, tady 24. září 2022. Babiš. Pokud nebudeme přijímat uprchlíky, nemůžeme je vracet, solidarita nemůže být povinná. Podstata nového návrhu migrační politiky je nesmyslná, a to je ten váš návrh. Takže 2018 jsme zabili kvóty, ano, některé země, Evropa, ta chobotnice žalovala, a my jsme byli proti tomu návrhu. Takže není pravda, jak tady zase tvrdíte, nebo ten váš ministr zbytečný tvrdí, že jste měli stejný mandát. Neměli jste, je to lež. Takže to jsou ty konkrétní výsledky naše.

No a včera ten můj hlavní hejtr, jsem se dozvěděl, já jsem to, vždycky jsem se ptal. My jsme jako vé čtyřka dali 32 milionů eur na nákup lodí pro libyjskou pobřežní stráž. A včera na Twitteru to můj hejtr zveřejnil: Libya receives four patrol ships from Italy. Hurá, takže konečně mám tu informaci. A víte, kdy byla zveřejněna? 8. února 2023. No, ale naše média, provládní média na čele s Českou televizí to vymlčela, naše média nenapsala, aspoň jsem to nedohledal, že by někdo řekl: No, tak vé čtyřka konečně, a já nevím, jak to funguje, kdo to vlastně nakupoval, ten fond, kolik to stálo, jestli tam ještě něco zůstalo? Čtyři lodě, které měly mít název Česko, Slovensko, Maďarsko, Polsko. Měly být dodány pro libyjskou pobřežní stráž. Tak tady konečně jedna přišla, takže už jsem spokojenej. Otázka je, jestli by ten fond potom neměl zveřejnit, že kolik vlastně všechny ty lodě stály, jestli jim tam něco nezůstalo, jak to vlastně bylo, aby to bylo transparentní.

No, takže pan ministr tvrdil, že jsme nic neudělali. Pane ministře, já jsem byl jediný premiér tehdy, který navštívil Frontex, o kterém vy mluvíte, ve Varšavě. Samozřejmě polský premiér to má za rohem. Neznám jiného premiéra, který byl na Frontexu. Já jsem tam byl, já jsem viděl, co dělá Frontex, a dělá fantastickou práci. Frontex dohlíží na to, co se děje ve Středozemním moři, například tam hlídají nějakou loď, která je naložena pašovanými cigaretami a teď čekají, co se stane. No, tak potom ta loď se pohne, jede do Španělska, tak tam je zadrží, ty pašeráky. Ano, mají nejmodernější technologie. Takže já vím, co to je Frontex. My jsme vedli debaty o tom, jestli tu vnější hranici... Proč jsem vždycky mluvil o Asterix a Obelix vesnici? Protože kdyby splnili lídři Evropy jako Merkel, Macron a Rutte slib, například severní Makedonie, a konečně už začali ty rozhovory o vstupu do Evropské unie, ale Schengen byl na prvním místě. Tady jsme je měli vzít do Schengenu a bránit tu Evropu na moři, to je ta evropská vesnice. To byl náš návrh. Takže byl jsem na Frontexu, pane ministře. Bylo to tam skvělé a dospěli jsme názoru, většina členských států, že my nepotřebujeme Frontex na to, aby vysílal nějaké vojáky nebo policisty na ty hranice, protože samozřejmě členské státy si to obslouží samy. Frontex je na monitorování, na spolupráci s jednotlivými členskými (státy?) a na repatriaci, na navrácení ilegálních migrantů z Evropy.

Potom jsem byl na konferenci v Palermu, pane ministře. Tam bylo řešení o Libyi, ano. Libye, tam bohužel je problém. No, tak tam samozřejmě byly dvě party. Jednu partu podporovala Francie, druhou partu podporovala Itálie. Ano, jsme tam čekali, teď ti zástupci Libye - oni nakonec přišli pozdě. Tam jsem taky byl. Ano? Ale je jasné, že pokud ty členské státy, kterých se to týká, zkrátka nechtějí dokončit to řešení, no tak to řešení není.

Byl jsem v Římě. Operace Sofie - operace proti pašerákům. Víte, proč se jmenuje Sofie? Protože když začala ta vlna ilegálních migrantů, tak první miminko, co se narodilo na lodi, (Nesrozumitelné) se jmenovalo Sofie. Mají tam i obrázek. Je to v rámci prostoru NATO, to je, jako že kdybychom my tady byli NATO a jdeme za dveře, tak tam je Sofie. Dělali na to speciální strukturu, ale to je jedno. Ale tahle operace měla likvidovat pašeráky. Vždyť ti pašeráci často přijíždí s těmi ilegálními migranty na lodi, oni jsou často jejich součástí. Ano, ta mafie vydělává ročně až šest miliard eur a pašují všechno, ropu, naftu, cigarety a lidi, lidi za peníze. Takže tam jsem taky byl, pane ministře.

Taky jsem byl na hranici s Maďarskem, kde jsem viděl, jak to funguje. Tam jsme taky poslali 50 našich policistů, kteří tam dělali skvělou práci. Takže pokud vy tvrdíte, že my jsme nic neudělali, tak normálně jenom lžete, nic jiného. Nikdy jsme nedopustili kvóty, nikdy jsme nedopustili tu vaši povinnou solidaritu, ano? A pokud vy říkáte, že je to zlepšení, tak já říkám, že je to nesmysl.

Takže vy jste tady v projevu ano, že máme řešit tu ilegální migraci s jinými státy. Ano, to jsme dělali. A to, že se to nedotáhlo? Tak já vám řeknu, jak to bylo s Erdoganem. 3,5 miliardy eur vyjednala Angela Merkelová. Egypt byl vyřešený. A Libyi ano, tam bohužel nedošlo. My jsme debatovali na Evropské radě, že Alžír si vezme Angela, že Maroko si vezme Sánchez, španělský premiér, a já mu budu pomáhat, protože tam mám kontakty. Vždyť ta Ursula byla v Tunisu, že zapojíme Tunis do toho. Proč to nedotáhla? Vždyť ona má peníze, vždyť se jí pan premiér Fiala mohl zeptat. Ale vás to vůbec nezajímá, vy zkrátka jste akceptovali absolutně nepřijatelný migrační pakt, tady jenom lžete a pan premiér samozřejmě lže s vámi, protože teď před evropskými volbami vlastně vidíte, co jste způsobili. Společný koncept...

No fajn, my jsme se taky snažili, ale už je pozdě, pane ministře. A víte, proč je pozdě? Protože ti ilegální migranti teď žijí, přišli do západních států Evropské unie, jsou už jejich voliči, těch politiků, kteří se živí politikou, kteří chtějí být v politice, chtějí být na těch postech. Tak mají problém, ano. A nebudu tady mluvit, které jsou to konkrétní členské země, ale vy to dobře víte. Takže jsou v pasti. Včera jsem tady ukazoval kuchařku, jak se nenechat deportovat. V Německu to dělají neziskovky. Ano, to je velký problém pro Německo, ale i ostatní státy. Včera jsem tady mluvil o tom člověku ze Švédska, který chtěl azyl v České republice, dobře slyšíte, protože žije v prostředí, kde ilegální migranti mu udělali ze života peklo, že tam ani nemůže žít.*

Mě strašně baví, jak pan ministr tady říkal, že po úspěšném předsednictví patříme k zemím - ano, to je, vážení spoluobčané, 2,4 miliardy za pár foteček na červeném koberci, kde neformální summit ovládl Emmanuel Macron a pan premiér tam podával někomu ruce, těm premiérům, ano. Jinak pro nás totální katastrofa. Když pochválil zelený šílenec, promigrantský Timmermans, naše předsednictví, tak to je polibek smrti.

Takže pan ministr mi říká, že jsou zváni do opravdových jednání. Pane ministře, vy ani nevíte, co je to opravdové jednání. Víte, co to je opravdové jednání? To je, když premiér jedná s premiérem nebo s prezidentem na čtyři oči - a na to potřebujete znát jazyky a potřebujete vědět o té problematice něco, jo? Takže vy netušíte, co jsou to opravdová jednání. Tam se dozvíte něco úplně jiného, než média prezentují, nebo než se prezentuje na tiskovkách. Kolikrát jsem zažil tiskovky, kde se něco řeklo a vůbec se o tom nejednalo. Ano, to je vysoká politika. Tam se dozvíte, jestli se chystají, anebo jestli se už jedná o míru nebo nejedná. Ale váš pan premiér ani vy jste nikdy takové jednání nezažili, zkrátka, protože vůbec nevíte, o čem je řeč.

Vy jste tady kritizoval - ano, já jsem stokrát už řekl ten návod, co je potřeba udělat. Ti vaši novináři, který se snaží z nás dělat stále hlupáky, stále něco píšou. Tak ještě jednou, možná si to napíše pan novinář, který byl teď s panem premiérem ve Spojených státech, co je potřeba udělat. My potřebujeme vyhrát evropské volby tak, aby v Evropském parlamentu byla většina na to, aby se zásadním způsobem změnila Evropská komise, aby tam byli lidi, kteří si uvědomují, že tohle je skutečně ohrožení naší bezpečnosti, našeho života v Evropě.

Takže co je potřeba udělat? No, tak je potřeba udělat: zrušit veškeré peníze neziskovkám, které pomáhají pašerákům a ilegální migraci. 20 miliard euro v rámci rozpočtu Evropská unie dává neziskovkám. Neuvěřitelné. Ty neziskovky, které potom čekají a mají tam vlastní lodě na hranici - na moři - s Libyí, aby je naložily. Vždyť do té Libye ilegální migranti lítají letadly, aby se dostali. A mají různé trasy. Informace, které já tady podávám, mám z první ruky. Ti migranti - každý má mobil. Víte, jaká je poslední strategie? Poslední strategie po tom, co v Německu němečtí politici vystupují proti migrantům, tak migranti jdou teď směr Nizozemsko, například, ano? Oni jsou organizovaní - vždyť jsem vám to včera ukazoval. Takže zrušit peníze neziskovkám.

Zásadním způsobem bojovat proti pašerákům a konfiskovat jim lodě. Dneska jsou dva způsoby, jak se dostávají migranti do Evropy. Jednak jsou to neziskovky - to jsou ty věcí lodě - a potom tam mají motorové čluny, které naloží ilegální migranty, kteří nejdřív musí samozřejmě zaplatit. A v noci je vykládají na španělských plážích - ano, tam je potřeba bojovat proti těmhle pašerákům. Lodě nevyplují - jak jednoduché. Vždyť Austrálie to zvládla. A proč to nezvládla Evropa? Pan ministr se ptal, co jsme udělali? No, tohle jsem tam vlastně říkal. Ale samozřejmě, pokud jsou tam členské státy a pokud Ursula von der Leyen políbila prsten zeleným vítačským fanatikům, tak to nefungovalo. Teď je šance to změnit, protože Evropský parlament rozhodne o tom, kdo bude předseda Komise. Na základě dohody s Evropskou radou potřebuje příští předseda 21 hlasů. Takže možná to už novináři si zapsali a pochopili, o čem tady mluvím.

Takže pan ministr tady vystupoval o společném konceptu - ano, to je ten společný koncept. Tak proč se o to nesnažil, pan premiér Fiala? Zkuste mi vysvětlit, proč Česká republika je jediný stát, který neodmítl tenhle zrádný migrační pakt. Vždyť i váš kámoš Tusk i vaši kámoši z Polska, se kterými jste udělali nevýhodný kontrakt ohledně dolu Turów - a občané z Libereckého kraje o tom určitě něco vědí - tak i ten je proti. Takže Maďarsko je proti, Polsko je proti. Já chápu, že jste chtěli rozbít Vé čtyřku, no ale ani to spojenectví s Polskem vám nefunguje, pane premiére, pane ministře. Poláci byli - jednoznačně jsou proti. A to, že někdo napíše nějaký článek, že je budou žalovat? No a co? Vy vůbec nechápete, že my jsme (nyní?) podřízení Bruselu.

Tahle vláda i v rámci boje proti Babišovi nikdy Brusel nežalovala pořádně, i když čeští daňoví poplatníci přišli o peníze. Ano! My nejsme tady gubernie ani kolonie bruselské chobotnice, Evropské komise, nikým nevolení úředníci. Ano, Ursula nebyla ani spitzenkandidat. Teď je spitzenkandidat, ale ani nekandiduje. Takže ten post je nejdůležitější - předseda Evropské komise. Bohužel to tak je - místo toho, aby seděla na Radě a psala si poznámky a úkoly, tak tam vystupuje jako rovnocenná předsedkyně Evropské komise, stejně jak Macron nebo další premiéři. A to je samozřejmě ten problém, takže o to jde, o to jde, abychom v evropských volbách, do Evropského parlamentu, dostali zástupce, kteří budou konečně myslet na to, že ilegální migrace organizovaná pašeráky je cesta do pekel. A to nemluvím o Green Dealu, kde pan premiér se chlubil, že v Americe, kolik tam bylo firem. Tak je otázka, jestli ty firmy teď investují do Ameriky, že to je jako politika nebo proto, že vlastně dneska už u nás se nedá pořádně podnikat, protože máme nejdražší ceny elektřiny, stále vysoké. Ano, podnikání pro průmysl v Evropské unii je obrovský problém.

Takže to je náš recept: nedat peníze neziskovkám, aktivně bojovat - aktivně znamená poslat tam policii nebo i armádu proti pašerákům. To je zločin, co oni dělají, porušují zákony - a vyjednat tu dohodu. Proč to nedotáhli tedy? Můžou to dotáhnout, může pan premiér Fiala to iniciovat a říct: ano, my teď si vezmeme něco (nesrozumitelné). Ano, za nás se to nedotáhlo. Ursula von der Leyen byla na návštěvě v Tunisu a nedotáhla to, ano? Takže to je celý komplex opatření.

Každý, kdo přijde do Evropy z titulu toho, že jde do Evropy pracovat, no tak by měl přijít na pozvání firmy. Ano, my máme nejnižší nezaměstnanost, my bychom měli tady zavést systém - a já o tom mluvím, že hnutí ANO přijde s novým azylovým zákonem, kde budeme chtít, abychom vůbec věděli - a pan ministr tady i mluví o tom, že máme vědět, kdo vlastně žije, ale teď nevím, buď v Evropě, nebo u nás. Já říkám, my potřebujeme vědět - oni už to nebudou vědět, ale my bychom to měli vědět - a pokud jsem pohoršil provládní novináře, že jsem si dovolil říct, že pokud tady policie by měla kontrolovat, kdo u nás je, a všichni, kteří tady pracují, by měli mít nějakou zelenou kartu, nějakou formu, že firma si je objedná, firma ručí za jejich za jejich ubytování, za jejich zaměstnání, když udělají nějaký průšvih, firma za to ručí. No a když skončí pracovní poměr, tak zkrátka by neměli tady zůstávat. Z jakého titulu?

My chceme podporovat samozřejmě hlavně rodinnou politiku a hlavně samozřejmě naše mladé rodiny, ale to je jiné téma. Já jenom říkám, my víme, víme přesně, co máme dělat, ano. Ale tahle vláda, pan ministr stále opakuje, že máme hledat evropské řešení. Evropské řešení už dávno je na stole, akorát že ty státy se na tom neshodnou. A znovu opakuji, proč? Protože některé velké státy mají už obrovské procento svých občanů a obyvatel, kteří přišli z první generace migrantů, a to bylo hned po druhé světové válce. Ano, oni šli za prací. Přišli, vydělali, vrátili se domů. A potom tady zůstali a je jich obrovské množství a jsou to voliči samozřejmě, voliči těch politiků, kteří mají jinou strategii, jako jsme měli my.

Pan ministr tady mluvil o Ukrajincích. Já vám hlavně přeju, abyste vůbec věděl, co se děje v České republice. Protože já mám pocit, že to nevíte. Ale to není dnešní téma. Pokud my teď slyšíme, že máme tady zase rusky mluvící mafii, která pašuje údajně prostitutky a pašuje Ukrajince, kteří nechtějí do války. Přechod zelené hranice slovensko ukrajinské se platí údajně 15 000 euro v keši, tak to je. Já vím, že se to poslouchá blbě. Takže pane ministře, já chci jenom říct, že vy hlavně se starejte o Českou republiku. Ten migrační pakt jste už podělali, to je skutečně velký problém. A pokud po evropských volbách ta Evropa, ti lidé, kteří tam budou, ta většina v Evropském parlamentu a v Evropské komisi, nezmění, tak skutečně pro Evropu to může mít fatální, fatální důsledky.

Vy vlastně tady v projevu jste říkal, že Polsko Bruselu jasně deklarovalo, že migrační pakt dodržovat bude. Tak kdo lže? Premiér Tusk, který řekl, že nebude, nebo vy? Ale já myslím, že vy lžete. I Maďarsko, i Polsko, i Slovensko řeklo, že nebudou dodržovat pakt, radši se budou soudit. Ano, když jsme zabili ty kvóty, také nás žalovali. No a co? My nejsme - znovu opakuju - podřízeni Bruselu. Vy tady vlastně naznačujete, co? Vy říkáte, že Česká republika dostává peníze z Bruselu a má držet hubu a krok. Ano. Ale Brusel žádné peníze nemá, on má naše peníze, my tam posíláme 60 až 64 miliard korun ročně, s kterými si oni naloží jak chtějí. Oni nám dávají peníze a nám určují, na co je máme utrácet, vždycky to byl ten boj. Takže vy jste jediný z Vé čtyřky, kterou jste rozbili a chcete jí rozbít, tak aspoň kdyby to Polsko bylo s vámi solidární. Ale není, protože... Víte, co je zajímavé? Že polští europoslanci údajně jsou všichni proti, i opozice, i koalice. Všichni Poláci jsou proti tomuto migračnímu paktu, který je pro nás absolutní katastrofa a nebudou se jím řídit.

Vaše kámoška, komisařka údajně, bývalá komunistka Johansson, vám přispěchala na pomoc. Vlastně si pamatujeme na to její vystoupení v České televizi (se smíchem), jak říkala, že kolik, 3,5 milionů migrantů potřebujeme a tak dále. Já myslím, že je to úplně jasné a vy se zkrátka z toho nemůžete vylhat, nemůžete se z toho vylhat. Vy dokonce tvrdíte, že tam není ani nějaké výpalné. Tak já myslím, že tady kolegyně k tomu určitě vystoupí a není to pravda. Není to pravda. Nechci tady... vy tady mluvíte o tom monitorovacím systému. Ano, ten Frontex funguje. Ale pokud to nezastavíme, pokud to nezastavíme a říkám na té nejkratší hranici, tam, tam my jsme to navrhovali, a tam vy tomu evidentně nerozumíte, protože mluvíte stále o nějakých kontrolách na našich hranicích.

Tady vy jste mluvil o tom, že... vy jste neměl žádný mandát. Neměl. Vy tady zase manipulujete a říkáte, že ten mandát, ano, že se měl projednávat na výboru pro bezpečnost, ale mandáty většinou, já s tím nemám problém, já ho tady mám ten mandát. (Ukazuje.) A kdo umí česky, tak ví přesně, že je to něco úplně jiného, jak vy tady opakovaně jste lhali. Jsou na to články, jsou na to titulky, ale vy to budete stále opakovat. A tady obviňujete ministra Hamáčka, že jste neměli nějakou zprávu. Ale já jsem na výbor pro evropské záležitosti chodil. Je to něco úplně jiného a přestaňte to už opakovat, přestaňte lhát. Znovu opakuji. Kvóty jsme zrušili, a to, co vy jste navrhli a prosadili, jsme odmítli, opakovaně. A až do roku 2021 jsme byli zásadně, zásadně proti.

Tady se snažíte zase mluvit o tom, že jste se zdrželi. Nejdřív jste s tím přišli, vy jste to předložili, protože vy jste byli servilní. To předsednictví byla unikátní šance na to, aby pan premiér Fiala řekl Ursule a Charles Michelovi, to je předseda Evropské rady a řekl: Víš co? Já mám předsednictví a teď vy my dáte zkrátka 1,5 miliardy euro na náklady na ukrajinské uprchlíky. Vy, protože jste totálně neschopný. Normálně byste jim to řekli a oni by vám je dali, kdybyste byl schopen to vyjednat. Proč dali Řecku 3,5 miliardy euro a proč když Morawiecki ještě myslím hodil do toho vidle, proč Meloni běžela do Varšavy? No protože Meloni má z toho peníze. Itálie má 1,1 miliardy euro peníze na zastavení migrace. No ale oni nezastavují, oni ukazují rovně, Miláno, Německo, na sever. Tak to funguje. Vy jste nevyjednali nic. Vy jste nesvolali ani jeden mimořádný summit. Napíšu Charles Michelovi esemesku: Chci summit. Tam jste si to mohl prodat, pane premiére. Nic jste neudělali, nic jste nevyjednali. Nedostali jste nic a ta vaše výjimka neexistuje, neexistuje zkrátka. Takže jenom lži stále.

A znovu opakuji. To přesně byla unikátní, unikátní vlastně příležitost vybojovat pro Českou republiku, a mohli jste to vybojovat i pro Polsko, i Německo by se asi přidalo, protože ty vzali obrovské množství Ukrajinců, ale neudělali jste nic, bohužel. O tý... (nesrozumitelné). K tomu se nechci vracet. Protože samozřejmě pokud někdo lže, tak to je jednání skutečně naivní. Mě strašně baví ta vaše solidarita. Vy stále mluvíte o té solidaritě. Tak já jsem tu solidaritu zažil, když jste rozdělovali vakcíny. Vy jste nebyl na té Evropské radě. No možná jednou vystřídáte premiéra Fialu, ať se tam něco dozvíte, ale to by bylo už úplné neštěstí. Protože pan Fiala je sice neschopný, ale vy jste všeho schopný. Ale kdybyste se dostal na tu Evropskou radu, tak byste pochopil, že tam moc solidarity není, nebo není žádná. Tam se bojuje za zájmy jednotlivých států. A já jsem to dělal na rozdíl od vašeho premiéra. Dělal jsem to. Já jsem tam nečetl nějaké podklady od úředníků, kteří jsou pod vlivem Bruselu často.

Kolikrát jsem vystoupil úplně mimo podklad, úplně. Protože jsem věděl, co mám dělat. Bojovat za české zájmy. A také jsem vybojoval, čtyři noci, pět dní. 1,6 miliardy euro, 42 miliard navíc například, když už jsme u toho. Takže ta solidarita, no vy mě bavíte. Jako že solidarita všechno, ano. Ano, solidarita určitě (se smíchem) o tom dneska ani nechci mluvit. Vy říkáte, že jste ve skupině států pod vedením Dánska. No to je fajn. Mette Frederiksen je super premiérka, to je druhá Thatcher, ta se s tím nikdy nemazala, ta tvrdě bojovala za zájmy Dánska.

A má nový azylový zákon. Jaký? No, když muslim chce požádat o azyl v Dánsku, musí úředníci podat ruku. Dobré, ne? Už má dohodu se Rwandou! Už všichni, kteří nemají v Dánsku co hledat, tak je naloží na letadlo a odveze. To dělá dneska Mette Frederiksen. A co vy tam chcete dělat s ní? Vy to nevíte řešit sám. Celoevropské řešení? No, nevím, jak, jak. Když zvládnete to, o čem tady já mluvím, tak vám budu gratulovat. Protože já jsem tam byl a vím, jak to funguje. Potom samozřejmě jste se zase otřel o naše europoslance a tak dále. Frakce. Ano, je pravda, že někteří se nám nepovedli. Ale o tom to není, to je o tom, že hlavně vy jste se nepovedl. Že vy jste ani nevěděl, co jste schválil, že jste to zkrátka podělal, a když jste zjistili, že je to průšvih, tak jste to začali různě žehlit. A 42 milionů na nějaké plakáty! Neskutečné, neskutečné.

Takže vy se, prosím vás, nestarejte, ve které frakci my budeme. My bez ohledu na to, v jaké frakci budeme, budeme bojovat proti ilegální migraci a budeme bojovat proti zničení evropského průmyslu, zemědělství a potravinářství. Aby bylo jasno! Takže já nevím, co už víc - jo: Nelegální migrace je problém, který může ohrozit samotnou podstatu Evropské unie. Super! Tak s tím souhlasím. A proč jste je pozval? Třicet tisíc je pozvání. Každý má mobil. Jděte se podívat na nějakou tu hranici, uvidíte, jak jsou ozbrojeni. Co jsou to za lidi vlastně, odkud přišli? A že strašíme. My strašíme.

Tak prosím vás, aby bylo jasno, kdo tady straší, pane ministře. Tak straší hlavně vaše pětikoalice. A já vám řeknu dva příklady o strašení. Za prvé, v roce 2010 ODS, TOP 09 a to jste byli ještě kámoši asi, Kalousek s Gazdíkem, takže vy jste byli u toho, jste strašili, že nebude na důchody. Takže 2024 a 2010 je 14 let, jste strašili. A my jsme přišli do vlády a za nás na důchody bylo. A když budeme ve vládě, bude. Dneska zase vyšly články o důchodech, tak k tomu se ještě za chvilku dostanu. Druhé vaše strašení je, že zbankrotuje Česká republika, zbankrotuje, že budeme mít dluh. Tak už zakladatel TOP 09 posílal lidem tu složenku a strašil, zbankrotujeme. To bylo 2009. Za něho jste vyhnali dluh až na 44 % HDP v roce 2013. My jsme ho snížili do roku 2000, 2019 na 29 %. A v roce 2021, kdy jsme skončili, byl stále nižší, než jsme začínali v roce 2014. I když jsme v rámci covidu dali 450 miliard lidem, živnostníkům, podnikatelům, abychom udrželi zaměstnanost. Takže to je to vaše strašení. Vy strašíte. Proč? Proto, abyste za prvé okradli důchodce, aby lidi pracovali podstatně déle, než musí. My říkáme ne, 65 je strop. Proto strašíte. A podruhé strašíte bankrotem, abyste mohli všechny zdanit! I ti studenti, nevím, jestli to jsou vysokoškoláci, ale když si vydělají nějaké peníze, tak teď jste jim dali, aby zdanili, když vlastně je drahé ubytování, vzali jste jim slevu na jízdné, tak ještě je chcete zdanit, protože student, který pochází ze sociálně slabší rodiny, si chce přivydělat, tak ještě ho zdaníte! No tak fakt, to je super! Takže vy strašíte, strašíte, abyste okradli důchodce, strašíte bankrotem, abyste okradli všechny. A přitom tím, že je inflace a že HDP roste, ta procenta vůči HDP jsou stále skvělá. Ano, máte deváté místo, my jsme končili na šestém, no, třikrát jste si pohoršili, takže vystrašíte.

Já jsem tady uváděl včera jenom to, co se stalo v Evropě. To jsou konkrétní případy. A prosím vás, vy mluvíte, že děláme z migrace hlavní politickou kartu. Ne! Já mám skutečně obavu o Evropu, já mám obavu o ten život v Evropě, já mám obavu, co se tady děje. Já se politikou neživím a mám obavu, protože chci v Evropě žít a chci tady i po odchodu z politiky podnikat, mám obavu, aby se nám nedělo to, co se děje v Německu nebo ve Francii nebo v Nizozemsku nebo Švédsku. Tak když Švéd sem přijde a chce azyl - co to je? Jak to je? My jsme byli šestá nejbezpečnější země. A já pevně doufám, že naše policie nebude krýt různé trestné činy, kterých se dopouštějí cizinci. Mám takové signály, nebudu o tom dneska ještě mluvit. Ale oni by si měli uvědomit, že bezpečnost našich lidí je na prvním místě. Takže to není žádná politická karta.

No tak lídryně naší kandidátky, já myslím, že by měla chodit do debaty každý den. Protože každou debatu podělá, je vidět, že je úplně mimo, vůbec tomu nerozumí a ještě říká, že žádný migranti v Evropě nejsou. Tak jen do toho! Každý den, aby chodila, to by bylo super. Vy říkáte: Netvařme se, že současný systém je v pořádku! No, jasně, že není v pořádku, ale vy jste ho ještě zlegalizoval, jste ještě zhoršil! Nikdy nebyly ty kvóty, my jsme zamítli a vy jste přišli s tím, že zkrátka 30 000 je kvóta. Tady potom jste mluvil, že my jsme nějaký cizí pasažér a nejsme . My nejsme proti Evropské unii, my jsme pro to, aby Evropskou unii řídili lidi, kteří tam nejsou kvůli vlastnímu zájmu, kvůli svým pozicím a příjmům.

Vždyť kolik stojí v tom rozpočtu celá ta struktura těch orgánů? Pokud si to dobře pamatuju 80 miliard euro za sedm let? Inflační doložka, různé výhody. Stále se stěhují. Parlament na kolika místech. Myslíte, že oni šetří? Nešetří, nešetří. Mluví o Green Dealu - samé soukromé jety! Takže něco úplně jiného. My chceme, aby v Evropském parlamentu, Evropské komisi byli lidi, kterým záleží na budoucnosti Evropy. Budoucnosti Evropy, ne na tom, aby zkrátka měli nějaké trafiky. Takže my nejsme, tady jste řekl, že jsme se tam vkradli nějakým zadním vchodem. Ne. My jsme možná blbě vyjednali ten vstup a všichni jsme se těšili a byli jsme naivní, jak to všechno bude super, jak to bude super. No, tak ne úplně všechno je super.

A to, že v naší zemi nám už patří, myslím, skutečně firmy, které patří českým občanům, minimum, a že odchází každý rok 280 až 300 miliard dividend, je taky výsledek nějakého působení. Já jsem zažil jednání, kde pan nizozemský premiér řval na jednoho prezidenta z východní země: Nikdy jsme vás neměli vzít do Evropské unie! A on mu říká: No ale vždyť dostáváš pět miliard euro každý rok dividendy! Tak o co ti jde? Ano! Solidarita za dveřmi - můžu se vám vysmát! Žádná není, žádná nebyla, je to tvrdý boj, tvrdý boj. Tak to je! Já jsem tam byl a zkrátka takhle to je.

Takže vy tady říkáte, nechovejme se, jak se Česká republika chovala. Já jsem se choval ve prospěch České republiky, ale v prospěch Evropy. Vždyť ty emisní povolenky, co mi vyčítal pan premiér Fiala v debatě na CNN Prima, že jsem nic neudělal - no já jsem napsal aspoň dvakrát dopis všem, vystupoval jsem, získal jsem další země. Na to, aby tuhle, to je normálně daň, nekontrolovatelná daň, spekulativní daň, aby byla zastropovaná na 30 eurech, v září 2021. No tak ano, některé země to nechtěly. Takže solidarita určitě.

Takže prosím vás, pane ministře, tak buďte tak laskav, otevřete tu schůzi, aby se mohli vyjádřit i ostatní. Já chápu, že se toho bojíte, protože zkrátka neříkal jste pravdu. Není pravda, že jsme my nic neudělali. Já jsem tady jasně řekl, co jsme udělali, jasně jsem řekl, jaké je řešení. Jasně jsem řekl, že naše strategie byla úplně jiná než vaše.

Zkuste se podívat na mapu se schengenským prostorem, abyste věděl, že zkrátka... Mimochodem vy ani na tu Radu pořádně nechodíte, ne? Minule jste měl mítink, vy jste tam poslal nějakého náměstka. Přitom samozřejmě témata, která tam jsou, jsou pro nás velice důležitá. Takže vy máte štěstí v tom, že premiér Fiala je slabý premiér. Za nás Chovanec udělal stejné, jak jste udělal vy. A premiér Fiala místo toho, aby vás pozval na kobereček, tak to akceptoval a jede v tom s vámi. Ano. Měl říct, nesouhlasím. Měl to říct, jak Poláci. Nesouhlasím, je to špatně. Teď jste se zdrželi? Co to je? Zdrželi? Co to znamená, že se zdrželi? A tu škodu už jste nadělali! Migrant kašle na nějaké usnesení Evropského parlamentu. Ten byl pozván! Každý má mobil, minimálně 30 000. No tak on říkal, jo, to jsem já, jdeme. A ti pašeráci, samozřejmě, ti pašeráci...

Zkuste se vůbec informovat, pane ministře, kdo k nám chodí? Jak se tady u nás rozrostly různé rodiny? Jak vaše rozvědka prověřuje, kdo u nás studuje? Si zaplatí jenom peníze? Prověřujete vůbec, kdo k nám chodí? Abychom se jednou nedivili, kdo u nás je a není! Na rozdíl od těch západních států ještě to vypadá, že se to dá zvládnout.

Takže žádná výjimka tam není. A zkrátka neříkal jste pravdu. Takže pokud chcete o tom diskutovat, tak prosím, aby se otevřela schůze, abychom si to mohli tady říct. Já jsem předložil důkazy, fakta. Fakta! Vy jste nás tady pomlouval včera, že jsme nic neměli. Ne, my jsme měli! Protože já to beru jako bytostně důležité. Samozřejmě vaše výhoda jsou různé ty články.

A teď odbočím od migračního paktu. Vypadá to, že provládní média připravují vlastně už půdu na důchody. Dneska Deník N napsal titulek: Andrej Babiš nechce růst věku odchodu do důchodu, útočí tak na vlastní voliče. No, úplná pitomost samozřejmě, protože to není pravda. Není to pravda! A tady nejde o důchodce, kteří už jsou v důchodu, jde hlavně o ty, kteří půjdou do důchodu. A proč by měl někdo pracovat déle než 65 let? Proč stávající koalice navrhuje zhoršení? Berou zase důchodcům peníze. Všechno otočili! Všechno otočili. A samozřejmě není pravda, že...

Další článek teď vyšel, známá kyperská firma, Seznam Zprávy: Odborníci zpochybňují Babišův plán, jak nezvyšovat důchodový věk. Je zajímavé, že to vychází hned. To napsala hustá dvojka, tady zase dělají z Babiše úplného pitomce. Jo? Samozřejmě že to není pravda. Samozřejmě že nenapíšou, jak to bylo za nás, že jsme měli přebytkový důchodový účet. Ještě v roce 2021 byl téměř vyrovnaný: 2,26 miliardy minus. Ano. Nikdo neřekne z těchto pisálků, že v listopadu 2022 předseda vlády Petr Fiala zcela jasně a správně slíbil, že věk odchodu do důchodu se zvyšovat nebude. Lhal! Proč se ho na to nezeptají? Proč? Nebo Jurečka je víc než Fiala? Nebo jak to tam mají vlastně?

Pan premiér, to je další jeho slib, který porušil, sliboval, že nebude navyšovat daně. Navýšil! Sliboval, že nebude prodlužovat věk odchodu do důchodu. Ano. A tímhle ODS a TOP 09 stále strašila, pane ministře Rakušane, strašily, strašily, a vy jste byl u toho, že nebude na důchody, před 14 lety. No, za nás bylo! A když se vrátíme, bude! My tady nejsme na to, abychom byli nějaký expertní tým této neschopné asociální vlády. My jsme jasně řekli, co chceme. Samozřejmě někteří zase píšou, že nevíme, co chceme. No, my víme, co chceme. My víme, co chceme. A Česká republika vydává na důchod jenom 8 % HDP. Ano? A různé prognózy a tak dále, můžeme se o tom bavit, ano?

Faktem je, že my na rozdíl od vás, pane premiére, jsme měli programové prohlášení vlády, kde bylo jasně napsáno, co všechno pro důchodce a pro zaměstnance uděláme. A udělali jsme to! Vy žádný program nemáte, protože jste všechno zradili. Takže mě jen baví, jak teď začínají tady média mluvit, jací experti, prosím vás? Vždycky se zeptejte, odkud bere ten expert peníze, za koho kope v televizi? Jo? To známe tyhle různé experty!

A že útočíme na vlastní voliče? No ne, my určitě neútočíme. Protože ti zaměstnanci už dneska přemýšlejí, jak to bude s tím důchodem. Karel Havlíček jasně navrhl pilíř, zdroj, zdroj peněz. Není to druhý pilíř, není to druhý pilíř. Nejsou to nějaké investiční fondy, kde nemáte jistotu, jak to dopadne s investicemi. Je to pilíř, je to zdroj peněz, který stát může získat s garancí státu, stejně jak to má, když si Pavelek (?) na Ministerstvu financí půjčuje peníze a vydává naše dluhopisy.

K těm důchodům, vážení spoluobčané, nevěřte, co se píše. My jako hnutí ANO jsme tady pro lidi. Pro lidi! I pro důchodce i pro zaměstnance i pro mladé. Tady zpochybňují, že my jako hnutí ANO chceme mít - samozřejmě nejlepší by bylo mít ministra pro rodinu, kde by se všechno vyřešilo. Jsou země, které mají skvělou pro rodinnou politiku. My jsme nikdy ten rezort neměli - Ministerstvo práce a sociálních věcí. Bohužel. Nejtěžší rezort, nejtěžší rezort. Ale jsme ho neměli. Je to škoda. Takže to chci jenom říct, že zkrátka teď budou zase velké články o těch důchodech. A vážení spoluobčané, nevěřte jim!

A pan ministr Rakušan, abych to dokončil, ten migrační pakt, tady včera vyšel článek, v Lidových novinách je titulek, že aktér Dozimetru žádá výslech Rakušana. Takže, pane ministře, nelžete, aby vás nenachytali na hruškách. Vy v tom Dozimetru jedete naplno. Lžete v Dozimetru! Lžete v migračním paktu!

To je všechno, děkuji. (Potlesk z lavic ANO.)

Andrej Babiš ANO 2011



