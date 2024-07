Babka (ANO): Navýšením poplatků a úpravou plátců získá Český rozhlas méně peněz

Tak, dobrý den i dnes. Já budu reagovat na vás, pane ministře, i na to, co tady právě sdělila paní kolegyně Peštová. A jednak jsou to právě úpravy té změny. (Pan poslanec je zadýchaný.) Omlouvám se, já jsem běžel z kanceláře, protože jsem poslouchal v kanceláři. Já jsem tady už včera upozorňoval právě na tu změnu a na tu nesmyslnost toho, že ten poplatek, který budou hradit ty firmy, do 25 zaměstnanců tedy od něj budou osvobozeny. A zmiňovali jsme tady právě ty kadeřnice a ty další profese, které dneska platí právě za ten přístroj. Já jsem se ještě včera právě koukal do materiálu, který nám rozeslal Český rozhlas, a ten tam právě uvádí dopady této nové legislativy a této úpravy, a myslím si, že na tom je právě velice znatelná ta nesmyslnost toho vašeho návrhu, kdy oni tady přímo, Český rozhlas tady uvádí, že firmy, které hradí ten poplatek dle počtu zaměstnanců, nově upraveno, a z logiky té věci právě ho přestanou hradit ty menší, malé, které ten přístroj mají a které ho dodnes používají, tak Český rozhlas uvádí, že pro Český rozhlas tato úprava zákona bude znamenat roční ztrátu - ztrátu! - 90 milionů korun. Takže tady vlastně ještě to, co jsem včera říkal, tak ten argument podporuji ještě jakoby tímhle tím tvrzením přímo Českého rozhlasu, který říká, že my vlastně o ty koncesionáře přijdeme, touhle vaší úpravou, že vy zdaníte ty velké firmy. Já jsem tady včera uváděl tu částku, která je pro Českou televizi, asi bychom byli schopni ji spočítat i pro Český rozhlas, ale opět, tak jenom tady tím vlastně ještě podpírám ten argument (Předsedající: Čas.), že ta úprava je nesmyslná. Děkuji.

Ing. Ondřej Babka ANO 2011



