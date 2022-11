Babka (ANO): Měli bychom počítat pouze s příjmy, které máme podložené

reklama

Paní předsedající, děkuji vám za slovo.

Já bych chtěl reagovat na slova mého předřečníka Richarda Brabce a vlastně podpořit to, co on tady říkal. My jsme se totiž jednak právě tím, že Ministerstvo životního prostředí předložilo rozpočet, ve kterém na příjmové stránce rozpočtu je fiktivních 50 miliard, zabývali nejen na podvýboru pro financování životní péče, kde jsme na to výbor pro životní prostředí upozornili, zároveň jsme se na to ptali i na výboru pro životní prostředí, když jsme projednávali právě kapitolu 315, rozpočet Ministerstva životního prostředí, a nebyl nám na to bohužel schopen odpovědět vůbec nikdo.

Nikdo z Ministerstva životního prostředí včetně náměstků. Ten dotaz padl i na předsedu rozpočtového výboru, který je zároveň tedy členem výboru pro životní prostředí, jestli je vůbec možné takovýmto způsobem rozpočtovat, protože samozřejmě všichni víme, že když sestavujeme rozpočet, tak bychom měli být konzervativní, měli bychom počítat pouze s příjmy, které máme nějak podložené. A my víme, protože já jsem zároveň zpravodaj rozpočtu Státního fondu životního prostředí, že všechny příjmy, které jdou z Modernizačního fondu, by měly protéct přes Státní fond životního prostředí. A Státní fond životního prostředí tyto peníze nerozpočtuje.

Jak je tedy možné, že se nám v kapitole objevuje 50 miliard, které nemáme podložené ničím? My bychom museli změnit národní legislativu, kterou nejsme schopni změnit. My bychom to museli mít domluvené na Evropské komisi. My bychom museli mít notifikaci Evropské investiční banky, abychom vůbec mohli v příštím roce počítat s těmito penězi v rámci kapitoly Ministerstva životního prostředí. Je to tedy, jak říkal kolega Brabec, pouhé snížení celkového schodku státního rozpočtu.

Děkuji.

