Balaštíková (ANO): Rozkoukaný ministr zemědělství

Měl přijít zkušený a schopný politik, který se v resortu rychle rozkouká a pro zemědělce bude vydobývat lepší podmínky fungování. Jak se zatím ukazuje, přišel ale politik, který především pokorně následuje hlas svého pána, tedy pětikoalici … a když na to přijde, předhodí tomuto božstvu zemědělce jako oběť. Navíc – jak se sám vyjádřil – už má zemědělskou problematiku „navnímanou“ a to to mu zřejmě stačí, aby suverénně nejen posuzoval a rozhodoval, co je větší zlo a co je zlo menší a tedy přijatelné. Fakt, že svými rozhodnutími tak jako tak škodí, mu zjevně nedochází. Konec konců – státní rozpočet musí šetřit, takže je každá úspora vlastně dobrá, i když nás do budoucna bude stát hromadu peněz. K výrokům pana ministra ale konkrétně:

Lidé jezdí na nákupy potravin do Polska, Německa a Rakouska hlavně za nižšími cenami. Pan ministr ovšem bude několik týdnů zjišťovat, kdo ty potraviny v českých obchodech zdražuje! Přitom je celkem jasné, že konečnou cenu potravin v obchodech mají v ruce zahraniční maloobchodní řetězce. Pan ministr sice soudí, že jim nemůže nic nařizovat a někdy v polovině září se s nimi prý sejde a „vyvine tlak“. Přitom by stačilo opsat situaci, kterou mají tyto řetězce v Německu nebo v Rakousku, ve Francii a v dalších zemích a prostě jim vytvořit stejné podmínky. Proč asi u nás staví další a další prodejny? Proč tady podnikají, když mají – jak tvrdí jejich hlásná trouba Prouza - pouhá 3 % zisku z celkového obratu? Jsou tady proto, protože tu dobře vydělávají, takže tady by pan ministr asi měl ještě v tom „navnímávání“ chvíli pokračovat. Nebo že by jednou zkusil pořádně praštit do stolu?

Další pozoruhodnou perlou ve výrocích Marka Výborného je princip, podle kterého se budou zemědělcům krátit dotace: nebude to podle toho, jakou výrobu, jakou plodinu atp. by stát chtěl podpořit, ale bude to podle toho, zda to konkrétní zemědělský podnik finančně unese. Měl jsi loni slušný zisk? Příští rok od státu nic nedostaneš. Jsi v koncích a neumíš si sám pomoci? Pomůže ti stát, Marek Výborný tě ze státních peněz zachrání. Tak o co jde? Prokázat, že jsem v koncích a potřebuji pomoc? Nebo prokázat, že dělám užitečnou věc a potřebuji obstát v zahraniční konkurenci. A koho se to nakonec bude týkat? Evidentně se bude pomáhat hlavně malým farmám, protože velké si jistě pomohou samy.

Podporu a dotace by měli dostat ti, kteří budou vložené peníze schopni státu vrátit ve formě vyššího obratu, tedy díky vyšším odvodům na DPH, na dani z příjmu, na vytvoření dalších pracovních míst a z toho plynoucí vyšší odvody na sociální a zdravotní pojištění. Stát si nemůže dovolit podporovat projekty, u nichž není vysoká pravděpodobnost návratnosti. Peníze na tuto podporu nejsou určené pro to, aby zafinancovaly krachující firmy a sloužily jen k tomu, že jejich majitelé si před krachem ještě odnesou od státu výslužku.

Výhradní místo mezi všemi zemědělskými firmami má pak u pana ministra společnost Agrofert, a to díky bývalému majiteli Andreji Babišovi. Jediné, co Agrofert smí, to je platit daně, za rok 2022 to bylo více než 9 miliard /daň z příjmu právnických osob, zdravotní, sociální/. Jinak ale Marek Výborný nestojí o žádný kontakt, žádnou informaci a samozřejmě – každá dotace, kterou pro tuto firmu škrtne, bude politickým triumfem. Agrofert má naštěstí velmi kvalitní management, takže ho to nemusí až tak pálit. Zaměstnává kolem 30 tisíc lidí a u obchodních partnerů má velmi dobrou pověst. Na tom ministr Výborný těžko něco změní.

O naši soběstačnost ve výrobě základních potravin pan ministr prý ani nestojí. Dává to jasně najevo už tím, že škrtá dotace pro chovatele hovězího dobytka o 300 milionů. O chovu prasat to říká z cela otevřeně, postačuje mu, že dnes kryjeme domácí spotřebu vlastní výrobou zhruba ze 40 %. Možná by se měl podívat, jak jsme na tom, byli v roce 2004, když jsme vstupovali do EU. Pokrývali jsme z domácích zdrojů prakticky celou naši spotřebu, byli jsme v zásadě soběstační, kilo vepřového masa stálo kolem 40 Kč a nebyl s tím problém. Dnes je třikrát dražší, ale to panu ministrovi nevadí.

Pan ministr se chlubí tím, že zemědělci mají možnost získat dotaci na investice a nechal se slyšet, že podle nově vypsaného programu může zemědělec získat garanci na úroky z úvěru na pořízení investice. Co to ale znamená v praxi lze ukázat na jednoduchém příkladu. Zemědělec potřebuje třeba pořídit technologii za 10 miliónů. Pan ministr mu říká, vem si na to úvěr, splatíš jen 10 miliónů, protože ty úroky budou pokryté z programu. Ale zemědělec potřebuje jinou podporu. Potřebuje, aby například svými prostředky pokryl polovinu, tedy zaplatil 5 miliónů a zbylých 5 miliónů mohl získat z nějakého podpůrného dotačního programu. Takže v čem spočívá ta proklamovaná podpora? Že za mě zaplatí někdo jen úroky? Tak to fakt zemědělcům nestačí. A pokud to měla být jen nějaká vějička, která měla zemědělcům zavřít pusu, tak toto se doopravdy ministerstvu pod vedením pana ministra moc nepovedlo.

Nezdá se, že by byl ve vládě zástupcem českých zemědělců, daleko spíš je mezi zemědělci zástupcem vládní koalice, která si na jejich vrub řeší svoje problémy s rozpočtem. Dodejme, že problémy státního rozpočtu jsou vážné, ale způsobila si je sama tato vláda svým neustálým odkládáním a hlavně naprostým ignorováním názorů opozice.

