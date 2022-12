Balaštíková (ANO): Jednotný trh zas tak úplně jednotný není

reklama

Dobrý den. Kolegyně a kolegové. Já bych chtěla vystoupit spíš k otázce, já chápu, že se jedná pouze o implementaci nařízení Evropského parlamentu a Rady nad trhem s výrobky, abychom harmonizovali určité předpisy a pravomoci pro dozorové orgány, ale já bych docela uvítala, když už otvíráme tento zákon, aby se v něm objevily i nejenom kromě kompetencí a povinností, ale také možnosti předávání různých informací, protože, a teď mířím zase na oblast zemědělství a potravinářství, protože nám se stává, že pakliže nejsou stejné kompetence v jednotlivých dozorových orgánech v různých zemích, tak potom se ani nepředávají informace z těchto dozorových orgánů.

Teď mířím třeba zrovna na náš dozorový orgán ÚOHS, takže nám se třeba potom skutečně nepodařilo, nepodařilo prokázat, že se jednalo o nedovolenou podporu. Chtěla bych právě tohoto zákona využít a trochu mně to tam chybí, že jsme se hloubkově tímto nezabývali, zvláště když pracovníci Ministerstva průmyslu a obchodu o tomto problému věděli, protože jsme ho v bývalých volebních obdobích neustále řešili, že vlastně ta kompetenčnost třeba na straně Německa, protože většina třeba těch německých výrobků tady je, nebyla, a my jsme nebyli schopni prokázat, že potom, potom vlastně se i ta cenová politika odvíjí od toho, že ta kompetenčnost jednotlivých orgánů a výměna informací, co se týká výsledků dozoru, je různorodá.

Ale vidím tady, že my máme spoustu povinností, ale jedna povinnost tam chybí, abychom potom mohli využívat i ty kompetenční výsledky práce těch dozorových orgánů, protože tato problematika nebyla řešená. Myslím si, že je to taková trochu neférová politika ze strany těch prvních 15 zemí Evropské unie, že vlastně na nás dává velké povinnosti. Já to chápu, je to samozřejmě pro spotřebitele pozitivní, my mu zajišťujeme jakési bezpečí, ale já bych byla ráda, kdybychom pak rozšířili možnosti předávání výsledků jednotlivých kontrol, aby se potom prokázaly prostě věci, které jsou na tom evropském trhu, a které bychom spíš měli považovat ne za pomoc, ale za nešvar z toho důvodu, že vlastně není potom možnost výměny těchto informací k tomu, aby bylo nadále pokračováno v té vlastně kontrolní činnosti a prokázání některých nekalých praktik ze strany jiných zemí, co se týká, co se týká podpor, které jakýmsi způsobem potom upravují konečnou výslednou cenu na ty výrobky. Takže já postrádám, že by vlastně naše Ministerstvo průmyslu a obchodu se tím zabývalo.

Jsme ve druhém čtení. A já to tady vzpomínám z toho důvodu, že vlastně i teď minulý týden proběhla diskuse u kulatého stolu na podvýboru pro potravinářství, živočišnou výrobu. A tam jsme znovu zmiňovali tady tuhletu nemožnost našich kompetenčních orgánů prokázat určité věci, kdy na ně uvalujeme povinnosti, ale vlastně oni nemají žádnou výhodu, co se týká pak prokazování nějakých nekalých - nechci říct praktik, ale prostě nedovolených podpor ze strany jiných zemí. Vycházím z toho, že samozřejmě naše ekonomika by možná ani takovou podporu nedovolila. Nicméně bychom byli rádi, aby, když už se bavíme o tom, že máme všichni stejné povinnosti, tak, abychom měli i všichni stejná práva. Byli bychom pak schopni i prokázat, že právě to naše právo je porušováno a že ten jednotný trh, jak my ho tak nazýváme, zas tak úplně jednotný není. Takže pokud by ministerstvo průmyslu a pan ministr, když je tady přítomen, tak bych byla ráda, i kdyby tuto otázku se svými náměstky prodiskutoval, popřípadě si k tomu zavolal orgán ÚOHS, pana ředitele, aby se pobavil o těch kompetencích, a pak prokazování určitých věcí, které by měly být v pravomoci, protože je to narušování hospodářské soutěže.

Děkuji za pozornost.

