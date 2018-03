Bajer (Soukromníci): Testování Ondráčkem nevyšlo. Babiš a komunisté dostali přes prsty

„Andrej Babiš a komunisté si chtěli otestovat, kam až mohou zajít, co naše společnost snese. Naštěstí dostali přes prsty,“ říká k dění, jež v posledních dnech hýbe celou zemí, předseda Strany soukromníků České republiky Petr Bajer.

Pondělní, narychlo svolaná demonstrace, měla velký ohlas. Mezi účastníky bylo i hodně Soukromníků. Jaké jsou podle vás důvody tak vysoké účasti?

Babiš a komunisté už to prostě přehnali. Chtěli si otestovat, kam až ve snahách vytvořit podmínky pro vznik vlády, z které budou mít obě uskupení prospěch, mohou zajít. Jenže když Andrej Babiš viděl, jakou nevoli to vyvolalo, sám obrátil. Testování jasně ukázalo, že na návrat starých manýrů ještě naše společnost, naštěstí, připravena není a doufám, že nikdy nebude. Na náměstích mnoha měst dostali aktéři tohoto politického obchodu jasně přes prsty.

Už je jasné, že Zdeněk Ondráček předsedou komise pro GIBS nebude. Je to vítězství?

Určitě ano. Ale podle mě tady vůbec nejde o samotného Zdeňka Ondráčka. Pro mě je daleko horší, jak se bezmála tři desítky let po listopadu 1989, komunisté vehementně domáhají vlivu. Je to o to horší, že nejblíže k tomu reálně opravdu něco získat mají v okamžiku, kdy pro ně volby do Poslanecké sněmovny dopadly úplně nejhůře – vzhledem k předchozím výsledkům lze dokonce mluvit o debaklu. Podle nás naší zemi škodí nejen reálná politika Andreje Babiše, ale i to, jakým způsobem se chce k moci dostat.

Soukromníci, spolu s dalšími dvěma desítkami stavovských a občanských organizací, pořádali demonstraci na Václavském náměstí také 25. února…

Chtěli jsme upozornit na to, že svoboda, demokracie a svobodné podnikání jsou ohroženy. Načasování i forma akce byla symbolická – demonstrace v den 70. výročí jednoho z nejhorších dnů naší novodobé historie. Občas jsme na naši adresu slyšeli, že přeháníme, že žádný návrat starých časů nehrozí. Teď už mnozí z nich mění názor. Obě demonstrace jasně ukazují, že má smysl se hlasitě ozvat, když se vám něco nelíbí. Jen sedět a doufat, že po dalších volbách bude líp, není řešení. I na to doplatili naši předci právě před 70 lety…

