Babiš (ANO): Ono to vypadá, jako kdyby tahle vláda nebyla tři roky u moci

Dobrý den, vážení spoluobčané, dámy a pánové.

Dnes je poslední den Sněmovny tohoto roku. A já bych rád se vyjádřil k některým věcem, ke kterým ani nemáme možnost se úplně vyjádřit. (Hluk v sále.) Já jsem byl dneska ráno velice překvapený reportáží... (Předsedající: Prosím ještě jednou všechny o klid v sále. Prosím! Děkuji.) Ještě jednou. Dnes se scházíme proto, aby pan premiér Fiala příští rok měl vyšší plat o 19 000 měsíčně. A nejen to. Tahle vláda navrhuje, aby premiér měl v roce 2026 o dalších 40 000 korun navíc. Takže pan premiér by měl dostat za dva roky navýšení o 59 000 měsíčně.

A já ráno když cvičím, tak se nedívám na provládní Českou televizi, ale na CNN. A mě velice překvapila ta reportáž CNN, kde ukazovali navýšení platů poslanců a senátorů, řadových poslanců, a představte si, že tam dali moji fotku, jako kdyby Babiš chtěl navýšení platu. Ne, Babiš veškeré příjmy od vstupu do politiky poslal samoživitelkám a je to více než 40 milionů.

No a potom jsme viděli reportáž, kde pan premiér znovu lhal. On totiž lže už mezinárodně a k tomu se ještě dostanu dneska. Lhal o tom, že ty platy se musí navýšit, protože to řekl Ústavní soud. Je to lež, jsme to stokrát vyvrátili. Je velká škoda, že CNN Prima News nám nedala prostor, že jsme se tam nemohli vyjádřit, že hnutí ANO je zásadně proti tomu, aby se navyšovaly platy. A považuji to za skandální, že dnes znovu pětikoalice na sílu protlačí platy. Není na to nejmenší důvod. Takže proto dnes se tady scházíme.

No, ale za ten týden samozřejmě se staly i jiné věci. Tady jsem četl komentář, že pan prezident, kterého tady ten komentátor Lukáš Valeš nazývá jako automat na podpisy, podepsal ten podvodný, zmanipulovaný rozpočet. Já jsem tady minule vystoupil s tím, že tahle vláda národní katastrofy dělá neuvěřitelné věci a ta tajná porada, která byla na úřadě vlády, kde náměstkyně ministra financí řekla ostatním, že ten rozpočet bude fungovat jenom do konce září a od října to bude totální disaster. Ale to jsme si zažili přeci, ne? V roce 2021, kdy jsme navrhovali, naše vláda, abychom srazili platy, tak pětikoalice na oko říkala jo, jo, jo a už věděli, že ten Senát to shodí. Takže co dělá tahle vláda? Tahle vláda normálně, a já tomu nerozumím, protože pan premiér tvrdí, že bude mít 30 %, STAN 16 % a že mu to bohatě stačí, aby tady vládl další čtyři roky, abychom měli ty německé platy. Teďka sice řekl odborářům, aby to vlastně oni zařídili. Neskutečná komedie. Takže tahle vláda, a pan prezident jim to podepsal, vlastně udělala rozpočet, který je vylhaný a navíc drancuje, drancuje státní firmy. Drancuje.

Tak potom, co místo toho, aby použili peníze ČEZu na vykoupení 100 % ČEZu, tak za ty čtyři roky si vytáhnou 200 miliard přes windfall tax. 200 miliard. A už za tyto peníze zkrátka jsme mohli vlastně získat 100 % ČEZu, abychom neměli nejvyšší ceny elektřiny, abychom odešli konečně z té burzy. No, ale to neudělali.

Tato vláda drancuje i státní firmy. To znamená, že například české lesy (?) tam snad, a je to na návrh, a to je neuvěřitelné, je to na návrh ministra zemědělství, asi dají do rozpočtu až 7 miliard. A když bude nějaká kalamita, tak budou dělat co? Ale to je nezajímá. Všechny státní firmy byly teď vlastně ani ne osloveny, to oni dostávají příkazem. Tady je článek z 18. prosince: "Vláda vysaje Lesy České republiky skoro na dřeň. Přijdou o rezervy na případné kalamity.". Lesy České republiky devastují tady lidovci. Na Jesenicku dobře vědí, co se stalo, když byly povodně. No a potom, co Jurečka nedal ani korunu na kůrovce, když byl ještě ministr zemědělství, tak samozřejmě stávající ministři za KDU-ČSL, za Spolu.. Tady je článek, kde totálně vydrancují ty firmy a nejen lesy, ale i další. Všechno. Po tom, co ta vláda vlastně obrala důchodce, všechny zaměstnance o peníze, tak teďka jsou na řadě tyhle státní firmy, aby odvedly peníze, kdy budou v takovém finančním stavu, že budou mít zásadní problém.

Takže to jsou ty věci posledních dní. Tady je pan primátor. V Praze nic nového, krade se tam, jak kdysi dávno, ne? Nejvíc rozkrádaná firma této země je Dopravní podnik Prahy. Tady čtu: "Ředitel pražského magistrátu dostal na odměnách přes 2 miliony.". Neuvěřitelné věci se tam dějí v Praze. (se smíchem) Údajně zmanipulovaná soutěž na koupi těch aktiv Barrandova. Někdo tam nabonzoval tu cenu, takže samozřejmě nic nového. Devadesátky. Ale pan primátor je tady. To je můj věrný fanoušek a vždycky, když mluvím, aspoň on tady je, takže jsem rád, že je tady. (se smíchem) Viděl jsem i nějaké video, že jste tam házel papíry, jak házel Železný na Patrika Nachera. Nevím, co tam stále řešíte. (se smíchem) Praha se topí v penězích a přitom jí nic nepatří pořádně. Vysoké školy patří státu, nemocnice patří státu, kulturní památky patří státu. Takže mají jen tu dopravu a takový bordel, jaký je v dopravě v Praze, není nikde snad. (se smíchem) Takže to jsou ty novinky, které se tady dějí.

No a náš pan premiér samozřejmě před odletem do Bruselu zase lhal asi pětkrát. Ale ty články, které jsou v médiích, jakože Česko má šesté nejhorší podmínky pro podnikání v Evropské unii, tak to skutečně není o tom, co tahle vláda nám stále tvrdí, jak je to skvělé. Od 1. ledna samozřejmě ty daně, které prosadili, dopadnou na všechny. Ale všechny ty instituce jim jdou na ruku. Takže když tady například ČTK, a tady údajně byl nějaký návrh, aby ČTK dostávala peníze jak Česká televize, tak tvrdí, že životní úroveň stoupá. No a tady někdo ukázal statistiku, že jsme pod úrovní 2018, 2021 z hlediska životní úrovně. Takže samozřejmě my tady stále musíme vyvracet ty různé dezinformace, které v mediálním prostoru jsou.

Potom jsme se dočetli, jeden ze světových našich lídrů, pan ministr zahraničních věcí tady hodnotí, co ten Trump. Mě strašně pobavil ten tweet Elona Muska z rána: "Only the AfD can save Germany.". No, tak uvidíme příští rok, co pan prezident Trump udělá, jestli splní a ta válka skončí, protože všechno se postupně mění a ta vyjádření těch lidí, kteří se k tomu vyjadřovali, jak se taky jako pomalinku už obracejí.

Aby toho nebylo málo, tak na nás znovu promluvil tenhle magor. Jsme v nejhorší bezpečnostní situaci od vzniku státu, říká tenhle pán, kterého vyhodila paní Černochová na Hrad, aby se vrátil na Úřad vlády a aby tam byl na to, aby zkrátka nás informoval o základních hodnotových tématech státu. Má nás informovat a má nám dodávat ty potřebné informace, aby nám zvyšoval odolnost proti dezinformacím a posiloval jejich vztah(?) k státu.

Neskutečné. Devatenáct lidí tam má, nebo nevím kolik, a toto my všechno platíme z našich daní. A ten pán říká, že jsme v nejhorší bezpečnostní situaci od vzniku. A to by byl fajn bod tady, ne? Kdyby pan premiér nám vysvětlil, proč jeho tady už třetí poradce na to, abychom si mysleli, nebo celý národ aby si myslel to, co si myslí tato pětikoalice, aby nám to vysvětlil, v jaké jsme nejhorší bezpečnostní situaci od vzniku státu. Pan ředitel BIS tvrdí, že ten největší problém nastane, když skončí válka.

Ten problém je v tom, že dneska naše policie vůbec na to není připravena. Už dneska organizovaný zločin tady řádí a doufejme, že nebude hůř, takže nevím jak... Takže to jsou všechno ty takové novinky, co se tady dějí. Já bych mohl jenom doporučit spoluobčanům, aby to nečetli, a hlavně aby se nedívali ani na ten projev pana premiéra, protože on skutečně je nepoučitelný.

A samozřejmě, když letěl do Bruselu, tak znovu řekl, že ty emisní povolenky, že údajně to je jako za námi. To je asi neuvěřitelné. Já jsem tady vystupoval x-krát. Jasně jsem dokladoval, že je to lež, a pan premiér lže dál. On totiž vlastně lže i mezinárodně, protože jak říkali, že je světový lídr. Takže ta mezinárodní lež je, že Polsko se ohradilo proti Fialově výroku, že žádalo o výjimku ze zákazu dovozu ruských ropných produktů. Další článek: Mluvčí české vlády se omluvila za nedorozumění ohledně Polska a Slovenska. To nebylo nedorozumění, paní mluvčí, to není, to byla normální lež, protože pan premiér dobře ví, že jeho člověk, který řídí všechny bezpečnostní služby tohoto státu, pan Pojar, telefonoval s dodavatelem pohonných hmot a že česká vláda hlavně potřebovala prodloužit tu výjimku. Takže lež na lež. Protože kdyby MOL zastavil dodávky pohonných hmot do České republiky, tak máme velký problém. Takže pan premiér už lže i mezinárodně.

To, že lže u nás, tak to samozřejmě všichni víme. A vůbec nechápu, jak je možné tady. Deník nenávisti si stěžuje, že Fialu nepozvali na večeři se Zelenským. Diplomaté řeší, proč se to stalo. No, já bych na to odpověděl, ale nechci tady jako narušovat atmosféru. Takže pokud zase někdo bude kritizovat, že proč tady vystupuju a proč tady mluvím, tak hlavně proto, abych znovu vyvrátil lži pana premiéra.

Pan premiér zapomněl na to, že měl předsednictví Evropské unie. A jak jsem o tom mluvil, že vydali 2,5 nebo 3 miliardy na ty chlebíčky a fotečky? Výsledek nebyl žádný, výsledek byl, já jsem to tady ukazoval, že jsme my prosadili, ne my, Fialova vláda ten ilegální pakt nebo zrádný pakt o migraci. A může paní poslankyně točit videa kolik chce, a každý to ví. A teď pan premiér přichází s nějakými návrhy. Sami to zapříčinili a u Green Dealu je to úplně stejné. A znovu bude opakovat ty lži. Tak potom se nedivte, že tady musím vystupovat a vyvracet to. Protože tady tvrdí, že my jsme pozitivně hodnotili rozšíření emisních povolenek. Minule jsem o tom tady mluvil, že jsem to chtěl zastavit(?), jsem psal dopisy, on neudělal za tři roky vůbec nic.

Takže, vážení spoluobčané, prosím vás, je skutečně velká tragédie, že máme premiéra, který trpí tou bájivou lhavostí a stále to opakuje. Stokrát jsme to tady (Nesrozumitelné, asi vyvraceli). Jsme to zdokumentovali. Fotky - se objímá s Ursulou von Der Leyen, ano, kde jasně říká, že tady Timmermans, že nás pochválil, ten zelený fanatik. Ano. Tady ty citace. Česko je úžasné, chválila předsednictví von Der Leyen. Tady to je pan premiér Fiala, pokud ho neznáte (mává papírem s fotkou premiéra Fialy), to je on, hlavní škůdce naší země, člověk, který není schopen v zahraničí bojovat za zájmy České republiky. A stále lže, stále od rána do večera lže. A už mezinárodně. Strašná ostuda. A potom se někdo diví, že ho nepozvali na večeři? No to, že jsme měli tu iniciativu munice? No tak já nevím, jak to všechno dopadne. Pan Zelenský teď řekl, že nemá síly vlastně převzít Krym a ty oblasti, no, tak uvidíme, co udělá pan Trump. Takže, vážení spoluobčané, žijeme v zemi, kde tahle vláda neskutečně lže. Tady další článek. Česko hrálo v Green Dealu klíčovou roli - chválila v Praze von Der Leyenová. To jsou všechno důkazy, že my říkáme pravdu a premiér lže. A před odletem do Bruselu znovu lhal asi pětkrát. Tak já tomu nerozumím. Tak ať jsem přijde a můžeme si ukázat ty papíry, abychom to tady probrali, když to teda on opakovaně tvrdí. A teďka s čím přichází? To, co oni způsobili, chtějí posunout. Proč ne zrušit? Proč mají být lidi zatížení těmito nesmysly?

Já jsem minule viděl statistiku, teď si nepamatuju, který rok to byl, kdy Čína měla 1% podíl na výrobě automobilů ve světě. Teď nevím, jestli všech, ale je to možné. Dneska mají 40 %. Pan premiér, který způsobil všechna ta opatření proti automobilovému průmyslu, když sliboval, že nedovolí zákaz výroby a obchodu aut se spalovacími motory, tak teď má starost o automobilový průmysl. No, si představte. Přitom sám to způsobil, i to Euro 7. Potom, když zjistil, jaký je to průšvih, tak vlastně to šel Kupka zachraňovat. Samozřejmě Kupka jako hlavní mluvčí se taky snaží nám namluvit, že něco napravili. Ne. Oni to všechno způsobili, a teď se tváří ano... Tady říkal pan Fiala: EU chce splnit své klimatické cíle navzdory válce na Ukrajině. Teď jsou všechny ty papíry, já jsem to znovu ukazoval. Proč on znovu o tom lže? Já tomu nerozumím. Zelený dokument, který v létě vyděsil vládu, vláda se bojí přiznat pravdu o Green Dealu. No a tady hlavně předseda jejich klubu, Marek Benda, ten je tady už 30 let nebo kolik, odkývali jsme v EU některé blbosti z nepozornosti. Člověk by si myslel, že po tom všem, když je to úplně jasné, že pan premiér už nebude lhát, ale on lže dál. Tak potom, když mě budete zase kritizovat někde, tak jen abyste věděli, že proč tady tyhle nesmysly vyvracím.

Ono to vypadá, jako kdyby tahle vláda nebyla tři roky u moci. A co tady udělali? Destruují naši zemi. Destruují. A sloužili Ursule von der Leyen a Timmermansovi. Ani jednou nesvolali nějaký summit, kde by prosazovali nějaké naše zájmy, kde by se bavili o pomoci Ukrajincům. Nepřivezl ani euro pro podporu Ukrajině. Všechno jsme to zaplatili my tady. 120 miliard! A povodně? Sliboval 50 000. Taky nic. Taky nic!

Takže možná by bylo dobré vypsat nějakou diplomovou práci, kde by studenti - a já nevím, přemýšlím o tom, že bych vypsal nějaký grant na to - aby sepsali všechny lži, předvolební, povolební, každodenní lži premiéra a této pětikoalice. Protože to je fakt... To se nedá už vydržet, co oni jako předvádějí. Ale samozřejmě útočí, protože je to o Babišovi. Taky bychom si mohli udělat nějaký bod tady o podnikání různých poslanců a ministrů, kam dali ty firmy, jak se jim daří, když tedy řešíte jenom Babiše. Ale na to už není čas. Ale určitě příští rok se k tomu vrátíme.

Teďka bych chtěl pozdravit moji fanynku - paní Mílu z Kladna. Tady mi píše. (Ukazuje vánoční přání se sněhulákem.) Tu pochvalu nebudu číst. "Posílám vám pomůcku, která odstraní malou negativní vlastnost, která mi jediná na vás vadí a ubližuje vám." Já jsem se dozvěděl od paní Míly, včera jsem jí telefonoval, že lidi na sítích mě kritizují, a tak mi paní Míla poslala užitečnou pomůcku. (Ukazuje.) Houbičku na slinění prstů jsem dostal, protože údajně si sliním prsty. A ona mi napsala, že abych si neslinil prsty před listováním poznámek, má o mě totiž strach, protože slinění prstů při obracení stránek je nehygenické - jasně - ale může být i zdraví, či dokonce životu nebezpečné, jak jste si mohli všimnout například v nedávno vysílaném filmu Jméno růže od Umberta Eca. Prsty při listování stránek papíru, knih, novin či časopisů sliní, když má někdo prsty suché. Olizování prstů má jiný význam, například při jídle, které nám chutná, si prsty olizujeme. A potom je tu ta otrava knih v románu Jméno růže, kde se oběť otrávila sama. Takže mám houbičku. (Znovu ukazuje.) Děkuju, paní Mílo. Přeju krásné svátky.

A teďka přejdu k tomu vystoupení. Dal jsem si tam ráno vodu? (Kontroluje svou zásobu vody.) Ano.

Jinak děkuju všem mým fanouškům, co mi posílají různé dárky. Ale tahle houbička - to mě fakt dostalo. Nikdo mi ani neřekl z PR týmu, že na sítích si dělají ze mě srandu, že si sliním ty prsty. Nevím, jestli jsem tady jediný, ale díky za to. (K předsedkyni Schillerové:) Vy si sliníte prsty? (Předsedkyně Schillerová přikyvuje: Asi ano.) Jasné. Tak jsem se poučil. Moc děkuju.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, opět se scházíme, abychom projednali vládní návrh na zvýšení platů politiků. Jsem o tom mluvil. V listopadu jsme na plénu o tomto návrhu zevrubně diskutovali a upřímně jsem si nemyslel, že tady dnes řeknu něco zásadně nového. Ale tehdy jsem opravdu netušil, že nenažranost této vlády a vládních politiků je nekonečná jako vesmír. Takže si připomeňme, co pan premiér a jeho vláda předložili Sněmovně ke schválení v době, kdy 3 miliony domácností balancují na hraně chudoby. A minule, když jsem tady vystupoval, tak jsme si mysleli, že je to jenom 6,7. Ale oni normálně mají v plánu, a je třeba férově říct, že to objevil jeden redaktor České televize, redakce, která jako z mála je objektivních, nebudu říkat jeho jméno radši, tak normálně si dávají ještě na 2026, už plánují dalších 13, takže spolu pro premiéra to hodí 59 000 měsíčně, vážení spoluobčané.

Nejdřív oni přišli s naprosto absurdním návrhem, že si zvýší platy o 13,7 procenta. A když se strhla mela, tak teď prosazují 6,95. Takže co to znamená v praxi? Že panu Fialovi, paní Pekarové, panu Vystrčilovi základní plat vzroste o 19 000 na 293 900 korun měsíčně. A samozřejmě do toho nepočítám to, že mají všechno zadarmo. Panu Jurečkovi a panu Rakušanovi jako místopředsedům vlády vzroste plat o 16 300 korun na 252 300 korun. Pan Výborný, pan Válek a zbytečný pan ministr Dvořák a ještě pan Ženíšek a další ministři dostanou 13 500 korun a budou brát 208 800. Že se nestydí! Já nechápu, že ten premiér se nestydí. Já bych se propadl hanbou. Já bych je vyhnal všechny. Já bych vyrazil dveře s Jurečkou, kdyby přišel za mnou, že chce navyšovat platy. A proč? Neuvěřitelné. A oni stále a stále... A místo toho, aby premiér řekl ne, vždyť on se tváří v médiích, že je mu to nepříjemné. Tak proč to nezařídí? Proč to nezařídí?

Platy řadových poslanců se mají zvýšit - to mi ukázali na CNN. Já jsem typicky takový poslanec. Já mám tady nejnižší plat. A plno věcí si platím sám - jako nájem kanceláře, mobil a další věci. Ale samozřejmě jsem atypický poslanec. Ale mě to pobavilo, že mě tam ráno dali. Nechci tady číst všechny ty náhrady. A to, že veřejnost ani pořádně neví, kolik poslanci berou, tak to je fakt.

Tak jsme se vlastně dozvěděli tehdy nebo teďka nedávno, že to je vlastně jenom předehra, protože Fialova vláda už teď počítá s tím, že v roce 2026 si zase zvýší platy, a to rovnou o 13,6 procenta. Dobře slyšíte, vážení spoluobčané. Takže pan premiér příští rok dostane o 19 000 měsíčně - to je plat kuchařky na základce tady na Praze 4 měsíčně - a příští rok dalších 40 000. Já to nechápu. Proč? Protože vláda chce na rok 2026 zvýšit základnu pro výpočet platu soudců z 2,8násobku na 3násobek průměrné mzdy, což by spolu s odhadovaným zvýšením průměrné mzdy přineslo zvýšení platů ústavních činitelů o více než 13 procent. Od platové základny pro soudce totiž stát odvozuje i základnu pro politiky. Tolik je návrh MPSV. Takže já nechápu, jestli se pan Jurečka úplně zbláznil, když s něčím takovým přichází.

Pokud by to mělo projít, tak by pan Fiala, který tedy tvrdí, že vyhraje volby a že budou mít těch 46 procent se STANem, tak by Fiala, Vystrčil a Pekarová brali 334 000 hrubého základní plat bez náhrad. To je jako neskutečné. To je neskutečné!

Já tomu nerozumím. Já to nechápu. Já nechápu, proč to chtějí. Proč to chtějí? Takže je to skandální, že tahle prolhaná vláda, totálně nenažraná, arogantní, odtržená od reality, tohle tady prosazuje. A vůbec se za to nestydí. Přitom za deset let se platy politikům skoro zdvojnásobily. Už dnes pan premiér Fiala je ve srovnání s ostatními předsedy vlád Evropské unie třetí nejlépe placený premiér. Jeho plat je šestkrát větší než průměrná mzda. Ale stále evidentně nemá dost! Nestačí mu, že mu z eráru je placeno všechno, od řidiče po jídlo, všechno. A chce ještě víc.

Už minule jsem poukazoval na článek z roku 2023 o tom, jak si ve skutečnosti stojí platově čeští poslanci s jejich kolegy v Evropě. Novináři vycházeli z toho, že loni byla základní mzda řadového českého poslance 102 400 korun. Takže na první pohled to může sice vypadat, že čeští poslanci neberou nic moc, protože v roce 2023 nominálně nejvíce v evropském kontextu brali Němci v propočtu 243 000 korun. Po zohlednění průměrné mzdy, která u našich západních sousedů činila v roce 2022 okolo 4 100 euro, čeští poslanci německé kolegy porazili, brali totiž 2,5násobek průměrné mzdy, zatímco Němci zhruba 2,3násobek.

Podobně vycházelo srovnání s Rakouskem, kde poslanci mají sice základní plat ve výši zhruba 220 000, v poměru k průměrné mzdě v zemi ale brali 2,3násobek. Rakouská průměrná daň je zhruba 2,5krát vyšší než ta česká, která v roce 2022 dosáhla 40 353 korun. Takže já myslím, že je to úplně jasné, a když se k tomu připočtou finanční náhrady a účasti v různých dozorčích radách státních a polostátních firem a společností, kde jsou všichni politici pětikoalice nalezlí, tak jsme často i přes těch 200 000. No, a samozřejmě nesmíme zapomínat i na ty výhody jako služební auta pro funkcionáře, telefony, počítače expertní, asistenty, takže ve srovnání s ostatními poslanci v Evropě budou na tom čeští poslanci ještě líp, než to na papíru vypadá.

Já vůbec tomu nerozumím, proč tahle vláda, kdo jim radí v situaci, kde skutečně s 1. lednem x lidí kvůli této vládě bude mít absolutně vyšší náklady. Zaměstnanci, podnikatelé, živnostníci, všichni budou platit víc.

Vláda tento nepřijatelný, arogantní a naprosto nemravný zákon v důvodové zprávě samozřejmě obhajuje výmluvou na platy soudců a státních zástupců a tvrdí, že Ústavní soud přikázal, a je to normální lež a ta CNN dneska to znovu pustila s tím premiérem. Ale nám prostor nedali. Znovu lhal opakovaně, všichni lhali, Jurečka, Fiala, všichni lžou brutálně a ta média místo toho, aby je konfrontovala, tak nic. Takže je to lež, protože Ústavní soud řešil výhradně platy soudců, a určitě ne politiku. Takže přidávat politikům je vaše sobecké asociálně arogantní rozhodnutí. Ještě lepší je váš argument, že jde o mírný růst. Ano, těch 7 procent je polovina z toho, co jste původně navrhovali, pane premiére Fialo, ale lidem platy takovým tempem v žádném případě nerostou. Podle nejnovější statistiky OECD se reálné mzdy u nás v posledních letech propadají nejvíc ze všech vyspělých zemí světa a řadě našich občanů platy stagnují, některým dokonce klesly. Takže tahle vláda, pan premiér si chce přidat 7 procent a v roce 2026 plánuje dalších 13 procent. Neskutečné. A ještě v důvodové zprávě se opírá o predikovaný růst HDP 2,7 procenta v roce 2025 a růst objemu mezd o 6,4. Takže já jsem zvědav na ten růst, jaký tady bude. Tak vidíme, co se děje v Německu, vidíme, co se děje v Evropě, protože Ursula von der Leyen, ta je odtržena od reality Evropy, stejně jako pan premiér je odtržen od reality v České republice, ale samozřejmě setrvačnost průmyslu je velká, velká, ano. A to, že tady naši výrobci vyrábějí součásti automobilů do celé Evropy, v Evropě, kde 18 milionů automobilů se vyrobí. A protože máme skvělé firmy, které to umí vyrobit a dodat a mají kvalitu a mají cenu, no tak uvidíme ty dopady, jaké budou.

Takže já jenom doufám, že v roce 2026, a to samozřejmě záleží na vás, vážení spoluobčané, bude tato neschopná, asociálně arogantní a prolhaná vláda jen zlou vzpomínkou a že v té době budou platy politiků dávno zmrazeny. Já bych se fakt styděl, styděl, pokud se samozřejmě my dostaneme do vlády, ale samozřejmě to bude velký boj, protože většina médií je na straně této vlády.

A my jsme přesvědčeni o tom, že platy by měly růst lidem, a ne politikům. Mimochodem, pane premiére, já bych rád vás vyzval, a všechny ministry pětikoalice nebo čtyřkoalice, jedna parta, aby to navýšení na platech jste zaslali lidem v zaplavených oblastech, aby je použili na ty vysoké nedoplatky za elektřinu, co jim přijdou. To by bylo fajn, když už teda tvrdíte, že to nechcete, ale nikdo vám samozřejmě nevěří, protože kdybyste byl premiér, tak já na vašem místě, bych to už dávno zakázal, je to ostudné, nepřijatelné. A my tady mluvíme stále, už nevím, pokolikáté tady mluvím o tom, ale vy jste samozřejmě splachovací, takže my jsme to tady, já jsem to tady navrhoval naposledy 5. prosince, kde jsem jasně řekl, že platy se mají zmrazit na stávající úrovni na dobu pěti let, tedy do roku 2029, a pětileté zmrazení by poskytlo dostatečný čas na oddělení platů politiků od platu soudců. Já jsem to tady opakovaně navrhoval a na vytvoření udržitelného a spravedlivého systému odměňování politiků, který by reflektoval reálný ekonomický vývoj.

Součástí této diskuse by mělo být také zavedení pevného a transparentního systému, který by eliminoval všechny současné příplatky a náhrady, jež znepřehledňují skutečné příjmy politiků, kteří by podle mého názoru měli mít jeden plat, a rozhodně odmítám, že by po roce 2029 došlo ke skokovému zvýšení platů. Je to nesmysl. Co to je? Pět let nestačí na to, abychom si tady jasně řekli, že by poslanec například měl mít jeden plat, ano, aby to bylo transparentní, a zkrátka že ty platy, které si navrhuje pan premiér a jeho parta, jsou nepřijatelné.

A víte co, já samozřejmě se ptám mých kolegů, protože se mnou samozřejmě pan premiér se nebaví od nástupu do funkce. A já se ptám tady mých kolegů, nebudu je jmenovat radši (se smíchem), abych jim nenarušil ty kamarádské vztahy, nebo ne kamarádské, nějaké, a já se ptám, proč to dělají proboha? Proč to dělají? Jako já to nechápu. A víte, co mi říkají, vážení spoluobčané? Oni mi říkají, že vlastně oni argumentují v kuloárech, oni to neřeknou naplacato, jak to já mám ve zvyku, oni říkají, no, ti soudci už mají tolik peněz, a když mají oni, tak my chceme taky. (Se smíchem.) Já nevím, kolik mají soudci, že mají víc než premiér. To je ten argument v kuloárech. Tak to je ten argument, jo. Tak on má, jak se to řekne o té koze, to není, že chcípla ta koza, to je o tom zkrátka, že on má víc a já chci taky. To je ten argument. (Poslankyně Schillerová z lavice napovídá.) Tak já myslím, že mi rozumí lidi. (Se smíchem.) Naši voliči, hlavně teda. A já myslím, že mi budou rozumět i voliči pětikoalice, protože já v podstatě zírám, jak je vůbec možné, že tuhle pětikoalici někdo ještě volí, fakt. Ale dobře. No, takže to je ten údajně argument v kuloárech. Oni říkají: No, ti soudci už mají tolik peněz a co my? A ty lidi co? Ty lidi co?

Přijďte na stáž na nadaci, pane premiére, nadace Agrofertu. To na úřadech práce dávají formuláře.

Tenhle stát je v rozkladu. A pokud ten magor mluví o bezpečnosti, toho, co jste si tam najali na ten Úřad vlády, tak choďte se zeptat těch policistů, jak to je v Plzni, všude. Tady jsem o tom mluvil, a to je jenom začátek. To jsem zvědav, co se stane, když skončí válka, jak tady ochráníte bezpečnost našich občanů. Takže já tomu nerozumím.

Bylo mi řečeno... Zkrátka to je nevysvětlitelné. Nevysvětlitelné vše! Oni si navrhnou takovéhle nárůsty, takže 6,7 a ještě 13,7 na další rok. Nerozumím tomu. A potom tvrdí, že v rozpočtu nejsou peníze. Ano, jenom pro někoho nejsou peníze. Můžeme si říct tady, proč tahle vláda přehazuje náklady nepedagogických pracovníků na komunál? Proč? Když tady má peníze na něco a tam nemá peníze, ne? 30 miliard od příštího září. Ne 30, 10, takže za rok 30 miliard.

Takže prosím vás, o zmrazení platů jsem tady mluvil už xkrát, my jsme to udělali, dá se to dohledat, samozřejmě my vám to musíme tady říct, protože ta média vám to moc neřeknou. Já jsem zapomněl tu houbičku, zase si sliním ten prst (?), to je blbý zvyk, já tu houbičku tam radši sem, abych ji viděl. Dobrý den.

No, bavíme se o platech. (Pan poslanec se otáčí k poslanci Bendovi.) Není to blbé, navyšovat takové platy. (Poslanec Benda z místa: Je to blbé.) Že je to blbé? A nemohl byste co zařídit, aby to pan premiér zarazil? Ne? Dobrá. Tak se vrátím k tomu.

Takže během pandemie covidu byly platy na rok 2021 znovu zmrazeny. Ano, my jsme s tím přišli xkrát. Přece v září 2021, kdy jsme to navrhli, vy jste s tím souhlasili, protože jste věděli, že ten váš Senát to shodí. Takže zase jenom podvod. Tady jsem to už četl xkrát. My chceme dneska zabránit tomu, abyste to prohlasovali. Já vím, že nás zase převálcujete jako všechno vůbec, že nám dáte nějaký ten čas, kdyby náhodou to někdo posuzoval potom, ale to, co děláte, je fakt neuvěřitelné. Fakt neuvěřitelné!

A stručně řečeno, je to jenom, že berete lidem peníze, všem berete peníze a dáváte jenom svým kámošům, kteří vyrábějí elektřinu, a sobě. To je všechno. To je stručně řečeno, jak. Protože toto navýšení, které vy teď... Ano, je předvolební rok, tak jste konečně něco lidem, nějaké drobné odsouhlasili. Hlavně mě tedy pobavilo to, jak poradce pana premiéra píše šéfovi odborů Středulovi, že ty německé platy mají zařídit odboráři, tak to se fakt povedlo. Takže je to neuvěřitelné.

Já jsem dal jako poslanec návrh na zmrazení platů a v prosinci to vláda a vládní koalice odmítla, protože samozřejmě jediné, co zajímá pana premiéra, a pan Jurečka to navrhuje, je výše jejich platů. Takže já fakt nevím, kde pan Fiala a spol berou tu drzost navrhovat si vyšší platy. Jako můžete mi někdo říct, za co? Že jste způsobili tu rekordní inflaci a drahotu a propad životní úrovně? Že všechno zboží a služby neschopností této vlády a ministrů se zdražilo v průměru o třetinu a ještě víc.

Ti mladí, a teď jsem se bavil s jednou studentkou, která končí obchodní akademii v Českých Budějovicích a půjde studovat do Prahy. Víte vůbec, kolik stojí nájem pro takového studenta? Kolik stojí ta doprava, vy jste jim zrušili slevy? Víte vůbec, jaké mají náklady? Víte o tom, že pro to bydlení jste neudělali vůbec nic? A snad máme... Určitě v Evropě musí naši občané vydělávat na takový byt nejdéle.

Takže co jste ještě způsobili? No, zadlužíte Českou republiku o 1190 miliard, no, tak to je nejvíc, (za?) tři a půl (roku?) vlády. Navýšili jste daně lidem a firmám, i když pan premiér opakovaně sliboval, že nic takového vláda neudělá. Emisní povolenky, to je normálně neuvěřitelné. Nic neudělali proti emisním povolenkám. Nic. A teď vlastně se tváří, že chtějí něco řešit. Výsledek je nula. Když.Jsme měli to předsednictví, to byla příležitost na to, zrušit energetickou směrnici, aby ten ČEZ nebyl na burze v Lipsku, aby se elektřina neurčovala podle ceny výroby z plynu a tak dále. Takže vy jste prosadili emisní povolenky pro domácnosti a auta, tím jste se chlubili, a teď vlastně najednou se tváříte, chcete se to měnit? Jenom deklarace. Jenom ty lidi oblbujete. A ten, kdo to slibuje, tedy sleduje, tak samozřejmě ví, že lžete. Takže za to si chcete navyšovat platy? Za toto? Za tohle? Vy jste vybrali stovky miliard díky inflaci, kterou jste způsobili, a stále o tom lžete. To vám zopakuji, že v prosinci, kdy jsme my končili, bylo 5,4 % a vy jste to vyhnali až na 18. Data Českého statistického úřadu, který vám jde na ruku, mě nezajímají, mě zajímá Eurostat. A Eurostat vám jasně řekl, co si myslí o tom. A Evropa vám také řekla, co si myslí o manipulaci vašeho schodku.

Takže vy si žádné zvýšení platů nezasloužíte, naopak by se platy za vaši naprostou neschopnost řídit zemi měly snížit. Takže vládní koalice u svých koryt mlaská, přidává si k platům desetitisícové částky z peněz daňových poplatníků, zatímco občanům bere, kde může. Důchodcům jste ukradli 1 000 korun měsíčně od července 2023 a zvýšili jste věk odchodu do důchodu na 67 let. Já nevím, jestli pan premiér čte ty statistiky, co si o tom lidi myslí. Teď nenacházím ten podklad, který teď vyšel, myslím, že sedm z deseti občanů České republiky, pokud si to pamatuji, nechce pracovat do 67 let. Nechtějí. (Poslankyně Schillerová nonverbálně souhlasí.)

A my, když se vrátíme, a já doufám, že lidi si to konečně uvědomí, že to byl velký omyl, jejich voliči, tak to zastropujeme na 65 letech. Rodinám s dětmi jste sebrali daňové úlevy. To, že máme nejkatastrofálnější porodnost, no, tak i to je také vaše zásluha samozřejmě. Vzali jste jim školkovné, slevu na manželku, živnostníkům jste zvýšili paušály, zatížili jste je dalšími poplatky. No, a teď samozřejmě ta korupce, Česká televize, Český rozhlas, poplatky nově 2 640 korun ročně, abyste si udrželi loajalitu veřejnoprávních médií. O 1 000 korun zdražila dálniční známka. A vzali jste peníze pro kraje na silnice druhých a třetích tříd. Ne? My jsme to začali kdysi, s Ťokem jsme dávali 4 miliardy, 6 miliard, 3 (?) miliardy, a teď to tam není, a zdůvodnili jste to s tím, že RUD bude, ano. Ale to RUD, já jsem zvědav, jestli projde vůbec. No, a tak bych mohl pokračovat dál a dál.

Výsledkem této politiky je, že kupní síla našich občanů poprvé po pěti letech klesla podle výsledků analýzy společností Nick GFK (?), cituju, průměrná kupní síla obyvatel České republiky dosáhla v roce 2024 hodnoty 14 106 eur na obyvatele, což je o 168 euro méně než v roce 2023.

Oproti loňsku nás předstihla například Litva, Estonsko, Portugalsko a Kypr. Průměrná kupní síla obyvatel České republiky je letos o čtvrtinu nižší než evropský průměr, který činí 18 768 eur na obyvatele. Průměrná kupní síla poklesla oproti roku 2023 ve všech regionech, nejvíce však v Praze o 8 procent a v ústeckém regionu o 7 procent, uvedl analytik Šimon Dvorský. Ano a to je jeden z výsledků práce Fialovy vlády. No, hlavně že pan Fiala slibuje německé platy, když bude další čtyři roky premiérem. Tak to bude fakt, bůh nás ochraňuj!

Když se na vás obrátily odbory, že vás tedy berou za slovo a že chtějí o tom jednat, tak jim premiérův poradce a šéf odboru strategie a analýz Úřadu vlády, to jsem tady říkal, pan Kajzler, vzkáže, že zaměstnancům ve veřejné správě vláda přidá 1 400 korun do tarifů. A co se týče přibližování úrovně českých mezd k úrovni německých mezd, jeho tahounem by měly být mzdy v soukromém sektoru.

Pan premiér se celý život živí z peněz daňových poplatníků, on vůbec nechápe, co to je někoho zaměstnat, dát mu plat, mzdu, odvody, postarat se, to je odpovědnost mít firmu. Ne, tahle vláda, nebo ODS, kdysi pravicová, konzervativní, říká je, ten má traktor! Pozor, ten má zisk! Vždyť ani neví, o čem mluví. Tahle vláda je totálně nepřátelská vůči podnikatelům a živnostníkům. Kdo by sem přišel vůbec podnikat? Kdo? Kde? Ten úplatek, co tam chtějí dát té firmě někde, která vznikla na bázi zkrachované Tesly, 10 miliard za nějaké, firma, která už tady je? Neskutečné. A co české firmy? Čeští podnikatelé? Nic, nic.

No, takže odbory napsaly, že zvou ODS, aby vstoupila do odborů a tak dále. No, pane bože, já nevím, tak už fakt, jestli panu premiérovi by někdo neměl říct, že je za klauna u těch lidí, že fakt už nikdo ho nemůže brát vážně. Takže místo toho, aby tahle vláda, pan premiér Fiala, pomáhali občanům, tak samozřejmě pomáhají jen sobě a svým peněženkám.

Můžeme se bavit o Sněmovně, jaké tady jsou ty náklady. Chápu, že nevím, asi někteří poslanci už nepočítají, že tady budou, takže budeme mít zase 18 milionů na cesty. Indonésie, Thajsko. No, já jsem v Indonésii taky nebyl, ale já jsem ještě nebyl nikdy na žádné cestě. Arménie a tak dále. Pohoda, ne? Úřad vlády má rozpočet o 500 milionů vyšší, než jsme měli my.

A jsem rád, že aspoň tady jsem vybojoval pro zaměstnance, myslím hlavně v gastru, že dostanou konečně i nějaké odměny. Já jsem zvědav, pan kancléř, kterého jsem náhodou potkal na WC, mi tvrdil, že dostanou 100 procent. A náš kuchař v Besedě tvrdí, že dostanou jenom 80. Tak by bylo dobré vědět, že kolik. Viděl jsem, že zdražila čočka, to je jako dobrá zpráva. Ale ti lidi si zaslouží 100 procent, pane kancléři, když už tady organizujete různé narozeninové rauty a nevím co, za třetinovou cenu v porovnání kdyby tady šli někam do restaurace, tak by bylo dobré, aby ti zaměstnanci dostali aspoň 100 procent.

Takže ten návrh zvýšit si platy, pane premiére, je naprostý výsměch lidem, kteří každý den tvrdě pracují, aby uživili své rodiny. Učitelé, zdravotní sestry, pošťačky, policisté, hasiči, vojáci a tak dále, ti jsou pro nás nepostradatelní, nepostradatelní.

Nevím, jestli víte, že naše zdravotnictví je na nejlepší cestě narazit do zdi. Že některé pojišťovny ještě vydrží příští rok a že VZP vydrží do roku 2027. A co bude potom? I to zničíte? I to zničíte?

A kde jsou ty investice, co jsme vám připravili? Co jste vy vlastně udělali? Otvíráte jenom to, co my jsme připravili. Dálnice, fakt, ještě to vykazuje jako měsíc dálnic. Vy jste nám nechali tady 800 metrů. A ty investice, zdravotnictví, aspoň jednu. Pan Kupka, teďka byla debata. Karla konečně pozvali, protože tu dé čtyřku, kterou on dotáhl a je úplně jedno, kdy se o tom někdo bavil, tak to byla Eurovia, která zvala. Nikdy v historii této země se nestalo, aby ministr zakázal Ředitelství silnic a dálnic a Správě železnic zakázal zvát hnutí ANO nebo opozici. Nikdy se to nestalo! A podívejte se na tu fotku, kdy jsme klepali na kámen dé čtyřky! Kdo tam je? Kdo tam je v té roušce? No Kuba a Kupka! My jsme je zvali.

I ta paní Kovářová, nevím, kdo řídí schůzi, není tady, (Obrací se k místu řídícího.) která neudělala nic pro to školství ve středních Čechách. Bývalá starostka Chýně. Za nás jsme tam narvali 260 milionů dotací. No, tak přišla vždycky si to prodat, ale my jsme jí neříkali, že tam nemá být. Ale tady, tam jsme se dostali, že tahle vláda, která prodává naši práci, tak ještě nám vůbec zakazuje, aby ten Karel tam přišel. Fakt směšné. Směšné.

(Ministryně Černochová z místa: Já jsem vás zvala... Metnara jsem zvala taky.) Vy mě zvete stále, to je pravda. Ale paní ministryně, vy jste výjimka. Vy jste samozřejmě ministryně, ale já tady nechci řešit obranu. Já jsem vám názor na ty gripeny řekl, ale dobře.

No, tak vrátím se k těm platům. Tak já jen říkám, jak funguje tahle vláda. O tom, že pan premiér nemá vůbec šajnu, jak to funguje mezi lidmi, kdyby se zeptal na těch úřadech práce, jak to je, jaké lidi mají starosti? Vy se chlubíte doplatkem na bydlení. No, proč je ten doplatek na bydlení? Protože vy jste způsobili tu inflaci? Čím? Že jste nechali vystřelit ty ceny elektřiny. Já jsem to tu říkal stokrát, stokrát. Takže jaká je vaše strategie? Já nevím, jestli tohle všechno vám radí ten jeden vlastně organizovaný zločin z kampeličky, nebo vám Ipsos vyzkoumal, že vlastně kopat do Babiše, že ti voliči, že to oni chtějí, že to by chtěli. Ten váš program se stále nemění. Nemění. Teďka zase tam ta hysterka ze středních Čech, tam něco křičí. Že někdo si koupil traktor. Ano, byla soutěž a někdo prodal traktor levně. A bylo to v pohodě až potom přišli fanatičtí Piráti na ministerstvo, vymysleli si něco proti Babišovi a poškodili ty firmy a ty školy! Neuvěřitelné! Oni nadělají škody i České republice jenom z nenávisti vůči Babišovi. Ale to všichni vědí samozřejmě.

Takže, houbička, takže já říkám, já si myslím, že by měl někdo vydat knížku, a znovu opakuji, že pokud by se někdo přihlásil k tomu, že by vydal knížku o všech slibech a ty lži a to překrucování a změny názorů za této vlády a hlavně pan premiér, tak já myslím, že by to byla celkem velká knížka.

No, ale to je stejné doma, je to stejné v zahraničí. Já si myslím tedy, já nevím, jaký má na to, paní ministryně má dneska službu. Ne, je tady i pan ministr na televizní poplatky. Jste tady dva. Máte nějakou blbou koordinaci, údajně máte aplikaci na Úřadě vlády, že tady má bydlení jeden. Ale chtěl jsem říct, že, já nevím, jestli vám to není trapné tohle, jestli vám to není trapné.

Já nevím, jestli vám to není trapné, tohle, jestli vám to není trapné, jestli máte reálný obraz o tom, co u nás, jak to funguje, ale tady jsem objevil jeden neuvěřitelný příklad, jo? My jsme vyslali naši senátorku Mračkovou Vildumetzovou do Senátu. Myslím, že všichni ji tam mají (s úsměvem) rádi. (Smích v sále.) Možná někdo je šťastný ve Sněmovně, že už tady není. (Smích v sále.) Proč se smějete? Mně je líto, že tady není, mně je (to) líto. Rakušan s ní má vždycky horor. Vždycky, když měl jít do televize a dozvěděl se pan Rakušan, že jde Vildumetzová, tak nechtěl, no. Tak ale teďka poslouchejte - a tady je dobře, že jsme se zbavili (se smíchem) tohoto senátora, protože to je jako peklo.

Takže paní Mračková Vildumetzová, která mimochodem do těch stojatých vod konečně přinesla v Senátu trochu energie a nutí tam senátory vyvíjet aktivitu. Její kolega senátor Lochman z organizovaného zločinu STAN návrh na zmrazení platů a politiků označil za útok (zvýšeným hlasem) na demokratickou instituci! Tak už jsme doma. Slyšíte to, vážení spoluobčané? Senátor Lochman ze STANu - jsme rádi, že už není tady s námi (se smíchem), protože... určitě, kdyby to tady říkal, tak by kolegové měli 150 faktických tady na to. Takže pan senátor Lochman ze STAN označil zmrazení platů politiků, které já prosazuji, za útok na demokratickou instituci. Tak já nevím, co na to říkají spoluobčané. Tak já myslím, že to vypovídá o všem.

Takže, vážené poslankyně, vážení poslanci, když jsme se tady znovu opět sešli, abychom projednali návrh na zvýšení platů politiků, byl jsem si jistý, že debata občanům znovu odhalí skutečnou tvář této vlády. A nemýlil jsem se. Tento návrh je totiž zrcadlem - ne reality, kterou žijí občané České republiky, ale reality, ve které žije vládní koalice. Je to zrcadlo vládní bezohlednosti, arogance, asociálnosti a naprostého odtržení od problémů našich občanů. Hnutí ANO od začátku jasně deklarovalo, že tento návrh zákona nepodpoří. A důvody, proč jsme k tomuto závěru dospěli, jsou prosté - tento návrh není o nutnosti, ale o chamtivosti, vážení spoluobčané, o chamtivosti. Není o spravedlnosti, ale o výhodách pro ty, kteří už nyní mají dostatek, a není o odpovědnosti, ale o aroganci moci.

Podívejme se na kontext, ve kterém tato vláda přichází se svým návrhem. Máme za sebou několik let ekonomických turbulencí, včetně rekordní inflace, dramatického růstu cen energií, které tato vláda způsobila, potravin a základních životních potřeb. Naše ekonomika zaznamenala v posledních letech propad, jaký jsme neviděli od dob finanční krize. Občané denně bojují s Fialovou drahotou a zvyšujícími se daněmi. Rodiny s dětmi musí šetřit na všem, senioři omezují náklady na léky a základní péči, mladé páry odkládají založení rodiny, protože nemají jistotu, že uživí své děti. A co studenti? Taky - nájmy, jízdenky a tak dále. A to je všechno vinou pana premiéra Fialy a jeho neschopnosti a nekompetence.

A místo toho, aby vládní politici hledali způsoby, jak našim lidem ulevit a pomoct, jak stabilizovat ekonomiku a podpořit růst reálných mezd, tak si vláda navýší vlastní platy o desítky tisíc korun měsíčně, místo toho, aby se soustředila na ekonomiku, na podporu podnikání, na podporu lidí, na snižování státního dluhu, který sama astronomicky navýšila. Vždyť to byla hlavní mantra, jejich hlavní mantra. Tak plánují utrácet miliony na zvýšení platů pro politiky. Tento návrh zákona není jen nespravedlivý, je nemravný, nemravný! Hanba by vás měla fackovat, pane premiére.

Pan premiér Fiala před volbami sliboval stabilitu, odpovědnost a růst životní úrovně. Místo toho nám přinesl rozvrácenou ekonomiku, nejvyšší inflaci za desítky let a nejvyšší daňové zatížení v historii naší země. Je to vláda, která opakovaně selhala v naplňování svých slibů. Slibovali, že nebudou zvyšovat daně - zvýšili je. Slibovali, že se nebudou zadlužovat - vytvořili rekordní deficit. A nemluvte o tom, co bylo za covidu. My jsme snížili dluh ze 44 % vůči HDP na 29 koncem koncem roku 2019. A my v rámci covidu jsme udrželi tady zaměstnanost a sociální smír a všichni vědí, kam ty peníze šly. U vás to nikdo pořádně neví.

Takže slibovali jste, že budete dýchat se společností - a dnes se ohlížejí jen na vlastní prospěch. A teď, místo toho, aby se snažili napravit své chyby, přišli s návrhem, který jen potvrzuje jejich neschopnost a naprostý nezájem o problémy běžných lidí. Tento návrh je urážkou každého občana, který denně pracuje, aby uživil svou rodinu - je urážkou zdravotní sestry, která dře na dvanáctihodinových směnách, je urážkou hasiče, který riskuje svůj život, aby ochránil majetek a zdraví druhých, je urážkou všech důchodců, kterým vláda ukradla tisíce korun měsíčně. Vlastně je to urážkou všech českých občanů.

Slyšeli jsme argumenty, že zvýšení platů politiků je oprávněné, protože platy soudců či státních zástupců rostou a že české platy politiků zaostávají za evropskými standardy. Tyto argumenty jsou ale naprosto pokřivené. Ano, plat poslance v Německu je vyšší než v České republice, ale průměrná mzda v Německu je více než dvojnásobná oproti naší. Je snad český občan méně důležitý než německý? Má český politik právo na stejný luxus, zatímco jeho spoluobčan si pomalu musí půjčovat na energie? Navíc, jak jsem již mnohokrát zmínil, platy politiků v České republice již nyní patří mezi nejvyšší v poměru k průměrné mzdě. Pokud připočteme všechny příplatky, náhrady a další výhody, které politici čerpají, dostáváme se k částkám, které jsou pro běžného občana naprosto nedosažitelné. A teď si k tomu připočtete další desítky tisíc korun měsíčně, které si plánují přidat. Už jsem o tom mluvil - pan premiér 19 000 a (se smíchem) další rok 40! To je nepředstavitelné! A proto jsem opakovaně a my, hnutí ANO, jsme navrhli zmrazení platů politiků na pět let. A vy to ještě můžete zvrátit. A tento krok by poskytl dostatečný čas na vytvoření spravedlivého systému odměňování, který by reflektoval reálný ekonomický vývoj.

Zmrazení platů není nic neobvyklého. Už v minulosti jsme to viděli, například během ekonomické krize nebo během pandemie covidu. Pokud to bylo možné tehdy, nevidím důvod, proč by to nemělo být možné i nyní. Navíc zmrazení platů není jen otázkou ekonomiky, ale i morálky. Je to vzkaz občanů, že politici jsou ochotni sdílet jejich obtíže. Bohužel současná vládní koalice tento vzkaz poslat nechce. Dnešní hlasování bude jasným ukazatelem toho, kdo ve Sněmovně skutečně stojí na straně občanů. Každý poslanec, který tento návrh podpoří, se otevřeně postaví proti zájmům svých voličů. Každý poslanec, který tento návrh podpoří, dá najevo, že jeho osobní zájem je důležitější než zájem veřejnosti. Naopak ti, kdo budou hlasovat proti, ukážou, že mají odvahu postavit se aroganci moci a bojovat za spravedlnost. A já pevně věřím, že občané si dobře zapamatují, kdo jak hlasoval. A pokud ne, my jim to budeme připomínat - celou dobu až do dalších sněmovních voleb.

Takže závěrem mi dovolte říct, že hnutí ANO tento návrh nepodpoří, jsme zásadně proti - ne proto, že je to politicky výhodné, ale proto, že je to správné, protože věříme, že politika má sloužit lidem - a ne naopak, protože věříme, že každý politik by měl být vzorem odpovědnosti a integrity - a ne symbolem chamtivosti a arogance. Tento návrh zákona není jen technickou úpravou, je (důrazně) symbolem, symbolem toho, jak daleko je Fialova vláda odtržena od reality a jak hluboko může klesnout kvůli vidině dalších desítek tisíc měsíčně navíc. Takže ano, o tomto je, vážení.

Zítra si připomeneme největší tragédii v historii, naší novodobé historii. A je mi to velice líto, co se stalo, ale musím říct pár slov. Já skutečně považuji za absurdní, aby takovou věc, která měla být transparentně prezentována, nakonec vyšetřují poslanci. To je neskutečné. A my si dobře pamatujeme, jak to bylo, ta tragédie. A v čase, kdy my jsme hledali dceru našeho kolegy a žili jsme v totální panice, tak jeden ministr slavil, druhý ministr nám oznamoval, že všechno je v pořádku, vystupoval pětkrát denně a zeptejte se těch rodičů, jestli jsou spokojeni, co se stalo, ano? Takže já chci jenom říct, že za mě je to absurdní. (Polohlasné komentáře posl. Jandy.) Nevím, co tady pan mrmle... Nevím, říkáte vole. To komu říkáte vole? To mluvíte na mě? Tak mlčte radši! Takže já považuji za absurdní, že orgány, státní orgány tohle transparentně nevysvětlily a že nakonec to musí vlastně tady dělat nějaká vyšetřovací komise. To je absurdní! Kde to žijeme vlastně? Takže abyste na to pamatovali, abyste věděli, jak tahle vláda s tím naložila.

Takže, vážení spoluobčané, já vám přeju krásné svátky, hlavně se nekoukejte na projevy pana premiéra, protože jak už jsem dneska zopakoval, lže od rána do večera. Takže doporučuju odpočinek od politiky, hlavně hodně zdraví a příští rok si rozhodnete o vaší budoucnosti a budoucnosti naší krásné země.

Děkuju.