Babiš (ANO): Premiér Fiala za poslední týden skutečně podal „skvělý“ výkon

Takže dobrý den, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, vážení spoluobčané...

Já myslím, že ta témata, o kterých budu mluvit, jsou velice důležitá a pan premiér Fiala za poslední týden skutečně podal, a myslím to ironicky, skvělý výkon. Lhal v pořadu CNN paní Tománkové, vyhrožoval zemědělcům, chová se jak král vůči poddaným, a když nebudete poslušní, tak nedostanete nic a hlavně zásadně narušil vztahy se Slovenskem.

Takže to jsou témata, o kterých budu mluvit. A je důležité, abychom o nich mluvili. Češi, Moravané a Slezané měli společný stát se Slováky 68 let. Omlouvám se za hlas, včera jsem byl na Spartě a byla tam zima. (Smích z levé části sálu.) A historicky jsme si nejbližší. (Reakce v sálu.) Někdo křičí, že nejsme. Měli jsme společný stát 68 let. Možná vy nejste, pane poslanče, ale je tady plno smíšených manželství, například pan prezident Klaus, nevím, jestli jste z ODS, má manželku ze Slovenska.

Je tady plno studentů. Je to jeden z našich největších obchodních partnerů. A pan Fiala oznámil, že ruší společná jednání s Ficovým kabinetem a já tomu fakt nerozumím. Pokud vím, Ficova vláda vznikla ze svobodných demokratických voleb a asi bychom to měli respektovat, i když celá ta kampaň, která tady probíhá proti Slovensku, má nějaký důvod a ten samozřejmě taky řeknu. Já tomu vůbec nerozumím proto, protože minulé úterý pan premiér se konečně rozpohyboval, a jelikož má předsednictví V4 od 1. 7. minulého roku, tak po osmi měsících svolal V4, i když strašně nerad, protože samozřejmě s jeho nástupem, a to je jeden z výsledků zahraniční politiky, ji rozbil.

A na té V4 se všichni premiéři shodli na tom, že Putin je agresor, že Ukrajině je potřeba pomáhat, a jediný rozdíl mezi Polskem, Českou republikou, Maďarskem a Slovenskem je, že Maďarsko a Slovensko pomáhají jinak než Česká republika, která tady valí propagandu, shání munici a tak dále, a která nechce slyšet slovo mír. Takže to je jediný rozdíl a já tomu nerozumím, že když v úterý pan premiér byl na společné tiskové konferenci s panem Ficem, tak v podstatě teď tvrdí, že ruší společná jednání, tak by bylo dobré, kdyby nám to pan premiér vysvětlil. Fakt tomu nerozumím.

Nechápu, proč politici pětikoalice stále zasahují do vnitřních záležitostí Maďarska a Slovenska, proč se tam angažujeme. Ale já vám řeknu, proč. Takže ve stejném období ministr obrany Spojených států Austin přijal v Pentagonu ministra obrany Slovenska Kaliňáka - tady je titulek z novin, doufejme, že to zase nebude někdo zpochybňovat, jak mě teď odchytla Česká televize, ale k tomu se ještě dostanu - vyzdvihl silné bilaterální vztahy. Takže ti dva ministři, Slovenské republiky a Spojených států, prodiskutovali celou řadu regionálních a bilaterálních otázek a potvrdili silné bilaterální obranné vztahy a vzájemný závazek vůči NATO.

To je prohlášení amerického a slovenského ministra. To, že se ministr slovenské vlády setkal s ministrem Ruska, je jejich záležitost. A pan premiér bohužel - a já vám dneska přečtu jeho bilanci - v zahraniční politice vůbec nic nepochopil, je úplně mimo mísu a to, co udělal, zásadně, a už na to reagovali Slováci, ovlivňuje naše vztahy. Bohužel. Je to přece náš jeden z největších partnerů. Kolik firem, i ty firmy, které říká, že mají stejné hodnoty jako pan premiér, podnikají na Slovensku. Bývalý premiér Topolánek, vždyť největší český výrobce elektřiny tam má společnou firmu se slovenským státem na dovoz ruského plynu, vždyť další čeští podnikatelé tam mají média a další investice. Jeden z našich největších zbrojařů tam vyrábí munici pro Ukrajinu.

Takže pan premiér místo toho, aby uskutečnil společné jednání české a slovenské vlády, říká, že s nimi nebude mluvit do času. Já vám vysvětlím, proč do času. Proč neudělal společné zasedání vlády, kde by mohli všechno řešit kromě Ukrajiny - energetiku, dopravní infrastrukturu, ilegální migraci, Green Deal, i tu reformu důchodů, na kterou si tady hrajete. Možná byste se něco naučili i tam. Já jsem se tam naučil daňovou kobru a kontrolní hlášení. A chápu ten pohled pana premiéra na Slovensku, ale je to velká škoda.

Je to velká škoda a samozřejmě pan premiér, co tím vlastně udělal? No on udělal jenom to, že vyměnil Slováky za Ukrajince. To je všechno. Od samého nástupu této vlády pro pana premiéra na prvním místě nejsou ani občané České republiky, ale Ukrajinci. Stále jsou to Ukrajinci. A my nemáme nic proti Ukrajincům. Naše hnutí bylo jediné, které pomáhalo, které dalo peníze, které poskytlo humanitární pomoc a tak dále. To všechno známe. Takže tohle je zásadní chyba a jenom potvrzuje to, že zahraniční politika této vlády a pana premiéra je aktivistická a vůbec zahraniční politice nerozumí. Tak pojďme popořádku.

Pan premiér totiž, on se tomu vyhýbá, on na to nemá mentalitu. Proč, když vláda nastoupila 17. prosince 2021, nechal na mně ještě Evropskou radu 16. 12.? Vždyť se mohl už zúčastnit. Já jsem tam spěchal. Naše vláda byla jmenována 13. prosince 2017, už 14. jsem se tam těšil, na Evropskou radu, kde všichni sedí, ti, kteří by měli rozhodovat. Ale to je jiný příběh, Evropská komise, Evropská rada.

Takže pan premiér, jemu to nevoní tam sedět a bojovat za naše zájmy. Takže on se poprvé zúčastnil Evropské rady až v únoru 2022 a to bylo období, kdy měla Francie - Macron sedí po levé straně pana premiéra - předsednictví. Vůbec ho to nezajímalo. Dvě schůzky Macrona, řekl nemám čas - sedí vedle něj - aby se připravil, aby pochopil, že předsednictví je o aktivitě, o tématech. Macron udělal asi sedm summitů, z toho asi čtyři mimořádné. Fiala, když převzal předsednictví 1. 7. 2022, neudělal ani jeden.

Jasně, někteří budou říkat - vždyť nemůže. No může. Mohl vytočit Charlese Michella a ten by to svolal. No a za to naše předsednictví se stalo co? 2,4 miliardy nás to stálo a co z toho vypadlo pro Českou republiku? Dobrá reklama, ano, Pražský hrad, to jsme vybrali ještě my, a co ještě? Emmanuel Macron si tady udělal svůj summit, takže neformální summit, v rámci našeho předsednictví byl vlastně summit Macrona, přišlo sem 45 státníků a pan premiér tam byl do počtu, takže z toho nic nevypadlo.

Vypadlo z toho to, že v rámci těch lží o Green Dealu, kde říká, že já jsem něco podepsal a hlasoval, což samozřejmě není pravda, právě za této vlády premiéra Fialy schválili ta nejhorší zvěrstva Green Dealu - zákaz výroby aut se spalovacími motory, emisní povolenky pro občany na nemovitosti a tak dále. A Timmermans, ten šílenec zeleno-levicový, promigrační, tleskal. Takže to je výsledek zahraniční politiky pana premiéra v Evropské unii. Kolik přinesl peněz pro nás? My jsme se postarali o ukrajinské uprchlíky. Kolik to stálo? 45 miliard. Kolik získal? Ani korunu, ani euro, ani ne euro. No a připravili ten zrádný imigrační pakt, to největší ohrožení Evropy. Ano, takže to je politika pana premiéra.

Pojďme teď na ty jeho cesty. Byl ve Vietnamu, otvíral výstavbu nového závodu Škoda Auto. To byl výsledek naší práce, my jsme se v tom angažovali, psali to, ale to je jedno. Ale podstatné je to, že když on se vrátí z Vietnamu, tak poskytne rozhovor, kde odsuzuje ten režim. Co je mu do toho, jaký je tam režim? Co je mu do toho, co dělá slovenský ministr? Nám někdo kecá do toho, co dělají naši ministři? Ano, my jako opozice si dovolujeme do toho mluvit. Na co si tu někdo hraje? Na co si hraje? A potom tahle vláda ani nepochopila, že ti velvyslanci - a já jsem měl včera s Karlem Havlíčkem oběd s velvyslanci Spojených států, Kanady, Jižní Koreje, Norska, Švýcarska - pro nás to byli nejdůležitější partneři, spojka na dané země. Myslíte si, že pan premiér chodí na ty recepce? Když bylo výročí Vietnamu, kdo tam byl? Nějaké béčko. Nějaký náměstek ministra průmyslu. Pan premiér tam zásadně nechodí. No, když už byl v tom Vietnamu, tak ti Vietnamci by si byli asi považovali, že by to bylo fajn.

Můžeme se vrátit k Izraeli, kdy pana premiéra nenaučili ani co je to small talk. A pokud nedá ani pět vět anglicky, tak to už o něčem svědčí. Nebo cesta do Afriky, kterou mu tam zrušili. Takže samá ostuda.

A bavme se tedy o Číně. Tak co ta Čína pro nás je? Takže pětikoalice, hlavně šéf Senátu, paní předsedkyně Sněmovny - jezdí na Tchaj-wan. To, že to poškozuje naše firmy, že to vlastně ničí jejich byznys, to, že jsme měli nějakou politiku vůči Číně, tak to tahle vláda nerespektuje. Tady je fotka (z) 15. listopadu (drží v ruce), americký prezident Joe Biden a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching zahájili svou schůzku v historickém sídle (nesrozumitelné) nedaleko od San Francisca. Takže americký prezident mluví s čínským prezidentem a tam přišly všechny největší americké firmy, všechny. I Boeing tam byl v předklonu, protože Emmanuel Macron prodal nedávno 300 Airbusů do Číny a Boeing neprodal, tak taky chtějí prodávat. Pragmatická zahraniční politika, ne aktivistická zahraniční politika této vlády, která si na něco hraje a je směšná. No, takže potom bylo setkání, vlastně ta Hedvábná stezka. Tam byl i Putin. A bylo tam několik států. Takže vlastně pan premiér Fiala by měl vyhlásit všechny tyto státy, že budeme bojkotovat. Budeme bojkotovat, protože někdo se s někým potkal. Takže to je ta politika.

A je to skutečně neuvěřitelné, co tahle vláda dokázala zničit. Zničila Vé čtyřku. A můžete si říkat, co chcete. A V4 za nás měla jasné výsledky. Nedovolili jsme ilegální migraci, nedovolili jsme kvóty, prosadili jsme taxonomii, prosadili jsme slovo jádro, prosadili jsme slovo plyn, prosadili jsme slovo kůrovec a vybojovali jsme - politická deklarace Green Deal je ochrana životního prostředí a snižování emisí. Ano, ale ne to, co potom udělala Fialova vláda s dopadem na životy našich občanů. Tak to jsme dělali my.

Veto? Pan Fiala neví, co je to veto. Veto padalo x-krát. Stále ti někteří pisálkové říkají, že tam hlasuje. Nehlasuje se. Nepodepisuje se, čte se text. A když někdo nechce ten text, tak se přihlásí. Ano, to je ten systém. Už jsem to tady říkal pětkrát, ale jako kdo nechce slyšet, tak neslyší. A vybojovali jsme peníze navíc, protože jsme blokovali, i když úředníci Úřadu vlády a ministra financí nechtěli, abych blokoval, tak jsem blokoval čtyři noci, pět dní. A jsem na to hrdý, 42 miliard navíc - jsem se stokrát zaplatil, 55 miliard korun pro české zdravotnictví, 27 miliard pro REACT-EU, tolik přístrojů pro 108 zdravotnických zařízení. Takže to je o zahraniční politice. A naše země by měla dělat pragmatickou, ne aktivistickou (politiku), protože tahle vláda všechno přehání, všechno je extrém, ano, to nikdo ve světě - a naši partneři, naši spojenci v rámci NATO, v rámci Evropské unie, nedělají. Ale tak to je.

Takže V4, která prosadila plno věcí. Ano, my jsme neuměli zabránit nástupu Ursuly von der Leyen, ale zabránili jsme nástupu toho šílence Timmermanse, zabránili jsme nástupu Webera. To je EPP. Ten tam je taky, celý život se živí politikou, to je ten kámoš paní Hohlmeier, toho jednoho poslance za KDU-ČSL, co tam dělali ty aktivistické bojůvky a nosili ten odznak Milionu chvilek nenávisti. Tak tu Vé čtyřku rozbil. A po minulých evropských volbách Ursula jela do Paříže a potom jela do Varšavy. A to se vybojovalo. Ano, Polsko je stěžejní a základní.

Mimochodem, když se vrátím ještě k těm aktivitám pana premiéra, tak v rámci toho předsednictví Francie, když byl neformální summit ve Versailles a když skončil ten summit a přihlásil se Morawiecki a říká - já tady (s) Janezem Janšou jedeme do Kyjeva. Fiala tam nebyl. A jestli to vyveksloval s tím špatným kontraktem na Turów, aby si udělal PR, nevím. Ale jo, dobře, že tam byl, dobře, že projevil tu solidaritu. Ale bohužel tolik aktivity pro české zájmy i o tom například kontraktu Turów, který je nevýhodný pro Liberecký kraj, pro naše lidi tam, o to se vůbec nesnažil. Takže V4 je rozbitá. S Maďarskem máme zmražené vztahy.

Na prvním jednání Vé čtyřky, které jsem vždycky koordinoval s Evropskou radou (?) pan Fiala řekl Orbánovi, že on Vé čtyřku nechce, protože Orbán je váš přítel, pane premiére. Čau, tečka. Takhle se dělá zahraniční politika.

Takže - a teď Slovensko. Jako neuvěřitelné, takže Slovensko, Čína, V4, Maďarsko. Pan premiér ať si udělá tedy seznam všech těch zemí, které vlastně - nechceme s nimi mluvit. Pokud vím, na bezpečnostní radě (Radě bezpečnosti) OSN, tam všichni sedí. A když je válka - a znovu opakuji, že Putin je agresor, a to odsuzujeme, hnutí ANO to odsuzuje a Ukrajině se má pomáhat, kdyby zase někdo psal nějaké nesmysly - ale když nikdo nebude mluvit a budeme stále mluvit jenom o tom, že je potřeba válčit a že slovo mír, které se vyskytuje v Chartě NATO ze září 1949 na první straně několikrát, myslím, že desetkrát to tam je, Charta OSN, slovo mír je všude. No proč? Protože to bylo po druhé světové válce.

Tak o tom to je. Takže to je zahraniční politika pana premiéra. A teď vám řeknu, proč se to všechno děje. No, víte, proč se to všechno děje? No, protože tihle progresivisti teď chtějí a potřebují - a politici pětikoalice to dělají - aby se nestal prezidentem Peter Pellegrini, o to tady kráčí.

Proto tady byl Šimečka a seděl včera s Piráty. A kdo je to Šimečka? No vyslanec Bruselu, to je také Pirát promigrační, taky by asi chtěl, aby Slovensko přišlo o veto, šílenec zelenej, to jsou oni, Progresivní Slovensko. A tenhle člověk, to jsou jak naši Piráti, tak tady byl včera. Dneska je u paní Pekarové Adamové ve čtyři hodiny. To je taková náhodička. A kdo to je ten Šimečka? Kdo to je? To je přece za nějaké opoziční strany. A ono je zajímavé, že tu politiku dělala i paní slovenská prezidentka. A ona je z progresivního Slovenska. A my jsme se potkali na intronizaci japonského císaře, potkali jsme se v New Yorku. Shodou náhod jsme byli v uličce, nemohla se mi vyhnout (se smíchem), potkali jsme se v Glasgow na klimatické konferenci. Nikdy mě jako premiéra nepřijala ani nenavštívila. Chodila tady za pražskou kavárnou a podporovala Petra Pavla na prezidenta. Super, ne? To je ta politika. Takhle se to dělá.

Vážení, proč pan premiér říká, že Fico odložil k ledu do času. No, do 6. dubna, to je sobota. Druhé kolo slovenských prezidentských voleb. Tak když bude po volbách, tak možná pan premiér, státník světový, lídr světový, se uráčí a budou mluvit se slovenskou vládou. Jak směšné, jak trapné. Neuvěřitelné. A všimněte si, co se děje. Vládní propaganda, už jedou na Twitteru. My musíme prosadit na Slovensku toho správného prezidenta. Však se jim to povedlo. Úřednice z Pezinoku se stala prezidentkou. Super. Píár kampaň, pecka.

Takže o to tady jde. A proto, aby se Pellegrini nestal prezidentem, protože je z koalice, tak pan premiér si vymyslel tenhle nesmysl a vlastně řekl, že ti Slováci co si to dovolují. Tam nějaký ministr on si jedná s kým chce. To je ono. Jelikož ta kampaň na Slovensku toho jejich kandidáta, progresivního, slovenského se nedaří, no tak teď Česká republika, vládní propaganda a média to pojedou, tady pojedou kampaň, protože Slováci na názory České republiky slyší. Takže, vážení, to je celý příběh, celý příběh katastrofální, aktivistické politiky této vlády, která se stále montuje do zahraničí.

Já vím, že oni by rádi rozhodovali, aby Orbán nebyl v Maďarsku premiérem a aby ten Fico, ale vždyť si ho ti Slováci zvolili, tak minimálně by se to mělo respektovat. Je to absolutně směšné, a to je moje přesvědčení a vše tomu nasvědčuje, že se jedná o kampaň pětikoalice proti kandidátovi koalice na Slovensku Petru Pellegrinimu. Takže to je první bod. Nebo já nenavrhuji body, ale potřebuji komentovat a jsem strašně rád, že je tady pan ministr zemědělství, tak konečně si to můžeme všechno říct. Vaše propaganda, Česká televize, aktivistická jednotka... dneska ráno mě všichni sledovali, jestli jedu Metrem, protože zase hejtři si vymysleli fotoshow. Tak mě vyprovázel nějaký fotograf a tady mě hned čekala sto šedesát osmička.

Jak je to s tím ukrajinským obilím? Pane ministře, já doufám, že nebudete popírat kompetenci komisaře pro zemědělství a rozvoj venkova Janusze Wojciechowského, který na jednání Rady ministrů zemědělství v Bruselu řekl, že evropský zemědělský sektor přišel v letech 2022 a 2023 o 19 miliard euro, vážení, 19 miliard euro, všichni evropští zemědělci. V důsledku liberalizace obchodu s Ukrajinou, proti kterému vy neprotestujeme, jako jediná země Vé čtyři. Poláci jsou proti, Slováci, Maďaři taky, protože vy samozřejmě, jak celá vaše vláda, vy jste proukrajinští, tak proč byste podporoval české zemědělce. Tak vy podporujete ukrajinské, má to svoji logiku, i když oni tam vyrábějí (se smíchem) ty jejich věci i jinou technologií.

Zemědělský sektor EU přišel v důsledku liberalizace obchodu s Ukrajinou, říká to ten komisař, o tuto částku. Polská vláda jedná o možnosti dočasného uzavření společné hranice pro obchod s Ukrajinou. Polsko zvažuje zákaz dovozu ruského a běloruského obilí. Protestující polští zemědělci zničili okolo 160 tun ukrajinského obilí. Ano, vy jste teď přišel nově, asi vám poradili v PR týmu, že i ruské obilí. No jasně, i ruské obilí. Jasně. Takže pokud Evropa má chránit své zemědělce, tak by je měla chránit nejenom před ruským, ale i před ukrajinským obilím, protože to je byznys. Proč dovolujete dovážet z Ruska hnojiva například? To nevadí nikomu? Jsou dobré ty hnojiva ruské (se smíchem)? (Ministr Výborný: Jsou levnější jak z Agrofertu.) Nevím, co říkáte, ale klidně si to vyslechnu.

Dvojí metr, jak říká pan Trignacher,(?) dvojí metr. Polsko uvažuje o uzavření společné hranice. Tam vysypali to obilí ukrajinské. A polská vláda jedná o možnosti dočasného uzavření společné hranici pro obchod s Ukrajinou, aby zabránila další destabilizaci polského trhu. Pan premiér si včera stěžoval na ten hnůj. Tak měl tam zhluboka dýchat, to je dobré na průdušky. Já vám říkám jen jednu věc. Když začnou žně a ty sklady jsou plné a nebude kam dávat to obilí, tak já myslím, že ti zemědělci vám to nasypou před Úřad vlády a všude. Vy tady plédujete stále malí, velký. (velcí?) Ale ti malí to nedají. Jak pomáháte těm malým? Ti malí zkrachují a ty velké si je koupí. Však to dobře víte. Tak vy děláte všechno proti tomu. (Ministr Výborný hovoří o Agrofertu z vládní lavice.) Ano, Agrofert já jsem vybudoval z nuly, pane premiére, nevím, kolik vám bylo let v roce 1993, kdy jsem byl v nájmu na Václaváku, čtyři zaměstnance a jeden telefon.

To jsem vybudoval. I ten Jandejsek to vím odmakal. A vy žijete z našich daní. A pokud pan premiér ironicky mluví: No, ti zemědělci mají nové traktory? No co si to vlastně dovolili? Ale on si vozí zadek v BMW! Za naše peníze! Za naše odvody! (Potlesk poslanců hnutí ANO.) Za naše daně! Ta arogance je neuvěřitelná, co vy tady předvádíte, ne? Mají nové traktory, to říká pravičák ODS. Ten je bohatý, ten má traktor. Možná dostal dotaci, nebo musel makat stále. Takže k těm dovozům. Tak snad paní Fridrichová z provládní České televize by si mohla napsat, a vy také, pane ministře, webgate.ec.europa.eu. To je rapid alert system for food and feed. To je evropská evidence všeho, co se dováží a má nějaký problém ze standardem.

Tak si to zkuste otevřít a tam uvidíte, co tam všechno je. A já neříkám, že je to jenom z Ukrajiny, je to všude, i u nás tady v České republice se občas stane, ale oni tam nemají takovou státní veterinární správu jak máme my, oni tam nemají takové přísné předpisy. Když jsme vstupovali do Evropské unie, jak nám říkali - no, všechno musíte mít v nerezu. A když jsme tam byli a naši šli na kontrolu do Řecka, Itálie nebo Španělska, tak zjistili, že by to všechno podle našich norem měli zavřít. Champs-Élisée, dobrá restaurace, tam je záchod společný. Tehdy, když jsme začínali, jsme neměli tendenci mít společné záchody, to by u nás nikdy hygiena neschválila.

Takže, pane ministře, když si to otevřete, tak tam máte pečivo, mouka, drůbeží maso, slunečnice, krmiva, cukr, jablka, všechno tam máte, ano! A vy bohužel zkrátka podporujete Ukrajinu namísto podpory našich zemědělců, ale celkově ta vaše vláda takhle funguje. Takže pokud mě tady ta propagandistická Česká televize zkoušela, kde jsem to četl, tak já nevím, jestli odvolání se na Agrární komoru, že to je nedůvěryhodný zdroj, nebo když na Slovensku se objevilo ukrajinské obilí? Vždyť ten Kohout Silver netvrdil, že to bylo v Čechách, on tvrdil, že nechce - ten Kohout, ne? Ten je populární, ten Kohout, všude ho dali, i na CNN. Ne? Já jsem mluvil všeobecně, můžete mě z toho zkoušet samozřejmě, ale lidi dobře vědí, ti, kteří byli na Ukrajině, že je to úplně jiný svět, že jsou tam úplně jiné technologie, že tam vyrábějí zboží, které je zdraví nebezpečné občas. Ano? Takže pokud zpochybňujete všechny ty články tady - mouka a další věci, slunečnicový olej, cukr, jablka, pšeničná mouka. Nevím, jestli víte, že mouka se dělá z obilí. Ano? Takže když je v mouce kontaminace, tak je to z ukrajinského obilí. Tak abychom si to vysvětlili.

Podstata je to, že vy zkrátka... (Pan ministr Výborný: Lžete!) Jak lžu, tady je to vyzdrojované, tak se podívejte na ten web Gate, tady to mám. V čem lžu, prosím vás! Minule, jak jste mě tady napadal, tady to máte - například místo kontroly nějaký Altin (?) Group, Ukrajina, to je vaše, to jsou vaše úřady. Minule jedině jediné, co jste měl pravdu, bylo, že jsem zaměnil ty brambory, že to není, že dovážíme 70 %, je to naopak, že dovážíme, že soběstačnost je jenom 67 %. Jinak všechno, co jsem řekl, je pravda. A vy jste nejprolhanější vláda, já se k tomu dostanu, vy lžete jak premiér Fiala. Soutěžíte v tom. Tománková ho nachytala u lží a já vám to teď přečtu, za chvíli.

Takže podstata je v tom, vy podporujete ukrajinské zboží, nepřidal jste se k těm státům, které jsou proti. Evropský komisař říká, že újma těch zemědělců je 19 miliard eur, a to jsou fakta. Vy jste nechal naši velvyslankyni hlasovat, aby zkrátka nebyla proti a dělal jste ze zemědělců blbce, (ač?) jste jim sliboval, co všechno pro ně uděláte. Takže všechny tyhle články podle vás jsou asi vymyšlené. Je to asi vyzdrojované, můžete si to přečíst. Jsou to i deklarace Agrární komory. To je váš partner, kterého uznáváte, jiné neuznáváte. Takže já nevím, proč bych měl lhát. Nelžu, je to pravda a je to zkrátka tak.

Takže proč protestují zemědělci? No, proti tomu vašemu přístupu. Pan premiér dokonce tvrdí, že nebude jednat pod tlakem. Nevím, jestli znáte pana Jurečku, to je taková -KDU-ČSL se to jmenuje, taková pidistrana v rámci SPOLU, to je váš předseda. Ne? (Potlesk z řad ANO.) A co řekl Jurečka, je na to video - 8. 6. 2022 podal si ruku se šéfem Agrární komory a slíbil, že místo redistribuce 23 % zajistí slevu na sociálním a že národní dotace zůstanou ve výši 5,8 miliardy. No, a ty jsou na půlce a samozřejmě to nesplnil. Takže informujte pana premiéra o tom, že Jurečka a vy jako strana jste něco slíbili a že jste to nesplnili. A pan premiér dělá rameno - ano. tak já ještě uvidím, když nebudete poslušní a budete protestovat, tak já vám ty dvě miliardy nedám! To jsou asi jeho 2 miliardy. Mimochodem, odkud je vzal? Když nemáte peníze pro kuchařky a uklízečky a učitele? Kde je máte, ty miliardy? (Potlesk z řad ANO.) Jak to je možné, že je máte?

Je to neuvěřitelné, ta arogance. Tohle kdyby řekl Macron francouzským zemědělcům, tak mu zapálí Elysejský palác a Salon de l´Agriculture, jejich Země živitelka - to tam zbourají všechno. Naši zemědělci se chovají slušně. Koho tu ohrozili? Ano, jeden bohužel asi si popletl ten tunel a byla tam nějaká havárie, ale se podívejte na ty záběry. Já vím, že Česká televize to nevysílá, co se děje v Německu a ve Francii a všude v Evropské unii. Jak jsou tam střety s policií, jak je mlátí, jak je zatýkají. Tady naši se chovali slušně. A ještě pan premiér jim vyhrožuje za to, že tam někdo vyložil ten hnůj. No, mohl si to vzít na ten svůj statek na Moravu, kde odmítá říct ta daňové přiznání, on tam má obrovské pozemky, tak ten hnůj si mohl tam odvézt, možná by to bylo k užitku Neskutečné! Neskutečné! Takže vy jste proukrajinská vláda, na české občany kašlete, na české zemědělce kašlete, nehájíte české zájmy a podvedli jste zemědělce. Podvedli jste je, protože jste odhlasovali prodloužení bezcelních dovozů z Ukrajiny o další rok, a vy jste slíbil, pane ministře, že na Radě Evropské unie budete prosazovat vratná cla, ano.

Takže vy jen nálepkujete a dehonestujete ty protestující, ano. A za to, že protestovali, tak teď pan premiér je potrestá odebíráním slíbených peněz, ale ty peníze, které jste teď slíbili, jsou úplně jiné, než slíbil Jurečka v Lucerně 8. 6. 2022. Je na to video, tak se na to podívejte. Vondra, který je stále v televizi, to je neuvěřitelné, Vondra je všude od rána do večera, Česká televize, CNN, všude Vondra, lídr! Lídr kandidátky SPOLU, která má jednotný program, stále stejný - proti Babišovi. Ale jinak euro - a každý všechno mají jinak. A Vondra řekl, že Jandejsek je vlastně - vymyslel si nějaký anonym ruské ambasády. Alexandr Vondra.

Zkuste si zjistit, po kom má to jméno. Říkal, že nemluví rusky, no, mluví perfektně rusky a má to i v životopisu, takže řekl, že Jandejsek je proruský kolaborant. No, tak. A potom to opakoval pan premiér. Pan premiér v pořadu CNN - Co na to premiér. Pan premiér má tolik pořadů, kam chodí sám, a tam ho nachytala na lži paní redaktorka. A ona říká: Na to se chci zeptat - na to sázíte, že zemědělci se už rozhádali při té první dotaci. Někteří se potom od toho protestu distancovali.

Vy jste označil část zemědělců, kteří se otevřeně hlásí k podpoře Ruska. A pan Fiala říkal - omlouvám se, to jsem nikdy neřekl. Normálně ho usvědčila ze lží, samozřejmě to řekl. A protest je motivován proti vládním aktivitám. A pan premiér - říká organizují to lidé, to jsem řekl. Lež číslo 2. Potom citovala z toho pořadu - moje přesná citace je tato, že to organizují lidé, nebo že tam to (jsou?) organizátoři, kteří otevřeně podporují Rusko, to jsem řekl, a zatím stojím. O zemědělcích jsem nikdy nemluvil. Lež číslo 3. CNN Prima News. Kolik lží tam je! Kolik lží! Například i o důchodech.

Například i o důchodech tady. Pan Fiala 3. listopadu 2022. Odchod do důchodu v 65 letech platí, není důvod zvyšovat hranici. Tak, vážení spoluobčané, to je další lež. Že nechceme jednat. Tohle všechno jsou podklady od paní Schillerové ohledně důchodů, že jsme chtěli. Ale to jsem odbočil.

Vrátím se k tomu zemědělství. Dehonestovali jste Jandejska, no. Ten vybudoval velkou firmu, to je skandál. Co si to vůbec dovolil ten Jandejsek? Makal celý život. Co to je vlastně? Toto říká pravicový premiér. Tedy pravicový, on už dávno není pravicový. To jsou už všechno progresivisté a levice.

Ty požadavky, pane ministře. Takže vy jste měli splnit slib na spuštění podpory zaměstnanosti na venkově, sleva na sociální pojištění od roku 2023. To byl ten slib, který řekl vicepremiér Jurečka před dvěma lety, na kterém se shodla vládní koalice v roce 2022. Tak co se stalo, že jste nesplnili ten slib? Podal na to ruku pan Jurečka. Vaše nabídka je údajně nějaké 2 miliardy.

Potom jste slibovali, že nebudete krátit národní podpory ve výši 5 miliard. No, samozřejmě že jste to krátili. Všechno, co jste slibovali, jste nesplnili, ano. Jestli je to v rámci džihádu proti Babišovi, no, mně je to srdečné jedno, absolutně srdečně jedno. Vy totiž o tom zemědělství nevíte vůbec nic. (Obrací se na ministra zemědělství Výborného. Ministr se ohrazuje.) No, nevíte, vy jste tam tři dny i s cestou. Já jsem v roce 1991 prodával zemědělcům hnojiva na roční odklad, neměli ani peníze. Buďte rád, že tady je taková firma registrovaná. Buďte rád, že tady platí odvody, z kterých vy žijete a vozíte se v autě. Možná právě ty odvody Agrofertu přispěly na ta vaše auta a na ty vaše cesty, na ty vaše diety a nevím, co všechno máte.

Takže jste říkali, že budete nedanit evropské dotace a vrátíte daň z nemovitostí. Taky nesplněno. Že budete aktivně v EU. Tady jsou požadavky. Takže jste nesplnili vůbec nic, jo? Já to tady můžu číst dlouho. Škoda, že tu není Margit, ta si zlomila nohu a nemůže tady mluvit. Takže samozřejmě budou všichni říkat, jo, Babiš lobbuje za svoje. Prosím vás, já v této zemi, jako už málokdo bude chtít podnikat za vaší vlády, protože lepší je jít podnikat do Německa nebo do Maďarska nebo na Slovensko. Vy děláte všechno pro to, aby tady podnikatelé vlastně už víc nepodnikali, všechno, včetně cen energií, včetně zdaňování a tak dále.

Takže to je o tom, že zkrátka vždycky ta vaše obrana je, když já mluvím - tady je to vyzdrojované - že lžu. Ne, vy lžete, vy jste nic nesplnili. Měl jste férově říct ano, nejsem schopen ve vládě prosadit pro zemědělce to, co jsem slíbil, protože zkrátka Stanjura to nechce, protože Stanjura je premiér, protože premiér neexistuje, protože to neřídí. Za naší vlády to bylo tak, že ministři chodili za mnou a my jsme chodili za Schillerovou, aby sehnala peníze. Ona je sehnala. U vás je to tak, že Stanjura říká, peníze nejsou. (Ministr Výborný reaguje smíchem.) Můžete se smát, kolik chcete.

Víte, pane ministře, mně je to úplně jedno, já se politikou neživím, na rozdíl od vás. Víte, já se živím za své a v politice jsem zdarma. Všechny příjmy posílám samoživitelkám. Tak nevím, co se mně vysmíváte. Možná přijde den, když nebudu v politice a pokud vy shodou nešťastných okolností budete ministr zemědělství, tak ti zemědělci budou fungovat jinak. To vám garantuji. Co si vlastně myslíte? Vy žijete z našich peněz. Co to je za aroganci? Co si vy myslíte v té vládě, že co jste, že tam budete věčně? No fajn, tak uvidíme, kolik lidí tady zůstane. To je neskutečné. (Potlesk z levé strany sálu.)

Vy nejste schopen přiznat ani fakta, jo? Minule jste tady vedl řeči o té půdě, že teď to chcete změnit. No super, to vám tleskám. Vy, lidovci, jste měli vždycky vlastně zemědělství. Vždycky jste ho měli, tak proč jste dovolili prodávat půdu cizincům? Proč to nedovolí ve Francii nebo v Polsku nebo Maďarsku? Kolik naši zemědělci zaplatí za nájem těm, co si jenom koupili půdu? Víte, kolik je to ročně, pokud se nepletu? To je také, co vy jste vlastně tady způsobili, že zemědělci ročně v rámci pachtu vyplatí vlastníkům zemědělské půdy 13 až 15 miliard.

Vy jste zvýšili Státní pozemkový úřad navýšením pachtovného z 2,2 % na 5,8 % z průměrné ceny zemědělské půdy. Takže vy jste jim navýšili pachtovné, navýšili daň z nemovitosti, navýšili daně, vzali všechny dotace. Na čem je založená Evropská unie? Na dotacích pro zemědělství. Kdyby nebyly dotace, tak naši zemědělci jsou jedni z nejlepších. Je pravda, že na Ukrajině ti zemědělci mají násobně vyšší plochy než tady, jo?

Takže tady je to všechno sepsané. Ponížili jste národní dotace o 50 % na 2,6 %. Také jste slibovali, avizoval jste, že nebude zisk, že nebudou zálohy, zemědělci byli ujišťováni, že objem výplat bude do konce roku stejný jako v minulých letech, ale bylo vyplaceno jenom 8 miliard proti 15. Tak to jsou všechno nesplněné věci a vím, že vy tady budete zase vykládat, že Babiš lže, ale to jsou všechno podklady od Margit Balaštíkové, která by měla tady vystupovat a bohužel nemůže vystupovat. Takže děláte všechno pro to, abyste ničili ty zemědělce.

Já jsem strašně zvědav, když tohle pokračuje... Když se podíváme na statistiku dovozu ukrajinského zboží do České republiky, když už tedy nevěříte, tak v roce 2019 bylo dovezeno 96 000 tun a v roce 2023 366 000 tun. Takže je to kolikrát čtyřikrát víc, o 400 procent se to navýšilo, jo?

Pokud se chcete dohadovat o tom, jestli na Ukrajině fungují stejné technologické postupy, stejné zakázané pesticidy, stejné zakázané další látky, tak potom už nevím o čem, ale vy nejste schopen přiznat ani ty fakta o tom to je, ani fakta. Já jsem minule uvedl špatné údaje o bramborách. Tak říkám, ano, já jsem to otočil, není to 30 a 70. Ale vy nikdy nejste schopen to přiznat.

Takže podstata je v tom, že Česká republika z celé V4 podporuje ukrajinské zemědělce: To jsou ty nadnárodní, ty globální, jsou ty oligarchové na Kypru, co mají ty obrovské lodě - ale v pohodě - a té Ukrajině toho moc nezůstane, když si to všechno tyhle nadnárodní společnosti odtáhnou pryč z Ukrajiny. Takže vy vlastně pomáháte komu? Vy nepomáháte Ukrajincům, vy nepomáháte Ukrajině, vy pomáháte zahraničním společnostem, které tam skoupily tu půdu, které tam zkrátka podnikají za jiných podmínek, než v Evropské unii. Podnikají skvěle a všechny peníze odtáhnou. Takže těm vy pomáháte.

Českým zemědělcům nepomáháte, to je tak a pan premiér ještě vyhrožuje. Pan premiér vlastně říká zemědělcům. Protestovali jste? No, tak já si ještě rozmyslím, jestli ty 2 miliardy tam dám, nebo nedám. Tohle kdybych já někdy řekl, tak celá ta Česká televize provládní a všechny ty další weby provládní a Milion chvilek nenávisti, už by byla hned demonstrace. To je neuvěřitelné, ne? Protestovali jste, máte smůlu, 2 miliardy si ještě rozmyslím.

Takhle se schvaluje rozpočet? Nevím, já tomu nerozumím. Takhle se schvaluje rozpočet? Slyšela jste někde mě, že bych tohle řekl? (Obrací se na poslankyni Schillerovou.) Ne? No tak. Ale máme ten dvojí metr, máme tady ta média, která fandíte to vládě, a je to skutečně neuvěřitelné, jak to tady funguje.

Už budu končit, pane poslanče. Kolik je hodin? (Dívá se na tabuli, kde jsou hodiny.) Takže bohužel je to tak. Občanům televize vymývají mozek. Pan premiér tady vykládal o tom, že my nechceme jednat o důchodové reformě, která žádná reforma není. A tady mám celý podklad od paní Schillerové, veškerou korespondenci jednání s panem Jurečkou. Dvakrát tam byla, nikdy nedostala podklady. Pan Jurečka si udělal fotky, má splněno, jednal jsem s opozicí. Ale nic neprojednal. Nic neprojednal! Takže jsou to jenom PR schůzky. Ale pan premiér to celé otočil.

Lži o zemědělství. O zemědělcích jsem mluvil. Samozřejmě pan premiér tady mluví o tom Slovensku. To je skvělé, že my tady máme u ministryně obrany bývalého ministra obrany, který všechny slovenské zbraně poslal na Ukrajinu. Takže oni teď, pokud nepřijdou ty F šestnáctky i ty obranné systémy, všechno je pryč. Naštěstí naše paní ministryně to neudělala. Jo?

Takže jsem toto chtěl tady sdělit, aby lidi věděli, kde je pravda, protože pravda tady nevítězí, protože vítězí prolhaná vláda, prolhaný premiér s podporou prolhaných médií, hlavně Česká televize. Samozřejmě určitě tam bude zase reportáž, tak si tam hlavně dejte to, že o kolik přišli evropští zemědělci o peníze.

A Ukrajině pomáháme. Dostali 80 miliard euro, dostanou ještě 50 miliard euro. Česká republika pomáhá. Všichni pomáháme. Ale pokud skutečně chceme i Green Dealem i nekalou konkurencí všechno tady zničit tak, aby se nám nestalo, že jeden krásný den, když nebude úroda, nebude ani to jídlo.

Děkuju za pozornost.

