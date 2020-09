Balaštíková (ANO): Filozofové, nám zemědělcům, chtějí říkat, že to děláme špatně

reklama

Dobrý den ještě jednou, kolegyně a kolegové. Já tedy nechci vést odbornou diskuzi, já chci spíš upozornit, jak byla vedena kampaň proti zákazu klecových chovů nosnic. Nebyla to odborně vedená kampaň, ale byla to vysoce emotivně vedená kampaň, která samozřejmě cloumá veřejným míněním a cloumá i Poslaneckou sněmovnou. Vadily mi návodně pokládané otázky s formulacemi závěrů, které neodpovídaly faktům, a tomu se říká čistá manipulace. Já mohu akorát poděkovat těm, kteří se nebáli, protože to veřejné mínění sílilo a v podstatě zbylo pár, kteří tvrdili, ne, takhle to není, protože obava, že budete veřejným míněním odsouzeni, byla tak velká zvlášť u politiků, že se přidávali na tu protistranu, byť si to nějak vnitřně tak nemysleli.

Co mi vadilo, že k té kampani byli využíváni především studenti z filozofických fakult, nikoliv ze zemědělských, nikoliv z fakult, které učí, jak se správně chovat ke zvířatům, jak je správně odchovávat, jaký mít správně welfare, a tihle tam nebyli. Takže o čem ta kampaň byla? O tom, že nám filozofové, nám zemědělcům, chtějí říkat, že to děláme špatně? A to mně opravdu vadilo. Nevím, kdo z vás si vyzkoušel ty děti na tom náměstí. Já ano. Kdykoliv jsem šla přes to náměstí, tak jsem zkoušela prozkoumat jejich znalost, úroveň té znalosti. Nevěděly nic. Kde se ta čísla vzala? Kdo je na ty billboardy napsal? Jak to je? Neznali zkrátka nic. Děvčátka se usmívala, byla pěkná a říkala, že je jim líto slepiček. O cenách vajec, o tom, jak se slepice chovají, jaké jsou potřeby tohoto živočišného druhu, zkrátka nevěděly nic. I dnes tady ta diskuze je většinou ne z odborníků, ale z lidí, kteří se chtějí asi nějak emotivně k tomuto proudu připojit. A to mi vadí, protože tady opravdu platí, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou.

Původní výzkum dělal Obraz zvířat v roce 2018, 2019 prezentoval výsledky. Když jsem pana Voršilku z jejich vlastních tezí zkoušela, bohužel, ani on o tom nevěděl nic. A zůstalo to u opakování jednoduché věty: Když se to podařilo v jiných zemích, nám se to podaří také. A to mi přišlo trochu málo. Já jsem se musela smát jeho odbornosti, protože já jsem skutečně ho zkoušela z tezí, které on někde propagoval, ale které vytáhl z kontextu, protože pan Ing. Hrdina, ani on nebyl takový hrdina, aby ve své práci dokázal popírat základy chovu, základy zemědělské praxe. To si myslím, že by se jako odborník naprosto znemožnil. Takže když jsem si dočetla ty věty v těch jejich tezích, tak ono tak úplně neznělo, jak je nám to tady předkládáno.

A tady jsem si také vytáhla, jak jsme na tom my v těch klecových chovech. Na území EU je 50,4 (procenta) nosnic chováno v obohacených klecích, v České republice 76 %. Proč tedy Obránci zvířat, Svoboda zvířat, Obraz zvířat, já nevím, jak se všichni jmenují, proč nenapřeli tu svoji píli a nechtěli to zakázat na celém území EU, pokud jim tedy skutečně jde o welfare nosnic v klecích. Já si myslím, že jsme byli zataženi do jakéhosi modelu, a já si říkám, kdo to všechno platí, protože řada těch článků nebyla, že to vydávají noviny, ale byla to zaplacená reklama. Kdo to platil, tady ty nesmysly?

A úplně mi vadilo, že nakonec zavírali malinké děti do té klece na náměstí, protože některé maminky se tam opravdu zavíraly s malými dětmi. To mi přišlo opravdu nechutné a myslím si, že takhle to není.

Samozřejmě byly zveřejňovány otřesné záběry z některých chovů. Já se ptám, jestliže jsme chtěli ukončit týrání těch zvířat, proč tedy ti, kteří natáčeli tyhle záběry, nepodali okamžitě trestní oznámení, aby zkrátili to utrpení zvířat. Protože se jim to hodilo do jejich PR! Jim se to hodilo do boje proti tady této věci.

A můj předřečník kolega zpravodaj pan Kováčik tady řekl, že jiné státy se budou radovat. Na území Polska jsou soběstační na 130 % v produkci vajec a jsou to největší vývozci do České republiky. A jestli se dneska někdo směje, tak jsou to asi Poláci, protože ti sem ta vajíčka budou vozit dále.

Dneska mně byla ráno v rádiu položena otázka, jestli mně nestačí to, že řetězce deklarovaly, že už nebudou v roce 2025 vykupovat vajíčka. Víte, slibem nezarmoutíš. I já vám tady mohu slíbit, že už v roce 2026 nebudu tohle dělat. Ale jestliže potom nebudu mít na trhu tuto surovinu, tak prostě vám jenom pošlu omluvný list a řeknu, já jsem vám je chtěla dodávat, ale já je nemám, a abyste vůbec to vajíčko měli, tak já vám ho prosím pěkně musím dovézt ze třetích zemí, kde chování ke zvířatům je opravdu v otřesných podmínkách.

A ještě jedna věc, co mě na tom opravdu, ale opravdu pobavila. Řada těch mladých lidí, kteří dělali tu kampaň, byli vegetariáni. Já nejsem vegetarián. Já si jako zemědělec moc dobře uvědomuji, že vajíčko je největší zdroj bílkoviny. Je to koncentrace všech minerálů, stopových prvků a tím, že sníte jedno vajíčko, do sebe dostanete opravdu energetickou bombu, protože z toho vajíčka má vyrůst kuře. Mně se líbí, že nejvíc tu kampaň vedou ti, kteří nechtějí jíst maso. Já neříkám, že máme být masožravý, ale k něčemu člověk vyrostl a v každém případě, když nic, prosím vás, v určitém období našeho věku, a to je období růstu dětí, a to mně zcela určitě lékaři potvrdí, potřebují děti živočišnou bílkovinu, rostlinná bílkovina tohle nenahrazuje, tak prosím pěkně mějme aspoň zodpovědnost k těm budoucím generacím, k těm dětem, protože ony tady o tomhle rozhodovat nemohou.

A opravdu, pan Vácha to řekl, on sám postrádal odborníky v těchto diskuzích. Já když jsem se zúčastnila těch stolů, tak tam byli lidé, kteří mají na míle daleko k zemědělství. Byly to emotivní výstupy lidí, které nebyly o realitě, nebyly o praxi, byly jenom o pocitech. A já chci, abyste dneska zvedli ruku pro pravdu, pro právo a ne pro emoce. Děkuji za poslech. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

