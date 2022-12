Balaštíková (ANO): ČNB

reklama

Bývalý viceguvernér ČNB M. Hampl v rozhovoru pro SZEkonomické špičky z NERVu připravily pro vládu 28 nápadu, kde škrtat a kde danit. Podle ekonoma Mojmíra Hampla by krizi měli pocítit všichni, nejen zaměstnanci, ale i penzisté. Anketa Skončí válka na Ukrajině v roce 2023? Ano 62% Ne 38% hlasovalo: 9921 lidí

To je hodně velká demagogie. Když Česká republika bohatla, nikdo nepřemýšlel o tom, že důchody mají dýchat s ekonomikou. Teď se to po důchodcích chce? Po lidech, kteří už nemají možnost do ekonomiky jakkoliv zasáhnout, pro které pokles příjmů není motivem k vyšší výkonnosti, ale jen kohoutem, který jim podobní lidé chtějí utáhnout, aniž by se ohlíželi na to, kde dnes důchody jsou, kolik desítek let byly absolutně mimo pozornost vlád. Když se jim v minulých letech trochu přidalo, hned by jim to pan Hampl nejraději vzal, aby mu vycházelo rozpočtové účetnictví. Budeme nakupovat stíhačky a tanky za peníze důchodců? To snad není myšleno vážně. Národní rozpočtová rada má hlídat státní rozpočet, nemá vymýšlet válečné daně, škrtání v důchodech, privatizaci Českých drah a pošty a podobné nesmysly. Za to je placená vláda, ta k tomu má svůj NERV, takže pan Hampl je jako Jekyll a Hyde, v jednom kabátě chrlí podobné nápady a ve druhém podepisuje vládě nezdůvodněné schodky a rostoucí zadlužení.



Premiér Fiala se v neděli bil v prsa za to, že jeho vláda přispěla zastropováním cen energií ke snížení inflace. Je pravdou, že cenové limity snížily vykazovanou inflaci, ale musím připomenout, že to s inflací jako takovou neudělalo vůbec nic. Ceny energií jsou stále stejné a vláda zastropováním pouze tu cenu rozdělila na část, kterou zaplatí spotřebitel (do limitu) a na část, kterou zaplatíme ze státního rozpočtu. Ta cena tedy fakticky neklesla a ty peníze budou někde chybět. Vláda si sice nějakou část zisků energetických firem vezme zpátky, ale z ostatních zdrojů rozpočtu na to padnou desítky miliard. Pan premiér se chlubí slevou na energie, která ovšem není zadarmo. Pouze přesunuje část problému z našich peněženek na státní rozpočet. Bohužel pozdě a na peněženky to dopadne i tak velmi opravdu tvrdě.

Válečná daň, která má přesunout zisky z předražených energií od energetických společností zpět ke spotřebitelům, se týká také velkých bank, které ale s energetickou kizí mají pramálo společného. Z toho vyplývá, že tuto daň má vlastně platit každý, kdo má letos nadprůměrné zisky. Proč se to neřekne rovnou? Proč se to potom nevztahuje například na dodavatele zbraní a výzbroje, což jsou dnes také nečekaně velmi lukrativní obory? Jedno vysvětlení se nabízí: zbrojní lobby je mocná a s touto vládou to zřejmě umí. Stejně tak to s ní zřejmě umí lobby některých menších bank, které sice ČNB svým stanoviskem ke zdanění doporučila, ale ministr financí je vyjmul. Domýšlet si můžeme ledasco.

Převzato z Profilu.

Margita Balaštíková ANO 2011



