Babiš (ANO): Pane ministře Rakušane, vy jste obvinil soukromý subjekt z nelegální činnosti

reklama

Takže dobrý den, vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, vážení spoluobčané,

máme tady začátek nového týdne a další kauzu významného člena vlády. A nejedná se o nikoho jiného než o ministra vnitra Víta Rakušana. Já už jsem v minulosti tady navrhoval, abychom konečně projednali tady na plénu kauzu Dozimetr. My jsme historicky měli od revoluce x kauz. Byli tady různí politici a podnikatelé a úředníci, který zkrátka rozkrádali veřejné finance. A ty kauzy potom nějakým způsobem skončily. Ale ještě nikdy v historii naší země jsme neměli tak pečlivě a dlouho budovaný organizovaný zločin, mafiánskou strukturu, která tady vlastně působí už dvacet let. Začínali v Zlínském kraji, kde postupně získali vliv na tamní politiky a dělali kšefty. Oni se přesunuli do Prahy, Středočeský kraj a finále bylo v tom, že získali post ministra vnitra. Teď se ukázalo, že pan ministr vnitra stejně jako jeho spolustraník Gazdík vlastnil šifrovaný telefon, který běžně využívají mafiáni, jako například hlavní hrdina kauzy Dozimetr Michal Redl. Gazdík, poslanec Gazdík, kvůli této skutečnosti a stykům s Redlem rezignoval na post ministra vlády a z vedení STAN. No a co teď pan ministr Rakušan, co tehdy říkal.

22. června 2022 tvrdil, že jako ministr vnitra šifrovaný telefon má a nikdy ho nepoužil. Že Gazdíkovi řekl, že ho má rozšlapat a vyhodit z okna. Přitom měl stejný telefon, stejný a ne ten ministerský, ne od Národního bezpečnostního úřadu, ne, ale od soukromé firmy. Teď vlastně dělá z nás všech hlupáky, ukazuje, točí, videa, je značně nervózní, ty reakce nebyly normální. Snaží se lhát nebo on stále lže vlastně. On říká, ano, každý máme v aplikaci Signál nebo Whatsapp, můžeme všichni komunikovat. Ale ono to vypadá, že celá ta vláda pětikoalice má samozřejmě jednu PR agenturu a i Piráti dneska na tiskovce tvrdili, že vlastně to je normální.

Ale ono jde o úplně jiný přístroj. Ono jde o přístroj, v rámci kterého se dá komunikovat jenom s vybranou skupinou. Postupně se dozvídáme, kdo všechno... takže to není přístroj, ze kterého můžete volat každému. Ne, to je speciální přístroj. Samozřejmě máme na stole dvě vyjádření. Pan Polčák tvrdí, že o ten přístroj požádal pan ministr vnitra. Pan ministr vnitra tvrdí, že ne, že mu byl nějak vnucen. Je to všechno strašně směšné.

Mimochodem tahle mafiánská parta Redl a spol Dozimetr, tak samozřejmě, pokud pan ministr se chtěl nějakým způsobem očistit, tak mohl ten jeho přístroj odevzdat policii. Ne, on tvrdí vlastně a mlží a včera dával nějaké video, kde ještě dokonce samozřejmě za všechno může Babiš. Ukazoval tam, že volal mně. Samozřejmě že mi nevolal, jo. Takže na Signálu. Ale vždyť to je všechno lež. To není jeho normální mobil, to je úplně jiný. To je ten, který používala ta skupina a dostali to od bývalého... organizovaný zločin je to, organizovaný zločin. Znovu opakuji, ta chobotnice, kterou budovali 20 let.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Hnutí STAN vzniklo jako hnutí, jako politická mafie, vznikli ve Zlínském kraji a postupně to přerostlo celou republikou. Je neuvěřitelné, že média to moc neřeší, naopak to přikrývají, nemluví o tom. Ale já se k tomu ještě samozřejmě dostanu. Otázka je, proč vlastně někdo - a poctiví lidé se nebojí přece, že je někdo bude poslouchat, jo. Ty nesmysly o tom - to se ještě k tomu dostanu - že bezpečnostní divize Agrofertu někoho odposlouchávala, tak pan ministr si ani neuvědomil, že páchá trestní činnost, že už teď by měla policie konat ze zákona. Já se k tomu ještě dostanu.

Takže o co jde, o jaký přístroj? Co říká ta firma na stránkách Kryptocallu? V roce 2007 naše aplikace přitáhla pozornost BIS, Bezpečnostní informační služby. Já jsem vždy oceňoval naši Bezpečnostní informační službu v rámci boje proti špionům a různým rozvědčíkům cizích mocí, ale vždycky jsem je upozorňoval taky na to, že je potřeba bojovat proti korupci.

Mě by strašně zajímalo, co BISka píše panu premiérovi. Když jsem byl já premiérem a BISka mi napsala, že někdo někde krade, tak jsem napsal tomu ministrovi okamžitě, že se to má řešit, jo. Takže to by bylo strašně zajímá. Takže Kryptocall. BISka údajně z toho byla nervózní, protože nemohla sledovat obsah zpráv, které byly zabezpečeny pomocí SMS 007, tak se snažila situaci řešit způsobem, který byl vnímán jako nepřijatelný nátlak v duchu filozofie naší společnosti - píše ta firma - která klade důraz na zaručení práva na soukromí, jsme spolupráci s BIS odmítli.

Firma dodává do telefonu šifrovací software Kryptocall - takže znovu opakuji, že je to speciální přístroj, ne to, co vlastně se snaží lhát pan ministr - a blokuje tak možnost policejního odposlouchávání. Čeho se bál ten organizovaný zločin. No, toho, že budou slyšet, jak kradou, jak se koordinují. On má krypťák, ty máš krypťák. Propojím vás, domluvím to, řekl Redl, ano. To je článek, zdroj Lidovky. Dopravní podnik Praha - Hlubuček, Gazdík, Redl, magistrát - (nesroz.), korupce, peníze, policie. Takže to není Whatsapp ani Signál, jak lže pan ministr vnitra. To je zajímavé, že média se na takovou jednoduchou věc nezeptají. Proto neukáže ten přístroj, který údajně nepoužíval. Ale v momentě, kdy zkritizoval Gazdíka, který kvůli tomu musel skončit, tak už ho měl osm měsíců, takže lhal.

To mohli všichni používat ten Signál, ne, v rámci té mafiánské party. To, že poslanec Gazdík měl šifrovaný telefon, není divné, jo. Politici dostávají od NBÚ kryptované telefony s národní šifrou, které musí používat, pokud jsou obsahem jejich komunikace utajované informace. Ale zvláštní je, že pan Gazdík, poslanec Gazdík, bývalý ministr, měl telefon soukromé firmy používaný zločineckou skupinou, řekl Právu odborník na kyberbezpečnost a bezpečností společnosti Memsource Tomáš Flídr, který pro NBÚ pět let pracoval. Zdroj - gang používal šifrované mobily, měl ho i Gazdík - 23. 6. 2022. Barbora Prchalová Právo. No, takže si zaměňte v textu místo jména Gazdík Rakušana a je to naprosto totožná situace.

Anketa Zvládl podle vašeho názoru moderátor ČT Jakub Železný páteční debatu s Miroslavem Ševčíkem v Událostech, komentářích? Zvládl 1% Nezvládl 98% Tak napůl 1% hlasovalo: 5927 lidí

Takže kdyby to byla běžná sériová aplikace jako Whatsapp, jak se nám to snaží namluvit pan ministr a i tady vlastně pětikoalice na tiskovce, tak proč by rovnou NBÚ neinstaloval Whatsapp a Signál, samozřejmě. Takže je to nesmysl. Dle vyšetřovacího spisu policie byl ale už dnes již bývalý ministr školství Gazdík přes šifrovaný telefon ve spojení i s klíčovou postavou současné kauzy Michalem Redlem. Běžně komunikuje prostřednictvím mobilního telefonu s kryptografickou ochranou s místopředsedou hnutí Petrem Gazdíkem.

No, a potom přibyl v té skupině pan Rakušan. Všichni členové organizované zločinecké skupiny používali na pokyn Michala Redla mobilní telefony s kryptografickou ochranou se záměrem snížit riziko jejich odhalení při vzájemné komunikaci. Nejméně část z nich pořídil Michal Redl, Pavel Kos, Pavel Dovhomilja, Zakaría Nemrah, prostřednictvím osoby doktora Pavla Němce od společnosti CircleTech, píše se ve spisu.

Takže pokud 22. 6. 2022 pan ministr vnitra Rakušan z hnutí STAN tvrdil, že šifrovaný telefon má a nikdy ho nepoužil, že Gazdíkovi řekl, že ho má rozšlapat a vyhodit z okna, tak samozřejmě ho měl stejný. Ne ministerský, ale od té soukromé firmy, což je samozřejmě bezpečnostní riziko. Takže, pane premiére, váš ministr vnitra je skutečně bezpečnostní riziko. V této zemi se ještě nestalo, ještě se nestalo, aby vlastně se stal ministrem vnitra někdo, kdo pravděpodobně má za úkol - protože ta skupina už věděla od roku 2020, že policie to vyšetřuje, proto měli ty speciální krypto přístroje - aby hned po nástupu to řešil. K tomu, jak to řešil, vám řeknu.

No, takže je úplně směšné, že pan ministr tvrdí, že byl odposloucháván tím zlým Agrofertem. Samozřejmě je to sprostá lež a měl stejný telefon jako celá ta zločinecká skupina.

Takže pane premiére, my bychom vás rádi navštívili, když nám dáte termín, my vám napíšeme žádost, abyste vlastně vyslechl ty naše argumenty. Protože pan ministr vnitra od nástupu do funkce, a to ještě nebyl ani ve funkci, dělal kroky, které vlastně směřují k tomu, že tuhle zločineckou skupinu Dozimetr měl za úkol od svého guru pokrýt. Ještě vlastně ani nebyl ve vládě a na podzim roku 2021 a vláda vznikla 17. prosince 2021, se sešel s policejním prezidentem Švejdarem, slušný člověk, aby mu jasně dal najevo, že ho nechce a že chce vlastního člověka. Ale policie je nezávislá, i když za této vlády samozřejmě není nic nezávislé, ani Finanční úřad. Tahle vláda zneužívá svoji pozici vůči svým politickým soupeřům. A tady pan ministr vlastně hned odvolal pana prezidenta Švejdara.

No, a samozřejmě, kterou další funkci pan ministr vnitra potřeboval obsadit? No přece rozvědku, ta je strašně důležitá, rozvědka. Rozvědka má obrovský rozpočet, často ten rozpočet je těžko zdokladovatelný; takže pan ministr dosadil pana Mlejnka na tu pozici. A když se zjistilo, že pan Mlejnek vlastně víceméně asi pochází z té skupiny a má kontakty a potkal se s panem Redlem, tak tvrdil, že v podstatě to byly nějaké pracovní kontakty. No, já tomu nerozumím, jak se tohle dá vůbec vysvětlit.

Potom, když vznikl tlak médií a dalších, tak nakonec pan ministr si to rozmyslel a jmenoval na tu funkci někoho jiného. Takže je jasné, že pan ministr vnitra nějakým způsobem a teď velice konkrétně prostřednictvím toho přístroje byl ve styku je, ale teď neříkám, že je, ale byl ve styku s touhle skupinou a samozřejmě ty kroky - výměna policejního prezidenta, výměna šéfa rozvědky a samozřejmě hned po nástupu se u šéfa Pošty objednal pan Redl a Pošta je pod panem ministrem vnitra. Potom se tvářil, že o tom nic neví. No tak já nevím, jestli jsme všichni, jako že nechápeme, co se stalo, ale já myslím, že to všichni víme, o co tady jde.

Takže pan ministr jako předseda hnutí STAN měl pod sebou tři místopředsedy, kteří jednoznačně byli, figurovali v té kauze, a proto potřebovali ministra vnitra, který samozřejmě vystupoval na veřejnosti ve své agresivitě různým způsobem, například před soudem s Čapím hnízdem vlastně tam tvrdil Andreji, už je čas a zasahoval svými výroky do nezávislé justice. No a jak samozřejmě je zvykem, že za všechno může Babiš, tak jsme se nestačili divit včera, co všechno pan ministr předvádí.

Pan ministr tvrdí, že v době, kdy jsme jednali o podobě vlády, jsme nepotřebovali, aby detaily těch jednání znala neblaze proslulá bezpečnostní divize Agrofertu. Tak já nevím, v čem je neblaze proslulá bezpečnostní divize Agrofertu. Samozřejmě je to sprostá lež a tvrdí pan ministr, že si potřeboval chránit svou komunikaci před odposlechy ze strany bezpečnostní divize Agrofert. Úplně absurdní! A tímhle spáchal trestný čin pan ministr a já doufám, že policie začne konat. Já vím, že máme novou totalitu, já vím, že média to nehrají. Že dokonce Seznam Zprávy, kyperská firma Seznam Zprávy, totálně provládní, udělaly krásný titulek, že Babiš byl na nějaké svatbě. Ano, byl jsem, ani nevím, nevím, kdo tam byl pořádně, byl jsem u Piškaninů na svatbě a byla tam Vildumetzová. Takže to byl argument a to dali do titulku.

A k tomu se ještě dostanu, jak fungují ta média. Média to věděla od roku 2019. Stejně jako Seznam Zprávy věděl, co dělá Dominik Feri, ale jelikož tam má speciální, měl tam speciální vztah, tak se o tom nepsalo. Stejně Reportéři nepíšou, protože stávající šéfka Reportérů má střet zájmů, protože má vztah na jednoho vedoucího z Dopravního podniku. A to tvrdí tady paní Dobiášová v tom rozhovoru. To já jsem si nevymyslel.

Takže řekneme si obecně něco k odposlechům. Odposlechy jsou zásahem do soukromí, protože jsou zákonem přísně regulovány. V České republice se odposlechy upravují v následujících zákonech trestní řád, zákon č. 141/1961 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů, zákon č. 101/2000 Sb., Zákon o elektronických komunikacích zákon č. 127/2025 Sb. Trestní řád upravuje odposlech v rámci trestního řízení podle § 88 odstavec jedna trestního řádu může nařídit odposlech a záznam telekomunikačního zařízení pouze soud nebo státní zástupce, pokud lze důvodně předpokládat, že jím budou získány významné skutečnosti pro trestní řízení a nelze sledovaného účelu dosáhnout jinak, než bylo-li by jinak jeho dosažení podstatně ztíženo. Podle zákona o ochraně osobních údajů upravuje ochranu osobních údajů, je zpracování osobních údajů, které se týkají telekomunikačního provozu, zakázáno, pokud k němu není dán zákonný důvod. Odposlech a záznam telekomunikačního provozu je tedy zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů, které se týkají telekomunikačního provozu. Zákon o elektronických komunikacích upravuje poskytování elektronických komunikačních služeb podle § 85 odstavec 1 zákona je provozovatel elektronické komunikační služby povinen na základě žádosti soudu nebo státního zástupce poskytnout informace o telekomunikačním provozu, pokud je to nezbytné pro účely trestního řízení. Pro nařízení odposlechu je tedy nutné, aby byly splněny následující podmínky: musí být vedeno trestní řízení, odposlech je nařízen soudem nebo státním zástupcem, odposlech je nezbytný pro účely trestního řízení a sledovaného účelu nelze dosáhnout jinak, než by bylo jeho dosažení podstatně ztížené. Takže o tom to je. Doba trvání odposlechů nesmí být delší než šest měsíců a tak dále.

Takže já se chci zeptat pana ministra, že jestli vůbec ví, co dělají bezpečnostní odbory soukromých firem. Může je nazývat divizemi nebo úplně neuvěřitelné, kolik lží odznělo v mediálním prostoru! Bývalá kolegyně tam vykládá, že v té divizi, jací jsou tam policisté. Ne, žádní nepřišli od státu! Nevím o tom, že by tam byli. A asi i kandidátka na všechno, která zase se taky nechala slyšet, asi neví, že každá velká firma, každá firma má nějakou bezpečnostní divizi, ale hlavně na to, a já, když jsem byl v orgánech Agrofertu, tak si to pamatuji, aby hlídala majetek uvnitř firmy.

A Agrofert není orgánem činným v trestním řízení, aby mohl nařizovat nebo žádat o odposlechy, ani nemá koncesi na činnost soukromých detektivů. Takže pane ministře Rakušane, v pozici ministra vnitra, vy jste obvinil soukromý subjekt z nelegální činnosti. Neuvěřitelné. Neuvěřitelná drzost. Samozřejmě Antibabiš, jenom Babiš. Babiš za to může, že ministr v rámci organizovaného zločinu dostal od té party mobil. A proč vůbec je to vyloučeno, proč by vás vůbec někdo poslouchal? Koho to zajímá? Vždyť ti si podepsali stoosmičku v den voleb. Co to je za nesmysl? Mimochodem já jsem klidně mohl od prezidenta Zemana vzít pověření a snažit se sestavit vládu. Takže je to totální lež, ano. A nikoho to nezajímalo.

A v čem je neblaze proslulá? To nevím tedy. Že se pan ministr snažil chránit komunikaci před odposlechy ze strany bezpečnostní divize Agrofertu. Takže vážená policie, začněte konat. Vy jste nezávislí. Nebojte se. Já vím, že stávající pětikoalice všude dává teror, že se všichni bojí, i úředníci, všichni jen špitají, aby něco se veřejnost nedozvěděla, co se děje. Ale doufám, že orgány činné v trestním řízení budou konat úřední povinnosti. Protože, pane ministře, vaše obvinění je úmyslná lež vystřená za účelem zakrýt mafiánskou kauzu Dozimetr a s cílem poškodit firmu Agrofert, tedy poškozujete cizí práva a jste za hranou.

Pan ministr vnitra nemá co v té pozici dělat. Ano. Zažili jsme si Chovance, víme, co se dělo na Poště, víme, co dělal, bylo to šílené. Nakonec ještě přesvědčil Sobotku i s Hamáčkem, že my jsme ohroženi ČSSD, proto jsem byl vyhozen. Zažili jsme si Langera. Ano. Ale to, co se děje teď, že organizovaný zločin má svého ministra, který má samozřejmě obrovský střet zájmu, tak to tady ještě nebylo, aby desítky let tahle struktura, která má za cíl jenom rozkrádat veřejné prostředky, jak to sami tvrdí v odposleších, a to je všechno, prosím vás, v médiích. Všechno k vizi.(?) Jako ministr vnitra má pan Rakušan pod sebou policii, hned si tam vyměnil... má tam svého policejního prezidenta. Nechápu vůbec, proč Švejdar, ano, tak určitě ten rozhovor byl takový příjemný, že rezignoval, přitom podle mého názoru nemusel, protože ta policie je přece nezávislá, nebo není nezávislá? Nebo plní příkazy pana ministra?

Je to neuvěřitelné, co se tady stalo. A my jsme zažili už leccos. Zažili jsme ve vládě ODS Hřebíčka. Ten měl svojí stavební firmu DIAMOND, stavěl dálnice prodražené. Ale tohle tady ještě skutečně nebylo. Takže ten šifrovaný telefon. Já už jsem to vysvětloval. Nevím, proč pan ministr mluví stále o signálu a proč to ukazuje ten svůj... Proč zase volá Babišovi, když mi nikdy nevolal a samozřejmě je to jen divadlo. Pan ministr sám řekl - cituji: "Stanislav Polčák mi přinesl telefon se speciální aplikací. Takže telefon. Ne telefon, kde se používá aplikace, ale nový telefon. Ale o tom jsem už mluvil. Takže pan ministr dostal od Polčáka speciální šifrovaný telefon s aplikací CryptoCult, který poskytuje společnost bývalého ministra spravedlnosti Pavla Němce. Takže vedle svého telefonu ještě má jeden speciální. Tak já nevím, proč ho ještě má. Už jako ministr měl dostat telefon od NBÚ. Ne telefon, který je napojený na tu skupinu, ve které figuruje tolik lidí.

Ano, takže skutečně to je jak detektivka, ale takhle se chovají mafiáni. Já jsem nikdy takový telefon neměl, i když NBÚ nám to nabízel, jsem nepoužíval, protože já se nemám o co obávat. Nemám. Já jsem nikdy nedělal nějakou nekalou činnost, nerozkrádal peníze daňových poplatníků, takže asi tady je nějaký důvod. A to by bylo asi skutečně (se smíchem) směšné a nevím, proč na tu akci (?) se pan ministr bojí, když dělá takovéhle divadlo. My chceme pana premiéra o tom informovat. Uvidíme, jestli pan premiér, protože pětikoalice samozřejmě hned řekla, že stojí za panem ministrem. Až tedy na pana Michálka, který mluvil něco o rozkrádání v Praze. Takže to je skutečně neuvěřitelné. Ale tady samozřejmě pan ministr neřekl, že má ten přístroj a samozřejmě někdo lže. Polčák tvrdí, že si ho pan ministr ten přístroj vyžádal. Pan ministr tvrdí, že ho nepoužil. A teď přiznal, že ano, že si telefonoval s panem Polčákem.

Takže všichni, kteří tam vystupovali, Polčák, Gazdík, jeden skončil, druhému bylo zastaveno členství, bylo obnoveno. Tak já si myslím, že by mělo být postupováno stejným způsobem. Můžeme si vzpomenout - a samozřejmě to byl titulek v Seznamu Zprávy kyperské firmy provládní, jak včera hájila pana ministra, že jsem byl někde na svatbě. Ano, byl jsem na svatbě Vildumetzové. A připomeňme si, jak pan ministr tehdy komunikoval. Že pokud Vildumetzová sama neodstoupí, může přijít silové řešení, řekl pan Rakušan. A na tiskové konferenci říká: My jsme ale byli zvyklí, že zodpovědnost vyvozují ti lidé sami. Tak máte příležitost, pane ministře, vyvodit tu zodpovědnost (se smíchem.) Tak jsme chtěli dát paní místopředsedkyni příležitost. Protože paní měla svatbu a její manžel tam měl nějakého kámoše. Nevím ani, jak se jmenuje samozřejmě. Takže je to úplně absurdní, úplně absurdní tyhle trapné výmluvy a útoky.

A pan ministr pokračuje: A pokud místopředsedkyně Jana Mračková Vildumetzová nerezignuje na svoji pozici, bude se situace (nesrozumitelné) na jejím odvoláním sněmovní většinou. Ta neudělala nic, jenom měla svatbu. To si můžeme tedy připomenout, jak to bylo. O této kauze se dobře ví a proto já říkám nová totalita a provládní média. A podívejme se teď na ten aktivistický pořad České televize. Tady nás čekala paní Černá a začala nám podsouvat, že v rámci Dozimetru byl zásah policie na Generálním štábu Armády. Ano, byl, u nějakých úředníků. A nemá s tím nic společného ani ministryně Černochová, ani ministr Metnar. Nicméně teď v pondělí, včera večer zase aktivistický pořad se snažil vám, vážení spoluobčané, a nevěřte České televizi ani slovo, hlavně ne pořadu Reportéři a další, kteří samozřejmě vysílají jenom historicky proti Babišovi, proti hnutí ANO. Takže se snažili vlastně tady přesvědčovat, že Metnar má něco společného s Dozimetrem. No, nemá, nemá.

Tak se podívejme na tu redakci těch Reportérů. Proto já říkám a dneska budu znovu navrhovat, aby se Česká televize a rozhlas financovaly jiným způsobem, než je tato pětikoalice korumpuje, korumpuje. A ministr Baxa slíbil, že nebude navyšovat poplatky. Proč by měli mladí lidé platit za mobily a internet Českou televizi, která není veřejnoprávní, není. Vysílá jenom proti nám.

A ten pořad včera byl znovu zmanipulovaný. Minulé pondělí to bylo zase o Penamu. Rohlíky. Jo? A tyhle nesmysly. Markéta Dobiášová tam pracovala, investigativní reportérka. Je pátek 10. ledna 2020, píše mi Adéla Paclíková, kolegyně z Reportérů ČT, kde pracuji jako reportérka a dramaturgyně. Adéla je otrávená. A já stejně tak. Šéfredaktor Marek Wollner má už dva měsíce v šuplíku hotový scénář: vyvádění a prodej pozemků v Lysolajích pod taktovkou náměstka pražského primátora Petra Hlubučka a developerů Landie/DALAVRIEN, s. r. o. Organizovaná skupina kolem developera i Petra Hlubučka tlačí na Českou televizi - poslouchejte - tlačí na Českou televizi zastavit naši investigaci. A teď pozor, se soustřeďte, vážení spoluobčané: Sám Marek Wollner - to je ten psychopat, antibabišovský, nemocný Babišem - mi tvrdí, říká Dobiášová, že generálnímu řediteli České televize volal šéf STAN Vít Rakušan. Takže Vít Rakušan před volbami - a tahle kauza se věděla už v roce 2019 - volal generálnímu řediteli České televize, aby to nevysílali. Slyšíte dobře, vážení spoluobčané? Slyšíte? Pan ministr vnitra volal šéfovi televize, aby se něco nevysílalo. Neskutečné.

Dostávám zadání zpracovat jiné téma. S Adélou je nám oběma jasné, že Lysolaje šéfredaktor Wollner už zřejmě nechce. Jinak ten nápis toho článku je: Pracovní podmínky v redakci Reportérů ČT: Aktivismus, bossing i harašení. Za to, vážení spoluobčané, platíte ty poplatky. (Hlasitě:) Za tohle! Za tuhle novinářskou žumpu!

Já chci, aby mě občané slyšeli.

To nikdy nedoděláme. Teď si ještě říkám, kde všude se ten Marek radil. Ten Kasl si to asi nenechal pro sebe. Adéla naráží v esemesce na konzultace Marka Wollnera s bývalým primátorem, politikem, nezávislým kandidátem STAN Janem Kaslem. Marek ji má na naší soukromé poradě k tématu, jím Marek Wollner jím na naší soukromé poradě k tématu argumentoval. Vyvedení a prodej pozemků v Lysolajích bylo prý v pohodě. Pokud ne, máme zajistit posudky, které by prokazovaly obohacení developera nebo Hlubučka. Super, ne? Pro naši story nesmyslné, zejména ale nesplnitelné. Ukázat systém vyvádění městských pozemků pod hlavičkou společné spolupráce je to podstatné. Marek Wollner to nevidí. Nebo nechce vidět. Ano, nechce vidět.

Adéle odepisuju až následující den, říká paní Dobiášová: "Adélko, já se včera opila. Jsem z toho tak otrávená… Teď mám volat Marvance - Haně Marvanové, poznámka - a vlastně nevím, co jí říct. Je to tak trapný. Půjdu taky z České televize do háje, i když mi je to líto, protože jsem tam strávila takových let. Jenže je to nemocný." Adéla má stejný názor. Investigaci jsme vzdát nechtěli a ani nevzdali. Přes pátrání v Lysolajích jsme se dostali k velké kauze vyvádění pozemků pražského metra. No, tak co tam teď soutěží? O metro, že firma, která dala o 2 miliardy menší nabídku, tak byla vyřazena. Neuvěřitelné! Normálně devadesátky nazpátek! A média jsou v klidu. Protože... Protože to takhle funguje!

Kauza metro. Podobné, vlastně totožné scénáře vyvedení pozemků ve prospěch developerů nazývané jako revitalizace metra. V době naší investigace je už takto schválená například revitalizace Palmovky, dozorčí rada dopravního podniku schvaluje i revitalizaci stanic Holešovice, Českomoravská, uvažuje o Vysočanské. Které budou další? Tentokrát pod taktovkou pražského dopravního podniku, dozorčí rady, posvěceno souhlasnými stanovisky externích právníků. Čili v té době jsme se přibližovaly k pražskému dopravním podniku. Už když jsme točily Lysolaje, zajímaly jsme se o nově vznikající obchodní společnosti pro revitalizace vestibulů metra, pro jejich komerční využití ve smyslu obchodních center. Šlo o společné podniky DPP, investorů a developerů. U stanice metra Palmovka se nám propojil Petr Hlubuček a developer z Lysolají Kamil Hošták. Jeden za dopravní podnik a druhý za společnost, která měla stanici metra revitalizovat.

V té době se totiž manžel moderátorky hlavní zpravodajské relace České televize Světlany Witowské - to byl šéf DPP - rozhodl podpořit a pokračovat v projektu, kdy byly v minulosti v roce 2009 stanice metra označeny za zbytný nemovitý majetek. Stanice byly označeny v podniku zajišťujícím hromadnou přepravu Pražanů za nepotřebné, ekonomicky zatěžující, nevyužívané a do budoucnosti zbytné. Tím měly být určeny k odprodeji soukromníkům. Tyto projekty se týkaly stanic metra Kačerov, Palmovka, Vysočanská, Českomoravská a tak dále.

Střet zájmů. Tak teď poslouchejte dobře, protože tohle je článek z roku 2020. A teď přijde to hlavní. O investigaci kolem stanic metra byl Marek Wollner informován. Jeho zástupkyně Aneta Snopová také. A víte, kdo je to Aneta Snopová? Aneta Snopová dneska šéfuje Reportérům, této aktivistické relaci. Šéfuje! Aneta Snopová. A točí tady reportáže, kdy se snaží lidem podsouvat, že Metnar měl něco společného s tím zásahem. Ono je to tak jako nepřímo. To je zajímavé, že o tom mluvila paní Černochová, že se jí to netýká. Armáda tweetovala, že se to netýká paní Černochové. To jsme tady taky ještě neměli. Pan premiér tweetoval, že se to netýká paní Černochové. No, ono se to netýká ani Metnara! Protože se to týká nějakého úředníka. No.

Takže Aneta Snopová, stávající šéfka, je však kvůli soužití s manažerem dopravního podniku a právníkem M. Dušičkou ve střetu zájmů. Aneta Snopová. Pane nový řediteli České televize, slyšíte? Já vím, že ještě nejste ve funkci. Já vám chci říct, že kam jdete. Kam jdete. To je neuvěřitelné! Neuvěřitelné. Tady máme megaskandál. A nová totalita, provládní média - na čele Seznam a Reportéři - dělají alibi. Dělají alibi. A točí něco tady a podsouvají něco. A seznam hned alibi. To je neskutečné.

Aneta Snopová, která kvůli soužití s manažerem dopravního podniku a právníkem Dušičkou... Proto se to asi nevysílá? Já nevím. Ale samozřejmě, když tam zavolal pan ministr vnitra Rakušan, tak hned sklapli a nic se nevysílá. Je kvůli soužití s manažerem dopravního podniku ve střetu zájmů. Ví například i o naší schůzce s Adélou a generálním ředitelem dopravního podniku Petrem Wittovským, zmíněným tehdejším manželem českotelevizní moderátorky Světlany. V investigaci sice s Adélou pokračujeme, ale obě už tou dobou cítíme, že pátraní o roli Hlubučka v Lysolajích i dopravním podniku pravděpodobně půjde v Reportérech do ztracena. "Já vím, no. U toho Marka mě mrzelo, jak o naší práci na poradě mluvil. Myslím, že ty první pozemky ani nechce."

Tak to je ta objektivní veřejnoprávní televize, vážení spoluobčané. A za tohle my máme platit rozhlasu a české 10 miliard ročně. Slyšíte dobře? 10 miliard ročně. Chtějí navýšit. No, co to je? To je normální korupce. Normální. To je stejná korupce, jak ministr vnitra teď rozdává desítky milionů médiím, abychom se dozvěděli, že jsme nezávislí od ruského plynu, nebo čeho. Úplný nesmysl. Za to vydali peníze. Takže toto je Česká televize.

"U Marka mě mrzelo, jak o naší práci mluvil," píše Adéla. "Nechce", odpovídám jí - Dobiášová. "Jen je mu to blbý nevydat." "Tak si to myslím taky," souhlasí Adéla. "To bychom mu museli prvoplánově dát, že tam má Hlubuček barák, to je ok, to je černobílý, jasný", dodávám. "No, jasný to je," souhlasí Adéla ironicky.

Jenže takto už to nefunguje, odepisuju Adéle. - Štve mě, že se tady nepřemýšlí, jak to udělat. Marek Wollner nevidí reportáž ze scénáře. Ta reportáž nefunguje. Dává tomu nadhled. Bože, dramaturgovala jsem tolik věcí, umím poznat, jestli to teče, je to ok, nebo ne, sakra. Problém zásadní je, že Marek nevidí jako problém celý ten jejich domluvený kšeft. Adéla souhlasí: To se ale nedá takto. Teď tady budeme měsíc shánět ještě něco jinýho, než jsme počítali na začátku, a pak se to tu bude válet jako herny… - No prosím, tři tečky, taky herny. Ono se to vysílá, Česká televize tyhle pořady vysílá. Podle toho, jak se to hodí, ne? -

Adéla naráží na další neodvysílanou reportáž. - Ano, já mám tady statistiku, kolik se vysílalo o Agrofertu, o Babišovi, samé ty lži. Takže další neodvysílaná reportáž, herny. - Naráží na další neodvysílanou reportáž už bývalé kolegyně. Odešla. Jako v poslední době další kolegové. I já o tom vážně uvažuji. Přemýšlím o nabídce televize Prima. V rámci nového projektu CNN Prima News chtějí investigaci. Komerci sice moc nevěřím, jenže v Reportérech ČT budoucnost už také nevidím. Novinářskou práci jakoby střídal politický aktivismus. - To je ono. To píše Dobiášová. - Andrej Babiš, Miloš Zeman, Hrad, to jsou nejžádanější témata. - Dobře slyšíte, vážení spoluobčané. 10 miliard ročně máme platit těmto zmanipulovaným pořadům. 10 miliard. Každý rok. A proč? Proč? Když tu televizi nikdo ani nekontroluje, ani NKÚ, ani nevíme, kam dávají peníze. A takhle to funguje. Teď zase bylo to kvazi o Babišovi. Ještě drze se mě ptala Černá, bývalá kolegyně z Impulsu, jestli cítím nějakou politickou odpovědnost. To je neuvěřitelné. Normálně jí asi přeskočilo. To nechápu vůbec, na co se mě ptá. Taková drzost! Takže Reportéři mají točit jenom Babiše, Zeman už je pryč, Hrad, ten nebudou asi teď točit, takže to bude jenom Babiš a hnutí ANO. A teď tam byl Metnar, protože tam někdo, nějaký úředník - a nemá s tím nic společného - asi něco udělal. -

Nechci se na tom už podílet, taková novinářská práce mě nebaví. Nechuť redakce investigovat o jednání pražského Dopravního podniku - ano, a znovu jsme tady, vážení, desítky miliard, bude kupovat Dopravní podnik. Doufejme, že Biska to hlídá, doufám, že to není pravda, že mají distribuovat údajně nějakých 650 mega (?) - já jsem to tak slyšel, to je drb, nemám žádný důkaz, ale přece jenom by měl někdo hlídat korupci v naší zemi, ne? Aspoň v to doufám! No, takže - nechuť redakce, klientelismus mezi developery, tehdejšími opozičními politiky na pražském magistrátu moje rozhodnutí odejít jen umocňují. - No a potom je tady plno kopií, různé esemesky. - V redakci vypjaté vztahy, bossing, šikana. -

Více než vypjatou situaci v redakci si uvědomuje i zástupkyně šéfredaktora Aneta Snopová. Od jara 2019 ji vlastními slovy řeší s ředitelem Zpravodajství a publicistiky Zdeňkem Šámalem. Ten si údajně uvědomuje atmosféru redakce i dezerci reportérů. Nezasáhne. Marka Wollnera a jeho veřejných útoků se podle Snopové obává i on sám. - No to jsou teda krásné poměry.

14. května 2019 - SMS od zástupkyně Anety Snopové: Tak jsem psala Z., že s ním potřebuju mluvit kvůli redakci. Odpověď bohužel očekávaná - asi tomu Šámalovi psala - Copak? - Odpověď. - Množí se dezerce? Stejně to nemám s kým řešit. Marek by řekl - ten psychopat Wollner - že jsem se proti němu spiknul s Babišem - zase ten hrozný Babiš - a ostatní to nezajímá.

Aneta nakonec o nespokojenosti reportérů informuje i Marka. Neřeší a nevyřeší se nakonec nic. Strach z osobních útoků, obavy ze ztráty zaměstnání dělají svoje. Píše mi kolega. Kvůli Markovi Wollnerovi skončil u psychiatra. Výpověď v ČT dát musel. Jeho lékař by jej prý jinak poslal do psychiatrické léčebny, aby ho před šéfredaktorem publicistiky schoval. - No naštěstí tenhle psychopat už tam není. Ale ono to vypadá, že paní jeho nástupkyně v tom pokračuje bohužel, bohužel. Proto já opakuju, že dneska znovu navrhnu, abychom projednali bod, který jsem navrhl už minulý rok, zrušení poplatku za televizi a rozhlas pro důchodce, zdravotně postižené, mladé a tak dále.

Takže tohle jsem tady považoval za nutné říct, protože to je strašně důležité, jak ta média reagují. Nikoho to nezajímá. Česká televize, ano, to zařadila na večer - Události od 19 hodin... Až v 19.40! Nejdřív byl výlov rybníku. Kdyby tohle se stalo v hnutí ANO, tak je všechno žluté. 24/7 ČT jede, pásek v pozadí, všechno je žluté a teď tam nastupují všichni ti nezávislí politologové, kteří jsou kámoši s ním. To je ten kartel polistopadový! To je ta nová totalita. Už by tam zase říkali - no to je strašný, Milion chvilek, plná Letná, všechno už by jelo, ne? Tady je jako organizovaný zločin ve vládě a všichni jsou v pohodě. A Seznam Zprávy jim ještě dělá alibi. No to je fakt neskutečné. Neskutečné, co se tady děje.

Takže akce Dozimetr - podle jednoho z hlavních aktérů známá jako kauza Hlubuček - je označení policejní akce uskutečněné v roce 2022 v souvislosti s vyšetřováním korupce na Magistrátu hlavního města Prahy spojené zejména s hospodařením Dopravního podniku hlavního města Prahy. - Ano, ten má rozpočet desítky miliard. - V červnu 2022 provedla Policie České republiky po více než dvouletém sledování hromadný zátah na Magistrátu hlavního města Prahy, v centrále Dopravního podniku hlavního města Prahy a na dalších desítkách míst. Zatčeno bylo jedenáct ze třinácti obviněných osob. Mezi nimi byl například tehdejší náměstek pražského primátora Petr Hlubuček z hnutí STAN nebo údajná hlava skupiny, vlivný zlínský podnikatel Michal Redl. Skupina byla obviněna například z ovlivňování veřejných zakázek Dopravního podniku hlavního města Prahy a z uplácení a snahy vyvádět majetek z Dopravního podniku a dalších institucí.

Průběh akce. V ranních hodinách 15. června 2022 - a já to tady dávám na známost, protože všichni zapomínáme, a média zásadně nedělají nějaké zpětné reportáže. Oni nepřipomínají, vždyť kdyby chtěli udělat seriál o organizovaném zločinu STAN, tak to na Netflixu může běžet dva roky! Dva roky. Můžou začít od pana Redla s panem Krejčířem a tak dále. Dva roky by to jelo. To je fakt detektivka. To je neuvěřitelné. Jak se oni ve Zlínském kraji bojí toho Redla. Jaké oni tam mají majetky. Teď se tam objevil nějaký zázračný investor, který má 2,5 miliardy nebo co, člověk se nestačí divit. - Takže v ranních hodinách 15. června 2022 spustila Národní centrála proti organizovanému zločinu akci Dozimetr. Šlo o hromadný zátah na Magistrátu hlavního města Prahy, Dopravním podniku hlavního města Prahy, v sídle VZP a na více než deseti dalších místech. Policisté obvinili původně jedenáct osob, tři osoby - Hlubuček, Redl a Nemrah - jsou stíhány vazebně, tři obvinění - Kos, Dovhomilja a Augustín - se v době zásahu nacházeli mimo Českou republiku.

Policie skupinu sledovala dva roky. - Dva roky. To znamená, že je sledovali od června 2020. A to vlastně sedí s tím, když Dobiášová, bývalá reportérka Reportérů o tom mluví. - Při sledování využila odposlechů telefonů i konspiračních bytů. - No normální mafie. - Skupina věděla o zájmu policie nejméně od září 2020, kdy média psala o podaném trestním oznámení. Podle dokumentů kriminalistů proto obvinění pravidelně prohlíželi svou techniku kvůli odposlechům a například používali šifrovanou komunikaci. -

Stejnou, jako dostal podle pana Polčáka pan ministr vnitra. Najali si i bezpečnostní agenturu na odhalování odposlechů. No, tak já nevím, kdo by je odposlouchával? Ale asi samozřejmě policie, když páchali trestnou činnost. A díky kontaktům u policie odhalili i jedno auto, které je sledovalo.

Celkem policie stíhala 13 osob, z nichž tři v době zátahu byly v zahraničí. Ano, takže normální mafie. Podle policie byl vůdcem skupiny zlínský podnikatel Michal Redl, který byl již dříve vyšetřován kvůli napojení na Radovana Krejčíře. Nedostal se ale k soudu, jelikož mu lékaři potvrdili částečnou nesvéprávnost. Skupina dle záznamu operovala tak, že Petr Hlubuček uplatňoval svůj politický vliv na Magistrátu hlavního města Prahy a v dozorčí radě Dopravního podniku. A spolu se sebou dosazenými vedoucími úředníky ovlivňoval hospodaření a veřejné zakázky DPP ve prospěch napojených podnikatelů. Dalšími jejich cíli byly zakázky Všeobecné zdravotní pojišťovny nebo Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje. Náměstek primátora Adam Scheinherr - Praha Sobě - k policejní razii uvedl, že v minulosti z pozice předsedy dozorčí rady Dopravního podniku podal trestní oznámení kvůli podezření na pokus o korupci. K 21. červnu 2022 na území České republiky se vrátili ze zahraničí Pavel Kos dorazil -18. června - a Matěj Augustin. Oba se přihlásili na služebně Policie České republiky, byli zadrženi a formálně jim bylo předáno obvinění ze spáchání trestných činů. Pavel Kos byl vzat do vazby. Mimo ČR se stále nacházel Pavel Dovhomilja, údajně na dovolené v Chorvatsku. 21. června 2022 rovněž média přinesla zprávu o smrti jednoho z obviněných, Petra Adama. Ten měl podle prvních zjištění spáchat sebevraždu o den dříve v sídle své firmy, přesnou příčinu smrti má určit soudní pitva.

Toto, kdyby se stalo za naší vlády, tahle věc, tak samozřejmě jako premiér bych svolal bezpečnostní radu státu. Vždyť toto je organizovaný zločin, který pronikl do třech krajů: Zlín, střední Čechy, Praha. A samozřejmě podle toho, jak to vypadá, pan ministr vnitra měl s nimi skvělý kontakt podle pana Polčáka.

V dubnu 2023 policie začala stíhat dalších pět lidí, a to včetně bývalého poslance Marka Šnajdra za ODS, který je podezřelý z uplácení. Jde o druhou větev kauzy, ve které policie řeší korupci ve veřejných zakázkách zdravotní pojišťovny VZP. Obžaloba v této části kauzy byla vedle vyšetřování vystavěna také na svědectví obviněného Pavla Dovhomilji, který usiluje o status korunního svědka. Obviněn byl mimo jiné ředitel firmy Total Service, která v letech 2021, 2022 vyhrála IT zakázky VZP v hodnotě miliardy korun. Šnajder měl ovlivnit jednu ze zakázek úplatkem ve výši 200.000 korun. No, co mi to jen připomíná? Health Corruption Report. Evropská unie 2013. Richelieu, Richelieu. Marek Šnajder. Zase jsme se vrátili tam, kde jsme byli. Úplně neuvěřitelné. Zdravotnictví, kterému tahle vláda vzala hned 14 miliard, tak zase staré časy, jak to bylo. V červnu 2023 Národní centrála proti organizovanému zločinu zahájila trestní stíhání samotné větvi kauzy třech právnických osob v souvislosti s hospodařením společnosti Dopravní podnik hlavního města Prahy. Šlo o společnosti ANALOGIA, UNIPROG SOLUTIONS, Information System Faktory Group. a tak dále. Poněvadž ANALOGIA patří podnikateli Jindřichu Špringlovi, který byl v době stíhaný v hlavní části kauzy za údajnou pomoc při uplácení bývalého člena dozorčí rady Dopravního podniku. Ve společnosti UNIPROG SOLUTIONS byl předseda představenstva, slovenský podnikatel Maroš Jančovič. Toho policie v kauze obvinila z praní špinavých peněz. Firmu Information System Factory Group vlastní obviněný podnikatel Pavel Dovhomilja. Všechny tři firmy vykonávaly ve výběrových řízení na veřejné zakázky v celkové hodnotě stovek milionů korun. Část zisku měl odvádět Redlově skupině. A jak je známo podle médií, ty se dělily mezi Redla a pana Fremra. Samozřejmě to byla ta větev TOP 09, pan Pospíšil.

V září 2023 deník N přišel se zprávou, že v souvislosti s kauzou na policii vypovídal také toho času ministr dopravy Martin Kupka. Redlova skupina měla v roce 2021 usilovat o ovládnutí krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje. To měl zajistit Zakaría Nemrah. Nemrahovi se podle vyšetřovatelů podařilo do čela krajské organizace dosadit svého člověka, manažera Jana Lichtnegera. Jeho výběrové řízení měl na starosti právě tehdejší krajský náměstek pro dopravu Martin Kupka.

Obvodní soud pro Prahu 8 v srpnu 2023 pravomocně schválil dohodu o vině a trestu v případě Zakaríi a Karima Nemrahových, nepřímo související s akcí Dozimetr. Tehdejší policista Karim Nemrah v neveřejných policejních systémech neoprávněně lustroval poznávací značky vozidel, a to v některých případech na žádost svého bratra Zakaríi. Skupina kolem Redla se totiž obávala, že je sledována policií. Karim Nemrah souhlasil s desetiměsíční podmínkou, se zkušební dobou na 15 měsíců a také s pětiletým zákazem činnosti u bezpečnostních sborů. Zakaría Nemrah přijal půlroční podmíněný trest odložený na zkušební dobu jednoho roku. Zaplatí také 25 000 korun na pomoc obětem trestných činů.

Dopady. Krátce po zadržení byl Petr Hlubuček zbaven všech funkcí na pražském magistrátě, v dopravním podniku i v hnutí STAN. Dne 20. června 2022 byl zastupitelstvem odvolán i z funkce starosty městské části Praha Lysolaje. Hned po zatčení se Petr Hlubuček začal zbavovat svého majetku. Například svou vilu a okolní pozemek v pražských Lysolajích převedl na svého partnera Jiřího Karvánka.

Policejní spis ukazoval také na propojení ministra školství Petra Gazdíka s Michalem Redlem, se kterým si opakovaně volal, domlouval utajené schůzky a byl s ním na dovolené. Ale nejdřív samozřejmě mlžil. Dne 19. června 2022 Petr Gazdík uvedl, že ačkoliv se cítí nevinný, rezignuje ke konci měsíce na funkci ministra školství, místopředsedy hnutí STAN. Hnutí STAN následně začalo prověřovat své finanční dary a nalezlo spojitost s Redlem u 300 000 korun z roku 2020, které deklarovalo, že dárci vrátí. No, tak to je zrazu jako... Přitom to dobře věděli, odkud chodí ty peníze. Současně informovali, že vrátí dar ve výši 350.000 korun, které hnutí v roce 2014 daroval Pavel Kos.

Další, koho policejní odposlechy spojovaly s podnikatelem Redlem, byl europoslanec Stanislav Polčák. Ten měl s Redlem konzultovat nominace hnutí STAN do pražských firem. On, Redl i Gazdík pocházeli ze Zlínska. Ano, tam to všechno vzniklo, tenhle projekt, v podstatě tahle chobotnice, která měla postupně proniknout a pronikla de facto spojitosti v rámci hnutí STAN až do vlády. Polčák již v březnu 2022 rezignoval na post řadového místopředsedy v návaznosti na kauzu Vrbětice, po které žádal odměnu za právní pomoc, kterou jako advokát poskytl obcím při získání odškodného za výbuch muničních skladů v roce 2014. Předseda hnutí STAN a ministr vnitra Vít Rakušan ovšem uvedl, že by uvítal, kdyby Polčák vyvodil z odhalení svých vazeb na Redla stejnou politickou odpovědnost jako Gazdík. Polčák však jen pozastavil své členství ve STAN.

Kvůli spojení s Redlem Vít Rakušan oznámil záměr odvolat také šéfa České pošty Romana Knapa. Knap sám v červnu 2022 uvedl, že na svou funkci rezignuje ke konci září 2022. No, tak to je zajímavé, že na začátku to nevadilo. Kvůli této kauze se znatelně narušilo obsazení předsednictva hnutí STAN a pan Vít Rakušan posunul konání pravidelného sněmu na podzim, na léto 2022.

V návaznosti na zveřejní odposlechů skončili tři členové dozorčí rady Dopravního podniku. Vedle Hlubučka to byl Michal Zdeněk, který ale podle svých slov rezignoval již s předstihem, aby nebyl s kauzou spojován. Dalšími dotčenými osobami byli členové TOP 09, Marek Doležal, Jiří Fremr a tak dále. Takže my tady máme chobotnici. Teď se prokázalo, že je tam jasné propojení mezi panem ministrem vnitra, že dělal jasné kroky, vyměnil policejního prezidenta, prosazoval na rozvědku svého člověka, ospravedlňoval ho, a tak dále. Pan premiér tvrdí, že je to v klidu. A ten argument je neuvěřitelný, jako že používání, jak vlastně ta arogance je neuvěřitelná, že vlastně říká, no, tak my máme ten signál, že to je normální. Ano, ale není normální, aby zkrátka, a já už jsem o tom mluvil, organizovaný zločin věděl, že policie to vyšetřuje, a proto měli tyhle kryptované telefony.

A vypadá to tak, že vlastně s tím měla asi problém i BIS a další a možná i policie. Takže podívejme se na STAN. Ale u pana ministra vnitra samozřejmě to není jenom to, že je v té skupině, ale u něj je to hlavně to, že on skutečně ohrožuje i bezpečí našich lidí, že jsme klesli, že jsme klesli v bezpečnosti ze šestého na dvanácté místo, že tady řádí cizojazyčné mafie, že tady vlastně ani nevíme pořádně, kdo u nás je z hlediska uprchlíků z Ukrajiny, jestli skutečně všichni tady... Protože ti, kteří sem přišli ještě před válkou, ti Ukrajinci, kteří tady pracují už delší dobu, tak sami se podivují nad tím, že ti, kteří přišli - a nepřišli všichni samozřejmě z těch území, kde byly aktivní boje, ale i ze Zakarpatské Ukrajiny, jasně, i tam padaly bomby, to je jasné, ale my ani nevíme pořádně, kdo tady je, my nevíme. My nevíme, kdo tady je, co je to za lidi - a to je zkrátka agenda pana ministra vnitra. Stejné je to s těmi ilegálními migranty.

Pan ministr bude stále tvrdit, že údajně prosazoval to, co my jsme chtěli. Je to samozřejmě lež, není to pravda, my jsme jasně - a znovu opakuji, bylo by dobré, kdyby pan premiér už se zeptal na Evropské radě nebo v rámci V4, ale ta samozřejmě nefunguje, protože pan premiér nechce, aby fungovala, takže teď jsou na pořadu dne slovenské volby a už tady vidíme, jak někteří do toho zasahují. Mě strašně pobavilo, když premiér Heger v rozhovoru pro CNN Prima News řekl, že pan Jurečka jel na Slovensko místo toho, aby jezdil za úřady práce, aby tam pomohl, co se tam děje, aby lidi dostávali včas důchod a dávky, tak jel na Slovensko jim radit, aby udělali stejnou strukturu jak tady.

Takže je to takové zajímavé, že tady těmto politikům, našim politikům pětikoalice s jediným programem - a jediný program, který splnili, odstranili Babiše - že jim ještě záleží, aby na Slovensku to dopadlo v jejich prospěch. A co je v jejich prospěch? No, v jejich prospěch je Progresivní Slovensko, jo? Takže předseda Progresivního Slovenska samozřejmě je kvazislovenský Pirát, takže tohle teď tady běží, o to se starají různí i novináři, no, tak já můžu říct jenom z mého pohledu jako ministra, bývalého ministra financí a premiéra, že když jsem byl ve vládě Sobotkou, tak Fico spolupracoval s ČSSD, chodil jim na sjezdy, měli se navzájem rádi, fungovalo to.

Já jsem spolupracoval s premiérem Pellegrinim, fungovalo to perfektně a potom přišel Matovič a všechno zničil a řekl, že vlastně Česká republika, co to je vlastně, to není pro nás preferenční země. No a potom Heger, to je slušný člověk, ale to už bylo v rozvalu. Takže samozřejmě je to i důležité pro region a já jsem jenom odbočil, protože mě fascinuje, že tahle vláda, která pro naše lidi nejenom, že nedělá nic, a nejenom, že nevyhodnotila programové prohlášení vlády, a nejenom, že stále lže, například poplatky za obnovitelné zdroje - slibovali, že to nebudou platit lidi, nebudou platit firmy, tak má ještě čas zasahovat do voleb na Slovensku.

Když se vrátíme zpět, tady jsem našel takový zajímavý rozhovor, ve kterém vystupuje bývalý elitní policejní detektiv Karel Tichý. A říká: Dvacet let říkám pořád dokola, co je Redl zač. A dvacet let to nikdo nechce poslouchat - říká k aktuální korupční kauze kolem pražského Dopravního podniku bývalý detektiv Karel Tichý. Michal Redl ze Zlína je v ní totiž veden jako hlava zločinecké skupiny, která z pražské městské firmy přes dodavatelské firmy vysála miliony. A to úzce spolupráce (spolupracuje?) s Petrem Hlubučkem, který byl náměstek pražského primátora hnutí STAN. No a hnutí STAN - teď prověřují dary. Vždyť oni věděli dopředu, kdo je to Redl. Oni dobře věděli, že ty peníze jsou od Redla, jo? Oni dobře věděli, jaké tam byly kauzy - Technology Leasing a M5, jo, a že to fungovalo jako pračka peněz, ano?

Takže tady se píše, že Redl byl jako jeden z Krejčířových bílých koní a všichni to věděli. Všichni to věděli, ale i tak zkrátka to neřešili. Tady píše ten detektiv, Tichý, že na ty kontakty upozornil pana Gazdíka a upozornil ho a řekl, pan Gazdík, že - nikoho nelustruji. (V pravidelném?) ale v kontaktu nejsme, ale občas se vidíme třeba na nějaké společenské nebo kulturní akci, řekl tehdy Gazdík o Michalu Redlovi. No, tak samozřejmě to byla všechno lež, protože ta organizovaná skupina vznikla skutečně ve Zlínském kraji, jo? Takže pan ministr vnitra, když to začalo, Gazdík, Polčák, všichni měli vyvodit odpovědnost a dneska on se tváří, že se ho to vůbec netýká. Tak samozřejmě ten šifrovaný telefon podle Deníku N měl i hejtman Půta. Taky to přinesl pan Polčák a samozřejmě pan ministr vnitra z té pozice, když si probereme jeho výroky, kdy založil tým KRIT, jo, že státní úředníci budou monitorovat jiné státní úředníky, zda nehovoří antisystémově, ano? Tady to čtu z Twitteru, pan Zahradil:

Pokud ano, tak je identifikuji, abychom s nimi mohli zahájit dialog. No, to je jako neuvěřitelné. Tak co to znamená? No, hledá se vnitřní nepřítel. A tři doporučení KRITu - proto já říkám, že je to novodobá totalita, nová totalita - za prvé, anonymizovaný monitoring nálad ve státní a veřejné správě; častá identifikace osob, které mohou šířit antisystémové nálady a jejich zapojení do dialogu; vytvořit a zlepšit interní komunikační kanály, které umožní obousměrnou komunikací po vertikální ose; aktivně a empaticky sbírat kritické podněty a důsledně se vyhýbat bagatelizujícím reakcím. Takže co vlastně tady se říká? Že asi by se lidi měli probrat - proto já mluvím o nové totalitě, jo. Takže co to znamená? Už na Úřadě vlády jsme měli někoho, který (kdo) řekl: Toto jsou dobrá média, to jsou špatné média. Ta dostanou peníze, tahle nedostanou peníze. Takže takto to je a vraťme se tedy, vraťme se k STANu.

Takže STAN podle mého názoru je politická mafie, která ze Zlínského kraje postupně prorostla republikou. A těch kauz je celá řada, ano? To když budu citovat tady z policejního spisu, je dáno důvodně podezření, že přes politické hnutí STAN je Michal Redl, ale i další členové jeho organizované zločinecké skupiny úzce spojen se současným ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Magistrem Petrem Gazdíkem. Zajištěné hovory z Redlova bytu zcela jasně vypovídají - takže hovory z bytu, protože (?) a sice (?) kryptované telefony se policie nikam nedostala, zcela jasně vypovídají o tom, že Redl stojí za financováním volební kampaně hnutí STAN. A panu premiérovi to asi nevadí, že sedí ve vládě s hnutím, které bylo financované podivnými penězi, podivné peníze. Sám Redl uvádí, že pomáhá hnutí STAN s kampaní a později při rozpočítávání peněžních prostředků vyčleňuje pět set, podle policejního orgánu 500 tisíc korun, které mají jít Gazďovi - Petru Gazdíkovi. Ano. Policie rozkrývá to, že STAN platí mafie de facto.

A to není všechno. Takže samozřejmě pan ministr také působil v minulosti v různých strukturách a o tom samozřejmě se moc nemluví. Takže hnutí STAN je vlastně tady s námi už od roku 2004. Je to strana, která se vždy nabalí na další stranu, aby využili naivity koaličního partnera, aby oni mohli pořádně hrabat peníze pro sebe. Nejdřív se starostové přifařili k TOP 09, a když to přestalo v roce 2016 dávat smysl, tak TOP 09 odkopli. Pak přišla na řadu KDU-ČSL. Všichni si pamatujeme ten rozesmátý předvolební klip s Gazdíkem a Bělobrádkem, co vypadají jako postavy z Bylo nás pět. Jenže se kluci před volbami rozhádali a STAN šel do voleb sám, ale vůbec neuspěli, jelikož po volbách v roce 2017 byli v opozici se šesti mandáty, a to žádnou parádu s erárními penězi neuděláte. Potom Vít Rakušan využil naivity Pirátů, dali se do holportu s nimi, a jak to dopadlo? Hádáte správně. STAN bere 33 mandátů a Piráti ostrouhají s celými čtyřmi poslanci. Proč to říkám? Protože v tom je celá politika STANu, hnutí STAN. Jim jde jenom o prachy, o nic jiného! A ještě drze zneužívají - já být starosta, tak normálně si stěžuji, že takovéhle uskupení používá vlastně název starosty. Takže jdou jenom po erárních penězích a stačí se podívat, co všechno mají za sebou.

Pan Rakušan samozřejmě údajně moc do práce nechodí. Má tam tu Spiritku. Tam se konají ty různé orgie a nevím, co tam všechno dělají, to známe, toho Piráta, co tam zmlátil milenku i manželku, a to zařízení tedy má sloužit na ubytování. Ale tak slyšíme, že se tam dějí divné věci. A pan Rakušan samozřejmě si pečlivě buduje PR - obraz schopného starosty, který by se mohl stát i prezidentem, ale po té blamáži s Českou poštou, a kde vlastně ještě stále nevíme, jak vlastně bude ta restrukturalizace, tak málokdo ví, jak on si vybudoval a jak fungoval, když byl starosta v Kolíně. A tady uvidíme některé praktiky, třeba střet zájmů a vyvádění veřejných prostředků, že jsou jakousi normou.

První věcí, která člověka zarazí, je, že během Rakušanova starostování vyhrávaly veřejné zakázky firmy, které pak sponzorovaly hnutí STAN. Tak to je stejné! Firma Geosan vyhrála výběrové řízení na rekonstrukci kolínské Pražské ulice. Původní cena měla být 30 milionů, později byly práce navýšeny na 50 milionů. Stavba se místo cirka roku stavěla přes dva roky, dle vyjádření Geosanu kvůli zpackané projektové přípravě. Zajímavý je určitě dar 100 tisíc korun od firmy Geosan development v roce 2018, která sice sídlí v Kolíně, ale jejím majitelem je kyperská firma. Zase ten Kypr! To známe. Ředitelem mateřské kyperské daňové schránky je Lukáš Sedlatý z Advokátní kanceláře Brož, Sedlatý, která je propojena s machinacemi v pražském Dopravním podniku. Ke sponzorskému daru se Rakušan vyjádřil tak, že se nejednalo o stejnou firmu, která rekonstruovala Pražskou ulici. Nebyla to sice stejná firma jako stavitel Geosan Group, ale sponzoroval ji Geosan holding, firma, která sídlí na stejné adrese a jejíž nejasná vlastnická struktura je kdesi v daňovém ráji na Kypru. Hnutí STAN a Kypr - nerozlučná dvojka!

Takže pan Rakušan pro ten STAN vlastně zařizoval peníze už jako starosta Kolína. A to není jediný případ. V Kolíně je veřejným tajemstvím, že místní STAN je propojen s neziskovými organizacemi. Zakázky získávaly neziskové organizace a na ně napojení lidé, kteří byli zároveň politiky STAN nebo pomáhali v Kolíně STAN financovat. Tomu se říká vlivová síť. Jmenovitě jde o neziskové organizace Prostor plus a KLUCIvespolek, které v některých případech byly ziskové až až. Ředitel Prostoru plus je Petr Steklý, což byl volební manažer STAN. Stál za nelegitimní kampaní STAN v Kutné Hoře v roce 2018, kde financoval roznos letáků STAN z prostředků neziskové organizace. Zneužití prostředků neziskovky v politickém boji. To je tedy STAN! Takhle to funguje. Organizace prostor plus pořádala několik let festival Kmochův Kolín. Kvalita šla strmě dolů, ale lidé z Prostor plus jsou nadále placeni za organizační úkony - údajně. Město Kolín uzavírá celé řady smluv s lidmi, kteří mají na starosti organizaci Kmochova Kolína. Nejzajímavější je Markéta Březinová. Tato dáma bez zjevných referencí dostává několik let po sobě desítky tisíc korun za to, že organizovala propagaci města Kolín na Kmochově Kolíně v situaci, kdy je město organizátorem a většinu si propaguje samo. Markéta Březinová měla uzavřeny čtyři smlouvy za více než 650 tisíc korun, ale jejich plnění bylo velmi nejasné. Podobných smluv by se v registru dalo najít více, ale tato je nejkřiklavější.

Pojďme dál. Společník v neziskovce KLUCIvespolek Jakub Obraz figuroval v řadách STAN v Kutné Hoře. Tato neziskovka nakonec 24. září 2018, tedy několik týdnů před komunálními volbami, získala od města dvě zakázky na dodávky nábytku, vybavení elektrozařízení v celkové hodnotě ve výši 12 831 651. Zakázka několikanásobně překračovala obrat této společnosti, která navíc nikdy s nábytkem či podobným sortimentem neobchodovala. Smlouva mezi městem a neziskovkou ale umožňuje fakturovat 40procentní zálohu, což je velmi nestandardní. Společnost tak získala 5,1 milionu korun, i když její majetek byl asi desetinový. Město navíc prodloužilo termín dodání z 30. 8.2019 na 5. 8.2020. Pan Rakušan se tak nechoval jako řádný hospodář a upřednostňoval své kamarádíčky, kterým město sypalo obecní peníze, jako by se nechumelilo.

Pak ještě stojí za zmínku, že ačkoliv se Vít Rakušan prezentoval jako úspěšný starosta, který snížil dluhy, pravda je poněkud jiná. V posledních letech jeho starostování stouply výdaje města každý rok o 20 % a rozpočet se dostal do schodku. V roce 2017 měl Kolín příjmy 918 milionů a přebytek skoro 60 milionů, zatímco Vít Rakušan pokrytecky kritizoval vládu za schodkové hospodaření, naši vládu, tak sám v roce 2018, a my jsme měli v roce 2019 a 2018 nulu nebo mírný přebytek, téměř nulu, navýšil výdaje z 800 milionů rovnou na miliardu, ačkoliv na to příjmy nestačily. Když po volbách 2018 opět usedl do starostovského křesla, řekl si možná, že stejně bude muset kvůli svému angažmá ve vysoké politice jako starosta skončit, a tak naplánoval další utrácení. O dalších 200 milionů víc, tedy výdaje města přes 1,2 miliardy, ale opět mu více než 100 milionů korun chybělo.

Také pan Rakušan měl během svého starostování střet zájmů. Právník Tomáš Kasal zastupoval město, ale také Víta Rakušana v jeho osobních sporech. Jeho kancelář inkasovala za právní služby z radnice miliony. Pan Kasal seděl také v kontrolním výboru města Kolín, kde hlídal, aby opozice měla co nejvíce ztíženou kontrolní úlohu. Novináři zjistili, že pan Rakušan skutečně najal bez výběrového řízení lidi, kteří jsou mu blízcí. Jeden z právníků jej zastupoval... Ale on to tak dělá vždycky, ne? Tak přišel - policejní prezident pryč, rozvědka, všechno, aby měl pod kontrolou. Takže najal bez výběrového řízení lidi, kteří jsou mu blízcí. Jeden z právníků jej zastupoval, když údajně způsobil dopravní nehodu, druhý Rakušana bránil v kauze lživých letáků před volbami v roce 2018, které jej pomlouvali. Za přidělení zakázek bez výběrového řízení už Rakušanovu radnici jednou potrestal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Jasný střet zájmů a vyvádění obecních peněz spřáteleným právníkům. To jsou metody, které už známe teď na úrovni asi, jak to vidíme, kryptovaný telefon v médiích (?). A to jsem ještě nezmínil, že pan Rakušan si nechal na odchodnou na Ministerstvo vnitra od Kolína vyplatit 100 tisíc korun na rozloučenou jako odměnu za mimořádnou práci, ale nebylo však řečeno, v čem ta mimořádná práce spočívala. Peníze byly dány na běžnou pracovní náplň starosty města. Ano, takže pan Rakušan si pěstuje tu pověst, jaký byl skvělý, a potom samozřejmě ve vládě nastoupil jako ministr vnitra, kdy se úplně utrhl z řetězu. První krok - šikana policejního prezidenta, který mu nešel na ruku, tak hned tlačil na odchod. To ještě nebyl ani ministr.

A samozřejmě tam byly ty podezřelé dary a tak dále. Na transparentní účet politické strany Starostové a Nezávislí začaly hned po volbách chodit zvláštní sumy od 100 do 200 tisíc korun, které posílaly firmy, jež ovládají jedni a titíž lidé anebo společnosti, kterým velí firmy z Kypru, případně je v minulosti kyperské firmy založily. Zase STAN a Kypr. Za dva měsíce už straně takto rozdrobeně poslaly přes tři miliony korun.

Jen namátkou pár podezřelých případů. Den po Mikuláši poslala akciová společnost Nemohold, jejíž hospodaření skončilo ztrátou 1,4 milionu, sto tisíc korun. Jde o firmu, která zprivatizovala bývalý podnik Potraviny Brno Boskovice a kterou podle posledního zápisu z letošní valné hromady vlastní z více než 66 procent kyperská firma Urbane Investment Ltd. V minulosti ve firmě nemohli figurovat lidé, kteří dnes ovládají několik obchodních center ............ a síť obchodních domů PRIOR. Firma patří do skupiny RSIM Group, kam spadá například Společnost investiční a majetková a pro změnu Starostům poslala 150 tisíc korun 4. října. Firma, která ji ovládá, Hambl (?), poslala zase 100 tisíc korun.

No, takže tohle všechno se tady dělo, v podstatě média jsou úplně v pohodě a tady můžu číst o těch darech, 180 tisíc DPK (?) Management a tak dále.

Takže otázka je vlastně, že jak je možné, že člověk jako pan ministr vnitra Rakušan se dostal tak daleko. Ano. O tom jsem mluvil a je zajímavé, když došlo na tu pseudokauzu, kde pětikoalice vlastně odsuzovala ministra Blažka, že se setkal s panem Mynářem a nevím jak daleko jsou Piráti, kteří hlasovali, že teda mají odejít z vlády nebo nevím, jestli jim stačí ta žlutá karta, no zkrátka je to divadlo, tak pan Rakušan v podstatě tady se píše, že vlastně byla schůzka s panem Mynářem, že se podle ministra vnitra uskutečnila z Mynářovy iniciativy, jo, jasně. Mynář, to je něco jinýho, to víme, že Mynář nebo Nejedlý že v tom až tak velký rozdíl není, ale chápu funkce, takže tam pan Rakušan chodil na Hrad a potom když tam pan Blažek a všichni věděli, že zařizuje vlastně tu vládu, protože pan prezident Zeman nechtěl tuhle vládu a celkově to takhle proběhlo, no tak samozřejmě taky hrál tam nějakou roli.

No, takže já tady můžu samozřejmě tohle všechno číst dlouho. Je to tak, celá ta analýza a já jsem přesvědčen, že je to organizovaný zločin, má 65 stran, takže to je tak na tři hodiny.

A když se podíváme na ty staré články, tady například i-rozhlas dokonce, neviditelné stopy obviněného podnikatele Rédla, zlínský hotel, konspirační výrobní haly, všechny nemovitosti, co tam mají, tak to je skutečně neuvěřitelné.

A panu premiérovi je to jedno, takže my bysme strašně rádi ho navštívili, my mu teda napíšeme, já vím, že někoho vyzývat přes tady pultík nebo přes tiskovku není efektivní, takže uvidíme, jestli dostaneme ten termín. My jsme přesvědčeni, že nejenom to, že pan ministr vnitra je součástí této struktury a asi měl nějakou pozici, teďka asi povýšil, ale nejen tohle, že ten organizovaný zločin je tady rozlezen a že teďka máme znovu na stole v Praze tu podivnou zakázku, dvě miliardy někdo dal míň a byl vyřazen, tak jde hlavně o to, o tu bezpečnost, o bezpečnost našich lidí.

Já vůbec nechápu, jak je možné, že pan ministr vnitra neřeší tu ilegální migraci a ministryně německé vlády nám tady vlastně sděluje, že to přijde řešit k nám. Co to je? Proč by tady německá policie měla u nás něco řešit? Ne? Tak ať si to vyřeší pan ministr vnitra.

To, co oni podepsali a v rámci předsednictví České republiky, jo, že neudělali vůbec nic a připravili tuhle ostudnou zrádcovskou migrační dohodu, co je teda pozvánka, a proto tolik ilegálních migrantů teďka přichází, je neskutečné. A stále lžou o tom, že my jsme to tak chtěli. Ne, nechtěli jsme to. My jsme nechtěli to. A my jasně říkáme, že máme chránit evropský prostor na moři.

A proto je potřeba vzít do Schengenu celý západní Balkán, Bulharsko, Rumunsko a na moři. Ty nesmysly stále dokola, teďka tady byla Ursula, jak bude pomáhat a že Frontex, jaký Frontex? Jo, Frontex je tam na to, aby monitoroval ty pašeráky z těch satelitů. Já jsem byl v centrále Frontexu ve Varšavě. Tam mají skvělé technologie. Ano, ale potom, když už jsou ti ilegální migranti na našem území, tak ano, Frontex tam pomáhá. Ale oni se nemají na náš kontinent dostat. Ty lodě nemají vyplout. To je to řešení. Ale o tom nikdo nemluví, takže pan Rakušan tvrdí, jak je to pro nás výhodné a jak vlastně udělal nějakou výjimku. Žádnou neudělal. V rámci předsednictví měl požádat o 45 miliard pro náš rozpočet, aby ty peníze nám kompenzovaly za to, že jsme poskytli ukrajinským uprchlíkům tady vlastně zázemí a že jsme se o ně postarali. A stejně to mělo být pro Polsko.

Ale samozřejmě pan Rakušan útočí zase na Maďarsko. No, kdyby ten Orbán nepostavil ten plot dva patnáct, tak máme plnou Prahu i Budapešť ilegálních migrantů. Ano, tak to je.

A tato vláda se nikdy nezúčastnila žádných jednání, když byly jednání spolupráce s rakouským kancléřem nebo se srbským prezidentem, nikdy tam naši nešli. Za nás, já jsem byl na hranici severní Makedonie s Řeckem. Tam byli naši policisté, a byli úspěšní. I na maďarské hranici byli úspěšní.

Takže by bylo dobré, když teďka už vidíme, že to nefunguje, a co se vlastně děje v tý Evropě? Teďka jsem četl tu agresivitu těch Eritrejců a tak dále. Všichni jsou z toho zděšeni. Německo hlásí, že už je plno. Bavorský premiér natvrdo řekl, že je to špatná vláda. V Německu roste preference AFD, Alternative für Deutschland, ano, a ta Evropa teď vysílá úplně jiné signály, tak proč byl uzavřen tenhle zrádcovský pakt? A stokrát můžete říkat, že to není pozvánka. Je to pozvánka. Každý ten migrant má mobil a každý se dočte, že zkrátka jste řekli, že vezmete minimálně 30 tisíc, no. Ale už přišlo do Itálie 160 tisíc. Ano.

Předsedkyně Evropské komise, která je dneska v Praze, řekla, že pomůžou. Ano, ale to, že Řecko dostalo 3,5 miliardy eur, Itálie 1 miliardu eur, ano, to je sice fajn, ale to není to řešení.

Takže pan ministr vnitra je zodpovědný za zhoršení bezpečnosti našich občanů, nárůst kriminality o 40 procent, cizojazyčné rusky mluvící mafie, to je zajímavé, když tam je nějaká roztržka, tak Novinky zakážou debatu, nikdo neřekne, kdo to vlastně je, lidi se už pomalu budou bát, aby šli do ulic, takže to je ten problém, že pan ministr nejenom že nezvládá tu svoji funkci, ale ještě v podstatě od svého nástupu vlastně provádí tyhle praktiky, které nasvědčují tomu, že kryje tuhle skupinu a že měl ten telefon, jak to měla celá ta skupina.

Takže je to neskutečné, jak vlastně z lidí dělají hlupáky a bylo by dobré, vážení spoluobčané, abyste to pochopili, že nemůžete věřit těm nesmyslům, že si pan ministr vymyslí nějaké odposlechy a že ho má někdo odposlouchávat, tak to je úplně absurdní. Úplně absurdní; ta arogance, která tady je. Různá videa ukazuje pan ministr a znovu ten Agrofert a znovu Babiš a tak dále. No, já nevím, já si myslím, že už je to tak směšné a neuvěřitelné, že tomu skutečně nikdo nemůže věřit. (Předseda Babiš se sklání k tašce pro další materiály.) Další věc, kterou - a proto, znovu opakuji, by měl pan premiér nám dát termín, abychom mohli mu ukázat ty věci. On to musí vidět někdo. To jako není možné, že by ty služby mi to neukázaly.

Tady mám ten článek. Německá ministryně chce stálé kontroly na hranici a nasazení německých policistů v Česku. Co to je jako? Toto znamená, že pan Rakušan to nezvládá a ministryně Německa říká, že tady budou Němci u nás. No, to takhle není možné přece. Není možné. Co říká Německo? Naše přijímací střediska jsou na hranici kapacity, nejde to dál, říká durynský premiér. Počet běženců, kteří míří do Německa tento rok, je 400 tisíc; takže dvojnásobek loňského počtu. To jenom potvrzuje to, co jsme říkali, že pan Rakušan s panem premiérem Fialou pozvali ty migranty. Ještě se s tím chlubí, že to v rámci předsednictví nezorganizovali. Ale to je skutečně peklo s touto vládou, protože tady jsem už xkrát řekl, že je to nejprolhanější vláda. Ano, dneska zase tady byl nějaký Green Deal seminář, kde premiér znovu lhal o Green Dealu. Znovu lhal. To byl seminář, který organizují bakalovci a vstupné bylo 15 tisíc. A on si zase neodpustil, i když je tam předsedkyně Evropské komise, aby do té naší vlády zase kopl. Takže tahle vláda nezvládá vůbec nic, vůbec nic. Bezpečnost, je totálně asociální no a vrchol všeho je, že vlastně ten člověk, který má na starosti protidrogovou problematiku, tak normálně chce legalizovat kokain. To je úplně šílené. My jsme toho člověka, my jsme mu poděkovali, aby šel pryč. Podporoval asi drogy, chodil stále někam, na výlety tady normálně a premiér se vůči tomu neohradil. Proč ho neodvolal už? Takže nejenom, že ničí ekonomicky naši zemi, naše občany, naše firmy. Ale ještě tohle, že budou ohrožovat naše děti. Fakt to je neskutečné.

Takže kriminalita. Já jsem o tom vydal takový komentář, jmenovalo se to Migrační apokalypsa brzy i v našich ulicích. Ano, a všichni se smějí. Ale zkuste si to přečíst, vážení spoluobčané, jak k nám pronikají ty cizí kultury, jakým způsobem. A když už to vnitro nezvládá a v těch záchytných zařízeních je úplné peklo, no, tak co udělají? Tak jim otevřou dveře a dají jim papír, že mají do 30 dnů opustit Českou republiku, a vypustí je mezi nás. Jo? Jen tak, to je neskutečné. Tohle je řešení migrační krize. A to už fakt jde z toho strach. Zkuste si to přečíst, jak k nám tyhle jiné kultury pronikají. Řešení je jednoduché. Tady to mám: článek Evropský rébus, jak zastavit eritrejské násilí? Západní země se potýkají s nenávistí, kterou si přivážejí migranti ze své země. Ulice západoněmeckého Stuttgartu připomínaly o víkendu kulisy občanské války. Tři stovky policistů se snažily zastavit bezuzdné násilí mezi znepřátelenými skupinami Eritrejců. Výsledek? Šest hospitalizovaných německých policistů a 228 zatčených Eritrejců. Neuvěřitelné. A tohle říká pan Rakušan, že je fajn. Teď se vymlouvá, že to Evropský parlament neschválil. To jedno. Ale ti migranti k nám přicházejí, stovky člunů, chaos, lidi se topí, Lampedusa kolabuje. A proč Evropská rada to neřeší? Proč už konečně se neřekne, a znovu opakuji, kde je těch 32 milionů eur, co jsme tam dali na ty lodě. Systém je jednoduchý: porazit pašeráky. Porazit pašeráky a vrátit ty lodě a postarat se o ty lidi u nich doma. Ale to samozřejmě se nechce a vykládají naši představitelé různé nesmysly.

No, pan ministr přišel s projektem, a není to poprvé, co tato pětikoalice de facto chce uplácet média, protože zkrátka pan ministr se rozhodl, pan ministr Rakušan, že dá, kolik to je - 42 milionů nebo 40 milionů na kampaň. To dostanou asi ta správná média, ta média, která budou hezky psát. Rozumíte, ne psát o tom, že dostal ten kryptovaný telefon, který používal organizovaný zločin. No a pan ministr říká, poslouchejte dobře, vážení spoluobčané, on chce dát 42 milionů za to, že se máte dozvědět, že jsme se zbavili závislosti na ruském plynu. Tak já myslím, že vás zajímá hlavně, kolik ten plyn stojí. Ale ano, jsme se zbavili, vždyť to píšou všude, všude to říkají. Mluvili i o ropě, jak se zbaví, ale tam nakoupili ještě víc než předtím. No a potom, že podpora ukrajinských uprchlíků stále trvá. A bezpečnost potravin je pravidelně kontrolována. Takže za toto. A o tom příspěvku na bydlení jsem tady mluvil, že vám pomůžou se životními náklady. On netuší, o čem mluví. Takže ta média už dostala za této vlády asi 120 milionů. Českou televizi korumpují tím, že chtějí navyšovat ty poplatky, přitom soukromé televize teď jasně to odmítly. Tady jsem četl nějaký článek, ale k tomu se ještě dostanu, že například ten StarDance nemá na ČT co hledat. Tak to měli zpoplatnit nebo nevím. A pan ministr tvrdí, že to dělá proto, že chce komunikovat s lidmi. Komunikovat. Zajímavé je, že tahle kampaň má trvat až do konce kampaně do evropských voleb a do krajských voleb. Takže normálně si z peněz daňových poplatníků platí média a ta samozřejmě budou asi o něm hezky psát.

Co mě totálně vytočilo, je, že pan ministr argumentoval tím, že my jsme údajně dělali stejné věci a hlavně mluvil o VZP. A to je neuvěřitelná sprosťárna, neuvěřitelná sprosťárna, protože porovnávat nějakou kampaň s tímhle prospektem (předseda Babiš ukazuje plénu prospekt): "Kdyby znamená pozdě".

XXXXXXX 16:00

No a samozřejmě média stále, a neříkám všechna, za nimi stojí. Takže tak to je, my máme tady možnost mluvit, ano, mluvím tady, protože když mě čekala tady ta aktivistická reportérka, tak oni vám hned skočí do řeči, hned, nemůžete mluvit, oni vás nenechají mluvit, nenechají mluvit. Takže takto to máme. Proto mluvím o nové totalitě, proto mluvím o provládních médiích. A znovu opakuju, že to, co se děje na vnitru, je skandální, neuvěřitelné. A my zkrátka chceme požádat pana premiéra, aby si nás vyslechl.

Dneska ráno, dneska je v Praze předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen a pan premiér zase nezklamal. Zase vystoupil a hned asi v šesté větě zase mluvil o naší vládě. Já bych tady doporučil panu premiérovi, kdyby si přečetl komentář našeho stínového ministra životního prostředí Richarda Brabce, kde je titulek Až za Fialy se ze zelené politiky stalo šílenství. V poslední době se často mluví o tom, jak to bylo z Green Dealem, tedy zelenou dohodou nebo ještě lépe se zeleným údělem, což je asi nejpřiléhavější označení. Kdo nás tedy do toho uvrtal? Fascinuje mě, že i ti, od nichž bych znalost věci očekával, a myslím tím hlavně některé komentátory a politology, to občas mají trochu popletené. Nechce se mi totiž věřit, že by záměrně ohýbali fakta. Green Deal byl na počátku jeho projednávání ze všeho nejvíc politickou deklaraci s obecním závazkem, že budeme snižovat evropské emise a chránit životní prostředí a k tomu se Česká republika přihlásila. Ano, my jsme vybojovali s polským premiérem, že nemáme závazek všechny členské státy snížit emise o 55 %. Ne, nemáme. Že je to průměr. A zároveň jsme vybojovali, vybojovali peníze do modernizačního fondu pro Českou republiku 500 miliard A samozřejmě Poláci jsou čtyřikrát větší a mají větší průmysl, tak ti dostali víc, ale my jsme byli úspěšní. Ale tady stále dokola už tři roky, před volbami stále budou opakovat a dneska znovu pan premiér nezapomněl a je to trapné, vždyť tam byla ta Ursula von der Leyen, dneska vedle něj, po něm mluvila. A Ursula by se nikdy nestala předsedkyní Evropské komise, kdyby nepolíbila prsten zeleným fanatikům v Evropském parlamentu.

My jsme vždycky říkali, že nám záleží na přírodě a s Brabcem jsme dělali maximum pro to, aby byl dostatek vody, aby byly přehrady, aby naše lesy a naše příroda fungovala. Ano, bylo v roce 2019. Nikdo nevěděl, že ten šílený Putin zaútočí na Ukrajinu! A ta Ursula tam je a jako to je tak jako nediplomatické, ale pan premiér to řekl i v Polsku - to se zkrátka nedělá, nedělá se to, že premiér na takovém fóru hned si kopne do Babiše. Ale to je nemoc, on bohužel lže. Proto znovu vás, vážení spoluobčané, informuji, že dneska večer a díky za ty maily, vyhlásím soutěž o zlého fialového mimoně. Protože se to nedá vydržet už, nedá se to vydržet! Někteří mi napsali, mi poslali 30 lží, ale to je každý den. Každý den. A uděláme i velkou postavičku mimoně a půjdeme do Mimoně se podívat, uděláme nějaký festival. Člověk už to nedává, protože je to, ne... Takže co nám tady říká pan Brabec? Green Deal byl politickou deklaraci. A k tomu se Česká republika přihlásila. Dnes bychom se ve stejné situaci zachovali stejně, protože problémem není závazek, problémem jsou zvolené nástroje. Tehdejšímu premiéru Babišovi a jeho vládě se navíc podařilo vyjednat rekordních více než tisíc miliard - o tom jsem mluvil - na energetickou transformaci země, prosadit jádro jako bezemisní zdroj, nebo dosáhnout toho, aby snížení emisí do roku 2030 o 55 % byl celounijní průměr a ne povinnost každé země, protože každý ano, každý má jinou startovní čáru, jinde. Mette Frederiksen, premiérka Dánska - ona je na moři, vrtule, točí, točí, točí, má 70 %. My máme kolik? 42? Tak 40, 70, 110 děleno dvěma je 55. Tak jsem jí to i říkal. Takže to byl obrovský úspěch! A žádná legislativa nebyla přijata, nebyla přijata. A samozřejmě to, co se stalo, nikdo nepočítal s tím a mimochodem ta Green Deal konference, která dneska je v Praze, kde vstupné stojí 15 000, minulý rok byl tady ten šílený Timmermans, fanatik, který chce zničit tu Evropu. Zelený socialista, pekelná kombinace, normální magor promigrantský! Chce zničit průmysl! No, Ursula se probudila dneska a říká, musíme mluvit s průmyslem! A proč jste nemluvili s průmyslem na začátku? Proč v Německu odcházejí firmy do Ameriky a do Asie?

Takže bylo by dobré, pane premiér, a já jsem to tu říkal stokrát, abyste nelhal. Ale je to marné, je to marné. Takže to, co jsme udělali, byla politická deklarace a udělali bychom ji znovu. Takže ty dopady v ekonomice. Ďábel se totiž skrývá v detailu a ty ďábelské detaily s obrovskými dopady na naše životy se schvalovaly až v rámci balíčku Fit for 55. A to už za vlády Petra Fialy. Takže za vás to bylo, pane premiére. Přestaňte už lhát. Vždyť ta Hubáčková, nebo jak se jmenovala, ministryně nemluvila ani slovo anglicky, zvedla ruku za ukončení výroby spalovacích motorů. Potom brečela, protože to podělala. To je vaše dílo, vy jste jí měl dát mandát, vy jste jí měl zakázat! Všechno se stalo za vás.

Už jsem tady k tomu vystupoval desetkrát, ale pan premiér dneska znovu mě nastartoval, abych o tom mluvil. Takže ten obecný závazek, který byl, z toho se stala ideologická šílenost s potenciálem zničit ekonomiku naši i evropskou. Mnozí si, a dneska už i Macron si to uvědomil, mnozí si určitě pamatujete, jak před volbami současný premiér Fiala hřímal, že je nutné bezpodmínečně odmítnout zákaz spalovacích motorů nebo řešit vysokou cenu emisních povolenek. A jak to dopadlo pod předsednictvím za vlády Petra Fialy? Přesně naopak. Zákaz prodeje vozidel se spalovacími motory byl schválen od roku 2035. Vůbec nechápu a pan premiér to opakovaně deklaroval, že to nedovolí. Emisní povolenky budou rozšířeny i na bydlení. Takže vážení spoluobčané, budete platit za vaše baráky, protože máte vysoké emise. A osobní auta! Evropská unie nám už nadiktuje, jaká auta budeme mít. Což nutně zvýší ceny energií, pohonných hmot. Bylo schváleno další snížení množství emisních povolenek na trhu, což samozřejmě zvedne jejich cenu a také průmysl dostane méně povolenek zdarma. Za to a mnohé další vláda obdržela pochvalu před nastoupenou jednotkou od zeleného guru EU Timmermanse. Já říkám magor, zelený guru, říká Brabec. EU ve svých současných plánech bohužel vsadila všechno na snížení emisí za každou cenu, tedy i za cenu ztráty konkurenceschopnosti a zchudnutí svých občanů. EU podlehla doslova aktivistickému zelenému šílenství. Tak se podívejte na ty New Generation, jsou všude teď, maraton, tam něco vylili, všude se lepí, ty záběry tam v Německu, že řidič veze těhotnou manželku do porodnice nebo dítě na urgency. To jsou normální blázni, normální blázni! Takže to je aktivistické zelené šílenství a já doufám, že se to změní po volbách, že i mladá generace pochopí, že ano, my máme zájem snižovat emise, ale musí následovat všichni, i Čína i Asie a další. A přece Evropa slibovala, že je k tomu donutí! Přece není možné do Evropy dovážet stovky miliard dolarů zboží, které bylo vyrobeno na základě významně vyšších emisí než my. Takže ten problém nebyl řešen a samozřejmě, co bude dál, se uvidí po evropských volbách, které zásadně určí ten směr.

To povede nejen ke zdražování základních životních potřeb, ale i k dalšímu snížení energetické a potravinové soběstačnosti. A to všechno přitom s velmi nejistým přínosem pro klima. Vývoj globálních emisí v posledních letech jasně ukazuje, že Evropa sama klimatickou změnu nezastaví a ostatní největší globální původci emisí toho pro blaho planety zdaleka tolik nedělají. Takže Čína otvírá elektrárny na hnědé uhlí a my je budeme zavírat. Ano? Samozřejmě my potřebujeme u nás jádro - o tom jsem tady mluvil x-krát, to jsme vybojovali taxonomii, prosadili jsme to a doufejme, že i tato vláda v tom bude pokračovat.

Green Deal ve své současné podobě povede pouze k přesunu emisí skleníkových plynů do jiných částí světa, navíc s vyššími emisemi a(?) na globální klima to ale bude mít jen zanedbatelný pozitivní vliv, pokud vůbec nějaký. Zatímco dopad na konkurenceschopnost, zaměstnanost a životní úroveň obyvatel zemí EU bude velmi negativní. Už dnes je jasné vidět na elektromobilitě, kdy americká Tesla a hlavně čínské automobilky začínají drtit evropský automobilový průmysl. To (nesrozumitelné) evropskou chloubu. To je úplně na hlavu. Takže my tady - Evropa propaguje elektroauta, dotace, dotace, a potom se zjistí, že Čína je největší dodavatel elektro a do Švédska, do Evropy, takže my dáme dotaci na to, aby naše automobilky to nevyráběly a dodávala to Čína. To je úplně na hlavu, úplně na hlavu. Řešení existuje. Aby tedy postoj hnutí zazněl jasně a jedno provždy se snahou chránit životní prostředí a svět, ve kterém žijeme, naprosto souhlasíme, je třeba ale dát ideologii stranou a dělat to se zdravým rozumem. Taková cesta také existuje, ale mám pocit, že se o ní téměř nesmí mluvit.

Ta cesta znamená, že si nezničíme průmysl, ekonomiku a nestaneme se zcela závislými na zemích, které ochranu životního prostředí neřeší vůbec. Takže nás čekají evropské volby a já pevně doufám, že naši voliči přijdou a že budou volit hnutí ANO, které bude bojovat za české zájmy, za české zájmy. Já jsem na té Evropské radě x-krát řešil soběstačnost Evropy, ano. Emmanuel Macron teď navštívil v červnu výrobce léků a domluvil se s ním, že Francie bude vyrábět 50 různých druhů léků. Ano, celá Evropa měla problém, celá Evropa. My jsme tady zprivatizovali léčiva za hubičku, za dvě miliardy, dneska to má hodnotu sto miliard. Včera skončila paní Storová, protože ta není jejich, ale ani Babiše, nebyla nikoho, byla to poctivá úřednice. A vymlouvat se na ni, že nejsou léky kvůli ní, tak to je fakt neskutečné. Šlo jenom o to, kdyby pan ministr pochopil, že ten koš, nákupní cena těch léků se nemá dělat na základě sedmi nejlevnějších zemí v Evropě. Ale když nejsou, no tak zkrátka musíme zaplatit, aby naši lidé měli ten penicilin. A teď pan Válek slíbil penicilin, ale on už toho nasliboval tolik, že já myslím, že mu nevěří už nikdo.

Abych to ukončil. S panem premiérem je to marné, on o tom Green Dealu bude stále mluvit, takže proto jeden z bodů chci navrhnout, abychom se o tom pobavili. Abychom měli nějakou racionální debatu, racionální debatu. Já nevím, jestli skutečně tady tahle vláda o to stojí. Minule jsem viděl, že pan Michálek si stěžoval, že vlastně za nás - ano, my jsme byli menšinová vláda, že jsme nějakým způsobem komunikovali. Ale s námi nikdo nemluví, s námi nikdo nechce mluvit. Tahle vláda slibovala, že všechno umí, že všechno zvládnou. Nezvládají vůbec nic. Je to totální katastrofa, totální katastrofa. A co se děje ve zdravotnictví? Tady to mám. Děti závislé na alkoholu a prášcích nemá kdo léčit. Adiktologické služby pro tuto věkovou skupinu u nás zcela chybějí. Proč tedy ministr zdravotnictví nepodpoří studenty, kteří chtějí studovat na psychiatrii? Nadace Agrofertu tam vypsala pět milionů. Minulý rok dostalo 70 studentů peníze na tento obor. Proč stát nepodporuje obory, které mu chybí? Pediatr, internista a tak dále.

Dělal by to pro to, aby naši lékaři neodcházeli, pane primátore. (Posl. Bohuslav Svoboda reaguje z lavice.) Takže proč by to nedělal? My jsme to s Adamem Vojtěchem udělali v září. Zjistili jsme, že 2 500 studentů udělá přijímačky na lékařskou fakultu a je nevzali. Tak jsem se ptal, proč? Protože zkrátka nebyli pedagogové, tak jsme jim dali peníze, 7 miliard na deset let. Takže stoupla úspěšnost přijímaček o 30 %. A také jsme chtěli řešit sestřičky, které studují čtyři plus tři. Proč studují čtyři plus tři? Proč sestřičky nemají výsluhy například? A tak dále. Ale dneska skončí 1 700 vysokoškoláků lékařské fakulty a 500 jde pryč. A teď je ještě vyženete tím zákoníkem práce. Takže klidně si o tom můžeme popovídat, pane primátore. Je vidět, že v Praze nemáte co řešit, tak možná byste se mohl podívat na ten Dopravní podnik, jak vybírají tam (se smíchem) o dvě miliardy dražšího dodavatele.

Dvě stě tisíc dětí nemá vlastního lékaře. To je jako problém. Já to vidím jako problém. Situace ve zdravotnictví - samozřejmě máme smůlu. My máme dvě hlavní smůly, že tedy je tam ten ministr, jaký je, který škodí tomu zdravotnictví. A máme toho ministra vnitra, který vlastně škodí naší bezpečnosti. Takže abych tady už dlouho nezdržoval, znovu to nějak zrekapituluji. Za prvé první bod je návrh, abychom projednali, aby neplatili důchodci, studenti a zdravotně postižení poplatky. My jako hnutí nechceme navyšovat poplatky. Tato koalice korumpuje Českou televizi o tom, jak se vysílá, co se vysílá, je jasné.

Potom bych byl rád, kdybychom si tady konečně řekli k tomu Green Dealu, aby to všichni slyšeli. A samozřejmě zneužívání prostředků daňových poplatníků na kampaň pana ministra vnitra, která je úplně zbytečná. A ten hlavní bod je samozřejmě, že chceme tady řešit kauzu Dozimetr. Já si myslím, že to je tak důležitá věc, že je potřeba, abychom konečně si tady k tomu... Já jsem opakovaně navrhoval, aby tahle kauza tady byla diskutována. Sami Piráti to kritizují, tak v čem je problém? V čem je problém, abychom to tady společně probrali? Takže děkuji za vaši pozornost a těším se na to hlasování, že ty návrhy podpoříte.

Děkuju.

Psali jsme: Babiš (ANO): Zdanili jste občany ČR v roce 2022 a 2023 inflací Babiš (ANO): V demokracii má menšina také svá práva Babiš (ANO): Já na vládu, vláda na mě Babiš (ANO): Váš ministr je závislý na hrách. Závislý, nemocný. Vyměňte ho

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama