Babiš (ANO): Pan Jurečka nám tady předkládá hausnumera

Takže dobrý den, dámy a pánové.

Já jsem původně nechtěl k tomu boduu vystupovat. Ono to souvisí s tím, že všichni víme, že tahle vláda je strašně zdatná v propagandě. Propaganda je neuvěřitelná a jedna z těch věcí, kterou my stále tady slyšíme, je, a teďka tady je čerstvý text z 19. listopadu: Ukrajinští uprchlíci v Česku letos odvedli státu o 5,7 miliardy korun více, než dostali na podpoře. Tohle slyšíme už dlouho a já jsem se s tím začal zabývat a získal jsem si nějaká data, která vám tady přednesu. Ale co mě totálně šokovalo, byla odpověď ministra Jurečky na interpelaci myslím Aleše Juchelky ano, správně, našeho stínového ministra práce a sociálních věcí. A já jsem se nestačil divit. A hlavně je potřeba, aby ti, kteří potom se k tomu chtějí vyjadřovat, měli aspoň nějaké základní ekonomické znalosti.

Tak co nám tady pan Jurečka sdělil? Asi jsem se dozvěděl, že na ten výkaz těch různých dat si najal konzultační společnost McKinsey. A já znám tyto konzultační společnosti a oni jsou strašně zdatný, oni si pamatuju ALIACHEM, to byl bankrot Chemapolu, taky dělali tam takové poradenství a jak se to prodávalo. A to je taková firma, ona přijde a teďka se s vámi baví, potom to sepíše a potom vám to prodá draze. No. Dobře, já jsem si myslel, že stát to zvládne i sám, ale evidentně... Tak by bylo zajímavé, kolik vlastně peněz pan Jurečka dává této společnosti.

Proč o tom mluvím? Protože já jsem opakovaně k tomu vystupoval a říkal jsem, že ta data se musí odvíjet hlavně z dat zdravotních pojišťoven. Ale k tomu se ještě dostanu. Takže tady pan ministr Jurečka nám vysvětluje, jak to vlastně oni vykazují. A to je, představte si, to je model, model, jo? Takže tady říká: Do modelu vstupují tyto příjmy. Výběr pojistného, zdravotní i sociální - souhlas. Daň z příjmů fyzických osob - souhlas.

A potom - teďka se soustřeďte - DPH. Proč tam dávají DPH? Oni spočítali, kolik ti Ukrajinci u nás nakoupili. Čeho? Zboží? Jak to spočítali? A poslouchejte dál, spotřební daň za naftu, benzín, tabák a alkohol. No tak ten alkohol, tam to asi stouplo. Slyšíme stále, jak v těch barech tam dělají bordel. Ale jak to někdo může spočítat? Ať mi to někdo vysvětlí! Energetická daň. Jak to někdo může spočítat? A pozor, daň z příjmu právnických osob. Tak to je jako taky šok. Takže to jsou normálně hausnumera, co nám tady pan Jurečka předkládá. V té zprávě on píše, to je z 19. listopadu, že tady nějaký mluvčí MPSV Jakub Augusta resort evidoval podle něj téměř 150 000 pracovněprávních vztahů. Potom tady uvádí, kolik jsme vlastně Ukrajincům vyplatili od letošního srpna v humanitárních dávkách a tak dále. Takže já jsem v šoku z toho, že vlastně do toho modelu vchází takovéhle nesmysly, které podle mého názoru se nedají ani spočítat. A proto tady vlastně se mluví o nějakém modelu, takže zase si tam někdo dál nějaká data. Údaje o pojistném vychází za roky 2022, 2023 z dat České správy sociálního zabezpečení. A potom tady píše, že byly domodelovány na základě predikce růstu mezd v roce 2024 od Ministerstva financí.

A já se chci zeptat, jak oni vlastně vědí, jestli všichni jsou skutečně placeni podle pravidel a podle zákonů.

Takže pro mě to byl velký šok, protože vlastně jsem si uvědomil, že když tady koalice mluví o důchodcích, jako že jsme hospodářská škoda, tak potom proč tam nevykazují i stejně pro důchodce i tu DPH, i tu spotřební daň a energetickou daň? Proč říkají, kolik stojí ti důchodci? A Ukrajincům to počítají a českým důchodcům to nepočítají. Takže je to blábol. Totální blábol podle mě, a pojďte se o tom bavit! Já jsem opakovaně říkal, že relevantní data mají zdravotní pojišťovny. Tam to má začít. A zdravotní pojišťovny vykazují za rok 2024 156 000 státních pojištěnců. Co jsou to státní pojištěnci? Státní pojištěnci jsou ti, za které stát platí zdravotní pojištění a nemá od nich žádný příjem. Takže důchodci, nezaměstnaní, děti do 18 let, lidi nad 65 let. Takže to jsou státní pojištěnci. A když se podíváte na ta čísla, tak ono to ani vůbec nesedí. Protože podle mého názoru to je jediný údaj o tom, jaký máme příjem od Ukrajinců a kolik máme výdaj.

Takže toto, co nám tady servíruje pan Jurečka, tu propagandu, a celá vláda hlavně se stará o Ukrajince a stále nás přesvědčují, ale možná to tak je, ale já moc tomu nevěřím, protože v momentě, když, bylo by dobré ukázat ten model, pane ministře Jurečko. Ukažte nám ten model, kolik jste tam nastrkali DPH a jak jste to vůbec vypočetli? Energetickou daň, spotřební daně. Mimochodem, když teda mluvíme. o těch Ukrajincích, tak otázka je, proč oni nemusí chodit na estékáčko a proč naši lidi musí chodit na estékáčko? Proč oni na Úřadě práce nemusí vykazovat výpis z banky? Proč naši lidi musí vykazovat výpis z banky? A my jen slyšíme, co se v naší zemi děje.

A tahle propaganda samozřejmě terorizuje zaměstnance Úřadu práce a další věci a my jenom slyšíme, jak tam hromadně jezdí autobusy na ty dávky. Jak se tady údajně pašují ty, kteří nechtějí logicky do války, dokonce i prostitutky a tyhle věci. Takže já chápu, že plošně vláda zavelela úředníkům, že mají mlčet. No, ale oni občas samozřejmě o tom. Mluví a bylo by dobré, abychom si teda nalili čistého vína. Protože tady, když do toho výpočtu vstupují proměnné nějaké, průměrný měsíční HPH přes sektory a průměrná mzda a ještě je tam daň z příjmu právnických osob. Tak to by mě zajímalo, proč tam je daň z příjmu právnických osob, když teda jsou to zaměstnanci, jsou to zaměstnanci a samozřejmě ta firma platí daň z příjmu právnických osob bez ohledu na to, jaké má zaměstnance. První generace Ukrajinců, která přišla sem před válkou a která má stejná práva a stejné povinnosti jako občané České republiky, ano, ti fungují perfektně, ano, ti jsou tady a mají úplně stejná práva a povinnosti jako naši, ale samozřejmě tady v rámci, ano, bohužel je válka, snad brzo skončí. My jsme se o ně postarali. Ano, to je dobře. Pan premiér sliboval, že něco zařídí v Bruselu, samozřejmě nezařídil vůbec nic, protože pan premiér je slibotechna, totálně neschopný člověk, který nejenom nezařídil na povodně těch 50 miliard, které sliboval, ale měl předsednictví Evropské unie a za půl roku nepřinesl ani euro, ani euro.

Místo toho, aby řekl Uršule - hele, já tady chci pro Polsko, Českou republiku, Německo, Maďarsko, Slovensko, já nevím kolik, čtyři, pět miliard eur, tak nezařídil nic, ale dobře. Takže vraťme se k tomu, protože samozřejmě tahle vláda stále mluví hlavně o Ukrajině a stará se o Ukrajinu pan premiér, málo o naše lidi, a v rámci toho je tady tahle propaganda. Takže já si dovoluji zpochybňovat ta čísla, aby nám to někdo vysvětlil, jak je to vůbec možné, jak to někdo spočítal. Protože také mě zajímá, kolik stála ta společnost McKinsly, kterou si najal pan ministr Jurečka.

Potom tady ještě dávají další reálné příjmy, jako daň z příjmů z pronájmu nemovitostí, do výpočtu, tady píšou - aha, ...protože nejsou vstupní data. Ale já nechápu, proč vlastně tady namixovali tenhle nelogický příjmový mix. A ať nám tedy pan Jurečka ukáže střeva toho, protože data zdravotních pojišťoven, a od toho se to odvíjí, tak za rok 2024 máme tady v rámci uprchlické krize 104 701 zaměstnanců, 10 222 OSVČ, 76 757 OBZP, a dětí do 18 let máme 93 641, důchodců nad 65 let máme 14 110. No, a když spočítáme tahle čísla, tak zkrátka to dává úplně jiný obraz než to, o čem mluví pan ministr Jurečka.

Takže bylo by dobré, aby pan Jurečka obhájil neustále tyhle vlastně zprávy, jak je to strašně výhodné pro nás, a bylo by dobré, abychom dostali ta střeva. Mně nedává logiku, abychom do příjmů tady - já nevím, jak a kdo to počítá, jak to může někdo spočítat vůbec, DPH nebo spotřební daň nebo ...(nesrozumitelné), a dát to do příjmů právnických osob, kam to samozřejmě vůbec nepatří. Takže já chápu ti propagandu, chápu to, já to nezpochybňuju, je to divné, nesedí to s čísly zdravotních pojišťoven. Tam samozřejmě to funguje, tam je to relevantní číslo, protože všichni chodí k lékaři, ano, a tam musí prokázat, že buď je státní pojištěnec, nebo platí zdravotní pojistné. Takže o tom to je. A já jsem byl v šoku, když jsem četl odpověď pana ministra, co všechno do toho modelu vchází.

Takže my vám, pane ministře, napíšeme dopis, abyste nám poskytl nějaká ta střeva a jak to vlastně počítáte. Protože pokud u Ukrajinců počítáte takové věci, které podle mého názoru tam nepatří, tak je otázka, proč to nepočítáte například u českých důchodců, které považujete za hospodářskou škodu a které jste opakovaně tady odrbali o peníze.