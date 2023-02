Balaštíková (ANO): Měli jste na to dostatek času, ten jste promarnili

reklama

Tak ještě jednou dobrý den, kolegyně a kolegové. Já bych chtěla zareagovat na pana ministra Jurečku, prostřednictvím vás, paní předsedající.

Pane ministře, chápu, že jste nám tady ukazoval nějaké tabulečky, že asi ty rozklady máte, ale my jsme na rozpočtovém výboru, a tady jsme vás i žádali, že chceme relevantní analýzy s vyhodnocením dopadu na jednotlivé skupiny důchodců, tak jak se oni v té výplatní hladině pohybují, abychom věděli, a zda se také jedná o kolik osob, které žijí osamostatněně, nebo v páru.

To je také strašně důležité, jak se ten člověk potom uživí, a zda se tedy jedná o ty lidi, kteří bohužel vykonávali činnosti, kde skutečně ta finanční hodnota není tak vysoká, a proto mají nízké důchody, anebo ty byli lidé, kteří se pro to rozhodli, třeba OSVČ, kteří neplatili a teď by chtěli mít vysoké důchody.

Já jsem vždycky zastávala větu, že firma je hodinový strojek a každé kolečko je potřeba, ředitel i uklízečka. Samozřejmě že uklízečka nebere tolik jako ředitel, ale i ona je potřeba, a teď má nízký důchod a my ji tím potrestáme? I my jsme ji potřebovali. Ale potrestejme ty, kteří záměrně neplatili do toho systému.

A teď vy jim vlastně takhle seberete všem, bez ohledu na to, jak jsme si stáli, a přitom z vašich úst jsem v médiích slyšela, že to tak dělat nechcete. Tak to tak nedělejte. Měli jste na to dostatek času, ten jste zkrátka promarnili, teď to za cosi schováváme. Odsuňme to a pojďme o tom diskutovat, na tohle jsme my zcela určitě připraveni.

