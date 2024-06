Babiš (ANO): My se určitě ke konzervatismu nehlásíme

Já bych chtěl zareagovat na vystoupení pana předsedy klubu KDU-ČSL. Prosím vás, my se nehlásíme ke konzervatismu. Vy jste nepochopil ten můj projev. Já tady komentuju rozhovor premiéra, který říká, že opozice neposílila, což je lež, a Turka jako ODS revival on nevidí. Takže já se vůbec nehlásím nějakému konzervatismu. My jsme catch-all-party, my jsme tady pro lidi. My jsme s KDU byli přece ve vládě, byli jsme tam společně.

Ještě se chci omluvit, že jsem tady mylně uvedl, že ODS má dva mandáty, mají tři mandáty, nicméně ti motoristé mají dva mandáty. Já jsem tady jenom mluvil o roli pana premiéra, kterého ODS najala 2014, aby ukázal nějakou novou tvář, a to byla ta debata. Takže my se určitě ke konzervatismu nehlásíme.

Já jenom konstatuju, že zkrátka pan premiér je patologický lhář. To je všechno. To jsou čísla - pokud on tvrdí, že opozice neposílila, přitom jsme posílili o stovky tisíc, jenom hnutí ANO má o 276 tisíc víc, tak zkrátka buď mu ten Růžička naschvál dává blbé podklady, nebo pan premiér si to nepočítá sám, nebo lže, jinak se to nedá ani... Takže vůbec, my se nehlásíme k ničemu, prosím vás, my jsme hlavní soupeř ODS a ODS zkrátka v rámci SPOLU neexistuje, a to je problém asi ODS (s úsměvem), že pan premiér nevidí v motoristech ODS revival, přitom je tam Klaus, je tam Zahradil, je tam Šťastný, je tam Macinka, takže všichni lidi, kteří stáli u vzniku ODS, to je všechno. Takže prosím vás, neříkejte mi, že já se hlásím k něčemu. Já jsem šel do politiky proto, protože se to už nedalo vydržet s Dalíkem a spol., ano? A minule v té debatě jsem tady upozornil pana premiéra, aby si dal pozor, jestli mu tam neroste nějaký Dalík.

Já vím, že média na to kašlou, že pan premiér byl... Já kdybych byl v kampeličce... Pět let tam měl milion korun a vydělal 269 korun, teď už je tam nějaký mrtvý, prali tam peníze, nikdo to neřeší. Jako to jsou neuvěřitelné věci. Dozimetr, tam je snad pět mrtvých. Takže všechno je pohoda. O tom jsem mluvil, zkrátka o rozhovoru, který je vylhaný, který je nepravdivý. A nejlepší je teda, když sám pan starosta Novotný, když teda přál smrt mně, představte si, že by někdo z našich přál smrt panu Fialovi, představte si to, že by to někdo řekl z našich, Zemanovi, za to se musí omlouvat. Já ze zásady ani nežaluju, protože to bych musel najímat asi 200 advokátů, kteří by stále žalovali, proto samozřejmě občas ty soudy rozhodnou nějak a potom zase rozhodnou jinak. Ale podstata je, že zkrátka pan premiér je patologický lhář.

Takže já jsem tady nemluvil, že hnutí ANO je konzervativní. Hnutí ANO je pro všechny, hnutí ANO mělo vždycky program pro lidi.

Tady je ten titulek, že Novotný tvrdí, že ODS ho potřebuje. To je neuvěřitelné. ODS mě potřebuje, říká starosta Novotný. To je vaše vizitka. Pane předsedo, prosím vás, znovu opakuji, že moje vystoupení bylo motivované nebo iniciované rozhovorem pana premiéra, který pokračuje ve svých lžích. To je všechno. Jinak my nejsme určitě konzervativci. To necháme na motoristy.

Andrej Babiš ANO 2011



