Balaštíková (ANO): Síkelův Rittberger (veletoč)

Jeden z krasobruslařských skoků se nazývá Rittberger a je to opravdu pěkná otočka ve vzduchu - dost připomínající skoky, které v médiích dělá ministr průmyslu. Už několik měsíců nám tvrdí, že velké firmy nedosáhnou na energetické dotace, dokonce jim poradil, aby se tvářily jako malé a pak jim budou moci být dotace poskytnuty, respektive - bude pro ně platit zastropování. Trochu to připomíná Čapí hnízdo, kde bylo ovšem to samé důvodem k trestnímu stíhání. V pátek nám ale pan Síkela najednou sdělil, že od 1. ledna budou cenové stropy platit pro všechny stejně, tedy pro domácnosti, pro malé firmy i pro velké. Pokud je to skutečně tak a vláda velkým firmám takto pomůže, mohlo by to pohnout banky, aby jim opět otevřely úvěrové kohoutky, ale člověk nikdy neví, co ten pan Síkela zase udělá. Až zjistí, že díru do rozpočtu zvětšil tímto prohlášením opravdu zásadně, třeba to zase stáhne - nebylo by to poprvé.

Margita Balaštíková ANO 2011



