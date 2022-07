Balaštíková (ANO): Mám pocit, že tady se všechno dělá tajně, byť jste to byl oznámit v Bruselu

reklama

Dobrý den, kolegyně a kolegové.

Já vím, že se nacházíme ve třetím čtení. Chtěla bych také pochválit za pomoc při přípravě těch pozměňovacích návrhů. Ale teď tady vystoupím s bodem, který je k ekologickému zemědělství, myslím, že s tím souvisí, a nemám kdy jindy, pane ministře, k vám pohovořit, než v tomhle bodě, a proto tak činím. A jedná se mi o priority zemědělství při předsednictví, které už u nás nastalo.

A já jsem očekávala, co vy připravíte, zvláště v situaci, která tady nastává. A já vím, že vy máte názor, že nás nečeká nedostatek potravin, v tom se zcela určitě rozcházíme, ale co si myslím, že nás očekává určitě - nedostatek peněz, nedostatek plynu, nedostatek elektrické energie, nedostatek hnojiv.

A já bych očekávala, že vy v těch svých prioritách se i zasadíte o to, aby i ekologické zemědělství, a to jsme vždycky kritizovali, mělo nastavenou nějakou produkci. Já si myslím, že ekologické zemědělství sem bezesporu patří. Já jsem z kraje, který má hodně chráněných krajinných území, tím pádem tam máme i hodně ekologických zemědělců a já si jich nesmírně vážím, ale já si vážím těch, kteří produkují, já si nevážím těch, kteří si chodí pro peníze. A my opravdu nemáme jako Česká republika nastavenou nějakou produkci, kterou po nich požadujeme, jestli to má být polovina produkce konvenčního zemědělství...

A já jsem očekávala, že vy tady toto napravíte, zvláště v době, kdy vy máte vlastně většinu ve vládě, my jsme byli menšinová vláda, takže pokud mně chcete odpovědět, že samozřejmě jsme to mohli nastavit i my, nemohli, ministr zemědělství nebyl za naše hnutí a byli jsme menšinová vláda, takže ta podpora tady nebyla. Tím spíš bych očekávala, že si to dáte do priorit a budete se tím zabývat.

Moje překvapení je samozřejmě, že vy to vůbec neřešíte, myslíte, že jste s tím spokojen. Já chápu i to, že možná váš pohled na to, co nastane, bude jiný, já si myslím, že měsíc říjen nás všechny vyvede z omylu a postaví nás do reality, a myslím si, že pro nikoho z nás nebude příjemná. A proto vlastně tady k vám promlouvám z tohohle místa k této otázce. Budu velice ráda - a budu tomu i nápomocná, protože se to bude týkat řady zemědělců ze Zlínského kraje, které zastupuju, a jsou to opravdu velmi kvalitní zemědělci, ekologičtí.

A pak i my tam máme ty, já jim říkám - vyčuránky, kteří si to prostě jenom tak dělají a poškozují právě ty, kteří produkují. A já jsem očekávala, že vy to napravíte. Navíc jste z toho zemědělského rezortu, myslím, že máte i vztah k ekologickému zemědělství, a pro mě je překvapením, že nic z toho jsem nikde nenašla.

Je také pro mě překvapením, že včera jsme tady s kolegy vůbec hledali, jaké máte priority, já mám pocit, že tady se všechno dělá tajně, byť jste to byl oznámit v Bruselu, a my to všechno řešíme ex po. A vlastně tohle moje vystoupení k tomu, že nemám jinou možnost jak teď, budu ráda, když se to změní a když Ministerstvo zemědělství otázku toho ekologického zemědělství a kdo by - jak by měl produkovat ekologický zemědělec - rozšíří, protože říkám, já tady mluvím za ty, kteří jsou kvalitní, kteří produkují, a poškozují je právě ti, kteří ne.

A jestli nechceme, aby se pořád jakoby to konvenční zemědělství s tím ekologickým hádalo, protože oni přece mají dostatek peněz na hektar, na svoji živočišnou mají mnohem víc peněz - ano, samozřejmě mohou někteří říci, že to ani to nestačí. Ale já bych očekávala, že teď během toho předsednictví vy ty kroky uděláte a tyhle ty naše zemědělské obory podpoříte a budete za to bojovat, aby se ty podmínky takto nastavily, a urovnáte i ten vztah mezi konvenčním a ekologickým zemědělstvím.

Vůbec tady nehovořím o velkých a malých, já jsem byla ta, která vždycky tvrdila, že jsou jenom ti schopní a neschopní, produkující neprodukující. A mrzí mě, že Ministerstvo zemědělství toto nedělá, byť má vlastně na to dneska hlasy ve vládě.

Takže já vám děkuju za pozornost.

