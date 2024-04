Babiš (ANO): Toto je zatím místo, kde můžeme svobodně mluvit

reklama

Dobrý den, vážení spoluobčané, dámy a pánové,

včera v Chomutově se mě ptal jeden občan, že proč, když tady mluvím, nikdo tady není. Tak jsme počkali, všichni odešli. (Poslanec Babiš se zasmál.) Je tady jeden ministr, abychom mohli jednat. (Poslanec Babiš se obrací do vládní lavice na ministra Kupku.) To jste vy, pane, vy jste ministr. Pan Kupka někoho hledal, ale už tu není nikdo. Takže co s tím můžeme dělat? No, nemůžeme s tím nic dělat. Já si pamatuju, kdy jsme tady byli jako naše vláda, jak Alenka Schillerová chtěla jít na WC a nemohla. Byl to teror.

No, tak my se chováme slušně. No, a samozřejmě ta úterý já mám rád, protože já moc do televizí nechodím a když se dívám, jak to probíhá v televizi, ty debaty, kdy většinou naši jsou i proti tomu moderátorovi, tak toto místo je zatím místo, kde můžeme svobodně mluvit. I když od revoluce teď poprvé Městský soud rozhodl, že došlo k omezení svobody slova. Ano, vážení, je to tak. Napsal k tomu pan Schmarcz, bývalý blízký spolupracovník pana Topolánka, komentář. No, když jsem to tady četl, tak byl z toho smutný, ale přece musíme bojovat za tu pravdu.

No, takže od toho posledního setkání se událo strašně moc věcí. Jinak ten první bod už je tradiční a ten se jmenuje Lži pana premiéra Fialy. Pan premiér má své pořady: Co na to premiér na CNN Prima a potom má na Blesku, provládním Blesku Ptám se, pane premiére. No, takže tam vlastně může říkat ty svoje lži a nepravdy a samozřejmě ti moderátoři se neptají tak, jak já se například budu ptát, ale nekomentují to tak. Takže pan premiér byl na CNN Prima News a tady mluví o důchodech. A důchody jsou samozřejmě velké téma. A já bych chtěl jasně říct, že hnutí ANO v žádném případě nedovolí navyšování věku odchodu do důchodu. V žádném případě! A dnes je to 65 let, ten odchod, a my v žádném případě nebudeme souhlasit s tím, aby se ten věk navyšoval.

Dnes jsem dostal zajímavý dotaz od Seznam Zprávy, to je samozřejmě server, který nám není nakloněn. Tak se mě ptali, údajně jsem v roce 2019 řekl, že bychom mohli snižovat vlastně ten věk. Ano, v některých státech Evropské unie je nižší věk odchodu. Ano, pokud se nám bude dařit, to jsem řekl v roce 2019, a samozřejmě bohužel přišel ten covid. Nicméně my jako opozice - a pokud si pamatujete pana Stanjuru, jak tady vystupoval proti naší menšinové vládě - nejsme tady to, abychom vládě radili. Nejsme tady na to. Pokud se nás ptají, jak bychom to, udělali, no, tak si počkejte na náš program, program do parlamentních voleb, který představíme někdy v březnu roku 2025. Když jsme my byli ve vládě, tak důchodový účet byl přebytkový, my jsme měli jasně v programu napsáno, kolik za naší vlády navýšíme důchod. Takže potom se mě ještě tady paní ze Seznamu ptala, kdy může znovu ten důchodový systém být v přebytku, že demografie ... (je neúprosná?). Samozřejmě je to o hledání příjmů a porodnosti. Za této vlády máme nejnižší porodnost snad za posledních 30 let, nemá žádnou prorodinnou politiku a v podstatě porodnost klesá. Ano, stále. A samozřejmě ti mladí se obávají budoucnosti, obávají se toho, co bude, nemají kde bydlet a tak dále. To, co předkládá pan Jurečka, není žádná důchodová reforma, je to zkrátka vlastně další způsob, jak obrat naše důchodce, ale ty příští důchodce, ty, kteří teď pracují, ty, kteří půjdou do důchodu. Takže tam zkrátka se mění všechno v neprospěch důchodců.

Já jsem si ze sítí vypůjčil tenhle billboard. (Ukazuje.) To je pan premiér Fiala, paní Pekarová a pan Jurečka. Heslo bylo: Zajistíme seniorům důstojný život, změna, které můžete věřit. - No a někdo tady napsal: Sebereme jim slevy na jízdné, snížíme jim valorizaci důchodů, omezíme jim zdravotní péči, výrazně jim zdražíme energie, léky, jídlo a vše ostatní, Naučíme je našemu - v uvozovkách - zdravému myšlení, které je jediné správné. - Tak to je ten výsledek, a to jsem ještě neřekl všechno. Takže to není žádná důchodová reforma.

Anketa Kdo byl vaším favoritem ve druhém kole slovenských prezidentských voleb? Peter Pellegrini 97% Ivan Korčok 3% hlasovalo: 8821 lidí

Tady došlo k jednání na Hradě. Pan prezident, který je prezidentem pětikoalice, jednoznačně, dá se to dohledat, mohl dokázat, že má starost o naše důchodce. Ano, tehdy mohl dát veto. Veto, aby zabránil snížení nebo změně valorizace. Zabránil. Neudělal to, i když sám tehdy říkal, že zkrátka když to nedá hnutí ANO, tak to dá on. Škoda, možná, kdyby to dal on, tak možná ten Ústavní soud by dopadl lépe.

No, co se stalo? Já jsem v podstatě o tom mluvil, že my máme slušné lidi, vychované lidi, Karel Havlíček, Alenka Schillerová. No, a od samého začátku o této pseudoreformě jsme věděli, že pan Jurečka nám nic nenosil, jenom chtěl vykázat, že jednal, a potom, když paní Schillerová řekla - no tak to nemá smysl, tak jsme nejednali.

A potom vznikla velká polemika, že vlastně mělo hnutí ANO souhlasit s tím navýšením věku odchodu. Není to pravda! Není to pravda, pan prezident, nevím, jestli byl na jiném jednání, nebo se spletl, nebo - protože to jednání vlastně vedl pan Bezděk, tak nebo lhal dokonce? Tak to bych si nedovolil říct. A paní redaktorka CNN Prima News tvrdí, že tam bylo 15 lidí, kteří by to potvrdili. Ale nejmenovala nikoho. Nešel nikdo, byl tam nějaký poradce, a já mám tady důkaz, že to není pravda.

O tom jednání byl vyhotoven zápis, záznam z jednání k důchodové reformě, ten obdrželi naši lidé 2. dubna v 10.45 - v 10.45, a na to naši reagovali 2. dubna v 16.39. Tady je ten mail. (Ukazuje.) Tady je napsáno: Dobrý den. To píšou - je tam pan Němec. Pan Němec je vedoucí oddělení Ústavně politických institucí, zástupce ředitele odboru vnitřní politiky. - Děkujeme za zápis a prosíme o změnu první odrážky ad 2 na následující větu: Zástupci hnutí ANO a MPSV se neshodli ani na způsobu, ani na nezbytnosti zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu. Zdůvodnění. Ke shodě nad tímto citlivým bodem skutečně nedošlo. Vyžádali jsme si i další podklady atd. Tato změna v zápise je pro nás zásadní. S ostatním souhlasíme. A co na to odpověděl pan Němec? To je neuvěřitelné. Pan Němec - nevím, kdo to je, jaká hierarchie, říká, píše Havlíčkovi: Vážený pane místopředsedo, děkuju za reakci. Zápis jsem rozesílal kvůli úkolům, které na sebe vzaly dobrovolně obě strany účastné jednání. Nepovažujeme za nutné - dobře, poslouchejte, tady nějaký Němec říká Havlíčkovi, našemu stínovému premiérovi - nepovažujeme za nutné, a v závorce ani vhodné - zápis pořízený moderátorem debaty, panem Vladimírem Bezděkem, nyní měnit. Zápis je zcela interní a poskytnut byl výhradně účastníkům jednání. Na začátku příští schůze budou mít samozřejmě obě strany možnost se k němu vyjádřit. To si dělá srandu, pan Němec, ne? Takže on poslal Havlíčka někam a říkal: No, Havlíčku, příště tady, když budeš poslušně sedět, tak se můžeš vyjádřit a vyjasnit si případné neshody ve stanoviscích nebo pohledech na jednotlivé detaily minulé diskuse. Pevně věřím, že se nám všem podaří udržet debatu ve věcné a pracovní rovině. No, nedošlo k tomu. Nedošlo, protože samozřejmě ty titulky médií, které byly na základě vyjádření pana prezidenta, byly nepravdivé. Nepravdivé! Není naše role tady pomáhat vládě. Vždyť ta vláda řekla - všechno umíme, před volbami. - Pamatujete? - Všechno zvládneme. Všechno bude skvělé. - No, tak vidíme, co dělají a nevím, proč my bychom - my jsme v dobré vůli navrhli, a Karel Havlíček navrhl ten největší problém, a to jsou peníze samozřejmě. Tady se mluví o pilířích. Pilíř, zeptám se, co je pilíř? Druhý pilíř, pane premiére? Ne, druhý pilíř bylo něco jiného, to jste dělali a čerpali z rozpočtu 800 milionů pro bohaté, pro vaše voliče, ne pro všechny občany České republiky. Karel Havlíček navrhuje - můžeme to nazývat pilíř, zkrátka způsob, jak financovat důchody. A mimochodem si myslím, že je to skvělý návrh, tak co byste ještě chtěli? Čekáme děkovný dopis, že jsme vám pomohli, že jsme to navrhli, a co ještě za vás nebudeme dělat? Budeme ještě rozhodovat na vládě? A co tedy? Pokud nevíte, tak úspory obyvatelstva v České republice jsou celkem 3 tisíce 500 miliard. ***

Kolik je zadlužení za této vlády? Už to vyhnali, ale samozřejmě, protože se to počítá přes inflaci a přes HDP, tedy inflace, která tlačí to HDP nahoru, no tak samozřejmě to vypadá jako procentuálně hezky. Takže pokud dneska si Česká republika na finančních trzích půjčuje peníze na tři roky za 4 % per anum a konečně díky Bohu klesají úroky a konečně se pohnuly i hypotéky, tak samozřejmě je to podle mého názoru skvělý nápad. A to je všechno.

A ostatní, kde chcete vzít důchodcům? A vy je nemáte rádi, vždyť historicky ODS 2010 jste dali nulu, 2014 jsme zdědili (nesrozumitelné) korun. První, co bylo, jste jim vzali směšnou slevu na jízdné 1,8 miliardy. Všechno zdražilo, všechno, kvůli vám. A tohle je pravdivý billboard, já jsem ho nevyráběl. Takže to jsou ty důchody, a to bylo vlastně první, co pan premiér tady tvrdí, protože on je samozřejmě Pánbůh, takže on by se na takové jednání vlastně, on by se nesnížil, aby šel jednat s naším stínovým premiérem nebo stínovou ministryní financí, tak vlastně tady v tom rozhovoru tvrdí, že jsme změnili názor. Žádný názor jsme nezměnili. Pan premiér tady říká paní na CNN: Moje vláda nejvíc zvýšila na základě valorizací důchody. To není pravda, pane premiére, zase lžete, vy jste důchodcům vzal ty peníze, tu valorizaci. My jsme vám xkrát tady říkali, proč církve mají inflační doložku 8 miliard a proč jste s nimi nejednali a vzali jste to důchodcům? Samozřejmě tady útočí na hnutí ANO, že mohlo udělat důchodovou reformu. No tak předsedkyní důchodové komise byla kandidátka na všechno paní Nerudová. Tu si tam dosadila ČSSD, paní Maláčová, náš partner. A byli tam zastoupeni všichni. A byl tam návrh, byl tam návrh, jak řešit ty důchody. Někteří říkají, že to bylo na nic, někteří říkají, že to byl dobrý základ, no, tak každý, jak mu to vyhovuje.

Ale co tam chybělo? No, ten příjem, ty peníze. A jaké bylo řešení? Navýšit daně. A my jsme zásadně proti navyšování daní. Proto to tehdy nedopadlo. Teď jsme vám poradili, tak já už nevím, co byste od nás ještě v tomhle směru čekali. Takže pan premiér tady tvrdí, no zkrátka klasika, druhý pilíř, nepravda. Nemá to nic společného s návrhem Karla Havlíčka. A my jsme samozřejmě a byli jsme menšinová vláda, tak jsme to připravovali, ale zkrátka to nedopadlo. Protože jsme neměli stoosmičku. Vy máte stoosmičku, můžete všechno válcovat, to je zajímavé, že manželství pro všechny, které máte v programech, že jste neválcovali. Kdyby nebylo hnutí ANO, tak ani ta práva nemají, když už jsme u toho.

No a pan premiér potom mluví o Slovensku. Ten příběh a to pokračování těch slovenských voleb je neuvěřitelný. Vždyť proč stále útočíte na Slovensko? Vždyť to dopadlo skvěle, dopadlo to, jak u nás. Provládní kandidát na prezidenta se stal prezidentem jako u nás! Pan Pavel byl kandidát pětikoalice a vyhrál. Takže vaše vláda má svého prezidenta, který měl šanci pomoci důchodcům a neudělal to. Ano, je to váš prezident a teď asi pomáhá, nevím, Jurečkovi, nevím co, tiskovka, potom je z toho totální chaos. Takže pan premiér, tady byly velké debaty o slovenských volbách. Já jsem šel podpořit Pellegriniho, protože jsem dva roky s ním byl a spolu jsme bojovali za zájmy České a Slovenské republiky.

Vy jste to, pane premiére, udělal nepřímo. Vy jste řekl, že vlastně ty konzultace jsou naprosto nadstandardní věc. No nejsou! My jsme měli několik společných vlád se slovenskou vládou, několik. A právě vzájemně jsme řešili problémy. Pan premiér potom říká, že pan Fico se při své první návštěvě České republiky sešel s vedením opozičního hnutí ANO. Že to je, není to úplně standardní krok. Já nevím, co na tom je nestandardního. Když já jako bývalý premiér nebo bývalý ministr se setkávám s politiky, kteří jsou. A mimochodem, premiér Fico byl partner ČSSD, on chodil na sjezdy ČSSD, on měl partnerství s premiérem za ČSSD Sobotkou. Takže to bylo velké téma a samozřejmě teď je úplně neuvěřitelné ta vyjádření, která jsme viděli.

Pospíšil, Dozimetr. Viděli jste ta videa, jak tam šňupají ten kokain? Jak tam ten Rédl vlastně rozhoduje? Viděli jste to? A tam byl ten Fremr? Vždyť to byl jeho poradce. Takže Pospíšil je stejně namočený v Dozimetru, z TOP 09, jako STAN. Ale on chodí stále do televize, stále nám dává ty svoje moudra. Tady říká, že vlastně ti Slováci, to je úplná katastrofa. Tak aby toho nebylo málo, tak tady byl komentář nového šéfredaktora Práva, Petr Šabata, který bohužel ničí celoživotní dílo bývalého majitele a zakladatele a člověka, který to vybudoval, pana Porybného, a normálně napíše komentář, že Pellegrini strašil válkou a podobně jako Andrej Babiš prohlásil, že kdyby Rusko napadlo člena NATO, že bychom neposlali vojáky -což je sprostá lež, sprostá lež!

Ten aktivistický moderátor z České televize si vymyslel, že bude třetí světová válka. A pokud my mluvíme stále o tom, že vy jste stále militantní, tak na to je x důkazů. Takže nikdy takového něco nebylo. My jsme si plnili závazky, my jsme navyšovali závazky rozpočtu, obrany. Takže tady vychází jeden článek a chudák Pellegrini to dostává. (Průběžně listuje články.)

No a ten Pospíšil, který samozřejmě kdysi byl v ODS, produkt plzeňských kmotrů, potom dosadil za nejvyššího státního zástupce toho, který mě nechal stíhat účelově, vymyšleně, tak říká, že Slovensko se postupně stává dalším trojským koněm Putina v EU a následuje tak cestu Maďarska. To je neuvěřitelné, ta média se úplně pomátla. Nastává exodus. Neskutečné. Tady další médium. Ty přímo seděly, seděly v nějakém studiu tady a všichni čekali samozřejmě, že vyhraje ten správný kandidát. Takže tato pětikoalice měla toho svého kandidáta, ovlivňovali to těmi konzultacemi a přijali tady pana Šimečku. Ale to je v pořádku, to je v pořádku. Ale pokračovat ve zhoršování vztahů se Slovenskem, kde množství českých firem má své investice, největší české firmy tam mají investice přes plyn, telekomunikace a další média a jsme jedni z největších partnerů, tak to je skutečně neuvěřitelné. Neuvěřitelné. ***

To je, co se tady stalo. Já nechápu, proč se v tom pokračuje a jaký to má vliv, že prezidentem Slovenské republiky se stal Pellegrini, na nás. Žádný vliv to nemá. Kdyby byl Korčok, tak sem chodí za pražskou kavárnou, jak chodila Čaputová. Pellegrini je slušný člověk a myslím si, že je záruka, že se bude snažit napravit ty vztahy, protože pan premiér si vymyslel, že konzultace nejdou, ale dobrý. Tak to je za námi.

Teď bych se chtěl vrátit, a to je bod dva, a to je v podstatě, jak pětikoalice stále oblbuje lidi s dvouprocentní inflací. A paní předsedkyně Pekarová také byla na CNN a argumentuje, že inflace je dvě procenta. Doslova řekla, že ekonomická situace se zlepšuje, inflace je na dvou procentech, tedy na třetině toho, co byla, když jsme přebírali vládu od Andreje Babiše. A ekonomická situace je velmi důležitá. Já s tím souhlasím, já s tím souhlasím. Takže pojďme si to teď vysvětlit, abyste věděli, vážení spoluobčané, co jsou ta dvě procenta. Ta dvě procenta jsou vlastně průměrný nárůst cen zboží za poslední rok. Myslím, že je to za únor. A právě to je to oblbování. A já vám teď předvedu, jak to ve skutečnosti je.

Začneme mým oblíbeným tukovým rohlíkem, 43 gramů, to je on. (Ukazuje rohlík.) Když jsem byl v pořadu s Novou, 17. prosince 2023, tady jsem říkal, má 43 gramů, je to standard, všichni ho mají rádi. Víte, kolik stojí v obchodě, pane premiére? Pan premiér říká dvě koruny, sázel se Fiala. Ne. Tehdy stál 2,90. Víte, kolik stojí dneska? Tak v Lidlu stojí 2,70. Dneska ráno jsem ho v Tescu kupoval za 2,86. A kolik stál za Babiše v roce 2021? No 1,70 korun, 1,70 korun. A to nejsou dvě procenta. Takže 1,70 korun nebo maximálně 1,90 korun. A teď je to 2,70 korun kolem devadesátek(?). To nejsou dvě procenta, nejsou dvě procenta.

Potom tady mám pro maminky dětské piškoty. Dětské piškoty Opavia. (Ukazuje piškoty.) Tradiční piškoty, mají 120 gramů. Kolik stály za naší vlády za Babiše piškoty? Šestnáct korun. Dneska ráno jsem je kupoval za 27,50. Tak to, vážená mládeži, co tady sedí, trojčlenka, to jste se učili sedmá třída základka, ne? Tak to jsou ty ceny, ne dvě procenta. A teď co? Toaleťák. (Ukazuje toaletní papír.) To také používáme každý den. Tak kolik stál toaleťák za Babišovy vlády? Kolik? 92 korun. Kolik stojí teď tento Classic? Toto asi nebude, 161. Tak vidíte.

A co ty léky, maminky? Panadol pro děti - jahoda. (Ukazuje Panadol.) Za nás stál 127, teď stojí 229. Tak kolik je to procent? Když vyšel článek v médiích, že máme největší nárůst léků v Evropské unii, tak ministerstvo řeklo, že nesouhlasí. (Se smíchem.) A co Modafen? (Ukazuje Modafen.) Nedávno jsem byl nemocný. Za Babiše 200 korun, za Fialy 329. Tak to jsou ty ceny. Co tady ještě máme? Acylpyrin. (Ukazuje.) Za Babiše 35, rok 2021, za Fialy 59. A poslední je Coldrex. (Ukazuje.) Ten stál za nás 160 a teď 235. Takže to je ne dvě procenta, ne dvě procenta, ale to jsou ty ceny. Dvě procenta je jenom za minulý rok navíc. Takže ty vysoké ceny se ještě - teď říkám v průměru, v průměru, protože samozřejmě vycházejí články, (o) kolik se zdražily služby. A pokud tahle vláda mluvila o tom, že má nějaký konsolidační balíček, tak my jsme říkali, ne, je to daňový balíček. A proto, když zvyšovali léky i pro ty důchodce z deset na dvanáct, tak je jasné, že ty výrobci si přihodili. Takže můžu vám tady číst - čokoláda Milka za Babiše 27, dnes 39. Ano.

Rennie proti pálení žáhy, 86, teď 110. Co tady máme. A prosím vás, zvířata, jo, pejskaři. Pedigree Vital Protection s hovězím a drůbežím, 15 kg, za Babiše 590 a teď 881. Tak to jsou nárůsty v desítkách procent. Tady je článek - Klesající inflaci navzdory ceny služeb rostou, jsou až o desetinu dražší, než loni. To je ta pravda, vážení spoluobčané, nevěřte pětikoalici, co vám říká, protože vy si dobře pamatujete, kdy a co a kolik stálo. A my jsme se snažili srazit inflaci v listopadu a v prosinci 2021, kdy jsme dali DPH na plyn, teplo a elektřinu z 21 % na nulu, jsme jí srazili, jsme končili. Ale to číslo samozřejmě je potřeba vnímat v kontextu. A co to všechno způsobilo, elektřina.

Pojďme teď na tu elektřinu, to mám jako bod tři. Pan premiér stále tvrdí, jak je to všechno skvělé. A jaká je ta historie. V říjnu 2021 ukončila svou činnost Bohemia Energy, která dodávala elektřinu více než 600 000 zákazníkům, plyn pak necelým 300 000 a nechala je na holičkách. A za to měl nést odpovědnost ERÚ. Ano, veškeré náklady nesli nevinní klienti. A dosud nikdo vůči Bohemia Energy nevyvodil žádnou trestní ani jinou odpovědnost. Ani ERÚ. Ano, když ERÚ chtělo navyšovat, my jsme nikdy nechodili za nimi a neříkali, co mají dělat, jak to vypadalo, že to dělal pan Síkela. Nikdo za to nemůže. Plno lidí přišlo o velké peníze. A následně v roce 2023 vystoupala cena energií na rekordní hodnoty a jediné, co vláda udělala, bylo odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje ve výši 599, co jsme navrhovali už v říjnu, nebo ještě dřív, než v 2021. A teď dobře poslouchejte ten podvod, co tam byl. To zastropování cen bylo v takové výši, že obchodníky přimělo spíše ke zvýšení cen. Ano, dobře posloucháte. Tady jsem mluvil 18. února 2022 a říkal jsem: Ne, zastropujte ceny u výrobců elektřiny na 1 500 megawatt. Vykupte 100 % ČEZu. Ne.

Mimochodem mezi časem si vláda vzala z ČEZu 100 miliard na windfall tax a na dividendách, místo toho, aby vykoupila tu firmu a už mohla mít za 100 miliard de facto akcie, protože ta firma byla schopná si to sama nakoupit. No a to zastropování bylo v takové výši, že spíše ty obchodníky to přimělo ke zvýšení cen. Bylo by dobré, a už to jednou vláda říkala, ten seznam těch firem, které dostaly ty peníze, to byli samí kámoši jejich, to byli samí obchodníci. Tento hloupý výmysl Bruselu, kde Brusel řekl vlastně, že to bude volný trh, a že tady bude obchodování. A to je omyl. Elektřinu měli prodávat jenom výrobci, potom by k tomu nedošlo. Brusel se zase spletl. Máme tady 200 obchodníků a občas potom jeden zkrachuje jako Bohemia. Takže o tom to bylo. Také bruselská chobotnice nemá patent na celý rozum. Tady se vyplatilo nějakých, nevím, 50, 60 miliard, a jsou to všechno obchodníci.

A co se stalo potom? Od ledna 2024 zrušila tahle vláda to odpuštění poplatků a u plateb za elektřinu opět odvádějí příspěvek, vážení spoluobčané, na podporované zdroje pouze ve výši 599 korun za jednu megawattu. No a pozor, pan premiér nám sliboval, že vlastně navýšení bude v jednotkách. No, ono je to složitá materie. Ale tam, kde vláda mohla pomoc občanům, firmám a živnostníkům, nepomohla, právě naopak. Ano, je pravda, že ceny elektřiny na trhu začaly klesat a každý měl nějakou jinou smlouvu a tak dále. Ale to podstatné je, že vláda hodila tenhle příspěvek zase na lidi a na firmy.

A Energetický regulační úřad ERÚ zvýšil regulovanou složku elektřiny o 65,8 %, což je přibližně zdražení o 1 100 korun za megawatt. Takže jenom stát tady navýšil ze své vůle, de facto, ano, tu částku o 1 700 korun za megawatt. Ano, protože tato pětikoalice se s těmi nezávislými úřady nemaže. Natvrdo prosazují to, co chtějí. Takže paradoxně nejvíce si připlatí ti, kdo topí elektřinou, přitom to vláda doporučovala. No a pro větší firmy připojené na vysoké napětí představuje regulovaná část 30 % celkové ceny s meziročním nárůstem o 105 %, na velmi vysokém napětí dokonce růst činí 190 %, což může podnikům způsobit vážné problémy.

Já tady mám vyúčtování mé domácnosti a zkrátka u mě, u mě, a bylo by dobré, kdybyste se na to podívali, vážení spoluobčané, to je důležité: se podívat, kolik to bylo předtím a kolik je to teď. U mě stouply ty poplatky o 72 % a o 17 % mi klesla elektřina, kterou samozřejmě vy si můžete rozhodnout, kde to nakupujete. Takže přímý dopad vlády je absolutně negativní. A v podstatě pan premiér si ještě nezjistil, že zkrátka elektřinu potřebujeme na všechno. Tady svítíme, na rohlík, na všechno. Takže to je ten bod číslo 3.

Bod 4 bude krátký. Já mám tady kopii potom pro vás.

Čtvrtý bod se jmenuje chudoba v Česku. Čtvrtina lidí je na pokraji, odhalil unikátní průzkum. A píše to provládní reportér. Ten vždycky napsal nějaký článek, když byla tady nějaká mimořádná schůze. Tak to je zajímavé. Takže to je ten titulek. Pane premiére, vy stále tvrdíte, jak je to všechno skvělé, jak se daří. A tady provládní médium říká něco jiného. Každá šestá rodina na dávkách. Další titulek. Češi upadli do chudoby. Státní pomoc nestačí. Další titulek. Jo? To si nevymýšlím. To je normálně tady všechno černé na bílém. Tak to je bod 4.

A teď samozřejmě bych... možná si to přehodím, ty body, nebo ne, to je jedno.

Bod číslo 5 je munice pro Ukrajinu. Já bych se chtěl zeptat pana premiéra, proč vláda utajuje ten nákup munice? On to byl velký hit a vlastně už 1. února 2024 pan prezident to oznámil, myslím, na té bezpečnostní konferenci v Mnichově, nebo kde to bylo. A není pravda, pokud někdo říká, že my jsme v podstatě měli výhradu proti této politice vlády. My máme výhradu v tom, a k tomu se dostanu samozřejmě, že pokud my mluvíme o míru, tak jsme obviňováni z toho, že jsme proputinovští, což je samozřejmě totální nesmysl. Já bych se chtěl zeptat pana premiéra, máte vy vůbec přehled, co se děje v těch dodávkách zbraní? Je pravda, že nějaký zbrojař měl dodat za 500 milionů euro zbraně na Ukrajinu a dodal jenom za 300 milionů euro? Já se vás ptám, odkud pochází tahle munice? Pochází z členského státu NATO, jak se údajně přeřekl pan prezident? Pokud pochází část, tak proč to údajně kupuje nějaký obchodník? Proč to nejde napřímo? Jak nakupujete - nevím - vojenský materiál? A vy jste to utajili.

Potom v rozhovoru jste říkal, pane premiére, že - teď to musím dohledat (listuje ve svých materiálech) - tady píšete, to byl rozhovor pro Blesk, pro vládní Blesk, protože ty jiné státy to zveřejnily. A je směšné mluvit o tom, že se to neví. Když mně chodí takovéhle informace, tak samozřejmě to asi vědí i ostatní. Pan premiér tady říká, tady se pan redaktor Blesku ptá, některé země zveřejňují konkrétní částky, jiné rámcové, některé nezveřejňují vůbec. A pan premiér - nejdřív to zatajili a potom řekl, že jsou to orientační údaje: vyšší stovky milionů. Co to je? To je 100 milionů? 900 milionů? 30krát 900 milionů. Nebo co to je? A teď říká pan premiér: "Kdyby byl opravdu extrémní zájem, může se vláda pobavit o tom, zda tuto věc neodtajnit." No tak se pobavte! Já vás o to žádám.

Ta vaše kampelička, pane premiére, kde jste si dal ty peníze vaše, kde jste vydělal za pět let 234 korun, nebo kolik to bylo, okradla Ukrajince o 14 milionů euro, to je 320 milionů korun! Ukrajinci si objednali v té kampeličce zbraně a někdo to ukradl. A já považuju za nemorální, nemorální, pokud v dodávkách zbraní na Ukrajinu někdo krade, někdo se obohacuje, když tam umírají tisíce lidí. Co to je? Takže já vás žádám, abyste přesně řekl, kdo ty zbraně dodává, komu je dodává a za jakých podmínek je dodává? Protože chodí různé informace, které my dostáváme, a ty informace jsou velice znepokojivé, pane premiére. A pokud nějaký váš poradce dělal údajně kšefty z IKEMu, tak já bych byl velice nerad, aby další váš poradce dělal kšefty v rámci této munice, pane premiére. A to, co my slyšíme, ty marže jsou nenormální. Nenormální! A pane premiére, pokud vám můžu něco doporučit, tak si ty dodávky munice pohlídejte!

Další dotaz je: bude ta munice tranzitovat přes Českou republiku? Je to pravda? Bude ta munice nejdřív dodána na sklad v České republice? Víte to vůbec? Nebojíte se druhých Vrbětic? Nebojíte? No, já se bojím! Takže to je pro nás zásadní, pane premiére. Zveřejněte, kdo tu munici nakupuje, za jakých podmínek! Ano, má chodit od června. Jo, fajn. Pomáháme Ukrajině. Dobře. Ale není možné, aby někdo si mastil kapsu. Ano? Není možné. Takže pan Koudelka, šéf BIS, který honí špiony po celé Evropě - a to je dobře - by měl také na to dohlédnout, jak to tedy je. To jsou naše ekonomické zájmy.

Tady ten provládní deník Právo píše. Policie jde po podezřelých nákupech zbraní a munice. To je důsledek té tragédie na Filozofické fakultě. Takže by bylo dobré, aby někdo dohlížel na to, jestli v rámci té strašné války na Ukrajině si někdo nemastí kapsy. Já z toho nemám dobrý pocit. Vy jste z toho udělali super PR, všude se o tom mluvilo. Pan Lipavský stále tvrdí ještě víc a víc a víc. Ale víte, ten svět zbrojařů je malý a většinou jich není moc, takže v rámci těch struktur oni o sobě samozřejmě vědí.

Takže by bylo dobré ukázat vlastně, za kolik to kdo nakupuje, za kolik to kdo prodává a jelikož je to těžké zboží, tak ta doprava tam nehraje až takovou roli. Jsem na to zvědav, na tu odpověď. Bylo by dobré, abychom přesně věděli. Pokud Němci jsou ochotni říct německým daňovým poplatníkům - ano, my dáváme - tak ale je potřeba, aby se vědělo, jak se to nakupuje, kdo to nakupuje, abychom měli z toho nějaký pocit. Takže to je ten bod munice. Znovu opakuji, že by bylo absolutně nemorální, kdyby zase někdo ty Ukrajince okradl, jako se to stalo v té kampeličce.

Potom mám tady velice populární téma. To je samozřejmě téma, které máme stále na stole. Ten bod se nazývá mír, mír a NATO. Když se podíváme do Wikipedie, tak mír je definován takto. Mír je stav, kdy mezi lidmi, skupinami a státy nevládne nenávist a konflikty mezi sebou nevedou k hromadnému násilí. Podle Ottova slovníku je to požehnaný a blahodárný stav tichosti a dobré vůle mezi lidmi, národy a státy, jakožto opak sporu, různic a války.

V mezinárodní oblasti je charakterizován tím, že státy vůči sobě nepoužívají ozbrojené síly. Vnitrostátní mír znamená, že skupinové zájmy se neprosazují fyzickým ani psychickým násilím. Mír je nutnou, i když ne dostačující podmínkou, pro dobrý život lidí i společnosti. Růst státní pomoci a rozvoj vojenské techniky, včetně jaderných zbraní, činí válku podstatně nebezpečnější, než byla v minulosti, a posiluje tak potřeba míru. To je citace z Wikipedie.

Citaci ze Severoatlantické smlouvy, která je ze 4. dubna - teď jsme si připomněli 75 let - jsem vám už četl. Článek 1. Smluvní strany se zavazují - jak je uvedeno v Chartě OSN - urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastni, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoliv způsobem neslučitelným s cíli OSN.

Proč chtít mír? Prosazování míru i v době konfliktu je fundamentální nejenom pro obnovení stability a bezpečí, ale také pro zachování humanity. Teď mluvím samozřejmě nejenom o válce na Ukrajině, ale mluvím i o konfliktu Izrael, Hamás. To je všude, kde jsou války, všude. Je to pro zachování humanity, rozvoje společnosti a ochranu budoucích generací. Tato úvaha se bude zabývat klíčovými důvody, proč je důležité usilovat o mír, i když se zdá, že válka dominuje horizontu.

Prvním a nejzákladnějším argumentem pro prosazování míru je ochrana životů. Válka s sebou přináší smrt, utrpení a devastaci, které nejvíce postihují civilní obyvatelstvo. Usilování o mír a vyjednávání o příměří mohou zabránit dalším ztrátám na životech a mohou poskytnout nezbytnou humanitární pomoc těm, kdo ji nejvíce potřebují. Ano, humanitární pomoc.

Víte, co teď nejvíc potřebují na Ukrajině? Ano, jasně, potřebují tu munici, ale potřebují dezinfekci. Ty příběhy, které poslouchám, když tam leží raněný voják, kterému bohužel z břicha jsou vidět střeva a vedle je další, který má zraněnou ruku, a pokud ta infekce z toho střeva se dostane do ruky, tak ten voják přijde o tu ruku. To jsou příběhy reálné. Ano, i humanitární pomoc je strašně důležitá.

Válka má také katastrofální dopad na ekonomiku, jak na místní, tak na globální úrovni. Infrastruktura je ničena, ekonomické aktivity jsou přerušeny a to vede k obrovským finančním ztrátám a dlouhodobému chudnutí postižených oblastí. Prosazování míru napomáhá obnově a udržitelnému rozvoji a tím se zabraňuje dalšímu ekonomickému úpadku. Válka často prohlubuje historické rozpory a nepřátelství, zatímco mírové iniciativy mohou pomoci vytvářet dialog a porozumění mezi znepřátelenými stranami. Prosazováním míru se otevírají cesty k diplomatickým řešením, které mohou vést k trvalému urovnání sporu a k budování vzájemného respektu a spolupráce.

Konflikty mají dlouhodobý dopad na děti a budoucí generace, včetně psychologických traumat, přerušení vzdělání a ztráty domova. Prosazování míru je klíčové pro zajištění, že budoucí generace nebudou muset nést břemeno současných bojů a mohou růst v bezpečném a stabilním prostředí. Globální stabilita a bezpečnost v dnešním propojeném světě může lokální konflikt rychle eskalovat do regionální nebo dokonce globální krize. Prosazování míru pomáhá předcházet šíření konfliktů a udržovat globální stabilitu, což je v zájmu všech států a mezinárodních organizací.

Závěr. I když může být těžké hledat cesty k míru v době, kdy se zdá, že válka a konflikt jsou všudypřítomné, je toto úsilí nezbytné pro ochranu životů, ekonomiku, sociální strukturu, budoucí generace a globální stabilitu. Prosazování míru není jen morální imperativ, ale praktická nutnost pro budování lepšího světa pro všechny.

Já jsem samozřejmě mluvil o tom míru a teď, když vidím ty komentáře těch různých novinářů, že vlastně Pellegrini vyhrál na základě toho, že chce mír a Babiš prohrál, protože chce mír - tehdy se děti bály, teď už se nebojí - tak je to úplně absurdní.

Ano, paní předsedkyně Pekarová také o tom mluvila v televizi, že... Já jsem to vlastně opakoval, tedy vlastně Pellegrini to opakoval, že u nás tedy ti voliči... Ale myslím, že to nebylo o tom. Protože je pravda to, že jednání o míru už se vedla. Vedly je některé členské státy NATO a nedopadly. No, nedopadly, protože ve finále zkrátka - to je z veřejných zdrojů - do toho hodil vidle Boris Johnson.

Paní předsedkyně Pekarová - teď to neumím ani najít - tvrdila, že zkrátka... Co jste to říkala, paní předsedkyně? (Listuje v materiálech.) Takoví nezodpovědní politici, jako je Babiš nebo Okamura, vytvářejí dojem, že snad Putin je připraven k jednání. Já žádný takový dojem nevytvářím. Já jsem v listopadu 2019 na obědě se Zelenským a na tiskovce podpořil Ukrajinu. To bylo rok po tom, co všichni politici světa byli v Paříži s Putinem a tvářili se, že anexe Krymu je v pořádku. Takže tohle jsem nikdy neřekl.

Teď, když vidím v televizi, že tam někdo vyjednává nějaké věci, ale to není naše role. Naše role je v tom, že my jsme přesvědčeni o tom, že pokud mezi Izraelem a Hamásem také bylo příměří, které se vyložilo na nějakém jednání, tak pokud o tom mluvíme, tak zkrátka je to možné. Samozřejmě to dělají i politici, kteří mají na to nějaký vliv. My na to vliv tady nemáme a vládní garnitura ani nemá zájem. Ale samozřejmě pokud máte nějaké kontakty v zahraničí, tak slyšíte, že tam už něco probíhá, že nějaký prezident nějaké země NATO půjde někam na návštěvu, s někým jedná, něco mělo být, něco není, ano?

Takže vlastně i tihle lidi si uvědomují, že by bylo dobré najít nějaké řešení. No a samozřejmě (se smíchem) pětikoalice hraje tuhle kartu, jo? Babiš podpořil Pellegriniho. Pellegrini chce mír, je proputinovský a Babiš, jo? Tak fajn, výborně. Takže tady pan Bartoš říkal pro Blesk, že Babiš je Putinova hlásná trouba. No neuvěřitelné. Ale Babiš v Kremlu nechlastal vodku, nepil vodku, (já) jsem tam nikdy nebyl na návštěvě. Pan Klaus. A kdo tam křičel od toho stolu, že chce vodku? No, zakladatel TOP 09, ne? Kalousek a paní Němcová křičeli: my chceme taky vodku. Hnutí ANO. Já nikdy jsem s Putinem nejednal, i když mě dali na plakát. Kdo jednal s Putinem? No, když byla Nečasova vláda, kterou řídil kmotr přes milenku Nečase, no tak tam byl. A stále hrají tuhle kartu. Jako to je neuvěřitelné, neuvěřitelné, jo?

Takže já to zásadně odmítám, že by - a bylo by dobré, kdyby už s tím přestali, s tím bezpečnostním rizikem, jo? Babiš tady říká - pan Bartoš: témata otáčí, mluví o válečných štváčích. Ano, vy stále mluvíte o válce, stále. Jsme ve válce, ano. Ano. (Já) jsem si přál, aby engeš neměl každý týden rozhovor. Ať se tedy připravuje, fajn, ano, ale říct tady, že Babiš je Putinova hlásná trouba. No tak já - vy dobře víte, že vás nežaluju za to, protože to bych nic jiného nedělal, že bych vás jenom žaloval. Tak by bylo dobré, kdybyste si udělali pořádek doma. Tady je zase titulek: "Gazprom v březnu meziročně zvýšil dodávky do Evropy." Vždyť stále nakupujete plyn a ropu z Ruska, tak, pane bože. Takže to jsou, to jsou ty deklarace.

A já chápu, že asi pětikoalice má nějaké jednotné noty, jo? A teď se jede tedy Putin, což je absolutní nesmysl, úplně nesmysl. No a samozřejmě se jede populismus, populismus - to je teď - nevím, jestli má pětikoalice jednotnou PR agenturu, ale mě fascinuje, že lidi v podstatě používají některé názvy a vlastně ani nevědí, co to je, nebo se hlásí k tomu... hlásí se k tomu, co tam je napsané. Takže dobře poslouchejte, vážení spoluobčané. My jsme obviňováni, že jsme populisté. Wikipedie: "Populismus, z latinského výrazu populus, lid" - ano, lid - "je politický přístup spočívající ve snaze oslovit běžného člověka" - to jste vy, vážení spoluobčané, běžný člověk - "který se domnívá, že vládnoucí skupiny" - to jsou tady dva ministři, ano, super - "že vládnoucí skupiny nehájí či přehlíží jeho zájmy." Ano. Ministr Výborný, který tady sedí, přehlíží zájmy zemědělců - například, no.

Pan Kupka otvírá dálnice a obchvaty, které jsme mu připravili, ale máme radost. (Ministr Kupka polohlasem z lavice: To je marné.) Tvrdí, že by nebyly, protože oni sehnali peníze. My jsme už v roce 2014 řekli, že budou peníze. No takže, prosím vás, ten populismus je elita, jo? Takže vláda je elita a my jsme tady pro lidi. (Pokračuje ve čtení.) "Pomocí těchto označení dělí společnost na dvě stejnorodé části, lid je charakterizován jako zcela dobrý a politika by měla být vyjádřením jeho obecné vůle." - Lidu. No, ale tak to úplně nedopadlo, tak napůl. - "Elita" - to je pětikoalice - "je naopak inherentně zlá a zkorumpovaná." - No, co mi to jen říká, ty brďo? Dozimetr. Kampelička. Tady je to napsané. To napsala Wikipedie, tady je napsané: "Elita," - ne? Skandál! - "elita je zlá a zkorumpovaná a sleduje jen své vlastní zájmy, nenaslouchá lidu" - No samozřejmě nenaslouchá lidu - "a naopak jej připravuje o jeho práva." - No, co mi to jenom říká? Okradli důchodce, daně, všechno, nic nefunguje. Tady je to napsané. - "Pojem lid má v sobě zahrnovat obyčejné lidi, elita na druhou stranu představuje dosud vládnoucí vrstvu." - No, to je přesně. - "Tu se populisté snaží diskreditovat," - to jsme my - "zvrhnout a nastoupit na její místo," - ano? - "ale podle svého názoru v lepší podobě" - to jsme my - "a na rozdíl od elity naslouchajíce lidu a jeho vůli, protože lid i elita a hodnoty se liší v morálních zásadách. Lid i elita stojí proti sobě." - Ale my, když jsme byli ve vládě, tak jsme se chovali slušně. Takže bylo by dobré, když tedy všichni z pětikoalice mluví o populismu, aby si to nastudovali. Mně se to líbí, já se k tomu hlásím, my jsme tady pro lidi a vlastně vládnoucí elita, pětikoalice, dělá všechno proti lidem. Úplně perfektně napsané. A nevím, proč to tedy všichni stále opakují místo toho, aby si to přečetli.

No, mám tady ještě jeden malý bodík, a to je Bezpečnostní informační služba. Já myslím, že ta spolupráce i za mě byla velice dobrá, jedině co jsem vlastně komentoval, je, že Bezpečnostní informační služba má hájit ekonomické zájmy České republiky, jo? Špioni, dobře, ale i ekonomické zájmy. A pokud někdo krade a pokud tady byla nějaká kampelička, já považuju absolutně za skandální, že ten aktivistický moderátor minulou neděli řekl, že my jsme měli vědět o kampeličce. No, kdyby mně někdo napsal, že se někde krade, v nějakém resortu, vždycky jsem tam napsal vlastní propiskou tomu ministru nějaký vzkaz, protože korupci (s důrazem) nesnáším, ano? A pokud nám to nikdo nenapsal, no, tak asi jsme to těžko mohli řešit. Ale samozřejmě Česká televize, která je zásadně proti hnutí, no, tak se tam i včera ten redaktor pochechtával a předtím říkal - no, vlastně to bylo za nich, to bylo za nich. Ne, za nás to nebylo! Ten rozdíl mezi námi a stávající garniturou, to, že my jsme nikdy tyhle nezávislé instituce neznásilňovali, nikdy jsme je neřídili - ÚZSI, jo, a ty další.

Postupně tato pětikoalice ovládne všechno. Uvidíme, jestli tam zůstane šéf Vojenského zpravodajství. Jak to bylo vlastně z ÚZSI? Vždyť pan ministr Rakušan tam nejdřív dosazoval člověka od Redla. Potom byl tlak proti němu, tak potom ho pustil. Ano, je správné, aby služby - a podle mého názoru by měly být pod premiérem. Ale koho vy tam dneska navrhujete? No, vaše kámoše, abyste to celé zazdili. Vyměnili jste z šéfa NBÚ, takže všechno bude pod vámi. A jak s tím nakládáte, to víme velice dobře, protože Praha je zkrátka malá.

Potom tady mám své oblíbené téma, a to je zdravotnictví. No, je absolutně neuvěřitelné, a to je takový skandál, že Donio - poslouchejte dobře - Donio dělá sbírku za 360 tisíc korun pro - tady je představení sbírky: "Chtěli bychom zajistit opravu" - poslouchejte dobře - "Pediatrické kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze - Krči. Budova této kliniky je nyní v nevyhovujícím stavu. Na malé pacienty fouká netěsnícími okny, vybavení pokojů a přilehlé zázemí je již velmi zastaralé, působit tísnivě a depresivně. Navíc je budova Dětské kliniky odtržena od zbytku budov poskytujících dětskou péči, a proto je někdy potřeba transportovat nemocné děti venkem přes park. Protože bychom si pro naše pacienty přáli lepší zázemí, rozhodli jsme se my, zaměstnanci Pediatrické kliniky, založit sbírku, jejímž prostřednictvím bychom vybrali na studii k projektové dokumentaci, která by nám mohla odstartovat tolik potřebnou rekonstrukci." No, to je neuvěřitelný skandál. (Důrazně.) Co to je? Tahle nemocnice patří pod ministra zdravotnictví! Ano!

Já jsem tam taky chodil. A plicní klinika, která se bude otvírat v květnu - a Válek tam zase bude stříhat pásku - je naše dílo. V té budově kdysi byli potkani, nábytek z roku 1960, teď se tam stěhují čtyři budovy do jedné, moderní. Tam je jedna z nejlepších plícařek v Evropě. V Evropě. Kde je centrální urgentní příjem? Ten projekt Adama Vojtěcha? Kde je to? Proč to nedělá ta Thomayerka? Jděte se podívat, co se děje v Ústeckém kraji. Tam budou mít ještě lepší nemocnice a lepší přístroje než Pražáci. Nové kardiocentrum v Ústí za 1 700 milionů, Chomutov 900 milionů, centrální příjmy, nejmodernější přístroje, magnetická rezonance za 37 milionů. Ano, to je naše dílo z React-EU. 27 miliard jsme dali 108 zdravotnickým zařízením bez ohledu na to (ťuká s důrazem do stolu), kdo byl starosta nebo primátor. Jako v Nymburce například, ti mají taky magnetickou rezonanci. No a ministr, to je taková ostuda, prosím vás. Nadace Agrofertu darovala Thomayerce několik přístrojů. Já už si nepamatuju, jestli to bylo 2,5 a 6 milionů. Tak já vám to pošlu, těch 360 tisíc. To se nestydí ten ministr? Tohle dovolí? To jako fakt nemáte peníze, aby tam ty děti byly v nějakých normálních podmínkách? To jsem fakt nezažil. To jsem nezažil.

A můžu pokračovat. Zdravotnictví. Zruší u nás péči, bojí se malé špitály Válka. No, to, že není vakcína na černý kašel, taky. Teď je tady titulek, kterému nerozumím: Do Česka mají putovat léky z Ukrajiny. No, to je zajímavé. Takže to jsou neskutečné věci. Výskyt černého kašle. Zemřel kojenec s černým kašlem a tak dále. A co dělá ministr? Kolikrát už za tímto pultem jsem řekl, aby navštívil Zentivu a aby je požádal, jestli by mohli vyrábět ty léky. Endiaron - znovu jsme se dozvěděli, že už snad nebude nikdy ten Endiaron, nikdy. Já taky beru léky a často v lékárně mění název léků, protože zkrátka nejsou. Nejsou a jsou drahé. Plicní klinika, sbírka zaměstnanců. To jsem fakt nezažil, to je úplně neuvěřitelný skandál. Neuvěřitelný skandál, Takže ten bod se jmenuje Vláda nemá peníze pro české zdravotnictví.

Další bod 10, ten bude krátký. Turów. Zrada premiéra Fialy. Čechům pomáhá polský soud. Ano, vážení spoluobčané, v Libereckém kraji, ano, nedopadlo to. Pan premiér vás zkrátka hodil přes palubu. Já jsem Morawieckému neustoupil, takže teď polský soud vlastně řekl, že Poláci ohrožují naše lidi - spodní voda a tak dále.

Potom tady mám takové dva bodíky, ale to není k jednání, to je jenom komentář. Já bych chtěl poprosit KDU-ČSL, aby mě vynechali z jejich boje o předsedu. KDU-ČSL tady říká: Předsednictvo KDU-ČSL vyzývá Cyrila Svobodu, aby vzhledem k mnoha svým mediálním vyjádřením - a pozor - vzhledem k svému nedávnému angažmá u předsedy ANO Andreje Babiše... Jaké angažmá? Že v roce 2021 byl mezi poradci a když přišel covid, tak jsem ho ani neviděl? A kdo je to ten pan Svoboda? Vždyť ze všech asi, nedělal jsem si rešerši, tady mám Wikipedii, co všechno dělal: místopředseda vlády u Špidly, ministr zahraničních věcí, ministr bez portfeje, ministr pro místní rozvoj, předseda KDU-ČSL, první místopředseda KDU-ČSL... Vždyť to je historicky jeden z nejvýznamnějších vašich funkcionářů. A jestli dal někam rozhovor, to je váš problém, přestaňte mě motat stále do vašich problémů. Zase tam musí strčit Babiše. No, to je neuvěřitelné. A nedávnému angažmá... Co je to nedávno? To je dneska? Ve dvě? Nebo kdy? Když nejsem premiér? Nejsem premiér už dávno.

No, a na závěr mám tady takovou pikošku. Taky jenom komentář. A to je ohledně pana předsedy Okamury. Tak pane předsedo, prosím vás, my jsme se snažili - (Předsedající: Prostřednictvím.) Prostřednictvím, ano, prostřednictvím paní předsedající, my jsme tady měli v minulosti pět opozičních stran. A já si nepamatuju, že by tyhle opoziční strany, toho času ve vládě, mezi sebou bojovaly. My jsme si to už to vyříkávali, ano, já jsem měl nějaké připomínky po prezidentské volbě, ale já nechápu, proč vy vlastně v televizi neříkáte pravdu. Já jsem nepodepsal žádný Green Deal. My nepodporujeme (nesrozumitelné), my konstatujeme. My jsme řekli - ano, vláda to dělá. A že tady budou američtí vojáci a tak dále. Takže já vás chci poprosit, abyste to nedělal, je to velice nestandardní. My jsme se snažili vás o tom přesvědčit. Prosím vás, neskládejte vládu a neřešte Babišův lustrák. Já si to vyřeším sám. Když vyhrajete volby, tak si sestavte vládu. Ale chci vás požádat tady, abyste to už nedělal, vypadá to blbě, pětikoalice určitě má radost. My jsme opozice a je normální, že kritizujeme vládu. A to jsme se tak naučili i od pana Stanjury a spol, ten byl nejlepší opoziční tady, ten na nás vždycky křičel - tady sedět, a tak dále. Takže budu rád, protože to nepomáhá, ty naše rozhovory, abyste už konečně se na to vykašlal. Já jsem zatím v klidu.

Děkuji vám za pozornost.

