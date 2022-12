Balaštíková (ANO): Síkela

reklama

Ve vládě máme jeden archetyp - téměř krystalickou podobu hloupé zupácké arogance. Pozastavuji se nad tím, protože to už překračuje hranice úsměvné epizody a stává se to krajně nebezpečným.

Energetika je svěrací kazajkou českého průmyslu a rizika narůstají. To není jistě vina pouze této vlády a i kdyby byla, je to prostě situace, kterou je nutné řešit energicky, obezřetně, velkoryse a rychle. Ideologie v podání ministra Síkely žádným řešením není. Je to jen zcela jalový optimizmus a chlácholení. Ujišťuje nás, že je vše pod kontrolou, zabezpečené, že nikomu nic nehrozí a že on to všechno vyřeší miliardami korun a na evropské úrovni.

Podívejme se ale do Německa. Tam jsou k dispozici miliardy EUR, ale německá vláda mluví naprosto seriózně o existujících rizicích a síkelovským optimizmem rozhodně nehýří. Pořád jsme silně závislí na dodávkách energií z Ruska a budeme až do roku 2025, pokud to bude Rusko považovat pro sebe za výhodné či přijatelné. Máme plné zásobníky plynu, ale státu nepatří ani ty zásobníky, ani ten plyn. Nafta ve strategických zásobách chybí a nedaří se ji sehnat. Němci přemýšlejí o alternativách regulace spotřeby plynu, náš Síkela tvrdí, že nic takového u nás nepřipadá v úvahu. Jaký je z toho závěr? Jediný možný - že tato vláda je nekompetentní, nezvažuje reálná rizika a může nás vystavit velkým hrozbám, na které nebude připraven nikdo - ani vláda, ani firmy, které jí uvěří, ani obyvatelé. Síkela by jako člen této vlády měl rychle skončit, měl by ho nahradit někdo rozumný, realisticky uvažující a korektně informující. Těžko říct, zda někoho takového pětikoalice umí najít.

Převzato z Profilu.

