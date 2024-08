Balaštíková (ANO): Co si o tom má člověk myslet?

Když budou zálohované, možná se to zvedne na 85 procent, ale hlavně bude mít někdo pár miliard trvale na účtu a další lidé se na tom budou zcela zbytečně živit.



Nicméně - pro výrobce nápojů je to asi dobrá zpráva, protože to budou hlavně oni, kdo na tom vydělá. Teď ale dostali studenou sprchu, protože ve vládě se objevilo téma zdanění cukru v nápojích. Stejné společnosti, které se těší na kšeft se zálohovanými PET lahvemi, se teď obávají, že budou muset zvednout ceny svých limonád o daň, jaká se zatím platila jen z alkoholu a z cigaret.



Což o to, s cukrem bychom v jídelníčku šetřit měli, ale jaký koktejl nám to tady vláda nabízí? Limonáda zdraží nejprve o zálohu na láhev, a pak ještě o spotřební daň? Kdy přijdou se zdaněním tučných pokrmů, moučných pokrmů a s dotacemi na pečené chrousty?



Liberálové a jediní skuteční demokraté v této zemi chtějí předepisovat, co se má jíst a v čem se to má prodávat. Budeme zřejmě evropštější než celá EU.

Margita Balaštíková ANO 2011



