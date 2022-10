Balaštíková (ANO): IQ tykve v čele Parlamentu

reklama

Paní předsedkyně Pekarová-Adamová slíbila v (LN 12. září) že tuto zimu přežijeme a ta příští že už bude lepší, protože Rusko padne na kolena. Většina lidí nad tím mávne rukou, protože podobných nedomyšlených nesmyslů vypustila paní předsedkyně už spoustu, ale toto je poměrně závažný brebt.

Pokud očekáváme, že během příštího roku "Rusko padne na kolena", tedy bude v agresi na Ukrajině kapitulovat, myslíme si zároveň, že to povede k obnovení dodávek ruských energií na úroveň roku loňského? Jak potom vlastně to "padání na kolena" proběhne? Požene ukrajinská armáda ruské vojáky zpátky do Ruska a ruská armáda tomu již nedokáže vzdorovat? Jak takový konec ovlivní vnitropolitickou situaci v Rusku? Uzná ruské vedení svou chybu a obnoví dodávky energií do Evropy? Nebo bude Putin svržen z funkce prezidenta a do čela Ruska se postaví demokraticky zvolený, rozumný politik, který se Ukrajině omluví a stáhne vojska, opraví potrubí Nordstreamu a pošle do Evropy čerstvý ruský plyn?

Žádná z těchto variant nezní moc pravděpodobně. Pokud Rusko válku na Ukrajině prohraje, nebude to z hlediska energií žádné řešení. Jestli tuto zimu přežijeme bez nutnosti regulovat spotřebu plynu a elektřiny, pak to bude pouze díky extrémně drahým nákupům z alternativních zdrojů, přičemž využijeme i plyn, který se od Ruska nakupoval i po zahájení agrese na Ukrajinu. Dnes stále ještě dostáváme z Ruska kolem 17 % loňského průměru, ale dovedu si představit, že s oním "pádem Ruska na kolena" vyschne i tento pramínek. Jak může tedy prostá duše Pekarová-Adamová slibovat lidem, že příští zima bude lepší? Ono je už dost odvážné tvrdit, že příští rok bude Rusko na kolenou, ale myslet si navíc, že se tím vyřeší dostupnost energií, to je už opravdu hodně naivní. Inu - vládním koalice asi dobře věděla, proč zrovna tuto naivku do vlády nechce. Snad někdo v tomto slepenci přemýšlí kvalitněji a snad nějaký plán na příští rok připravuje. Loňskou spotřebu energií však v roce 2023 z alternativních zdrojů nepokryjeme, to je snad už dnes zcela jasné. Budeme tedy muset získat nové energetické zdroje, akceptovat jejich ceny a zároveň zásadně snížit celkovou spotřebu, protože neruské energie budou nejspíš velmi drahé. Zastropování cen plynu a elektřiny na 3, resp. 6 Kč s tím nemá mnoho společného.

