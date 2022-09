Babiš (ANO): První politický proces od revoluce, vážení

reklama

Dobrý den, děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, navrhuji zařadit nový bod pořadu této schůze s názvem Jak dostal polistopadový kartel Babiše před soud a to jako první bod dnešního jednání. Já jsem strašně rád, že je tady ministr spravedlnosti a možná vydrží ten můj projev až do konce, protože to bude dlouhé, ale bude to k věci. Budou tam jména, budou tam fakta, a dokonce i cituji pana ministra spravedlnosti.

Takže konečně se dočkali všichni ti, kteří říkali, že patřím do vězení. Takže v pondělí je ten den, jak říkal pan ministr vnitra Rakušan, který včera vyhrožoval paní Vildumetzové Mračkové, že když nerezignuje, tak ji – nevím, jakým způsobem - odvolá. Ano, paní Mračkové Vildumetzové, která měla jenom jediný problém a to, že se vdala v roce 2018 a že její manžel má nějaký kontakt.

Ten polistopadový kartel - samozřejmě, když jsem byl ráno na Primě, tak tam mě nenechali ani mluvit. Dvakrát jsem se tam měl střetnout s panem premiérem, ale ten tam nechce. Tak teď má samostatný pořad. Takže je to první politický proces od revoluce, vážení, první politický proces od revoluce. Ale to není o tom soudu. To je o tom, kdo mě tam dostal. Ten soudní proces je vyústěním dlouhodobé snahy o mojí diskreditaci a odstranění z politiky.

Je prokazatelné, že za nadcházejícím procesem stojí polistopadový kartel tradičních stran, který tu vládl od listopadu 1989, de facto až do roku 2017 - protože my jsme tehdy byli ve vládě v menšině - a dnes bohužel vládne zase. Co je to ten kartel? To je neformální mocenský kolos tradičních politiků, novinářů, aktivistů, lobbistů, úředníků, podnikatelů a dalších osob, kteří sdílejí stejný zájem. Privatizovat si moc, v klidu vládnout a v zákulisí prosazovat svoje kšefty.

Proč jsem tedy postaven před soud. Před soud jsem postaven proto, že je to politický proces a znovu má jít o mojí diskreditaci a odstranění z politiky. Možná proto, že si všichni myslí, že budu kandidovat na prezidenta. Ono vždycky to Čapí hnízdo bylo před volbami - i v roce 2017 - tři týdny před volbami. I když policie perfektně věděla, že budu znovu poslanec a že mě znovu budou vydávat a podali to, timing perfektní.

Nejdřív základní fakta. Čapí hnízdo je věc 15 let stará. Projekt, který byl ve své době vyhodnocen jako jeden z nejlepších. Byl schválen. Ale tehdy byl pan poslanec Bendl hejtmanem. Paní Langšádlová je dneska ministryní, ta to také schvalovala. No a byl devětkrát kontrolován - úředníky, auditory i za doby zakladatele TOP 09, pro mě symbol korupce. I ten to kontroloval. I ti, kteří dneska vykřikují, že je to špatně. Při schvalování a kontrolách projekt a jeho naplnění nikdo nezpochybnil.

Čapí hnízdo stojí nedaleko Benešova. Je to takové místo - chodí tam lidi z celé republiky, protože samozřejmě poslouchají od roku 2015, hlavně z našich médií, že je to velký problém. Zaměstnává 90 lidí. Na odvodech a daních ta firma odvedla do státní pokladny přes 400 milionů korun. Dotaci 50 milionů, o kterou tady formálně jde, navíc vrátila, i když na ni měla nárok. Podotýkám, že z Evropské unie na Čapí hnízdo nikdy nepřišla ani koruna. Takže ani státu ani Evropské unii nevznikla žádná škoda.

Ale kvůli přetrvávající hysterii se zkrátka firma rozhodla ty peníze vrátit. I když na ně měla nárok. Já jsem ještě proto, abych dal jasně najevo, že tady o peníze nikdy nešlo, dal dalších 50 milionů na charitu. Z 11 lidí, kteří v kauze byli původně obviněni, jsme zbyli dva, ano. Ale to podstatné je to, že i když moje trestní stíhání a stíhání paní Nagyové - to je mimochodem naše kandidátka do Senátu na Vysočině proti panu Vystrčilovi, významnému reprezentantovi polistopadového kartelu - tak doufám, že občané na Vysočině dají najevo, co si myslí o kartelu a stávající vládě tím, že ji budou volit.

Takže v čem je ta politizace. No tak, když to pan dozorující státní zástupce zastavil 30. 8. 2019, tak pan nejvyšší státní zástupce, typický produkt polistopadového kartelu - k tomu se ještě dostanu, kdo to vlastně je, ale je to člověk, kterého samozřejmě nominují politici, vláda - tak tu kauzu zase obnovil, aby stále všichni mohli o tom mluvit. Tady vláda a politici pětikoalice stále když mají problém - a když mluvíme o tom, že skutečně ve vládě je organizovaný zločin a pan Rakušan už měl dávno rezignovat - tak vždycky argumentují Čapím hnízdem. Ale co to má společného s mojí politickou kariérou, patnáct let stará věc? Kdybych nebyl v politice, nikdo by o tom nikdy neslyšel. A samozřejmě StB, k tomu se taky dostanu.

Takže na základě čeho jsem postaven před soud? Na základě souhrnu vymyšlených, nepravdivých či překroucených tvrzení a závěrů. Cíl je mě nechat odsoudit a znemožnit mi pokračovat v úspěšné politické kariéře. My jsme vyhráli osmkrát volby - možná si to nikdo nepamatuje - plná náměstí na našich mítincích, když někam jdeme - ano, lidi se zajímají - a vysoké preference hnutí ANO vytvářejí panický strach u mých protivníků.

Na úvod chci říct, že zpolitizováním této kauzy se snaží moji odpůrci vnutit veřejnosti i justici tvrzení, že jsem udělal něco protiprávního. Je pikantní, že to, co o mně tvrdí moje politická konkurence, novináři a aktivisté, vzala za bernou minci také policie a státní zastupitelství. Výsledkem bylo a je - a pan ministr spravedlnosti už tady není, to je škoda - falešné obvinění, po němž následovala nepravdivá a vylhaná obžaloba.

Tradiční politici dodnes nedokážou pochopit, že jsem nešel do politiky kvůli penězům, ale abych pomohl naší zemi a občanům, kteří neměli v životě takové štěstí jako já.

Mimochodem, lidem jsem pomáhal dávno před svým vstupem do politiky, a to hlavně prostřednictvím nadace Agrofertu, která za deset let pomohla potřebným sumou 700 milionů a která právě teď pomáhá nejvíc, protože zoufalí lidé v situaci, kdy tato vláda nedělá pro ně nic, telefonují. Telefonují a potřebují pomoc. Takže já nedělám politiku proto, abych se měl dobře, na rozdíl od těch, kteří mě chtějí zničit. A pro ně je to totiž jediný způsob, jak dosáhnout na velké peníze, které by si jinak nevydělali.

Tradiční politici žijí ve světě svých zájmů. Oni si mysleli, že se budu chovat stejně. Tak si pamatuji, když jsem kritizoval tendr na Leteckou záchrannou službu, tak se mě pan bývalý premiér Sobotka ptal, proč se o to starám, že prý máme Kapsch. A já říkám, prosím? My máme Kapsch, co to znamená? To je neuvěřitelný skandál. Ano, přerušili jsme vládu, protože jsme na sebe křičeli. Já jsem křičel na něj. Protože tak to bylo, tak to je. Vzpomeňte si na oposmlouvu. Dělali spolu kšefty a já, když jsem řekl, že my skutečně Kapsch neřešíme, že ten Kapsch to dostal nějakým způsobem a pokud se tam nakrmily nějaké strany, tak o tom nic nevím, ale že my samozřejmě se takhle chovat nebudeme a že nebudeme chtít žádné výhody od firmy, která údajně netransparentně vyhrála tendr. A mimochodem, když jsme to retendrovali, tak jsme ušetřili myslím miliardu ročně, takže asi na tom něco bylo.

Takže tehdy polistopadový kartel pochopil, že na tom jejich systému se nikdy nebudu podílet a naopak se ho budu snažit rozbít. Tak ze mě udělal veřejného nepřítele číslo jedna. Jelikož se z doby mého politického angažmá moji oponenti logicky nemohli ničeho chytit, tak v roce 2016 přišli se střetem zájmů a vymysleli na mě lex Babiš, pro který zvedly ruku všechny strany ve Sněmovně, a mysleli si, že mě tím donutí odejít z politiky. No a kdyby to nevyšlo, tak si ještě objednali účelové trestní stíhání v kauze Čapí hnízdo, a k tomu se samozřejmě ještě vrátím. Tak co je to, to lex Babiš? No to je přesně šité na Babiše. To je zajímavé, že střet zájmů tady nikdo nikdy neřešil. Poslanci, senátoři a dneska i ministři ve vládě podnikají nebo převedli firmy na manželky a nikomu to nevadí. Takže to bylo samozřejmě přesně na Babiše.

No a mezitím rozehráli spoustu dalších kauz, které vyšuměly do ztracena, například zaklekávání firem finanční správou. Totální výmysl. Pamatujete si na LTO ještě tady? Ty stovky ukradených miliard, krvavé oleje, od Lorencové, ty vraždy, vybuchovala auta. Ano, vždycky se kradlo na daních v pohonných hmotách, ano. A finanční správa plnila jenom svoji povinnost, že šla po firmách, které nechtějí platit daně. Jako ministr financí jsem udělal zásadní opatření proti rozkrádání daní. No tak si vymysleli, že jsme je zaklekávali, což je nesmysl. Nesmysl.

Korunové dluhopisy. Korunové dluhopisy, tak samozřejmě to je věc, kterou vlastně předložil pan ministr Kalousek, schvaloval to Sobotka, ten, který potom na mě zaútočil kvůli korunovým dluhopisům. Potom že jsem měl nějaké tajné složky, že jsem údajně nějaké měl - to je nesmysl. Když člověk jde na jednání, tak si dělá monitoring, co je v médiích a podle toho má člověk nějaké informace. Že jsem byl agentem StB. Stokrát, tisíckrát opakovaná lež. A já to tady ještě jednou přečtu, co jsem dal na Facebook: Sprostá opakovaná lež. My, bývalí pracovníci podniků zahraničního obchodu, jsme byli terorizování estébáky. Nás vyšetřovali. Nás vyšetřovali. Ale někdo to potřeboval, znovu to připomínají, ano. Když chodím mezi lidi, no tak samozřejmě vyslanci pětikoalice tam na mě křičí, že jsem estébák. Sprostá lež. Třikrát jsem vyhrál soud. A to je zajímavé, že deset let praxe všech, kteří jsou neoprávněně evidováni, byla devět dní před volbami do Sněmovny změněna. Takže deset let soudy to akceptovaly a najedou devět dní před volbami slovenský Ústavní soud rozhodl, že všichni, kteří deset let žalovali Ústav paměti národa, žalovali blbě, respektive tu instituci, že měli žalovat někoho jiného, ale neřekli, koho. Takže taková náhodička. Nechci spekulovat, kdo a jak to zařídil, protože o tom nemám důkazy, ale samozřejmě Praha je malá.

Potom že jsem údajně nechal unést syna na Krym. Neuvěřitelná prasárna. A že jsem vynášel informace kolem prodeje bulharské části ČEZ, to taky jela média. A že ovládám média, to udali zase do Černošic, kde to ovládá polistopadový kartel. No a potom že jsem před loňskými volbami, tady pan Gazdík tvrdil, že můžu za otravu ryb v Bečvě nebo že jsem pral peníze kvůli nákupu nemovitostí ve Francii. Další nesmysl. To je zajímavé, že pan předseda komise pro dohled nad finanční (nesrozumitelné) nechtěl svolat tu komisi před volbami, protože to FAO potvrdilo, že ty peníze byly moje, že byly zdaněné a že jsem žádné peníze nepral. Takže další lež.

No a potom samozřejmě dnes naši oponenti, nebo moji oponenti si vymýšlejí, že naše vláda prohloubila energetickou závislost na Rusku, to stále opakují. Neuvěřitelné. Přitom je úplně evidentní, že to je nepravda. No a teď že můžu za drahé potraviny. To je taky nějaký návod té poradenské firmy, která kdysi řídila svého Sobotku a Chovance a teď jsou zase nazpátek tyto struktury, které se zasloužily o to, že OKD byla totálně podvodná privatizace a potom ten pán, který to koupil, z toho vyvedl 130 miliard korun a zapomněl horníkům prodat ty byty za 40 000 a dneska jim je pronajímají za 12 000 měsíčně. Takže to je ten - to jsou všechno ty lži. Někteří ministři lžou, že znám Radovana Krejčíře. V životě jsem ho neviděl.

A ještě k tomu Rusku. Za naší vlády, za naší vlády jsme se stali druhou nejvíc nepřátelskou zemí Ruska po Spojených státech. Ano, my jsme tady vyhostili sto ruských diplomatů, ale samozřejmě jakákoli lež je dobrá, jakákoli záminka, jakákoli absurdita. Tradiční strany vždy dokázaly spolupracovat, když šlo o jejich společné kšefty a zájmy. Vzpomeňme si na opoziční smlouvu. Takže není divu, že našly společnou řeč v roce 2016, kdy ČSSD a TOP 09 přišly s tím zákonem o střetu zájmů nebo lex Babiš. Předtím ten střet neřešily a samozřejmě ho ušily na míru takovým způsobem, že nad tím kroutili hlavou i ústavní právníci. A když jsem splnil veškeré podniky nového českého zákona, přenesli tenhle výmysl o střetu zájmů do Bruselu. Neustále mě udávali, v tom samozřejmě vedli Piráti, protože tam mají jednoho psychopata, který udává celý život všechny své zaměstnavatele a udával i Českou republiku. Proto jsme přišli o 800 milionů. No a potom přišli ti spříznění auditoři, protože ten pán tam měl dobré kontakty, a začali vykládat naše zákony účelově a v rozporu s českou judikaturou. Takže ta toustová(??) linka, když přišli - a byli mezi těmi auditory i Češi - tak řekli: to je střet zájmů.

A když jim úředníci vysvětlili, že to nesedí datumově, tak řekli, to tak to nevadí, tak to není inovace. Samozřejmě všechno účelové věci. A potom donutili české úředníky obrátit o 180 stupňů a vykládat dosavadní praxi proti zájmům vlastní země. Ano. Stávající garnitura v tom... jak bych to řekl, v té atmosféře nenávisti vůči Babišovi jde proti vlastní zemi. Česká republika v minulosti úspěšně žalovala Evropskou komisi, protože Evropská komise - co dělá? Hledá jenom chybičky, aby nemusela České republice dát peníze. A opakovaně Ministerstvo zahraničních věcí vyhrálo soudy. Vyhrálo takovým způsobem, že ten soud rozhodl, že Evropská komise nemá pravdu. A teď se to nedělá, protože nějakých 80 milionů nějakých dotací zpochybněných na zemědělství, kde Agrofert má milion, no tak pan ministr zemědělství se rozhodl, že nebude bojovat za české zájmy, že se nepokusí vysoudit ty peníze, i když samozřejmě úředníci by mu určitě řekli, že bychom byli úspěšní.

Celý můj údajný střet zájmů roky pak vytrvale živila politická neziskovka, já říkám zkorumpovaná neziskovka, Transparency International, která samozřejmě své principy ohýbá podle toho, kdo ji zrovna sponzoruje. Dokonce na mě podala oznámení z podezření ze spáchání přestupku na městský úřad do Černošic, tam je ten... tam to ovládá ten polistopadový kartel, prý proto, že jsem ve střetu zájmů a nadále ovládám Agrofert a MAFRU. Jo, to jsem viděl, jak ji ovládám. Komentář minulou sobotu pana Koláře, taky napadl paní Vildumetzovou. Po třech letech neustálého odvolávání bylo obvinění těchto umanutých aktivistů loni v prosinci definitivně zamítnuto.

A potom přišla aféra Julius Šuman, kde jsem byl obviněn z údajného ovlivňování finanční správy a FAÚ. To je zajímavé, že jsem byl první ministr financí, který neměl problém s tím, a souhlasil jsem, aby FAÚ kontrolovala Sněmovna. Za mě byl založen ten výbor. Předtím jeden nejmenovaný ministr financí tam chodil a říkal, koho FAÚ má řešit. Nebudu říkat jména, ale ty dvě strany jsou v dnešní koalici. Určitě někteří vědí, o čem mluvím. Takže si vymysleli, že zaklekávám na konkurenci. Totální nesmysl. Finanční správa kontrolovala jenom firmy, co stát okrádaly na daních. A vždycky to byly pohonné hmoty. Vždycky.

Kontrolní hlášení, kterým jsme v podstatě získali do rozpočtu desítky, možná stovky miliard, ano, to všechny naštvalo. Média se ani nepozastavila nad tím, že proti ministrovi vlády České republiky někdo nasadil profesionální odposlouchávací techniku a pravděpodobně zneužil tajné služby. Naopak si libovala v citování každé z kontextu vytržené věty. Ta paní redaktorka, ta slavná(?) redaktorka, provládní redaktorka, nevím, pro koho je teď, mi ty nesmysly ještě pouštěla. Ano, věty vytržené z kontextu. A citovali. Ale když unikly na veřejnost maily pana premiéra Sobotky, kde jsme se dočetli, jak to funguje v ČSSD, tak to bylo, to ne, to se nepíše, o tom se nemluví. To všichni mlčeli.

Tři čtvrtě roku před sněmovními volbami 2017 na mě kartel ušil kauzu korunových dluhopisů. Zákon, který prosadil jako ministr financí Kalousek, pro který hlasoval pan Sobotka, a jehož využili tisíce společností, včetně třeba - podle tisku - České televize. Nejdřív novináři přišli s tím, že jsem možná krátil daň. A když jsem dluhopisy zdůvodnil, tak mě obvinili, že jsem na jejich koupi neměl dost peněz. Já jsem jediný politik v této zemi, který zveřejnil všechna svá daňová přiznání od roku 1996 do roku 2016. Ano, dvacet let. Všechna jsem zveřejnil. Tak nevím proč... Například vláda by to neudělala, nebo politici. Někteří ani nedali svoje majetkové přiznání. No a co se stalo? Následovalo trestní oznámení, samozřejmě anonymní, jak jinak.

Moje vysvětlení nestačilo, dluhopisy za šest procent, vzpomeňme si na nejhoršího guvernéra v historii této země, pana Rusnoka. Základní sazba 7,5 %. On tady ničí mladé rodiny a domácnosti. Hypotéky. A kde je ta jeho inflace, jak za ni zabojoval? No samozřejmě je to blbost a nefunguje to. To není poptávková inflace, jak se to stále snaží opakovat i pan premiér. Takto to bylo. Sobotka mě vyhodil z vlády. No a jaký je výsledek? V říjnu 2018 policie případ odložila, protože nešlo o podezření z trestného činu. Navíc začali zpochybňovat ty příjmy. Přitom jsem předložil dvě auditorské zprávy, které certifikovaly to, že skutečně jsem měl také příjmy.

Potom vznikla aféra Profro(?). Další věci, další trestní oznámení. Sobotka se mě tehdy konečně zbavil, ale rostoucí preference ANO polistopadový kartel zkusil ještě tři týdny před volbami do Sněmovny, tedy v září 2017, a o tom jsem mluvil, oslabit pečlivě načasovaným trestním stíháním kvůli Čapímu hnízdu. K tomu se ještě dostanu. Ano, přesně, přesně. Policie dobře věděla, že po volbách budu znovu poslancem, ale to obvinění přišlo tři týdny před volbami, protože si mysleli, že to nějak zásadně ovlivní ty volby. Neudělali žádné úkony, takže to bylo jasně politické rozhodnutí, protože praktické a pragmatické rozhodnutí by bylo počkat po volbách, a potom to řešit.

Útoky neustávaly, ani když hnutí ANO sestavilo vládu. V listopadu 2018 dva mafiánští novináři nezákonně pronikli do soukromého bytového domu v Ženevě ve Švýcarsku, porušili švýcarské zákony a tajně natáčeli mého syna Andreje. I když dobře věděli o jeho zdravotním stavu, tak ho utvrzovali v jeho konspiračních představách o údajném únosu na Krym. Po více než třech letech, a stále to někdo opakuje, v lednu 2022 státní zástupci a policisté případ odložili s tím, že k únosu nedošlo.

Mého syna se loni před volbami neštítil zneužít provládní server, ta největší žumpa, novinářská žumpa, která existuje v této zemi, Forum24. Ten psychopat, který dokonce dával peníze mému synovi, aby šel proti mně. Toho zneužili ještě před volbami na našem mítinku. Takovéhle hyeny to jsou, takovéhle hyeny. No a představte si, že u této žumpy Forum24 TOP 09 má zlevněné předplatné. Můžou si objednat levně ty lži. Bylo by zajímavé vědět, od koho má Forum24 peníze a z čeho žije, ne? Asi si to umíme představit. Takže hlásná trouba pětikoalice. A samozřejmě i vládní politici se neštítili zneužít mého syna, já bych to nikomu nepřál, pokud máte děti, co to znamená.

Tento polistopadový kartel zničil život i Protopopové. Ta měla tu smůlu, že měla službu, když přivezli mého syna do NUDZ. Tu taky zničili, i když měla skvělou reformu psychiatrické péče, aby lidi nebyli v Bohnicích, ale abychom se o lidi, kteří mají psychické problémy, postarali v terénu. Tu taky zlikvidovali. Stejně jako Nagyovou, která je hlavní obviněná, protože nic neudělala. Nic neudělala a děti se jí ptají, maminko, proč budeš před soudem?

Rozvedla se, samozřejmě, a všechno kolem. Neštítí se ničeho.

Pět dní loňskými volbami rozehrál kartel další kauzu. Pandora Papers, pět dní, zahraniční vliv, paní Holcová. A kde je těch 300 jmen, co slibovala paní Holcová, která byla tak aktivní na Slovensku. Kdo si to tady objednal pět dní před volbami? Proč to FAU hned neřeklo, že je to v pořádku? A mě nařkli, že jsem měl prát peníze na nákup nemovitosti ve Francii! A ta paní, slavná redaktorka ve finální debatě před volbami v České televizi mi dokonce řekla, v přímém přenosu, ano, provládní Česká televize, ta nejvíc pomáhala pětikoalici, a dělá to i dneska, že jsem už v roce 2009 věděl, že budu politik. To je neuvěřitelné! Neuvěřitelné! Ona říká, že jsem to věděl. Ad absurdum. A že jsem měl prát peníze. Samozřejmě je to nesmysl. Samozřejmě je to nesmysl a ty peníze, které jsem tam poskytl jako půjčku, protože šlo o čas, aby se získal potom úvěr, mi samozřejmě vrátili. Ale TOP 09 řekla, že sněmovní výbor na dozor FAU nebude, takže až po volbách bylo jasné, že z hlediska původu peněz není žádný problém. A ta jména politiků nebo i některých komentátorů - vzpomeňme si na Panama Papers, ne na Pandora Papers, kolik je tam těch hejtrů z toho tweeteru na tom Seznamu, ale o tom se nemluví. Takže samozřejmě nic se nezveřejnilo, zahrálo se to do autu, protože se Babiše podařilo z vlády odstavit.

A to, že kauzu znovu minulý měsíc oživila média kvůli zprávám ve francouzském tisku, to je zajímavé, že zveřejnili, že v únoru údajně se něco vyšetřuje. Ale to se tak dělá, víte, v médiích, že se udělá zase nějaká nová kauza, aby se přebilo co? No, organizovaný zločin Dozimetr. To bylo potřeba znovu dostat do systému, zámeček. Žádný zámeček to není a nikdy nebyl, ono se to jmenuje chateau, to je zámek, ale nebyl to zámeček. Takže o tom to je, no, a to byla zase jenom zoufalá snaha odvrátit pozornost od skandálů současné vládní koalice.

Všechny tyto vykonstruované kauzy, udání a trestní oznámení byly doprovázeny systematickým tlakem od různých spolků, které dodnes fungují jako prodloužená ruka tradičních stran. Kromě Transparency International hlavně aktivisté z Milionu chvilek. Já říkám milionu chvilek nenávisti. Když jsme byli ve Vodňanech, tak přišel pan Minář, už se zase oklepal, ty 4 miliony, které tam zmizely, tak asi teď dostává zase nějaké dary. A v pondělí na soudě budou křičet, že Babiš patří do vězení. Milion chvilek nenávisti. To bude velká událost, tam přijdou všichni ti novináři z celého světa. A když si Babiš dá inzerát na Čau lidi!, tak levicový loajální The Guardian zase napsal, že ten Babiš je divnej a proč si dal inzerát. No, Babiš si dal inzerát na Čau lidi! Co je na tom, že tam bylo napsáno Věříte médiím? To je otázka. To je otázka, jestli věří lidi. To není nic proti tomu. Je potřeba podporovat média, inzeráty, ne? Budou volby, tak teď budou mít žně. Co je na tom špatného? To, že to provládní Blesk odmítl, nebo deník, tak samozřejmě to je jejich strategie.

Takže samozřejmě tito aktivisté, kteří se oklepali, teď chodili na naše mítinky. Pan Minář ve Vodňanech přišel s nějakou buchtou nebo koblihou, chtěl se fotit se mnou. Asi už nemá co dělat. Takže oni se vždycky zaklínají strachem o demokracii, když jde samozřejmě o pětikoalici, ale ani organizovaný zločin ve vládě jim nevadí, a to je evidentní. Tito aktivisté proti mě zorganizovali přes 30 demonstrací, dokonce je organizují i teď, když jsem v opozici, ale kvůli skandálům pětikoalice ani jednou.

Stejně jako aktivisté doma, tak europoslanci, ta pátá kolona tradičních stran, proti mně v Bruselu vyvíjeli nátlak a mě i Českou republiku mediálně poškozovali v zahraničí. Takže naši tam udávali Babiše, aby to potom zahraniční tisk mohl zveřejnit a aby to český tisk zase zveřejnil. Jedna parta. To samozřejmě vyhovovalo mým kritikům v Bruselu, já jsem jim samozřejmě vadil, protože jsem vystupoval jako hrdý, svrchovaný český premiér, který bojuje za zájmy České republiky, ano, to je to místo, Evropská rada, tam, kde pan premiér si vzal nějakého ministra, Beka, nevím, na co. Tam má mluvit, tam má bojovat. Proč už dávno nesvolal tu mimořádnou Evropskou radu na zrušení emisních povolenek a další věci. Proč si necháme líbit, že nějací úředníci, a Ursula von den Leyen je úředník, Evropská komise jsou úředníci, je nikdo nevolil, a vždycky jsme na Evropské radě říkali, že prezidenti a premiéři mají rozhodovat o Evropě, ne předsedkyně Evropské komise. Když řekne polský premiér, že emisní povolenky je potřeba zrušit, tak já jsem to řekl xkrát a napsal k tomu, no tak paní Ursula, já ji mám rád, ona je fajn, řekne - co to povídá, my s tím nesouhlasíme. Tak kdo šéfuje té Evropě? No, jasně, ono tak vypadá, že šéfují ti, kteří mají peníze, a potom vydírají, i některé vlády. I některé vlády. Zajímavé, že Polsko už není černá ovce Evropy, jsou lídři. To se také změnilo, a dobře víte, proč.

No tak, co bylo v tom Bruselu, tam získali tu paní Hohlmeier, celá její kariéra je provázena korupčními skandály. Neuvěřitelné! Ještě i za covidu tam dělali nějaký kšeft na nějaké zdravotnické pomůcky, kdy někdo zkásl miliony eur provize. No, ta paní sem chodila, dávala interview těm médiím protibabišovským, a teď, samozřejmě, že jim to vyhovovalo, a já v Bruselu, samozřejmě jsem je tam štval, ilegální migrace. Ano, Viktor Orban postavil plot, Rakušan říká, i když máme stovky Syřanů, které chodí po Zlínském kraji a tranzitují do Německa a Němci říkají - prosím vás, zastavte to, no, tak jemu je to jedno. On říká - ne, mně to nevadí, ilegální migranti. My jsme bojovali proti ilegální migraci. To nejsou Ukrajinci, to jsou migranti, kteří platí tisíce eur svým převaděčům. Já jsem byl na maďarské hranici. My jsme tam poslali 50 našich policistů, kteří zadrželi až 6000 ilegálních migrantů, desítky tisíc jich bylo. A na druhé straně čekali převaděči v autech, espézetky německé, rakouské i české. Vrchol všeho bylo, když mi říkal náš policista, že zadržel pašeráka Čecha z vlastní obce! Neuvěřitelný příběh. Ano, to je ta ilegální migrace a knížka Sdílejte, než to zakážou, začíná tou větou: 28. 6. 2018 ve 4 ráno jsme to s Victorem Orbanem a s V-čtyřkou zastavili. Zastavili.

No, takže ten Evropský parlament - teď se soustřeďte, to je neuvěřitelné - tak to, že jsem vadil, to jádro a nízkoemisní zdroj, to byly hodiny boje za nízkoemisní zdroj. Pan premiér to dneska vykazuje jako svoji práci. Samozřejmě to není pravda. Takže co říká ten Evropský parlament? Evropský parlament přijal usnesení, a teď dobře poslouchejte, kde se píše, že vítá obnovení vyšetřování českého premiéra v souvislosti s jeho účastí na projektu Čapí hnízdo. Chápete to? Evropský parlament, mimochodem který nás stojí 2 miliardy eur, který sídlí na třech místech úplně zbytečně, stále se stěhují někam, Lucemburk, Štrasburk, Brusel, 2 miliardy eur nás stojí, to je 50 miliard korun, říká, že vítá obnovení vyšetřování českého premiéra! A to je práce naší - těch poslanců, kteří stále žvaní, nebudu ho ani jmenovat, toho zoufalce, který kdysi bojoval a zastupoval šmejdy, ty, kteří okrádali lidi. Ten člověk, který prezentoval Okamurovi nějaký byznys plán. Stačí se podívat na ta videa, dá se všechno dohledat. Tak tihle v Evropském parlamentu zařídili, že Evropský parlament vítá vyšetřování českého premiéra. Neuvěřitelné! Neuvěřitelné!

Takže nyní k Čapímu hnízdu, uměle živené, patnáct let staré kauze, která se navíc nijak netýká mého působení v politice. To je stále to, že ta absurdita toho, že ten kartel říká - Babiš, ty máš nějaký problém. Vymyšlené Čapí hnízdo, vymyšlené StB. A co mi vytýkáte od roku 2013? Od momentu, kdy jsem se stal ministrem financí, který měl nejlepší výsledky, přebytkový rozpočet? Půjčoval jsem si za negativní kupon. Co mi vyčítá? No nic, protože neexistuje. Od vstupu do politiky pracuji zdarma! A pracuji ještě víc než sám pro sebe, pro svoji vlastní firmu.

Takže nemají nic, jenom tyhle dvě věci. A všechny tyhle pokusy mě zdiskreditovat skončily, nic. Nic, nic! Jenom ten Čapák, to se jim provedlo. A proč? K tomu se samozřejmě dostanu. Takže se to netýká působení v politice, ano, ale samozřejmě pětikoalice stále říká, ne, pan ministr vnitra říká - Andreji. Proč mi říká Andreji jako? Už je čas. Paní Pekarová říká, že patřím do vězení. Já to tady budu citovat jako, to jsou ty jejich demokratické principy! To je ten přístup. Nebo je to lidový soud? Nebo co to je? No, to je ta nová totalita... nebo co to vlastně je?

Nikdo by o Čapím hnízdě neslyšel, kdybych nezačal polistopadovému kartelu šlapat na paty. Ať se tam jdou všichni podívat! Je to pro lidi! Nikdo nikoho nekorumpoval, nikdo nikdy nevydělal a rodiny a děti jsou nadšené. Nadšené. A nestálo to nic. Takže je to kauza, která byla zastavena a znovu pod tlakem otevřena. A nemohla skončit, protože by to byla obrovská blamáž soustavy státního zastupitelství včetně nejvyššího státního zástupce. Ano, to byl on, který obnovil to moje stíhání. Normální státní zástupce dozorový to zastavil.

Policie věc řešila od konce roku 2015. V roce 2017 se do této kauzy zapojila Evropská komise prostřednictvím úřadu OLAF. Já jsem tady slyšel, že pan Benda... bude nějaký bod s OLAFem. Prosím vás, dohledejte si, co je to ten OLAF, jaké tam byly korupční skandály a kdo rozhoduje o tom, kdo je v OLAFu? A vůbec nechápu, proč jsem přišli, když Evropa nedala na tu dotaci ani korunu a vlastně nikdo nedal, potom se to vrátilo. No a OLAF samozřejmě přišel proto, aby se to zpolitizovalo. Takže jak vyplývá z kompletní dokumentace OLAF, založené v trestním spise, byl přístup úředníků úřadu OLAF nejen neprofesionální, ale především od počátku zaujatý.

V závěrečně zprávě z roku 2018 tak OLAF došel k tomu, že Farma Čapí hnízdo měla být propojena ze společnosti AGROFERT prostřednictvím mé osoby a mé rodiny, což je samozřejmě nesmysl. A to za situace, kdy OLAF sice vyslechl řadu osob, ale zcela pominul mě i moji rodinu, a na dotaci udělenou podle pravidel z roku 2008 - poslouchejte dobře, podle pravidel z roku 2008, které téměř nebyly žádné, protože to bylo na začátku - aplikoval výklad pravidel z roku 2015. A jak mi bylo vysvětleno, mělo jít o definici malého a středního podniku, vydanou právě Evropskou komisi formou příručky. Takže Evropská komise vydala příručku v roce 2015, jak vlastně definovat ten malý, střední podnik, a teď přichází OLAF a říká, že to bylo špatně.

A co je neuvěřitelné, že OLAF především ve spolupráci s českou policií poměrně rozsáhle prováděl dokazování v kruhu. V odůvodnění svých závěrů se policejní orgán zhusta opírá o závěry OLAF a OLAF ve své závěrečné zprávě řadu závěrů přebírat (přebírá od?) policejního orgánu. Takže tím se oběma podařilo minimálně na papíře úspěšně překroutit realitu a platná pravidla. Takže OLAF něco napsal, policie to zkopírovala a potom to, co zkopírovala policie od OLAFu, znova OLAF napsal. Takže navzájem si to napsali a samozřejmě to byla všechno lež.

Každopádně žádost o mé vydání poslance k trestnímu stíhání do Sněmovny poprvé dorazila až 10. srpna 2017. K mému vydání na mou žádost, neboť jsem přesvědčen, že jsem nic trestného ani protizákonného neudělal, došlo plénem Sněmovny 6. 9. 2017. Policie následně 29. září 2017 zahájila trestní stíhání celkem 11 osob, včetně mé osoby. A policie tak učinila tři týdny před volbami, o tom jsem mluvil. Je to náhoda? No, samozřejmě, že to není náhoda. Bylo to jednání zcela účelové, protože policejnímu orgánu bylo jasné, že trestní řízení nebude de facto probíhat (nebo?) právě za tři týdny byly volby. Na jejich základě se rozhodovalo, zda získám poslanecký mandát.

Vše bylo z otevřených zdrojů naprosto jasné, tedy i policii a státnímu zástupci, že mandát poslance po volbách obhájím, čímž znovu získám imunitu a vše se znovu vrátí na začátek. Patrně proto orgány činné v trestním řízení jiné úkony již neučinily. Z tohoto pohledu nemůže nikdo, nijak obstát argumentace, že policie musela konat. Nemusela. Ani nekonala. Bylo to politické rozhodnutí! Mohli klidně počkat. Byl jsem policii nesmyslně označen za takzvaného organizátora celé údajné trestné činnosti. A podle názoru policie jsem měl veškeré kroky všech spoluobviněných vědomé a při plné znalosti všech okolností organizovat a řídit. Samozřejmě, že je to nesmysl.

Policejní orgán ovšem ani v tehdejší žádosti ani v usnesení o zahájení trestního stíhání nebyl schopen popsat, jak konkrétně mělo k takovému organizování a řízení docházet. Samotné základy konstrukce údajného trestného činu vymyšlené policií tedy nedávaly od počátku smysl a odporovaly platné trestní právní úpravě. Na tyto zásadní vady popisu skutku jsem (jsme) já i můj obhájce upozorňovali jak v rámci slyšení před mandátovým a imunitním výborem, tak především v průběhu celého trestního řízení. Ale bohužel marně, nápravy jsme se nedočkali.

Následně došlo 30. dubna 2018 usnesením dozorujícího státního zástupce Šarocha ke zrušení usnesení o zahájení trestního stíhání, tedy o zastavení trestního stíhání celkem u čtyřech osob. Toto rozhodnutí se vztahovalo mimo jiné i na poslance ing. Jaroslava Faltýnka, jenž byl těsně předtím dvakrát k trestnímu stíhání Poslaneckou sněmovnou vydán. O míře relevance tehdejší žádosti Policie České republiky o vydání (k) trestnímu stíhání poslance i Faltýnka vypovídá to, že jeho trestní stíhání, jakož i stíhání dalších třech osob bylo v podstatě obratem státním zástupcem zrušeno jako nedůvodné.

Stíhání zbývajících sedmi obviněných dozorový státní zástupce Šaroch ke stížnosti obhájců sice nezrušil, ovšem ale (aspoň?) ve svém tehdejším usnesení označil za v podstatě nesmyslné obvinění z údajného uvedení nepravdivých údajů v žádosti o dotaci v podobě ekonomických údajů. Zbylo podstatou obvinění tak zůstalo toliko údajné uvedení nepravdivé kvalifikace společnosti Farma Čapí hnízdo jako malého podniku (v) žádosti o dotaci. Samozřejmě je to nesmysl.

Trestní řízení následně už pouze vůči sedmi osobám pokračovalo, a to si představte, při nezměněném popisu skutku. Takže mě i nadále policie kladla za vinu, že jsem organizoval trestnou činnost i oněch čtyřech osob, které již nebyly stíhány, nebo jejich jednání nebylo shledáno trestným. Stále mi bylo kladeno za vinu, že jsem měl tyto čtyři osoby k takovému jednání, které již nebylo hodnoceno jako trestné, instruovat a řídit. Další absurdita obžaloby. Tato zjevná nesprávnost a důkazní nepodloženost nejen nebyla napravena, ale naopak dále v průběhu trestního řízení se prohlubovala.

No a teď je ten den. Dne 30. 8. 2019 dozorový státní zástupce Šaroch zastavil trestní stíhání všech zbývajících osob včetně mě. Dobře slyšíte. 30. 8. 2019 dozorující státní zástupce zastavil trestní stíhání všech.

A ve svém usnesení dozorový státní zástupce konstatoval, že trestný čin, jak jej opakovaně popisovala policie ve svých žádostech směřovaných do Poslanecké sněmovny, a především usnesení o zahájení trestního stíhání, se nikdy nemohl stát! Dobře slyšíte. Neboť společnost Farma Čapí hnízdo splňovala v rozhodné době podmínky malého podniku. Tak ještě jednou - 30. 8. 2019 státní zástupce říká - nic se nestalo, všechno je v pohodě... No a co se potom stalo? Potom nastoupil ten reprezentant polistopadového kartelu.

Toto usnesení dozorového státního zástupce pak další čtyři měsíce přezkoumával nejvyšší státní zástupce, aby jej svým usnesením ze dne 4. 12 2019 částečně zrušil. Takže nominant polistopadového kartelu nejvyšší státní zástupce Zeman na rozdíl od dozorujícího státního zástupce Šarocha zrušil jeho rozhodnutí a nechal paní Nagyovou a mě nadále stíhat. Předmětné rozhodnutí nejvyššího státního zástupce pana Zemana je právně nekvalifikované, účelové a politicky motivované.

Nutno připomenout i okolnosti, které bezprostředně předcházely tomuto rozhodnutí. Nejvyšší státní zástupce tak učinil nejenom pod nátlakem aktivistických skupin podporujících tehdejší opozici bezprostředně po mohutných demonstracích na Letné v listopadu 2019 a při rozhodování tehdy tedy několik týdnů působil mediální tlak samozřejmě, kartel, novináři, komentátoři, Babiše zavřít, obvinit, zničit, strach z davu, který by mohl povstat proti tehdejšímu nejvyššímu státnímu zástupci, stejně jako se to stalo panu Dr. Šarochovi. Ten byl před zastavením trestního stíhání mediálně opěvován - jo, když zavřeš Babiše, tak jsi opěvován - a následně po rozhodnutí o zastavení trestního stíhání, protože tam není žádný důkaz a Babiš nic neudělal, byl mediálně dehonestován a byl terčem mnoha politických mediálních útoků ve vztahu ke své osobě. Ano, tlačili na něj ze všech stran.

A teď to neuvěřitelné. Dalším faktem je, že rozhodnutí nejvyššího státního zástupce, ačkoli bylo svým obsahem sice rozsáhlé, bylo zcela účelové, chybné a politicky motivované. A teď dobře poslouchejte. Část usnesení, kde se nejvyšší státní zástupce při hodnocení zákonnosti prodeje akcií ZZN AGRO Pelhřimov, později Farma Čapí hnízdo, dopustil hrubé účelové dezinterpretace ustanovení § 196a tehdy platného obchodního zákoníku, když nesprávně došel k závěru, že kupní cena akcií ZZN AGRO Pelhřimov měla být určena znaleckým posudkem znalce jmenovaného soudem. To ale není pravda. Nejvyšší státní zástupce totiž při aplikaci tohoto usnesení učinil chybu studenta druhého ročníku právnické fakulty. Dobře slyšíte. Nejvyšší státní zástupce tady - si to můžete probrat, jestli je to účelovka - udělal chybu, kterou by neudělal student druhého ročníku právnické fakulty, protože § 196a se totiž měl uplatnit pouze tehdy, pokud by hodnota převáděných akcií přesahovala 10 % základního kapitálu prodávajícího, tedy společnosti ZZN Pelhřimov, který byl 131 877 tisíc. Pan nejvyšší státní zástupce však při svém výpočtu použil - ať už omylem, nebo úmyslně - výši základního kapitálu ZZN AGRO Pelhřimov, který byl 2 miliony korun. Tímto mylným závěrem a nesprávným vydefinováním relevantních trhů zdůvodnil zrušení zastavení trestního stíhání a vrátil tak zpět policii věc k došetření. A kvůli tomu budu já stát v pondělí před soudem. Ano, je to politický proces. Toto bylo politické rozhodnutí. Protože politický kartel, polistopadový kartel, potřeboval, aby Čapí hnízdo pokračovalo a stále o tom slyšíme - kolik, šest let, sedm let? A ještě jednou - jednou zastaveno, ten, který to dělal, a potom přichází politický nominant, politický nominant pan nejvyšší státní zástupce. A proto jsem přesvědčen, že jde o politicky motivované stíhání.

Můžeme si udělat takový výlet do monitoringu nejvyššího státního zástupce. Nebudu vám to tady číst, to je na hodinu. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman rozhodl o stížnosti aktérů v kauze Nagyová a vysvětlil, proč definitivně zrušil stíhání tří exposlanců ODS například. Žalobce Zeman k Opencard, to byl tunel - nemám zprávy o závažných chybách, říká. A potom je tady pojednání, kde se zjevil pan nejvyšší státní zástupce jako nominant pana bývalého ministra Pospíšila. Ten jede v kauze Dozimetr, ale stále kandiduje. A pan Pospíšil je produkt kterého kmotra plzeňského? To všechno se můžete dočíst. Nebo se můžete dočíst, jak se pan nejvyšší státní zástupce v soukromí přimlouval za svého přítele a zároveň z moci svého úřadu obviňoval trestní kauzu, na které měl jeho známý obchodní zájem. A pan nejvyšší státní zástupce, když přišla zmanipulovaná auditní zpráva z Evropské komise, tak u Moravce, jednoho z Antibabišovců, říkal - no, možná je to nějaký trestný čin, přitom o tom nic nevěděl. Takže tenhle člověk rozhodl o tom, že jsem byl dále stíhán. Ano. Proto je to politický proces nebo stíhání. Já pevně doufám, že soud bude rozhodovat nestranně a že dostanu právo se obhájit a že nepodlehne různým tlakům, protože nepochybuju, že milion chvilek nenávisti tam bude na ulici řvát, že Babiš patří do vězení, stejně to řvou na náměstích. Neuvěřitelné.

Zda k této zcela banální chybě pana nejvyššího státního zástupce došlo hrubým nepochopením dotčeného ustanovení omylem, nebo omylem z důvodu podobnosti názvu obchodních společností, nebo záměrným zkreslením faktů, není až tak podstatné. Ani jedno by se totiž na úrovni Nejvyššího státního zastupitelství stát nemělo a především to mnohé vypovídá o celkové kvalitě usnesení nejvyššího státního zástupce. Největší trestněprávní nonsens vedle účelového překroucení definice malého a středního podniku založený usnesením nejvyššího státního zástupce však tkví v tom, že nejvyšší státní zástupce usnesení Dr. Šarocha o zastavení trestního stíhání zrušil pouze částečně a to pouze ve vztahu k Ing. Nagyové a mé osobě. Trestní stíhání dalších pět spoluobviněných zůstalo pravomocně zastaveno. Na základě znovuobnoveného trestního stíhání tak v kauze Čapí hnízdo zůstali z původně 11 obviněných pouze 2 - Ing. Nagyová a já v pozici údajně organizátora, potom jsem byl zase pomocník, takže každou chvíli něco. Skutková podstata organizátorství však může být naplněna pouze při existenci nejméně tří pachatelů. Takže já nevím, koho jsem měl organizovat, když zůstala stíhaná jenom Ing. Nagyová, takže asi nikoho, když tedy nejméně tři. Takže to je další absurdita obžaloby. Nakonec to skončilo tak, že jsem obžalován z nejnižší formy účastenství pomoci. Takže pokud o tom mluví někteří ministři, tak by měli aspoň vědět. Mimochodem k této kauze, co mě taky fascinovalo, to je o tom udávání, jak chodili Piráti, tak jeden totálně psychopatický Antibabiš poslanec Michálek, to je ten, co močil na zeď francouzskému velvyslanci, šel přímo do spisu. Šel přímo do spisu z titulu své funkce, aby to tam nějakým způsobem ještě ovlivňoval. To je neuvěřitelné. Fakt neuvěřitelné.

Takže já to považuju za absurdní a do očí bijící, když z hlavního organizátora 11členné skupiny jsem se po šesti letech intenzivního vyšetřování stal pouhým pomocníkem Ing. Nagyové. Jsem přesvědčen, že právě politické důvody a mediální tlak vedly k tomu, že pan státní zástupce nakonec podal obžalobu na mě a na paní Nagyovou. Učinil tak přesto, že v roce 2019 rozhodl o zastavení trestního stíhání. Přestože od té doby se důkazně nic nezměnilo, rozhodl nyní o podání obžaloby.

Proto obžaloba stojí na domněnkách nepodložených hypotézách, účelovém překrucování, absolutním nedostatku důkazů a především na násilném popření předchozích názorů samotného pana státního zástupce na zcela kruciální otázku relevantních trhů. A se mnou samozřejmě je tam i paní Nagyová, která měla tu smůlu, že Babiš šel do politiky, protože to je hlavní důvod toho. Ano, poctivá, statečná, zničili jí život. Takže otázka je, proč státní zástupce Šaroch otočil o 180 stupňů a zcela popřel své závěry učiněné v roce 2019. Myslím si, že tuto otázku si musí klást každý soudný člověk, nejen já.

Nemohu se ubránit dojmu, že tato smyšlená kauza má ovlivnit průběh nastávajících voleb nejen komunálních a senátních tento měsíc, ale potenciálně i prezidentských. Ano, oni si všichni myslí, že budu kandidovat na prezidenta, samozřejmě i prezidentských, pokud bych se rozhodl a pokud hnutí by mě nominovalo. Ale to není teď na pořadu dne. Nebo je někdo přesvědčený, že chci kandidovat, a právě proto muselo dojít k tomu soudu? A vše se děje za bouřlivého tleskání a vehementní podpory velké části novinářů. Samozřejmě se o tom přesvědčíme již v pondělí. To bude proces století! Vylhanej! O politizaci tohoto procesu a tlaku na justiční systém se nelze ubránit s ohledem na vyjadřování ústavních činitelů a politiků.

Například paní předsedkyně Poslanecké sněmovny Pekarová Adamová prostřednictvím sociálních sítí a svých mediálních vystoupení vyvíjí nátlak výroky, že okrádám stát, že kauza Čapí hnízdo je organizovaný zločin a že patří do vězení, říká paní Pekarová. 29. září 2021, týden před volbami, řekla: Podle mě Andrej Babiš prostě patří do vězení. Dobře slyšíte. Ve chvíli, kdy se tady osm let vyšetřuje kauza, která je krystalicky jednoznačná, to je úplně jednoduché. Teď se bavíme o tom, že prostě vyčleníte firmu ze svého velkého holdingu proto, aby získala dotace, tak se chováte tak, že chcete okrást ty ostatní, kteří ty dotace ze svých daní platí. A to, že to trvá tak dlouho, to je taky další důkaz toho podmanění si tohoto státu ve svůj prospěch. Bohužel i těch složek, které by měly být zcela nezávislé. Takže já jsem si podmanil stát a složky, a proto stojím před soudem. Neuvěřitelné.

No a potom samozřejmě máme tady hlavu organizovaného zločinu. Jo, to je úplně absurdní, kde chování ministra vnitra Víta Rakušana, který na svých sociálních sítí zveřejnil video, kde stojí na střeše Ministerstva vnitra, drží kalendář a ukazuje na datum 12. září, to v pondělí, 2022 a doslovně cituji: Andreji už je čas. Nevím, proč mi říká Andreji, (se smíchem) nikdy jsem s ním nemluvil a ministr vnitra se takhle vyjadřuje. A pod ním je ta policie a ten systém a ta vláda, takže Andreji už je čas, říká pan ministr. No já se ptám, proč tam ještě je, když důkazy na to, že je součástí organizované zločinu, celé hnutí STAN, jsou úplně jasné. Pominu-li, že s organizovaným zločinem nemám nic společného, a já jsem už x-krát ukazoval tu fotku pana Rakušana s panem Hlubučkem, na Primě ráno se jim to taky nelíbilo, no tak je to velice za zarážející, že člen vlády v pozici ministra vnitra, který má na starosti v resortu policii, si dovolí vyvíjet nátlak v živé kauze. Ano, v živé kauze. Z pozice ministra vnitra jasně deklaruje svůj postoj k mé osobě a ovlivňuje tak činnost orgánů činných v trestním řízení.

Když se Marie Benešová stala ministryní spravedlnosti, organizovali proti ní političtí aktivisté obří demonstrace. Pamatujete? Obří demonstrace, protože se údajně báli zasahování do trestního a soudního řízení. Když ale do soudního řízení zasahuje ministr vnitra, jsou podivuhodně zticha. Takže já se jenom ptám: U mě neplatí presumpce neviny? Neplatí?

A v neposlední řadě bych zmínil rád výroky ministra spravedlnosti Pavla Blažka. Ten tu není, (Ministr je přítomen.) je tady, který 23. srpna 2022 na tiskové konferenci prohlásil, že největší tlak na práci soudců a státních zástupců nečiní politici, ale jsou to internet a média. Cituji: Obvinit politika dnes podle Blažka není projevem odvahy státního zástupce či policisty, protože vám zatleskají úplně všichni, novináři, poslanci z té druhé politické strany, část médií. Odvaha se dnes projevuje u soudců a státních zástupců zejména tím, že nepodléhají mediálním tlakům a soudí tak, jak mají podle zákonů. Tak já pevně věřím, že ten soud bude soudit podle zákonů, podle důkazů a podle pravdy.

Pan Blažek dále pokračuje: Víme tady všichni, že většinou jsou spíše pod tlakem, aby toho či onoho nejenom politika, ale i podezřelého spíše odsoudili, protože to očekávají média. Ano, média. Včera na tiskovce se nás neptali na našich 28 bodů, co chceme udělat pro lidi, ale tam terorizovali naši kolegyni Vildumetzovou Mračkovou. Taková prasárna neuvěřitelná, fakt. Takže očekávají média, možná i lidé u televize, ano, ano. Řvou na náměstí: Babiš patří do vězení. Neuvěřitelné. Takže já s ministrem spravedlnosti souhlasím. Je tam vzadu. Souhlasím s vámi, pane ministře. On mě neslyší, to nevadí, že to je pravda. Ať chcete nebo ne, je zde vyvíjen tlak zejména co se týká politiků. Pak už jen záleží na tom, zda jste oblibě nebo nikoliv. Je faktem, že je zde politická poptávka po mém odsouzení, a to dokonce od politiků působících v těch nejvyšších patrech politiky o tom jsem mluvil. Proto jsem přesvědčen, že jde o politický proces a nepochybuju o tom, že pětikoalice místo toho, aby nám řekla, že zastropuje elektřinu na 1 500 korunách za megawatt, tak bude říkat, no ten Babiš, vidíte ho, to je strašné. Takže to budou říkat, ne, už se na to všichni těší, ale se těším taky

Proto říkám, že jde o politický proces a že v tomto kontextu dochází k porušení mého práva na spravedlivý proces.

Teď mám tady monitoring, co říkali. Zdechovský 30. 7., Proč Rathové a Babišové nesedí ve vězení? Zdechovský: Někdo se dostane do vězení za krádež housky, někdo ukradne 50 milionů a nic se mu nestane. V Německu usvědčení podvodníci končí ve vězení, 19. května 2021. 11. listopadu Do vězení nechce. 20. listopadu 2021 Kandidovat musí, aby nešel sedět. 30. 3. 2022 Mohlo by to být pět až deset let vězení. Spravedlnost dává na frak. Tady je lidový soudce Zdechovský. To je ten, co zastupoval ty šmejdy a prezentoval Okamurovi ten byznys plán. Dneska je každý den v televizi, on rozumí všemu. To je ten, který štval Hohlmeier, tu zkorumpovanou německou političku proti mně a média s ní dala interview.

No a potom tady máme Markéta Pekarová Adamová. 24. 8. 2021, Chce být v politice, aby neskončil ve vězení, říká předsedkyně, třetí nejvyšší ústavní činitelka. 7. 9. 2021 Jeho cílem je vyhnout se vězení, kam patří, říká paní Pekarová. 3. 10. 2021 Pandora Papers, Chce se vyhnout vězení, pral peníze, říká paní Pekarová. 6. 10. 2021, Pandora Papers procvičit slovíčka vězení. 8. 10. 2021 říká Pekarová Adamová: Andrej Babiš patří do vězení. Úžasné.

Marek Ženíšek, doteďka ani nevím, co to je, nebo Top nebo STAN. TOP, no tak to je jedna parta. 17. 12. nejhorší je, že Malé, kolegyni Malá, o zavření AB musela říct asi její dcera, říká pan Ženíšek. Pan Ženíšek říká 1. 8. 2021: Aby nešel Andrej Babiš do vězení, obětuje úplně všechno. 13. 9. 2021 spojil by se i s Marťany, jak Paroubek, já je neznám, aby nešel do vězení, říká Ženíšek. To jsou vyjádření.

Pan Bartoš, ten co mi psal, že by chtěl být primátorem Prahy. A antibabiška Bastlová to dobře ví, protože to máme na esemeskách. Co říká pan Bartoš 2. 9., to jsem měl shodou okolností narozeniny, ale to je jedno; Kdyby Andrej Babiš nebyl premiér, už dávno sedí! říká pan Bartoš.

Úžasné, ne? (Poslanec Michálek před řečništěm: Vždyť je to pravda!) Jasně. (Řečník se směje.) Michálek. To je on. To je ten psychopat, který šel do spisu. (Ohlasy v sále.) Nemocný člověk antibabišem. (Potlesk zleva, bouchání do lavic zprava.) Potřeboval by se léčit.

Takže Petr Gazdík - 28. 9. - jeden z důvodů, proč Andrej Babiš patří za mříže, říká Petr Gazdík. To je ten, co vyšetřoval Bečvu a který zakládal organizovaný zločin s Polčákem - hnutí STAN. Takže a tak dále. Takže takhle to tady máme. To jsou vyjádření. To jsou ti demokraté, kteří ctí presumpci neviny.

K obsahu obžaloby. Podle obžaloby jsem měl vědomě a úmyslně pomoci Nagyové ke spáchání trestného činu dotačního podvodu, a to vytvořením podmínek k tomu, aby společnost farma Čapí hnízdo zdánlivě navenek splňovala kritéria zájemce o dotaci, neboť jsem (si) podle obžaloby měl být vědom toho, že mým prostřednictvím a prostřednictvím mých rodinných příslušníků a pana Martina Herodese bude podle dotačních podmínek společnost farma Čapí hnízdo propojená se společností skupiny Agrofert a že společnost farma Čapí hnízdo chtěla po dokončení výstavby působit na stejně relevantních trzích i na sousedním trhu jako některé společnosti ze skupiny Agrofert. Totální nesmysly a blábol. Tuto konstrukci zcela odmítám jako nepravdivou, nereálnou a jako důkazně absolutně nepodloženou.

Obžaloba tvrdí, že jsem měl v roce 2007 úplné povědomí o podmínkách dané dotační výzvy, včetně takového detailu, jako je propojení podniku přes fyzické osoby z důvodu působení podniku na stejných relevantních trzích. Toto tvrzení je naprosto nepravdivé a podle mého advokáta ve spise neexistuje pro takovou tezi obžaloby jediný důkaz. Skutečná, pravdivá realita je velice prostá. Můj jediný kontakt s tématem dotace byl velmi krátký a povrchní a nepamatuji si samozřejmě přesně, kdy to bylo, ale někdy na konci 2007 nebo začátkem roku 2008, když jsem se od paní Nagyové dozvěděl, že byla vypsána nějaká dotace, pod kterou by projekt farmy mohl spadat, a odkázal jsem ji na mé rodinné příslušníky, kteří v té době projekt farmy převzali. Toto byla jediná informace o dotaci, která je předmětem obžaloby, kterou jsem v prosinci 2007 nebo lednu 2008 disponoval. Tudíž výslovně a naprosto a rozhodně vylučuji, že bych znal podmínky dané dotační výzvy, natož detailně. Vylučuji naprosto a výslovně, že bych cokoliv věděl o problematice propojování podniků dle doporučení Ministerstva spravedlnosti. To se mi snažili vysvětlit moji obhájci v průběhu trestního řízení, ale je to tak složité, že tomu dodnes nerozumím. A potom vylučuji, že bych se dopustil v souvislosti s předmětnou dotací jakéhokoliv trestného činu nebo pomoci k němu, že bych jakékoliv jednání uvedené v obžalobě činil v úmyslu komukoliv pomoci, jakémukoliv trestnímu činu nebo protiprávnímu jednání.

Veškeré právní úkony v obžalobě označené za moji aktivní účast při vytváření podmínek pro spáchání trestního činu jsou bez výjimky legálními kroky. Státní zástupce nejdřív učinil závěr o tom, že došlo ke spáchání trestného činu a zpětně hodnotí mé údajné jednání jako protiprávní. To za situace, kdy nebyl dosud získaný jediný důkaz o tom, že obžalobou vybrané úkony činěné v období od roku 2007, od října 2007 - to je 15 let - do února 2008 byly účinné s mým plným vědomím, že vyústí v podání žádosti o dotaci, ve které uvedený údaj o malém podniku bude nepravdivý z důvodu, že činnosti, které společnost farma Čapí hnízdo hodlala po vybudování areálu farmy Čapí hnízdo vykonávat, byť je v době podání žádosti o dotaci fakticky nevykonávala, založí propojenost se společnostmi ze skupiny Agrofert prostřednictvím mojí osoby a akcionářů společnosti farmy Čapí hnízdo. Takže nesmysl.

Obžaloba mi klade za vinu pět okruhů mé údajné trestné činnosti. Z toho ale tři okruhy popisují jednání třetích osob - představenstva společnosti ZZN Pelhřimov a. s. a u akcionářů společnosti farma Čapí hnízdo. Jedná se ve zkratce o změnu právní formy společnosti ZZN Agro Pelhřimov (?), schválení převodu akcií představenstvem společnosti ZZN Pelhřimov a další převod majoritní části akcií na pana Herodese. V žádném případě tak nejde o mé vlastní jednání. A nechápu, jak mi může vůbec toto obžaloba klást za vinu. Přitom striktně vylučuji, že bychom na kohokoliv, že bych na kohokoliv z tehdejších členů představenstva společnosti ZZN Pelhřimov a. s. a způsobil, aby tyto kroky dělali za účelem spáchání jakékoliv trestné činnosti.

Co se týče zbývajících dvou okruhů, takzvané mé trestné činnosti, jedná se o následující: písemný souhlas s převodem akcií společnosti ZZN Agro Pelhřimov s. r. o. jsem podepsal jakožto předseda představenstva společnosti Agrofert a. s. až ex post poté, co jej schválilo představenstvo společnosti ZZN Pelhřimov a. s. Tak to vyžadoval zákon a stanovy společnosti. Obdobně ve věci souhlasu Imoby s umístěním sídla společnosti ZZN Agro Pelhřimov s. r. o. jde pouze o logické vyústění uzavřených nájemních smluv, nikoliv o protiprávní jednání. Bez souhlasu vlastníka pozemku nemohlo podle zákona k zápisu sídla společnosti dojít. Naprosto popírám a vylučuji, že bych jakkoliv naváděl k páchání trestné činnosti členy vlastní rodiny. To považuji za absurdní!

Státní zástupce se uchýlil k účelovému označování naprosto legálních právních úkonů za protiprávní - zjevně z důvodu důkazní nouze a vyprázdněnosti původní verze skutku, ke které tato kauza po šesti letech trvání trestního řízení nakonec dospěla. Jak už jsem popsal, v průběhu šesti let se totiž tato celá údajná kauza zužovala, jak postupně z důvodu nedostatku důkazů odpadala jednotlivá obvinění. Toto zužování kauzy pak vyústilo v úplné zastavení trestního stíhání všech obviněných včetně mě. Poté co nejvyšší státní zástupce rozhodl politicky a zrušil zastavení trestního stíhání mě a paní Nagyové, nezůstal z původní konstrukce kámen na kameni a moje trestní stíhání se stalo právně a fakticky nesmyslné. Můj obhájce to popsal ve vyjádření k obžalobě.

Jelikož jde o kauzu od počátku zpolitizovanou, bylo nutno dostat moji osobu před soud. Výsledkem je účelově vytvořená obžaloba, která nedává právní ani faktický smysl. Celá část obžaloby týkající se mé údajné pomoci k trestné činnosti není ničím jiným než pouhou snůškou hypotéz a naprosto nereálných představ či úvah. V případě třech z celkově pěti obžalobou vymezených okruhů mé údajné činnosti mi státní zástupce klade za vinu jednání třetích osob - představenstva společnosti ZZN Pelhřimov a. s. a akcionářů společnosti farma Čapí hnízdo. Nejde tedy o mé vlastní jednání. Nechápu, jak mi může obžaloba vůbec klást za vinu jednání někoho jiného? Striktně vylučuji, že bych na kohokoliv z tehdejších členů představenstva společnosti ZZN Pelhřimov a. s. či členů vlastní rodiny jakkoliv působil za účelem poskytnutí pomoci ke spáchání trestného činu.

Takže je to jasné. Jsem nevinen a nespáchal jsem žádný trestný čin. Tento proces je pouze vyústěním dlouhodobé snahy politického kartelu o moji diskreditaci a odstranění z politiky. Já netrpím některými nějakými utkvělými představami, že po mně jdou. Ale existují jasné důkazy, že tomu tak skutečně je. Tradiční politici napříč spektrem mají příznivci si tady vytvořili vlastní systém, vlastní stát ve státě, který má za úkol zajistit jejich prvořadý zájem, peníze a moc. A já jsem ten jejich systém naboural, a když mě nedokázali zkorumpovat, tak se mě rozhodli zničit. Proto vymýšlejí neustále kauzy z doby mého podnikání, protože si jsou vědomi, že na rozdíl od nich na mě politice (?) nedokáží nic najít, protože nic neexistuje. A že se snažili! Velmi se snažili.

Pro tento politický kartel je naprosto klíčové, aby se mě v politice zbavili. Nikoliv standardním politickým bojem idejí a programů, ale dezinformacemi, podpásovými útoky i defamační kampaní. Případ Čapí hnízdo je špičkou ledovce. Škoda, že takovou shodu, aby se mě zbavili, nedokážou tradičně nalézt ve věcech, které by byly ve prospěch občanů této země. A vidíme to, co tahle vláda vlastně dělá, respektive nic nedělá.

Takže závěrem chci dodat, že se nikdy nic nelegálního neuděl a že mi přijde absurdní, že budu v pondělí stát před soudem. Moje svědomí je čisté a jsem si jist, že se to během toho procesu také jednou provždy prokáže, protože zkrátka pravda a láska musí zvítězit, tak doufejme, že tak bude. Takže samozřejmě všichni se těšte na pondělí, hlavně pan Rakušan. Držím vám palce! (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

