Balcarová (Piráti): Kde je chráněna půda, ostatní plocha a stavební pozemky?

Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové. Tato novela zákona o ekologické újmě byla k nám do Poslanecké sněmovny dána s tím, že není žádoucí, aby byla změněna jinak, než co se týká účasti spolků. Protože to je hlavní důvod, proč vlastně Evropská komise měla výhrady. Ten zákon nebyl nikdy použit a já si myslím, že to, co jsme teď udělali, že jsme tam lépe ukotvili účast spolků, tomu zákonu nijak nepomůže, protože i nadále ten zákon nebude využíván. A to z toho důvodu, že, jak říkal i pan ministr, říkal to i pan kolega Zahradník, ekologická újma je dostatečně ošetřena jinými složkovými zákony, pomocí kterých se dá předcházet ekologické újmě, nebo případně potom uložit nějaká nápravná opatření, či pokutu.

Já musím říct, že s tímto názorem nesouhlasím. Já jsem právě proto podala svoje pozměňovací návrhy a chtěla bych tady uvést konkrétní příklad, aby bylo zřejmé, že jsou případy, kde zákon nechrání poškození životního prostředí, kde neexistuje žádný takový zákon, který by mohl být použit. Já jsem jeden pozměňovací návrh směřovala na půdu. Říká se, že půda je dobře chráněna a to složkovými zákony. V zákoně o ochraně zemědělského půdního fondu je chráněna půda zemědělská a v lesním zákoně je chráněna půda lesní. Ale já se ptám. Kde je chráněna půda, ostatní plocha a stavební pozemky? Na to žádný zákon neexistuje. Právě proto jsem podala pozměňovací návrh, aby byla chráněna i tato půda.

Mohu uvést konkrétní příklad, abyste si mohli představit, co tím myslím. Může jít o rozsáhlé výměry, které jsou přímo v obcích, nebo v jejich okolí, můžou to být průmyslové areály, můžou to být komunikace. Já tedy uvedu příklad, kdy znečištění intravilánu města může být kontaminováno spadem těžkých kovů z blízké fabriky. Může to být například kadmium ze sklárny, nebo to může být arzén z těžby. V těchto případech, když dojde k poškození půdy, tak neexistuje žádná legislativa, která by viníka popohnala k tomu, aby činil nápravná opatření, nebo aby finančně takovéto poškození kompenzoval.

A že při takovémto poškození půdy dochází k ohrožení zdraví lidí, je také zřejmé. Protože, když dochází ke kontaminaci této půdy, tak potom při třeba stavebních činnostech ve městě, nebo hrách dětí na veřejných hřištích, při dopravě, dochází vlivem druhotné prašnosti k vdechování a pojídání spolu s potravou této kontaminace, to znamená těžkých kovů. Takže ten můj pozměňovací návrh k půdě směřuje právě tímto směrem, aby i v takovýchto případech poškození půdy bylo možné tuto situaci řešit. Děkuji za pozornost.

