Babišová (ANO): Narození, život a smrt k životu absolutně patří

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já bych chtěla reagovat na některé své předřečníky, především tady na pana kolegu - promiňte, zapomněla jsem jméno. Měl jste pravdu v tom, nebo máte pravdu, prostřednictvím paní místopředsedkyně, v tom, že základ je v rodině. Ovšem nevím, jestli jste si všichni všimli, jak minulý týden rezonovala taková minikauza o tom, jak se v nejmenovaném městečku v referendu občané rozhodli, že nepostaví domov pro seniory, který by měl být umístěn přímo naproti mateřské a základní škole. Myslím si, že tady je přesně ukázáno to, že základ je v rodině a že to, co se ty děti naučí od svých rodičů, jakým způsobem ti rodiče jednají, pak ti rodiče můžou počítat s tím, jak se k nim budou chovat jejich vlastní děti. Jestliže tam nejmenovaná matka řekne, že si nepřeje, aby naproti škole byl seniorský dům z toho důvodu, aby se její dítě nemuselo dívat na staré, umírající, neschopné lidi a jak tam zastavují sanitky nebo pohřební vozy, tak to je prostě vrchol všeho.

Možná že přímo u této ženy došlo v její rodině k nějakému špatnému příkladu. Ovšem jak tato máma potom bude chtít, aby se její děti o ni postarali, respektive nebyli umístěni pouze do nějakého sociálního zařízení, a tak, jak jste říkal, přijdou se jednou za měsíc podívat, aby si vzali svoje finance od rodičů? Měla by prostě rapidně změnit přístup, protože narození, život a smrt k životu absolutně patří. Tak, jako kdysi žily rodiny pospolu v komunitě a kde byly děti přítomny narození i smrti a braly to jako součást života, byly na tohleto připraveni. Samozřejmě my... (Předsedající: Čas.) Děkuji. Já se ještě přihlásím.

